Дело полковника Квачкова и ликвидированной партии «ВОЛЯ» обсудили на конференции

Недавно в Самаре прошла конференция с участием правозащитников, адвокатов и свидетелей в деле Владимира Квачкова. На конференции участники обсудили нарушения, которые они отметили в ходе судебных заседаний.

Напомним, дело полковника ГРУ Владимира Квачкова рассматривается Приволжским военным окружным судом Самары. Его обвиняют в «терроризме», к которому он якобы призывал в своем видеообращении, записанном в колонии, где он отбывает наказание. В деле наметилась пауза — назначена новая судебная экспертиза обращения Квачкова. Предположительно заседания продолжатся через месяц.

Перед перерывом в заседаниях проходил допрос экспертов и свидетелей со стороны защиты. И если экспертам дали возможность высказаться и подробно обосновать их позицию о том, почему в выступлении Квачкова нет терроризма, то со свидетелями все вышло иначе. Сложилось впечатление, что судью мало интересовало их мнение, вопросы задавали преимущественно представители защиты. Причем адвокаты были ограничены судом в круге вопросов. Суд интересовали только характеристики личности Владимира Васильевича. Любые попытки выйти за рамки и поднять другую тему, например, политизированности этого дела, жестко пресекались судом.

Свидетели, приехавшие из Москвы, в суде были допрошены явно формально. Им было что добавить к сказанному, поэтому было решено провести пресс-конференцию. В помещении самарского горкома КПРФ, где проводилась конференция, собрались слушатели заседания, свидетели, друзья, родственники и близкие Владимира Васильевича.

В числе первых слово было предоставлено Надежде Михайловне Квачковой, супруге. Она рассказала, с чего началось преследование Квачкова. Сотрудник ФСБ Журавлев, узнав о существовании видеообращения Квачкова, дал поручение оперативникам собирать материалы для этого дела. Видеоролик был отправлен на экспертизу, подтвердившую наличие в словах Квачкова «экстремизма и терроризма». Начались допросы зэков, которые отбывали наказание вместе с Владимиром Васильевичем. В итоге появилось, очевидно «липовое» дело, с показаниями свидетелей, которые явно не соответствовали действительности. Ведь психиатрическое освидетельствование Владимира Квачкова говорит, что он здоров. «Свидетели» же утверждали, будто он, как умалишенный заходил в камеры к зэкам, кричал, что скоро переворот, и якобы его друзья на свободе в этом помогут. По словам свидетелей защиты, Квачков содержался в строгих условиях. По их мнению, самостоятельное перемещение по лагерю ему было запрещено. То есть полковник физически не мог ходить по камерам, куда-то врываться и призывать всех к перевороту.

«И теперь докажи, что ты — не верблюд»,

— говорит Надежда Михайловна.

Надежда Михайловна обратила внимание, что большинство свидетелей давали показания в суде по видеосвязи. С ее слов, были все признаки того, что кто-то за кадром контролировал дачу показаний. Свидетели косились в угол комнаты (там и сидел «куратор»?), когда слышали вопросы от судьи. Квачкова утверждает, что даже было слышно, как конкретные фразы повторялись свидетелями за тем, кто им эти фразы подсказывал.

На заседании выступили два эксперта-политолога Степан Сулакшин и Андрей Савельев. До конференции же добрался только Савельев. В суде оба эксперта высказали свое мнение о том, что нет никаких оснований полагать, что в тексте обращения Квачкова содержатся призывы к терроризму, беспорядкам или свержению власти. В частности, доктор политических наук Степан Сулакшин очень подробно разобрал каждый спорный момент и, как показалось, сумевший разбить вдребезги доводы экспертизы, заказанной ФСБшником Журавлевым. По мнению Савельева, даже не имея специальных познаний, любой человек способен понять, что в обращении нет никаких призывов. Это же он отметил на конференции.

Свидетели со стороны защиты адвокаты Алексей Суханов и Николай Курьянович, защищающие подсудимых по делу ИГПР «ЗОВ», тоже высказали свое мнение.

В частности, адвокат Суханов утверждал, что ему по его каналам поступила информация, что все дело Квачкова сфальсифицировано двумя агентами ФСБ. И якобы установить эту провокацию удалось в ходе негласной аудиозаписи отдела «Л» управления ФСИН по республике Мордовия. Суханов рассказывает, что один из агентов, увидев, что Квачков пишет какую-то рукопись, попросил ее зачитать. А другой без согласия Квачкова заснял его на телефон. Потом якобы эта запись агентов была передана куратору. Суханов считает, что все это можно подтвердить. По его мнению, дело против полковника было сфальсифицировано на основе провокации.

Адвокат Николай Курьянович отмечал неуважительное и даже хамское, на его взгляд, отношение суда к участникам процесса. Это выразилось и в затягивании на три дня допроса свидетелей, и в отношении судей к стороне защиты и, в частности, к Владимиру Васильевичу.

Адвокат отметил, что правосудия по статьям 205 и 282 достаточно сложно добиться. Необходимы экспертизы, но для их выполнения нет никакой научной базы! Силовики, как правило, обращаются в бюджетные экспертные учреждения. «И, конечно, такие учреждения не смогут указать в экспертном заключении объективную информацию», — считает Курьянович — «За это им отключат бюджетное финансирование». Потому экспертиза может быть такой, какой ее хочет видеть тот, кто платит деньги. Адвокат считает, что цель этого дела — не дать Квачкову освободиться по УДО. Держать в тюрьме Квачкова необходимо его политическим оппонентам, чтобы он не смог принять участие в грядущих выборах президента России. Завершая свою речь, Курьянович призвал всех военнослужащих, честных и справедливых граждан приходить на суды по делу полковника Квачкова.

На конференции выступил и адвокат политзаключенной Марины Герасимовой, дело которой также рассматривается в Самаре. Константин Елисеев заявил, что необходимо говорить о всероссийской тенденции, ведь фальсификация, фабрикация уголовных дел по тому же «экстремизму» достигла колоссальных масштабов в нашей стране. Из открытых источников известно, что за один только 2016 год количество политзаключенных увеличилось вдвое. И говорить только о каком-то одном примере — значит умалять проблему в целом.

«Смелые лидеры, либо просто люди, которые прямо говорят о том, что происходит в стране, сегодня все находятся под прицелом уголовного преследования»,

— отметил Елисеев. А значит, в жернова политрепрессий может попасть абсолютно любой законопослушный гражданин России.

Происходит все это, по мнению адвоката, потому что положение системы власти сейчас очень шаткое и ей нечего противопоставить правде. Слову системы уже никто не верит, поэтому только давлением и сфабрикованным уголовным преследованием власть имущие пытаются заставить человека молчать.

В качестве «слова правды» адвокат привел требование отставки Путина, которое является абсолютно законным и конституционным. Ответом власти на это «слово» стала ликвидация за экстремизм оппозиционной политической партии «ВОЛЯ», которая это слово неоднократно произнесла. Партию ликвидировали за обращение к военнослужащим Российской армии, которое приписывают партии. Эксперт ФСБ посчитала, что обращение к военным, к людям, имеющим доступ к оружию, по определению означает призыв к насильственным действиям! Ну это же абсурд!

В конце конференции звучали слова о том, что всем, кого гонят по политическим мотивам, за правду и критику власти, необходимо объединяться. Жаль, что к этому выводу мы приходим только сейчас. Быть может, если бы раньше общественники смотрели на вещи более глобально, а не сквозь призму своих субъективных суждений, то многих арестов, преследований, фабрикаций можно было бы избежать. Против массового всенародного волеизъявления небольшая кучка чиновников, по всей вероятности присвоившая и, как мы видим, удерживающая власть, была бы бессильна.

Об этом Светлана Лада-Русь говорит с самого начала своей политической деятельности, еще с 2000-х годов. Оппозиционная же среда к этому пришла только спустя годы, когда начались преследования, гонения, аресты и обыски.

Мы призываем всех честных граждан уже перестать делиться на ваших и наших и начать защищать политических заключенных всем вместе, сообща! Только так мы сможем добиться закрытия сфабрикованных уголовных дел против тех, кто несет правду людям и защищает их права! Источник: http://za.ladu-rus.ru

* Дополнительная информация:

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