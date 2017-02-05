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Афоризмы Бенедикта Спинозы

13:47. 5 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Свобода — осознанная необходимость

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Один из наиболее значимых философов Нового времени Бенедикт Спиноза. Его труды оказали сильное влияние на современников (Фосс, Гюйгенс) и потомков (Лессинг, Гегель, Эйнштейн).

Пятнадцать афоризмов великого философа:

Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала своё хорошее настроение.

Когда остаешься один, нужно точно знать, с кем ты остаешься.

Свобода — осознанная необходимость.

Понимание — начало согласия.

Опыт слишком часто доказывает нам то, что люди ни над чем так мало не властны, как над языком своим.


Страх есть причина, благодаря которой суеверие возникает, сохраняется и поддерживается.

Незнание — не довод. Невежество — не аргумент.

Требуется одинаково большая сила или твердость духа как для обуздания отваги, так и для обуздания страха.

Как только вы вообразите, что не в состоянии выполнить определённое дело, с этого момента его осуществление становится для вас невозможным.

В желании выражается сущность человека.

Вещь не перестает быть истинной оттого, что она не признана многими.

Я понял, что все вещи, которых я боялся и которые боялись меня, являются добрыми или злыми лишь в той мере, в какой они воздействуют на мой разум.

Тоска — это желание или влечение к обладанию какой-либо вещью, поддерживаемое памятью об этой вещи и вместе с тем ограничиваемое памятью о других вещах, исключающих существование желаемой вещи.

Ссылка на авторитет не есть довод.

Ничто нельзя произнести столь точно, чтобы оно не было ложно истолковано.
(с)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: афоризмы
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