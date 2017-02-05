Делаешь – отвечай, или повод собраться у костра

На рубеже тысячелетий, когда я появилась на свет, моя мама закончила работу над документальным фильмом «Кавказский метроном». Кинокритики сошлись во мнении, что это был редкий пример «народного кино», однако нашему народу его показать никто из отечественных СМИ не отважился. Получая Гран- При одного из международных фестивалей, мама предположила, что главной угрозой нового века станут не столько новейшие виды вооружения, сколько запаянные в наши мозги стереотипы в отношении друг друга, когда в информационном плену окажутся целые народы и континенты, а через средства массовой информации нас будут неустанно опутывать колючей проволокой лжи и взаимного неприятия. Ещё не были входу термины «гибридная» или «информационная война». Однако её предчувствие на примере столкновения двух соседних народов в этом фильме не просто ощущалось- было показано, как это делается и почему удаётся.

В этой статье я подниму тему, которой не касаются «акулы отечественного пера», да и политологи трогать её лишний раз особо не стремятся. Возможно, считают, что она угрожает общественной стабильности. Однако сама проблема от этого меньше не становится, и способна в очередной раз «рвануть» не вовремя. Поэтому я – и в силу прежде всего моего происхождения – попытаюсь поработать, образно говоря, сапером на минном поле застарелых обид и недопонимания друг друга между моими соотечественниками.

В тот момент, когда судьба одной части моих предков решалась на фронтах Великой Отечественной – судьба другой ломалась в депортации. И вот сейчас, на наших глазах, тема той давней обиды и ответного отторжения рискует стать одним из детонаторов внутрироссийского развала. По этой причине, полагаю, нам всем срочно требуется очная ставка – разговор по совести, когда привычные гордость, а точнее, гордыня (что исключает любую возможность самокритики), вместе с многолетними предубеждениями, будут отправлены в длительную командировку. Потому что именно эти пороки, как мне кажется, и куют в наших головах кондовые стереотипы – главных наших врагов, мешающих нам жить, взаимодействуя.

Летом этого года некоторые российские СМИ кратко сообщили, что на Северном Кавказе местные политики решили разбередить трагическое прошлое: «Парламент Карачаево-Черкесии предложил ввести уголовное наказание за отрицание или одобрение сталинских депортаций. Соответствующий законопроект для экспертизы уже направлен в Верховный суд и правительство РФ, а затем поступит в Госдуму. В случае принятия документа нарушителям грозит лишение свободы до трех лет. В Госдуме готовы поддержать инициативу региональных коллег» (< ![CDATA[ ]]> http://www.kommersant.ru/doc/3020220< ![CDATA[]]> - газета «Коммерсант»- запомним данный источник СМИ). То есть в настоящий момент законопроект тихо «бродит» по коридорам федеральной власти, «заглядывая» в профильные кабинеты.

Депутат КЧР Ахмат Эбзеев – один из главных инициаторов этого «акта исторической справедливости»- считает, что предлагаемый им законопроект в масштабах всей России оградит «незаконно репрессированных и их потомков от спекуляций по поводу преступления, которое было совершено Сталиным и его режимом». Одобрение, кстати, А. Эбзеев собирал с течение нескольких лет и получил его ото всех северокавказских республик, кроме Северной Осетии. В наших СМИ по этому поводу – почти тишина. Складывается впечатление, что в Госдуме и в Правительстве РФ разобраться с этой темой хотят по-тихому: либо замять, либо в очередной раз поставить народ перед каким-нибудь «фактом». Однако солидарность политических деятелей нашего Кавказа на «антисталинской» тематике, и конкретно в данный момент, на мой взгляд, мимо пристального народного внимания пройти не должна.

Сам собой напрашивается вопрос: а кем являются и что собой представляют нынешние судьи «сталинского режима»? Персонажами рязановской кинопоэзии «мы не пашем, не сеем, не строим – мы гордимся общественным строем»? Или имеются в биографии и «этапы большого пути»? Тридцатисемилетний парламентарий от «Единой России» А.Эбзеев в большую политику шагнул во времена правления в КЧР Бориса Эбзеева, став председателем комитета по национальной политике. На мой вопрос, отдавал ли он когда-нибудь армейский долг Родине – депутат Эбзеев честно ответил: не служил. В любезно предоставленной им «объективке» я также не обнаружила периодов персональной ответственности за крупное промышленное производство, т.е. за металл и за людей. Так можно ли быть уверенным в том, что Ахмат Аскербиевич в полной мере осознаёт масштаб возможных последствий его политической инициативы в стране, где бок о бок живут около 190 народов и народностей – с неодинаковым поведением в одних и тех же исторических обстоятельствах недалёкого прошлого?

На мой взгляд, как минимум, неэтично, сидя в мягких чиновничьих креслах, и с такой пока, извините, незрелой биографией, выдвигать политический ультиматум человеку, который взял на себя личную ответственность за одну шестую часть территории планеты и за выравнивание стартовых возможностей для всех народов СССР. Возможно, что впервые за школьные парты тогда сели и предки сегодняшнего карачаевского парламентария А.Эбзеева. Я не противник и не защитник Сталина. Такая личность в адвокатах не нуждается, равно как и в прокурорах. Имеем ли мы сегодня, существуя за счёт созданных именно тогда хозяйственных заделов, достаточно оснований, чтобы судить ту трагическую эпоху великого героизма и великих жертв?

Личный опыт проб, ошибок и потерь привёл Сталина к жизненной формуле: «Есть логика намерений и логика обстоятельств, и логика обстоятельств всегда сильнее». Я не собираюсь оправдывать количество невинных жертв среди депортированных народов, однако вправе поразмышлять над вопросом: а могло ли их быть меньше? Правда жизни военного времени не может анализироваться с позиции гуманизма, и в ней нет места презумпции невиновности. Жестокая логика в условиях военной агрессии выстраивает всех и вся под одну цель – не сдаться, а затем победить.

Мне неинтересен очередной публичный спор о количестве предателей и героев среди депортированных народов, ибо дискуссия на уровне цифр автоматически порождает оппонентов. Во-первых, потому, что до сих пор мы не знаем многих фактов того периода, поскольку многие архивы на обозрение народу до сих пор не представлены. Во-вторых, каждый из нас, полагаю, как и народ в целом, при встрече с нелицеприятными воспоминаниями, ищет способы самооправдания. Это явление вполне объяснимо, однако порой именно оно подталкивает целые народы на сделку с собственной совестью.

Я предлагаю иной ракурс для размышлений: обратимся к воспоминаниям конкретного исторического персонажа, назначенного германским командованием в 1942 г. организатором восстания против Советской власти на Кавказе. Осман Сайднуров (позже – Осман Губе) до революции служил в Дагестанском полку Кавказской туземной дивизии. В < ![CDATA[ ]]> 1919< ![CDATA[]]>-м присоединился к армии генерала < ![CDATA[ ]]> Деникина< ![CDATA[]]>. В 1921г., через Грузию и Трапезунд, эмигрировал в < ![CDATA[ ]]> Стамбул< ![CDATA[]]>. В 1938-м Губе поступил на службу в германский < ![CDATA[ ]]> Абвер< ![CDATA[]]>, как и многие царские офицеры. С началом войны нацисты пообещали Осману Губе должность начальника политической милиции Северного Кавказа.

Сразу оговорюсь: я не ставлю целью судить Османа Губе, а вместе с ним и многих других солдат и офицеров царской армии, допустивших для себя мысль, что для реванша над Советами все средства хороши. Однако: кем является солдат, присягнувший на верность Отечеству, а позже «переприсягнувший» иностранному государству, беспощадно истребляющему соотечественников? Во все времена это считалось изменой Родине, а все прочие версии – от лукавого. Вполне уместным здесь было бы вспомнить исторический факт иного для себя этического выбора. Сыновья Великой Княгини Ольги- племянники царя Николая 2-го – Тихон и Гурий Куликовские - категорически отказались служить в дивизии СС «Викинг», несмотря на настойчивые уговоры Константина Шальбурга – царского офицера и штурмбанфюрера СС. Ни сама Великая княгиня, ни её дети не осуждали Шальбурга за его выбор, но следовать за ним и воевать против СССР и своего народа не пожелали (ГАРФ. Ф. Р.−9479. Оп.1. Д.157. Л.78. ). Полковник Губе предложением нацистов не побрезговал. Захваченный в плен сотрудниками НКВД, на допросах о своей кавказской миссии, он заявил: «Среди чеченцев и ингушей я без труда находил нужных людей, готовых предать, перейти на сторону немцев и служить им. Меня удивляло: чем недовольны эти люди? Чеченцы и ингуши при Советской власти жили зажиточно, в достатке, гораздо лучше, чем в дореволюционные времена, в чем я лично убедился после четырёх месяцев с лишним нахождения на территории Чечено-Ингушетии. Чеченцы и ингуши, повторяю, ни в чём не нуждаются, что бросалось в глаза мне, вспоминавшему тяжелые условия и постоянные лишения, в которых обреталась в Турции и Германии горская эмиграция. Я не находил иного объяснения, кроме того, что этими людьми, настроениями изменническими в отношении своей Родины, руководили шкурнические соображения, желание при немцах сохранить хотя бы остатки своего благополучия, оказать услугу, в возмещение которых оккупанты им оставили бы хоть часть имеющегося скота и продуктов, землю и жилища» (из протоколов Центрального архива ФСБ в кн.О.Смыслова «Проклятые легионы. Изменники Родины на службе Гитлера»,М.,2006).

Обратим внимание на выделенные обороты речи в его свидетельствах: «без труда…готовых предать». То есть фашистский вербовщик называл предателями тех, кто вступал в его ряды. Почему же предателями, а не «борцами за свободу» и «повстанцами», как могли бы окрестить их гитлеровцы? Возможно, и Губе было ясно, что не может считаться борцом за свободу тот, кто, не брезгуя в мирное время возможностями «ненавистного» режима, неожиданно бьет в спину, когда власть обоснованно рассчитывает на солидарную поддержку против внешнего агрессора. А вот архивное свидетельство Губе о легкости вербовки подтверждает тот факт, что среди высланных позже народов предателей оказалось больше, чем ожидали сами нацисты…

Очная ставка с такими воспоминаниями не ангажированных Сталиным очевидцев, говоря по совести, лишает морального права на ультимативные упрёки в адрес его режима. И на историческое возмездие из сегодняшнего времени – тоже. Что было, то было. Дезертирство с фронта и уход в горы, подальше от пунктов военной мобилизации. И покрывательство многочисленной роднёй, снабжавшей беглецов кровом, хлебом и информацией. То есть в самый рискованный момент отделение себя от бед других народов страны, где бесплатно учили и лечили, ударно выравнивая стартовые возможности. Даже в мирное время такая удобная жизненная позиция «не при делах» в нормальном сообществе не приветствуется. По законам же военного времени самоустранение становится изменой, саботажем и вредительством, с «расстрельными», к слову, статьями.

А вот если и дальше не упускать из рук нить совести, возникает ещё один вопрос: разве это не предательство своих же земляков, геройски сражавшихся на передовых? К великому сожалению, беспощадность логики военных обстоятельств несправедливо опалила и тех, кто не покинул поле битвы. И вот перед ними как-то особенно стыдно. Ведь большинству представителей депортированных народов было отказано в признании подвига при жизни. А если это все-таки происходило – герою меняли происхождение…

Легендарный чеченец – Хан-Паша Нурадилов многие годы во всех официальных документах и книгах числился дагестанцем. Ему было 20 лет, когда началась война. В 1942-м, под Сталинградом, тяжелораненый, он предпочел остаться в бою, а не оказаться в лазарете, и погиб, уничтожив за время войны более девятисот фашистов. Только вдумайтесь в эту цифру! Героем Советского Союза Нурадилов признан посмертно, в 1943-м, а вот родные корни вернулись чеченцу-акинцу лишь в середине 80-х.

А начинал воевать Хан-Паша под руководством еще одного героя-чеченца, командира полка Мовлида Висаитова, про которого нам тоже не рассказывают в школе. Хотя слава о нем гремела по всем фронтам. Писатель Михаил Шолохов даже подарил ему коня как лучшему кавалеристу Советской армии. Президент США Трумэн удостоил его высшего американского ордена «Легион чести» за блестяще проведенную операцию встречи войск союзников антигитлеровской коалиции на Эльбе. А вот на Родине, в СССР, М.Висаитова дважды пытались удостоить звания Героя Советского Союза, но при жизни заслуженную награду он так и не получил.

Есть у ингушей жизненное наблюдение: «Настоящий мужчина не станет женщиной, но настоящая женщина, случается, приравнивается к мужчине». И дезертирство ненастоящих мужчин выглядит особенно позорным на фоне женских подвигов. Асият Тутаева и Ляля Ужахова- внучки прославленных ингушских генералов царской армии- добровольно ушли на фронт в 41-м. Асият- автор 11 научных работ, без пяти минут доктор медицинских наук 1-го Ленинградского медицинского института, а Ляля успела окончить только первый курс театрального института. Обе они положили на алтарь общей Победы вековую мечту ингушских женщин- высшее образование, на тот момент его имели всего четыре ингушки. Ляля прошла войну сначала наводчицей, а затем и командиром орудия, принимала участие в битве под Москвой. На счету начальника эвакогоспиталя майора А. Тутаевой сотни спасенных жизней солдат и офицеров. В 44-м она и ее коллеги были схвачены украинскими оуновцами. После жестоких пыток Асият была повешена фашистами…

Я вспоминаю здесь лишь о некоторых героях – с вайнахскими фамилиями. А сколько их было в каждом из депортированных народов – не пожелавших отстраниться от общей боли?! Однако негероический выбор одной части народа прессовал безжалостным катком по опалённым судьбам его же лучших сынов и дочерей, так незаслуженно и так жестоко ответивших за чужое предательство. Чья же в том изначальная вина и кто несёт ответственность за то, что именно среди депортированных народов дезертиров и предателей оказалось больше, чем могла позволить жестокая логика военных обстоятельств? К сожалению, на этот вопрос ни люди, ни власть в свое время по совести друг другу ответить не захотели. А в результате жертвами массовой безответственности оказались будущие поколения северокавказских горцев: и пятидневной войны между осетинами и ингушами в 1992-м, и двух чеченских войн.

И вот к логике поведения власти в послевоенных обстоятельствах лично у меня, если уж идёт разговор по совести, имеются отдельные вопросы. Вдумайтесь: сначала в 1944-м целые народы сметают с исторической Родины в качестве коллективной расплаты за преступные – по законам военного времени – действия соплеменников. А потом те же самые, по сути, партийные руководители из сталинского окружения – Хрущев, к примеру- реабилитируют сосланных переселенцев в 1957-м, сняв обвинения «сталинского режима», чем дают повод вернувшимся на исконные земли народам ощутить себя невинными жертвами, затаить обиду за «историческую несправедливость» и передать её потомкам. Честного разговора, той самой необходимой всем очной ставки, тогда так и не произошло. Плюс ко всему, власть вернула людей на Родину, но не вернула им дома, в которых уже успел обжиться (с разрешения той же власти) другой народ, не пожелавший освободить чужое. Но верховные чиновники на долгие годы просто замяли эти темы, сделав вид, что ничего и не было. В результате, ни народы, ни власть не ответили себе на вопросы: почему это случилось и почему именно так…

Автор законопроекта Ахмат Эбзеев полагает, что «все конфликты возникают из-за незнания культуры друг друга»(. < ![CDATA[ ]]> http://cherkesk.bezformata.ru/listnews/ahmat-ebzee…< ![CDATA[]]> ). Позволю себе с этим согласиться лишь отчасти. На мой взгляд, корни проблемы уходят гораздо глубже народных песен или особенностей нынешних вероисповеданий, на уровень природного самоощущения каждого народа в этом мире, которое идет из глубины веков, из подсознания. Изображённое на флаге или гербе животное очень часто отражает модель поведения целого народа и его приоритеты. Это священный тотем, в повадках и характере которого народ «узнаёт» самого себя. К примеру, русский народ ассоциирует себя с медведем. Неслучайно «Единая Россия»» на партийном флаге изобразила именно это животное. Медведь – хозяин леса, животное прямолинейное, и по этой причине к заветной цели может ходить самым коротким путем – напролом, не особо замечая путающиеся под ногами «мелочи». По этой же причине, полагаю, такой «медведь» искренне не понимает и не приемлет удара в спину как способа выяснения отношений. Для него приемлемо открытое «выяснение позиций», а удар из-за угла вызывает инстинктивную ярость и желание уничтожить источник коварства под корень. Но медведь не понимает, что «лоб в лоб» выяснять с ним отношения не может тот, кто уступает ему по силе и у кого возможность для этого только одна – действовать окольными путями.

А вот на недавнем флаге дудаевской Ичкерии – волк. В русском фольклоре это либо приручённый верный спутник главного храбреца, либо дикое опасное животное, чаще коварное, чем положительное. Но: а что нам известно о реальной жизни волчьей стаи?

Недавно я была поражена, увидев, как волчья стая перемещается в пространстве: впереди идут самые слабые, задавая темп остальным. Далее – «спецназ» – несколько сильных волков. За ними волчицы и волчата (кстати, у каждого волка - одна волчица). Потом снова сильные волки из «службы безопасности», а замыкает вереницу сам вожак. То есть, стариков не бросают и держат в поле зрения, женщин и детей охраняют, и вожак отвечает за всё это семейство, а не только за собственную семью. Поэтому вся охраняемая волчья семья не может не быть неверна защитникам и вожаку. То есть для волка главное – стая.

Попробуйте посмотреть на историю столкновений России и кавказских народов с этой позиции. И тогда, возможно, вы обнаружите любопытные параллели. Например, генерал Ермолов и его окружение – просвещенные русские офицеры, придя на Кавказ, дошли до издания зверских приказов: сожжения целых аулов вместе со всеми жителями – от мала до велика. Боевые офицеры считали это справедливой расплатой за недопустимое, с их точки зрения, покрывательство нарушавших договоренности горцев. Которые, к слову сказать, пытались выжить и защитить свои семьи, находясь меж двух огней- с Востока и с Запада. Если рассматривать с этой же точки зрения и военные события Второй мировой, то заметна та же мотивация поступков: у одних – необходимость защиты единой Родины и жёсткое требование действовать сообща – вместе ж жили. А другими двигала всё та же цель самосохранения «стаи» любой ценой, то есть под любым начальством….

Следует напомнить, что законопроект поддержали почти все северокавказские парламентарии, кроме Северной Осетии. А это может означать, что вожаки стратегически значимых для всех нас российских регионов готовы вести соплеменников теми же избитыми тропами под факелом исторической обиды, а не честно сделанных выводов. То есть опять, вольно или невольно, закладывать мины, на которых снова рискуют подорваться очередные потомки. Кровавая получается для обеих сторон карусель, и заведомо проигрышный политический проект. Как же быть? Можно ли договориться между собой народам, которые по-разному смотрят на, казалось бы, одни и те же вещи? И что это должны быть за базовые договорные принципы? Одними межкультурнымии и межрелигиозными диалогами, на мой взгляд, эту ситуацию не преодолеть.

Здесь надо конкретно определяться, кто мы и как выглядит наша Родина: это весь «лес» или отдельная «норка»? Если ты гордый Орел – не питайся падалью, как стервятник. По халявным помойкам ползает тот, кто не способен летать, т.е. совершать красивые поступки. Если ты вольный Волк – не опускайся до уровня шакала и не жмись к проходимцам. Им нет до тебя дела только до тех пор, пока на Севере не будет ликвидирована гарантия и твоего свободного будущего. Уничтоженная англосаксами цивилизация американских индейцев должна быть твоим нашатырём на случай временного беспамятства.

А если ты Медведь – негоже шататься по лесу без цели, ломая все, что под руку подвернётся. Ты есть государствообразующий великорусский народ- гарант сохранения всех малых народов на единой территории, где «русский дух», и дОлжно пахнуть Русью, как завещал великий Пушкин. Чтобы вся мировая нечисть дохла на подступах. Ты в ответе за всех малых, потому что однажды ты приобщил их к твоей судьбе. Что должно быть ими оценено ответно: если пользуешься «лесными благами» наравне с остальными – веди себя по совести и не позорь предков, когда придут чужаки.

К чести – и прежде всего народов, опаленных трагедией массовых депортаций- среди них есть люди- путеводные звезды, которые способны показать вектор движения всем остальным. Ведь, как говорят мудрые ингуши, «один достойный поступок задает направление всему роду». В 1992 году в небе над Липецком случилась трагедия, жертвами которой могли стать сотни россиян: у военного самолета заглох двигатель. Ценой собственной жизни пилот отвел падающую машину подальше от населённых пунктов. Об этом подвиге, в основном, известно лишь в самом Липецке и в Ингушетии- на Родине Героя России, генерал-майора авиации Суламбека Осканова. О чем думал, принимая последнее в своей жизни командирское решение, ингуш, ещё новорожденным оказавшийся когда-то в депортации? Не могу знать, но это была не обида и не желание отомстить. Возможно, кодекс чести настоящего русского офицера или «Эздел»-ингушский «кодекс чести», дарованный предками..

У Мовлида Висаитова есть гениальная по простоте фраза: «В этом мире есть только две нации: порядочный человек и непорядочный». Полагаю, что в уникальных условиях, где на единой территории у каждого народа есть земля, вожаки, язык и традиции, у нас нет другого выхода, кроме взаимной порядочности в отношении друг друга.

А судить прошлое всегда легче, чем делать настоящее и создавать будущее. Особенно когда ты, в случае чего, персонально ненаказуем, с депутатской «неприкосновенностью» в кармане. Идея с запретом на оправдание «сталинских репрессий» впервые была озвучена историками на l международной научно-практической конференции, посвященной проблемам реабилитации репрессированных народов, которая прошла в Черкесске в 2013 году. То есть до этого времени будоражить международную общественность у анонимных источников идеи не возникало. Далее, как признаётся сам депутат КЧР А.Эбзеев, «идея мне понравилась, решил оформить это дело в инициативу, и мы с депутатом Р.Хабовым совместно внесли в Парламент этот проект». А приложение к проекту в виде расписки «Лично отвечаю за все последствия» не забыли присовокупить? Так, как отвечает архитектор моста, встающий под свое творение при запуске его в эксплуатацию? Или запустили бумеранг ненависти – а ловят пускай другие, и неважно, какой ценой?..

Любопытно, что информационное сопровождение данной инициативы с момента её появления-2013г.- по настоящий момент планомерно осуществляет газета «Коммерсант». Именно она неприлично «отметилась» в фильме «Кавказский метроном», как ударный инструмент в руках заказчиков по нагнетанию внутренней междоусобицы в нашей стране конца 90-х. Журналист именно этого издания, О.Кутасов, на всю страну оболгал честного человека- чеченца Ислама Баширова, слепил из него образ «врача-террориста» и «пособника Басаева». А затем признался, что клепает такие «опусы» каждый день и даже не подумал извиниться- ни перед невиновным человеком, ни перед его родственниками, чью судьбу резко изменила эта, придуманная кем-то, история. И вот теперь та же газета снова «информационно поддерживает» раздувание очередного раздора, а значит, и «жертвенного огня». Вспоминается реплика одной из героинь повести Б. Васильева с символичным названием «А завтра была война»: «Ты кто: идиотка, сплетница или предатель?»

«Я не думаю, что найдутся люди, отрицающие сталинские преступления»,- заявил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству Павел Крашенинников. «Но если такие примеры есть, то я считаю возможным законодательно оформить наказание за это» (< ![CDATA[ ]]> http://www.kommersant.ru/doc/3020220< ![CDATA[]]>)

То есть «инициативу с мест» заинтересованные лица рангом «покруче» заранее ждали на входе и готовы «запустить в жизнь». Член фракции “Единая Россия” (экс-член СПС-Союза Правых Сил), Председатель парламентского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству П.Крашенинников и не такие «камушки» швырял в народ. С подачи именно этого «локомотива» ювенальной юстиции в России ГосДума летом внесла поправки в законопроект 953369-6, согласно которым родитель, давший подзатыльник непослушному чаду, должен «загреметь» в тюрьму на два года. Вопрос: можно ли считать действия данного «нардепа» соответствующими интересам народа? Если нет, то случайно ли именно он предварительно уже одобрил «антисталинский» законопроект северокавказских инициаторов? И что сейчас в него негласно добавляется?

Мне кажется, или это двойные стандарты, товарищ Крашенинников, с точки зрения Конституции РФ, которую в том числе и Вы так активно продвигали «в массы» в начале 90-х, будучи членом ельцинской команды? Вам лучше других должна быть известна её ст.29 п.3 о невозможности принуждения к отказу от собственного мнения, тем более угрозой тюремного срока – или ваша Конституция Вам не указ? А я, к примеру, попаду в круг «подозреваемых» с моей статьей про ваши сомнительные инициативы?

Можно, конечно, предположить, что, в силу возраста, молодой парламентарий из КЧР А.Эбзеев недопонимает драматических последствий понравившейся ему «международной инициативы». Но вот 52-хлетний депутат Крашенинников, заседающий В ГосДуме с 1999 года, недооценивать этого не может. А дело, в перспективе, пахнет не только борьбой с инакомыслием в оценке нашего общего прошлого, но и в буквальном смысле – керосином. Ведь смута в умах неизбежно потянет за собой очередные людские раздоры.

«Критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай!»- говорил Сталин. У его режима много, чего не было. В том числе и депутатской неприкосновенности. Зато «по лесу» все, кому не лень, со спичками и горючим не носились. А вот сегодня – дров наломают, костерок разведут и – вспоминай, как их звали. А костёр очередным пожаром может обернуться, который снова будем тушить все мы. Или наши дети. Лучше сейчас собраться у костра, чем позже-на пепелище. А там всем миром предупредить любителей экстрима: хотите швырнуть бумеранг в прошлое – сами его и ловите!