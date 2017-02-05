Афоризмы Бенедикта Спинозы
13:47. 5 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Свобода — осознанная необходимость
Один из наиболее значимых философов Нового времени Бенедикт Спиноза. Его труды оказали сильное влияние на современников (Фосс, Гюйгенс) и потомков (Лессинг, Гегель, Эйнштейн).
Пятнадцать афоризмов великого философа:
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала своё хорошее настроение.
Когда остаешься один, нужно точно знать, с кем ты остаешься.
Свобода — осознанная необходимость.
Понимание — начало согласия.
Опыт слишком часто доказывает нам то, что люди ни над чем так мало не властны, как над языком своим.
Страх есть причина, благодаря которой суеверие возникает, сохраняется и поддерживается.
Незнание — не довод. Невежество — не аргумент.
Требуется одинаково большая сила или твердость духа как для обуздания отваги, так и для обуздания страха.
Как только вы вообразите, что не в состоянии выполнить определённое дело, с этого момента его осуществление становится для вас невозможным.
В желании выражается сущность человека.
Вещь не перестает быть истинной оттого, что она не признана многими.
Я понял, что все вещи, которых я боялся и которые боялись меня, являются добрыми или злыми лишь в той мере, в какой они воздействуют на мой разум.
Тоска — это желание или влечение к обладанию какой-либо вещью, поддерживаемое памятью об этой вещи и вместе с тем ограничиваемое памятью о других вещах, исключающих существование желаемой вещи.
Ссылка на авторитет не есть довод.
Ничто нельзя произнести столь точно, чтобы оно не было ложно истолковано.
Один из наиболее значимых философов Нового времени Бенедикт Спиноза. Его труды оказали сильное влияние на современников (Фосс, Гюйгенс) и потомков (Лессинг, Гегель, Эйнштейн).
Пятнадцать афоризмов великого философа:
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала своё хорошее настроение.
Когда остаешься один, нужно точно знать, с кем ты остаешься.
Свобода — осознанная необходимость.
Понимание — начало согласия.
Опыт слишком часто доказывает нам то, что люди ни над чем так мало не властны, как над языком своим.
Страх есть причина, благодаря которой суеверие возникает, сохраняется и поддерживается.
Незнание — не довод. Невежество — не аргумент.
Требуется одинаково большая сила или твердость духа как для обуздания отваги, так и для обуздания страха.
Как только вы вообразите, что не в состоянии выполнить определённое дело, с этого момента его осуществление становится для вас невозможным.
В желании выражается сущность человека.
Вещь не перестает быть истинной оттого, что она не признана многими.
Я понял, что все вещи, которых я боялся и которые боялись меня, являются добрыми или злыми лишь в той мере, в какой они воздействуют на мой разум.
Тоска — это желание или влечение к обладанию какой-либо вещью, поддерживаемое памятью об этой вещи и вместе с тем ограничиваемое памятью о других вещах, исключающих существование желаемой вещи.
Ссылка на авторитет не есть довод.
Ничто нельзя произнести столь точно, чтобы оно не было ложно истолковано.
(с)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com