Забавные параллели различных идеологий в современном мире

Мониторя почти 15 лет русскоязычный Интернет, также, как и украинский интернет (на любых языках) я всё чаще прихожу к одним и тем же, на первый взгляд поразительным выводам. В самых разных дискуссиях, на разных форумах разных сайтов – коммунистических, монархических, либеральных (если их вообще можно так называть), ДНРовских, украинских (в том числе националистических), российских как ура- так и караул-патриотических я натыкаюсь почти все время на то, что комментарии тех, кто яростно или даже пассивно отстаивает коммунистическую (или хотя бы прокоммунистическую) точку зрения как две капли воды похожи на комментарии украинских националистов, нацистов.

На первый взгляд в данном сравнении абсурдно абсолютно всё – разный подход к идеологиям, разные стремления, даже разный возраст тех, кто это пишет. Однако суть одних комментариев буквально является зеркальным отражением сути комментариев других.

Во-первых, главная черта и тех и других «комментаторов» или даже авторов статей такова, что и те, и другие малограмотны, недалеки в своих суждениях и крайне некультурны, переходят на личности и оскорбления при первой возможности. Во многих статьях и комментариях оскорбления вообще возведены в некую сакральную степень их можно прочитать прямо в предложениях самой статьи, где активно оскорбляются те, кто хоть в чем-то основательно не согласен с ними, великими светочами мысли коммунистами, сталинистами, националистами и так далее. Вывод всегда один – как можно быстрее и наиболее массово расстреливать, вешать, в концлагеря ссылать и так далее.

Во-вторых, их общая черта – единая, непоколебимая вера во что-то, что, по их мнению, принесет счастье. У самых наивных – счастье всем в виде коммунизма, у тех, кто похитрее и наглее – для узкой группы людей – рабочего класса, какой-либо аристократии, олигархов, чистых по крови украинцев или кого-то еще. Интересно и то, что вера эта почти не подвергается никогда никакому сомнению (едва ли кому-то удастся в комментариях реально убедить ярого сторонника той или иной идеи в том, что он неправ и что все не так как он видит).

Третье – это набор символов в том или ином виде. У одних – портрет Бандеры с флагом правого сектора, у других свастика, у третьих флаги США и ЕС, у четвертых красный флаг с серпом и молотом, портреты Ленина или, как вариант, Сталина.

Четвертое – удивительная ненависть к каким-либо оппонентам, которые даже не выступают с оскорблениями, наездами, требованиями или еще чем-то. Именно ярко подчеркнутая ненависть.

Пятое – презрение к абсолютно любым фактам, которые даже косвенно могут указывать на ошибочность их точки зрения. В худшем случае это снова открытая ненависть, в лучшем все Ваши факты объявят чьей-то пропагандой, расскажут, что историки нагло врут и что верить надо вот только этим книгам, а эти и читать нельзя, лучше сразу сжечь.

Многим читателям может показаться что дело в пропаганде, в зомбоящике, коварном Путине, коварном совке или в чем-то еще (в украинской или американской пропаганде), но нет, дело тут даже не в ментальности, а в таком особенном типе людей. Эти люди прекрасно жили в нашей необъятной стране и до 91-го года и живут до сих пор. И таких людей особенно много оказалось на территории отколовшихся от нас республик.

Многим казалось в начале 90-х очень странным, что вчерашние коммунисты, верные служаки дела Маркса и Ленина «вдруг» становились самыми махровыми националистами. Вопли о единстве и социалистическом выборе вдруг сменялись на не менее рьяные вопли о независимости, великом будущем новых независимых государств, вторых Франций. Ностальгия по Брежневским или даже Сталинским временам вдруг сменялась ностальгией по каким-то периодам независимости в прошлом (как у прибалтов) или о совсем уж по высосанным из пальца периодам вроде УНР или какой-нибудь Карпатской Украины, которая просуществовала пару дней. Естественно с появлением интернета все те, кто ностальгировали по СССР не как по единой стране, а как по конкретному строю, беспощадно клеймили таких «коммунистов» по меньшей мере как предателей, место которым также где-нибудь на ближайшей виселице. На самом деле ничего удивительного тут нет.

Радикальная (как казалось) смена идеологий по своей сути была лишь сменой одежд. Нося сегодня красную рубашку, завтра украинские националисты надели желто-синие рубашки и вышиванки. Коммунизм был заменен сначала на «Вторую Францию», затем на светлый рай евроинтеграции. Система по сути на территории той же Украины не менялась – «серпастые» паспорта заменили синими с трезубцами, коммунальная система работала также, документы для жизни люди тоже получали ровно те же. В госучреждениях людей ждали ровно такие же чванливые морды чиновников, которые, правда, стали более сытыми и начали требовать взятку не колбасой или связями с директором мясного магазина, а уже в живой валюте для покупки квартиры или дома. Купавшаяся в роскоши партэлита смешалась еще и с рядом воров и бандитов, которые нахапали себе собственности в рамках приватизации и добро приходилось делить уже пополам. Единственная значимая разница между тем что было при СССР и тем что началось в 90-е годы была лишь в резко упавшем (даже относительно советских времен) уровне жизни, что на фоне обогащения отдельных индивидуумов выглядело особенно дико и цинично.

Тем не менее вера нынешних украинцев в евроинтеграцию сродни их же вере в коммунизм полвека назад. Все достаточно просто – любые сторонники данных течений всегда желают одного – безмерной и бесконечной халявы, безраздельных благ, их дешевизны, доступности. Делать что-то для этой самой доступности они нужным не считают, не видят в этом никакого смысла. В 80-х мечтали о 100 сортах колбасы, телевизоре и кооперативной квартире, потом о Мерседесах и особняках, сегодня – о европейских дорогах, пенсии по 3000 евро или о чем-то еще. Стоит ли говорить о том, что и эти мечты одинаково несбыточны?

В чем вообще принципиальная разница между мечтаниями одних о том, как у «буржуев» все отнимут, поделят и заживут снова с зарплатой уже не по 150, а целых 300 рублей, правда еще и с интернетом, мобильной связью, компьютерами и без очередей и мечтаниями других, которые считают, что лет через 5 в Киеве будет висеть черно-красный флаг, везде будут портреты Бандеры, а бедные и нищие москали (как и европейцы, кстати) потянутся к ним на заработки, а они их будут фильтровать лагерями? Какова разница между лагерями одних и лагерями других? Какая разница по каким как бы идеологическим причинам тот или иной индивидуум призывает к убийству сотен тысяч или даже миллионов человек – антикоммунистов, украинских антинацистов, русофобов, колорадов или кого-то там еще? Всем этим идеологиям уже давно место на исторической помойке и чем раньше и одних и других заставят так или иначе замолчать и принять хотя бы какой-то минимальный уровень терпимости ценза, тем быстрее и в наших странах, и в других люди заживут лучше, свободнее. И думать станут не о предателях, либерастах, коммуняках, нациках, украх, колорадах или о ком-либо еще, а о саморазвитии, образовании, науке, о том, как любить друг друга, вырастить детей, избегать войн, жить в мире. И как бы наивно не выглядел этот конец – других вариантов у нас просто нет.

А напоследок я бы хотел напомнить всем прекрасные слова Самуила Яковлевича Маршака, очень близкие к теме этой статьи:

— Что значит, дедушка, «лакей»?

Спросил один из малышей.



— А что такое «камергер»?—

Спросил постарше пионер.



— Лакей господским был слугой,

А камергер — вельможей,

Но тот, ребята, и другой —

Почти одно и то же.



У них различье только в том,

Что первый был в ливрее,

Второй — в мундире золотом,

При шпаге, с анненским крестом,

С Владимиром на шее.