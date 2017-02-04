Сводки от ополчения Новороссии 04 февраля 2017

Житель Коминтерново: Украина специально бьет по нашим домам, живем в подвалах





Видео от военкоров команды News Front.



В комментарии News Front мирный житель Коминтерново (ДНР) рассказал о невыносимой жизни в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков.

«Прилетел украинский снаряд – сделали все, залатали. 26 января опять прилетел. 82-й и еще, наверное, больше, там воронка очень большая. Сделали, залатали. 29-го опять прилетели два снаряда ВСУ, в то же место. Супруга не выдержала и уехала», — рассказал житель Коминтерново.

«Жить так просто невозможно. Постоянно в подвале сидишь. У соседки прямое попадание. Бьет Украина чисто по нашим домам. Ни позиций тут нет, ни солдат. Бьют чисто мирным людям», — добавил он.

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Погиб полковник Анащенко

При взрыве внедорожника в Луганске погибло 2 человека, включая начальника управления Народной Милиции ЛНР Олега Анащенко. http://lug-info.com/news/one/narodnaya-m ilitsiya-lnr-schitaet-podryv-avtomobilya-a naschenko-teraktom-press-sluzhba-21202 – цинкКто именно подорвал Анащенко, пока неясно. Основными версиями как обычно будут украинский след и местные луганские разборки.Последний брифинг с его участием за 3 февраля 2017 года.

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ВСУ со вчера обстреляли из тяжелой артиллерии десяток населенных пунктов ДНР

Украинские силовики с вечера обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов 10 прифронтовых населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР, пишет ДАН.

«С 18:00 до полуночи фиксировались обстрелы поселков Трудовские, Александровка на западе Донецка, Зайцево, Михайловка под Горловкой, сел Крутая Балка, Спартак, Жабичево Ясиноватского района, Саханка, Ленинское, Безыменное Новоазовского района на юге страны, — говорится в сообщении. – Огонь велся из артиллерии калибрами 152 и 122 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм».

По данным источника, с позиций ВСУ были выпущены также десятки боеприпасов из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Информация об обстрелах на данный момент продолжает уточняться.

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ВСУ 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, пишет ЛИЦ.

С направления поселка городского типа Луганское четыре раза обстрелян район села Калиновка, огонь велся из 152-мм арторудий и 120-мм минометов.

Также с направления Луганского обстрелу из 120-мм минометов подвергся район села Лозовое.

Трижды киевские силовики обстреляли из 120-мм минометов район села Калиново, огонь велся с направлений сел Новозвановка и Троицкое.

Из района Троицкого также был обстрелян из 82-мм минометов район села Веселогоровка.

Район села Калиново-Борщеватое подвергся обстрелу из 120-мм минометов с направления Попасной.

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ОБСЕ не получила данных об отводе вооружений от донецкой Авдеевки

Миссия зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня, но «ситуация остается напряженной», особенно в районе Ясиноватая – Авдеевка – Донецкий аэропорт, передает ТАСС.

По данным наблюдателей, зафиксировано более 4 тыс. взрывов.

При этом сообщается о разведении сил и средств возле населенных пунктов Петровское (ДНР), Станица Луганская и Золотое (оба в ЛНР), хотя наблюдатели смогли проконтролировать его лишь частично, так как доступ ко всем трем районам был ограничен.

Кроме того, в зоне, которую контролируют украинские военные, замечены танки – три у Авдеевки и один у Орловки. У Карловки замечена РСЗО.

Россия и ДНР с ЛНР подчеркивают, что ситуация в Донбассе в последние дни обострилась по вине украинских силовиков. Об этом говорил накануне президент Владимир Путин, отметив, что именно Киев спровоцировал бои под Авдеевкой. ОБСЕ признала присутствие в Авдеевке украинских танков.

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Кто и куда стреляет артиллерией на Донбассе — подробный разбор (ВИДЕО)

Непрерывный информационный поток вокруг активизации боев на Донбассе стороннему человеку не дает возможности разобраться в деталях происходящего. Украинская пропаганда старается представить дело так, что если уж и не исключительно донецкие артиллеристы избивают мирное население, то по крайней мере делают это не меньше, чем украинские. В реальности же дело обстоит так, что между стрельбой с позиций ДНР и стрельбой и позиций ВСУ наблюдается принципиальное отличие. Читайте также: Порошенко в агонии уничтожает Донецк, пытаясь спасти свой режим, — генерал службы внешней разведки (ФОТО) Попадания в городскую черту Авдеевки, о которых сообщают в СМИ, действительно имеют место быть, однако при детальном рассмотрении выясняется, что это отклонения в пределах 100–150 метров от предполагаемых позиций ВСУ, при чем попадания локализованы именно в той части города, которая непосредственно примыкает к зоне боев. В то же время, попадания по Донецку характеризуются отдалением от мест возможных позиций иногда в 2–3 километра. Кроме того, разница в числе попаданий в пределы жилой застройки составляет 5–6 раз при аналогичной интенсивности стрельбы. Так, в период с 29 по 1 февраля в Авдеевке зафиксированы до 20 попаданий, а в Донецке и Макеевке до 100–120. Кроме того, в числе пострадавших учреждений в этих городах 2 школы, 3 больницы, 2 шахты. Украинская пропаганда подменяет понятия, обвиняя сторону ДНР в стрельбе из жилых кварталов. В реальности размеры Донецкой агломерации вынуждают артиллерию ДНР стрелять из городской черты, однако эта стрельба ведется с территории пустырей, заброшенных промзон, а при возможности и из-за пределов городской черты, а не из жилых массивов. Все эти вопросы подробно разбираются в видеоролике. Читайте также: Донбасс: в скором времени будет принято решение, — Олег Царев Денис Селезнев, для «Русской Весны»

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Центр Докучаевска после утреннего украинского обстрела 03.02.2017





Видео предоставлено специально для News Front.



Украинские террористические группировки утром 3 февраля обстреляли Докучаевск в ДНР.



Под огонь оккупантов попали мирные жители, которые требуют остановить Порошенко и его кровавую банду, чтобы война на Донбассе наконец-то закончилась и можно было бы жить по-человечески.



Снаряды украинских боевиков прилетели в центр Докучаевска, упали в районе исполкома. Осколками была повреждена газовая труба. Повсюду следы разрушений, воронки, посеченные деревья. В домах у людей выбиты оконные стекла, повреждены крыши.



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Жительница Докучаевска: Воды нет, постоянные украинские обстрелы. За что?





Видео предоставлено специально для News Front.



Мирная жительница Докучаевска рассказала о невыносимой жизни в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских террористических группировок.

«Украина по нам стреляла в половину четвертого утра. Вчера целый день тоже стреляли с украинской стороны, невозможно из дома выйти. Воду перебили, ничего нет, да что же это такое делается? Когда все это закончится, не знаю. За что? Кому мы что-то сделали? Ведь все мы люди одинаковые», — сказала жительница Докучаевска.

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ЛНР: Стаханов под обстрелом ВСУ





Поступает информация о том, что украинские боевики обстреливают Стаханов в Луганской Народной Республике.



Информация о уточняется.



Напомним, ВСУ 42 раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР за неделю. Огонь велся, в том числе, из запрещенных Минскими договоренностями вооружений: 152-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов.

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Бои под Донецком. 03.02.2017. Вечер.

К вечеру 3 февраля ситуация на фронте в ДНР существенных изменений не претерпела. Общая интенсивность обстрелов упала еще утром, но переговоры о прекращении огня естественно не смогли остановить продолжение боевых действий.В течение дня противники обменивались артиллерийскими ударами на донецком направлении, на светлодарской дуге, в районе Калиново, на мариупольском направлении и т.д. и т.п. Особых иллюзий на тему полного прекращения огня никто не питает. В Кремле риторически пожелали ДНР и ЛНР иметь побольше снарядов, в коих особого дефицита уже давно не возникает.Сводки вернулись к достаточно типичному формату:* * * https://vk.com/strelkov_info – цинк https://vk.com/covnovorossia – цинкИ так далее в том же духе. Списки населенных пунктов, перечисления калибров и констатация прилетов. В наступление никто не идет.1. Подтвердилась информация о ранении "Гиви". 1 февраля он получил осколочное ранение в ногу в районе Авдеевской промзоны http://12inform.ru/givi-rasskazal-o-svoe m-ranenii-i-boyah-pod-avdeevkoj.html 2. В 72-й омбр и других частях обороняющих Авдеевку по официальным данным с 29 января 10 200х и 66 300х.3. Авдеевский коксохим на данном этапе работает на 30% мощности. Завязанные на него предприятия (и прежде всего империя Ахметова) по-прежнему находятся под угрозой.4. Все учения прерваны с обеих сторон. Сообщается о передвижении техники между первым и вторым эшелоном. Высокая степень готовности к эскалации сохраняется у обеих сторон.В целом, накал ситуации несколько спал, но напряжение сохраняется и стороны легко могут интенсифицировать обстрелы, так как долгосрочных дипломатических ограничителей к этому нет. В текущем экономном режиме, такие бои и обстрелы могут продолжаться еще несколько недель. Снарядов на это хватит и у ВСН и у ВСУ (проблемы как максимум возникнут с ракетами для тяжелых РСЗО). Так же стороны продолжают пугать друг друга наступлением, как бы стараясь передать инициативу первого удара оппонентам, но по ранее указанным причинам, никто не хочет начинать первым.

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ВСУ продолжают обстрелы и попытки прорвать оборону армии ДНР. Ночь 3 февраля 2017





Вооруженные бандформирования Украины, по приказу своего военно-политического руководства, продолжают цинично нарушать условия Минских соглашений, открывая огонь по территории ДНР.



Так, вечером 3 февраля оккупанты подвергают обстрелу пригород Макеевки из реактивных систем залпового огня «Град».



Также украинские террористы не оставляют попыток прорвать оборону армии ДНР, однако защитники Донбасса уверенно держат все позиции.

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Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь в Донбассе

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер призвал к немедленному прекращению огня в Донбассе, говорится в его заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой организации. «Гражданские лица, как обычно, несут на себе всю тяжесть последнего боя. Помимо гражданских смертей и травм, еще тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления. Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе захваченных гражданских лиц и приоритеты их безопасности. Они должны прекратить боевые действия немедленно и в полной мере соблюдать соглашение о прекращении огня и соглашения „Минск”», — сказал Заньер. Ранее ополченцы и украинские военные заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком. Читайте также: Донецк погружается в ад: как ВСУ накрыли город «Градами» и «Ураганами» (ФОТО, ВИДЕО) При этом в Минобороны Украины заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

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