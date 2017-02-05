Главная » История, Мировоззрение

Белые народы древней Сибири

11:43. 5 февраля 2017 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал:

Официальная наука пересматривает свои прежние взгляды на европеоидов Азии. Оказалось, что большинство исследованных древних жителей Южной Сибири (65 %) имело светлые или смешанные оттенки глаз, а 67 % – светлые или русые волосы. Главный очаг европеоидных миграций в глубь Азии находился не на Ближнем Востоке, а в областях, лежащих севернее и затронутых процессом депигментации. Статья в журнале “Археология, этнография и антропология Евразии” подтверждает концептуальные представления многих современных альтернативных историков.

Скульптурные портреты девочки и мальчика со стоянки Сунгирь. Реконструкция Г.В. Лебединской и Т.С. Сурниной.

Вопрос о путях проникновения древних европеоидов в Сибирь и Центральную Азию вызывает в последнее время пристальный интерес в связи с проблемой индоевропейской прародины. Высказывавшееся некоторыми археологами мнение о существенной роли миграций из Передней Азии в сложении южно-сибирских культур бронзового века [Григорьев, 1999; Бобров,1994; Кирюшин, 2004] получило поддержку со стороны тех антропологов, которые склонны считать любых грацильных (имеющих не массивное телосложение – ДП) европеоидов представителями средиземноморской расы, т.е. южанами по происхождению (см. особенно [Худавердян, 2009]).

До недавнего времени к такой трактовке склонялся и я [Козинцев, 2000]. В последние годы в результате деятельности целого ряда антропологов, прежде всего С.И. Круц, появился огромный новый палеоантропологический материал из степей Украины и Южной России. Его статистический анализ привел к пересмотру прежних взглядов. Более детальное сопоставление с учетом связей каждой грацильной южно-сибирской группы по отдельности показало, что поводов говорить о миграциях в Южную Сибирь с Ближнего Востока, из Средней Азии или Закавказья – областей распространения южно-европеоидной (средиземноморской) расы – краниометрия не дает [Козинцев, 2007, 2008].

Ученые-антропологи восстановили облик южноуральцев, живших четыре тысячи лет назад. Большекараганские люди – аркаимцы.

Затем появилась статья группы французских генетиков [Keyser et al., 2009], которые на материале ДНК, извлеченной из костных остатков андроновцев, карасукцев, тагарцев и таштыкцев, изучили шесть генов, ответственных за пигментацию глаз и волос. Оказалось, что большинство исследованных древних жителей Южной Сибири (15 из 23, т.е. 65 %) имело светлые или смешанные оттенки глаз, а 8 из 12 (67 %) – светлые или русые волосы. Если добавить, что такие же волосы были у жителей долины р. Тарим эпохи бронзы – вероятных предков тохаров (их тела прекрасно сохранились благодаря естественной мумификации [Mallory, Mair, 2000]), а депигментация у современного населения Южной Сибири и Казахстана имеет явно дорусское происхождение, то вывод однозначен. Главный очаг европеоидных миграций в глубь Азии находился не на Ближнем Востоке, а в областях, лежащих севернее и затронутых процессом депигментации. Почти 80 лет назад этот вывод был сделан Г.Ф. Дебецом [1931] на основании сопоставления краниологических данных о тагарцах со сведениями китайских источников. Несомненно, продвижение скотоводов-индоевропейцев на восток происходило преимущественно вдоль степной полосы, причем этот процесс продолжался, по археологическим данным, на протяжении всего III тыс. до н.э. [Мерперт, 1982, с. 322–330; Семенов, 1993].

Но гдебыл исходный пункт? В припонтийских степях? На территории зарубежной Европы? Афанасьевская культура, согласно мнению, разделяемому большинством специалистов, как археологов, так и антропологов, близкородственна ямной и ее появление в Горном Алтае и на среднем Енисее было результатом миграции из восточно-европейских степей. Указывается и на возможную роль полтавкинских и катакомбных элементов [Цыб, 1981, 1984].

Последнее соответствует новым радиоуглеродным датам, свидетельствующим о том, что катакомбная культура сосуществовала с ямной на протяжении большей части III тыс. до н.э. [Черных, 2008]. Вместес тем весьма ранние даты древнейших афанасьевских памятников Горного Алтая (середина IV тыс. до н.э.) указывают на возможность участия доямных племен, в частности хвалынских и среднестоговских, а также протоямных (репинских) в сложении афанасьевской общности, о чем уже писали антропологи [Шевченко, 1986, с. 157; Солодовников, 2003].

Что касается постафанасьевских культур эпохи бронзы, то традиционное мнение о местном происхождении окуневской сменяется представлением о существенной роли ямно-катакомбных [Лазаретов, 1997] и афанасьевских, т.е. опять-таки принесенных с запада, черт [Шер, 2006]. Антропологически же западный компонент (по предположению А.В. Громова, сходный с тем, что представлен у ямников и катакомбников Калмыкии) у окуневцев Минусинской котловины прослеживается довольно неотчетливо и в основном на индивидуальном уровне. Анализ данных о двух независимых системах признаков – краниоскопии и краниометрии – свидетельствует о

принадлежности енисейских окуневцев к сибирскому кругу популяций [Громов, 1997а, б], а интеграция этих данных – об архаизме окуневского антропологического типа [Козинцев, 2004]. Согласно А.В. Громову [1997б], окуневцы ближе всего к неолитическому населению Красноярско-Канского района. Близка к окуневской каракольская культура Горного Алтая, отмечалось и антропологическое сходство их носителей, однако в составе второй предполагается наличие «средиземноморской» примеси [Чикишева, 2000; Тур,Солодовников, 2005].

Присутствие европеоидного антропологического компонента у окуневцев Тувы и елунинцев Верхнего Приобья сомнений не вызывает, причем у первых он, видимо, является единственным [Гохман, 1980; Солодовников, Тур, 2003; Козинцев, 2008]. Это соответствует археологическим фактам, свидетельствующим о родстве данных групп с населением Западной Европы эпохи ранней бронзы [Ковалев, 2007]. Европеоидный компонент предполагается и у носителей других доандроновских культур Южной Сибири – кротовской [Дрёмов, 1997] и самусьской [Солодовников, 2005, 2006]. К.Н. Солодовников [Там же] считает, что во всех упомянутых доандроновских группах, за исключением, возможно, енисейской окуневской, этот компонент имел южно-европеоидное происхождение, что особенно проявляется в мужских сериях.

(…)

Можно предположить, что древние европеоиды проникли в Синьцзян не с запада, по маршруту, совпадающему с позднейшим Великим шелковым путем, а с севера, по долине Черного Иртыша или через Джунгарские ворота. Данное предположение подкрепляется светловолосостью этих людей и отчетливо европейским обликом их культуры [Mallory, Mair, 2000]. Последняя, правда, существенно отличается как от афанасьевской, так и от андроновской [Молодин, Алкин, 1997], но имеет также черты сходства и с ними, и с европейскими культурами, в частности ямной [Kuzmina, 2007, p. 94]. По мнению К. Ренфрю, прототохарский и протоиндоиранский языки, наряду с протоскифским, былипотомками одного языка, названного автором «древнестепным индоевропейским», а он, в свою очередь, ответвился от протоиндоевропейского, локализуемого на Балканах [Renfrew, 1998; Ренфрю, 2002]. Такая гипотеза гораздо лучше соответствует антропологическим данным, чем теория, согласно которой предки индоиранцев и тохаров мигрировали на восток непосредственно со своей древнейшей анатолийской прародины, не заходя в Европу [Гамкрелидзе, Иванов, 1984].

(…)

Называть какие-либо грацильные европеоидные группы рассмотренных регионов средиземноморскими нельзя ввиду отсутствия у них сколько-нибудь четко выраженных антропологических связей с Ближним Востоком, Средней Азией и Закавказьем. Куроаракские параллели елунинцев очень неотчетливы и несопоставимы с огромным количеством ближайших аналогий между грацильными европеоидами Южной Сибири, Казахстана и Центральной Азии и населением степей Южной России и Украины эпохи бронзы. Речь, судя по всему, идет о представителях северной ветви европеоидной расы.

(в сокращении)

Александр Козинцев, из статьи “О ранних миграциях европеоидов в Сибирь и Центральную Азию (в связи с индоевропейской проблемой)”,< ![CDATA[]]> журнал “Археология, этнография и антропология Евразии”, №4 (40) 2009 год.< ![CDATA[]]>

Источник: < ![CDATA[]]>https://vk.com/v_e_d_i?w=wall-107309195_2324< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русь колыбельная. Северная прародина славян. Арктида, Гиперборея и Древняя Русь
...в древнейшие, добиблейские времена. Тогда Роды Расы Великой, т.е. белые народы, предупрежденные...восток за горами находятся древние княжества: Обдора и Сибирь, Югория и Грустина...городах и селениях России, Урала, Сибири и Дальнего Востока, например, охраняемый...
Староверы о истории Сибири - из первых рук
... по словам есть "Белые Татары", они нам очень родственный народ. Арда - это...и даже Городище. Во времена древних царств Сибири строились максимум деревянные, а...В позднейшее время, когда белое коренное население Сибири, практически исчезло, железоделательный и...
Белый князь Юкагиров. Разговор о прошлом
...корни уходят в древнейшую историю Северных белых народов. И здесь ... что именно в нашей Сибири кроются истоки узелкового письма....юкагиры - это самые древние обитатели Сибири, которые жили там ... (Белого) Народа, который жил (в том числе) на землях Сибири,...
Легенды о белых людях [Наследие Культуры Руси]
...обобщены предания многих современных народов о древнем племени светловолосых правителей ..., что айны являются потомками древних белых людей. Конечно, светлые волосы...расселиться по Сибири от истинных хозяев этих земель - большого белого народа, умевшего...
О чем рассказывают предания северных народов?
... куда исчезли эти люди? Земля Сибири буквально перенасыщена уникальными артефактами: статуэтками... жил на Севере? Вот самые древние народы это предки эскимосов, а кто... о странном народе шелагов. Шелаги белый народ, он разводил оленей, собак. Народ был сильный...
Древний мир образов в Священных Ведах
...территории Свята Расы (Беловодья, Сибири) в Лето 2817 от...в отличии от "цивилизованных народов" - древних греков и римлян, у ...либо образом связанные с Белыми народами Великой Расы. Только ... Небесного, другие (не белые) народы пользовались иной не рунической ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>