Афоризмы Бенедикта Спинозы

Свобода — осознанная необходимость

Пятнадцать афоризмов великого философа:

Один из наиболее значимых философов Нового времени Бенедикт Спиноза. Его труды оказали сильное влияние на современников (Фосс, Гюйгенс) и потомков (Лессинг, Гегель, Эйнштейн).

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com