«Гринпис» против освоения Русского Севера: кто вступает с ним в сделки?

Кому в Архангельске выгодно забыть или игнорировать печальный опыт

Летом 2016 года, в первый раз побывав с сыном в Усть-Пинеге, искал экскурсовода по этой красивейшей, на слиянии Пинеги и Двины, деревне — которой 900 лет. На берегу реки стояла в задумчивости пожилая женщина и просьбе показать окрестности даже обрадовалась. Случай свел с Валентиной Слугиновой — неравнодушным и добрым человеком, автором трогательных стихов о бедах малой родины.

В XX веке Усть-Пинега жила за счет молевого сплава и запани — сооружения на реке для сортировки сплавного леса и отправки его плотами вниз по Двине. На сайте Усть-Пинеги с ностальгией пишется: «…Усть-Пинежская запань, крупнейшая в Северодвинском бассейне, на базе которой была создана Холмогорская сплавконтора, просуществовавшая до 1994 года. В свои лучшие годы запань перерабатывала до полутора миллионов кубометров древесины в год. На предприятии были заняты более 600 рабочих… Это были годы расцвета: усиленными темпами строились жилые дома, были построены средняя школа, больница, детский сад, клуб, прекрасная столовая с кулинарией, продукцию которой приезжали покупать со всего района, работала швейная мастерская, пункт по оказанию бытовых услуг».

Но в перестройку началась борьба за экологию в ее западном понимании, и под ее ударами Минлесбумпром СССР в 1988 году выпустил приказ «О прекращении молевого сплава на реках и других водоёмах РСФСР» по которому сплав запрещался с 1993 года. Ради «сохранения популяции нерестовых рыб, находящихся на грани исчезновения», — за счет которых, в отличии от леса, местным было не прожить. В результате сплавконтора разорилась, а рыба стала жить лучше людей. Борцов за рыбье счастье теперь вспоминают словами, которые поэтесса воспроизвести не решилась, — но поздно. На улицах деревни стоят почти новые, но разоренные лет 15−20 назад здания столовой, дома быта, магазина.

Прошли годы, сменилось поколение, и горький опыт борьбы за экологию «до последнего жителя» у нас стал забываться. Но свои прошлые успехи не забыл «Гринпис», который непрерывно атакует власти России. В 2005 году его сайт сообщал: «Президент Путин получил в июле более тысячи открыток из Германии с просьбой принять возможные меры к сохранению уникального массива старовозрастных лесов, расположенного на водоразделе рек Северная Двина и Пинега в Архангельской области. Открытки послали сторонники «Гринписа» в Германии». Далековато Пинега от «сторонников «Гринписа» из Германии», и Кремль ответил молчанием, но экологи нашли обходные пути. Заклятые конкуренты тогда были «нашими западными партнерами» и ошибки 1980−1990-х повторились — создание заказника на Пинеге в 2013 году прошло государственную экологическую экспертизу и в 2017 вошло в завершающую стадию.

Казалось бы, сейчас наступили другие времена и Москва не заблуждается в целях «международных экологов». В апреле 2016 года под эгидой Администрации Президента РФ прошел Национальный форум «Зеленый патриотизм: навстречу году экологии», где сопредседатель Экологической палаты России Вадим Петров заявил: «Мы видим, как чистая зеленая идея используется в грязных геополитических целях» и привел пример Индии — в докладе ее Разведывательного бюро, опубликованном в «Индиан Экспресс», сообщается, что «Гринпис», финансируемый фондами США, Великобритании, Германии и скандинавских стран «создает потенциальную угрозу экономической безопасности Индии,… которая растет в геометрической прогрессии с точки зрения влияния, охвата, воздействия и средств массовой информации… из-за деструктивной деятельности «Гринписа» потери ВВП Индии составили 3% ВВП или 50 млрд. долларов». «Атаки «Гринпис» и WWF на российскую атомную промышленность, арктическую программу и имиджевые проекты страны, такие как Олимпиада в Сочи, не идут на пользу России», — сделал вывод Петров.

«Гринпис» и WWF — давние борцы с российскими проектами развития Арктики — начиная с требований сокращения судоходства и добычи рыбы, до десантов на построенную на «Севмаше» буровую платформу «Приразломную», — с требованиями запретить добычу углеводородов в Ледовитом океане. Эти организации практически требуют освободить Арктику от антропогенного влияния России — непонятно куда деть людей и прекратить хоздеятельность. Видя все это, российские экологи направили в адрес Генпрокурора РФ петицию о признании WWF и «Гринписа» «иностранными агентами», которая собрала 13.000 подписей. Основание для такого признания есть — три крупнейших спонсора «Гринпис» — это фонды Тернеров, Рокфеллеров и Мак-Артуров (США), а значительная часть поступлений их отделений в России имеют иностранное происхождение. Признаком «иностранного агента» является и занятие политикой, а на сайте «Гринпис» появился раздел «Защита демократии» — скоро можно ждать обвинений России в недемократичности.

Что толкает власть, в частности архангельскую, к сотрудничеству с этими организациями? Да, «Гринпис» и WWF шантажируют не работающих с ними лесопереработчиков бойкотом продукции. Но по информации исполнительного директора Союза лесопромышленников Архангельской области Сергея Гуцало и без этих экологов можно получить сертификат по системе FSC — он дает право продавать товар в ЕС. Да, это некоторый риск для работы за рубежом, и подписание соглашений архангельским ПКП «Титан» с «Гринпис» и WWF вполне объяснимо, даже «Роснефть» подписывает с ними соглашения. Но региональная власть не зависит от влияния «международных экологов» за рубежом, ее цель — благосостояние жителей.

Может, к такому сотрудничеству тащит инерция прошлых решений? Чем еще объяснить, что в области, где экономические показатели не растут, а люди уезжают, продолжают вести с «Гринпис» переговоры по проектам не в интересах населения? Почему забыто экологическое удушение «Гринпис» целых отраслей экономики — рынки которых тут же занимались чужими «экологически чистыми производствами»? Да, с лесовосстановлением в области проблема, но это показатель эффективности областного министерства природных ресурсов. По словам руководящего работника федерального министерства природных ресурсов, Архангельская область не осваивала значительную часть выделяемых средств на восстановление лесов. Плохо работаем по лесовосстановлению — но хорошо сотрудничаем с WWF и «Гринпис»?

В 2016 году, когда «Гринпис» и WWF получили положительные экспертизы по Двинско-Пинежскому заказнику и почти все согласования, областные муниципалитеты наконец вспомнили, что «каждый кузнец своего счастья». Из письма председателю областного собрания депутатов Виктору Новожилову и.о. главы Холмогорского района В.В.Дианова:

«В лесных кварталах, планируемых к включению в территорию заказника, ведет хозяйственную деятельность лесозаготовительное предприятие ООО «Двинлеспром», которое является градообразующим для поселка Двинской с населением 896 человек (из них 110 человек работает на данном предприятии), а также поселок Светлый с населением 1287 человек, где ведет свою деятельность ООО «Титан». Создание заказника регионального значения «Двинско-Пинежский» негативно скажется на благосостоянии населения поселков Двинской и Светлый Холмогорского района и, следовательно на финансовом положении района в целом. Просим Вас не допустить создание заказника на данной территории в ущерб жителям Холмогорского, Виноградовского, Верхнетоемского и Пинежского районов».

В Виноградовском районе 27 декабря 2016 года депутаты собрались даже на внеочередную сессию и приняли обращение к депутатам Государственной Думы РФ, Губернатору Архангельской области, депутатам Архангельского областного собрания депутатов:

«В России 2017 год объявлен годом экологии. Защита среды обитания человека — это важнейшая задача, как государства, так и каждого человека. Но когда под флагом защиты природы некоторые международные экологические организации стремятся загубить целые отрасли экономики, оставить людей без средств к существованию — это недопустимо! Перед этими псевдоэкологическими, как международными, так и российскими, организациями стоит только одна задача: убрать российскую лесную продукцию с международных рынков, а местное население заставить покидать свои родные места. Но мы с вами знаем: «Пусто место не бывает!» — придут на наши территории другие. С 2001 года, с подачи отделения международной организации «Совет Гринпис» ведутся работы по созданию заказника регионального значения «Двинско-Пинежский»… площадь составит более 400 тыс. га, с расчетной лесосекой 1,0 млн. кубометров… Если заказник будет создан, через несколько лет остановят свою производственную деятельность 8 крупных лесозаготовительных предприятий и жители поселков: Сия, Светлый, Двинской Холмогорского района, Рочегда, Воронцы, Сельменга, Зеленник, Двинской Верхнетоемского района останутся без работы и будут вынуждены покинуть свои родные места. Просим Вас не допустить создания заказника на данной территории псевдоэкологическим международным и российским организациям в ущерб жителям Холмогорского, Виноградовского, Пинежского, Верхнетоемского районов и лесоперерабатывающих предприятий городов Архангельска и Новодвинска».

Председатель комитета по природопользованию Архангельского областного собрания депутатов Александр Дятлов 27 января провел «круглый стол» с участием депутатов области, Виноградовского, Пинежского и Холмогорского районов, представителей министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, лесного бизнеса. «Круглый стол» посчитал «нецелесообразным создание Двинско-Пинежского государственного природного ландшафтного заказника регионального значения на территории Виноградовского, Пинежского, Холмогорского, Верхнетоемского районов». Но решения «круглого стола» рекомендательны.

Почувствовав, что вопрос «зашатался», «Гринпис» на своем сайте начал угрожать губернатору Игорю Орлову, что позиция депутатов и глав районов приведет «во-первых к уничтожению уникальной природной территории — одного из последних крупных массивов среднетаежных лесов… Во-вторых, будет абсолютно дискредитирована идея добровольной лесной сертификации, и в частности система FSC, по которой есть решение Генеральной ассамблеи ООН … будет катастрофическим для этой системы провалом… В-третьих, практически будет поставлен крест на долгосрочном развитии лесного сектора Пинежского района, и в несколько меньшей — Виноградовского… В-четвертых, региональная власть заработает репутацию неспособной к выполнению даже собственных решений в сфере охраны природы и сбережения лесов. Для природоохранников (всех — не только неправительственных организаций, но и ученых) она неизбежно перестанет быть партнером…». Правда за уход «Гринпис» и WWF из области можно не беспокоиться — область пограничная, и сбор информации о ее природных богатствах — одна из основных задач этой организации на Севере.

Цинизм «Гринпис» с его ссылками на Генеральную ассамблею ООН и беспокойством о FSC в том, что население деревень и поселков, единственным доходом которого является лесозаготовка, не упоминается вообще!

Ответить бы на шантаж «заматыванием вопроса» — как это умеют архангельские чиновники, но министр природных ресурсов области Константин Доронин 31 января 2017 года провел совещание «по созданию Двинско-Пинежского заказника», в решении которого говорится о «наличии ряда актуальных проблем, сдерживающих организацию … заказника… Архангельскому отделению WWF в срок до июня 2017 года рекомендуется провести через СМИ разъяснительную работу с местным населением… для снятия социальной напряженности в районах… Предусмотреть… плакаты, специальные брошюры для местного населения… продолжить согласование создания заказника с арендаторами лесных участков, с целью найти компромиссный вариант исключения их из лесохозяйственного освоения и включения в проектируемый заказник и представить в министерство природных ресурсов Архангельской области … откорректированные материалы … и проект положения о Двинско-Пинежском государственном природном ландшафтном заказнике…». Если «Гринпис» и WWF устранят «отдельные недостатки», то вопрос решится, а населению — плакаты и брошюры? Или, надеюсь, ключевая фраза в документе о «наличии проблем» ‑ и WWF нечего ловить?

Сейчас «Гринпис» давит на Кремль и терпеливых северян: «.ведется сбор подписей для обращения к президенту Владимиру Путину в защиту дикой тайги… в которой один из пунктов касается Архангельской области. В частности, в петиции говорится, что заготовщики леса продвигают освоение последней беломорской тайги и пытаются убедить власти, что этот лес нужно вырубать». Подписи собираются в первую очередь в других регионах, которым до Пинеги как до Луны. Уже сейчас «Гринпис» по Двинско-Пинежскому заказнику ссылается на «поручения Президента», хотя пересылка «писем трудящихся» в органы власти управлением Администрации Президента по работе с обращениями граждан с просьбой дать информацию — не «поручение», а обязательная процедура для писем как от пенсионера, так и от «Гринпис».

Есть еще один аспект отношений России с WWF и «Гринпис». К власти в США пришел Дональд Трамп, и первыми указами вывел США из Парижского договора по климату. Госсекретарем США стал Рекс Тиллерсон — бывший президент «Экссон Мобил», у которого Гринпис «попил крови» за сотрудничество с «Роснефтью» в Арктике. Гринписовцы встали в первые ряды борьбы с новым президентом США — 25 января 2017 года они развернули напротив Белого дома плакат «Сопротивляйтесь!». В Фейсбуке «Гринпис» заявил, что эта акция еще и против «гомофобии и расизма Трампа». Ожидается долгая конфронтация. Конечно, в пакете соглашений, которые Россия планирует достигнуть с администрацией Трампа в 2017 году, вопросы Арктики не на первом месте, а Архангельская область вообще не будет упоминаться. Но с учетом третьестепенности наших проблем, и планов области занять лидерское положение в Арктике, ее руководству лучше отнестись с осторожностью к любым проектам «Гринпис» и WWF. Как бы недобрые люди, которые не раз проявлялись на горизонте области, не воспользовались этим.

Владимир Станулевич, ИА REGNUM

Источник: news-front.info