Сводки от ополчения Новороссии 04 февраля 2017
- 10:52 Житель Коминтерново: Украина специально бьет по нашим домам, живем в подвалах.
- 10:29 Погиб полковник Анащенко.
- 09:54 ВСУ со вчера обстреляли из тяжелой артиллерии десяток населенных пунктов ДНР.
- 09:29 ВСУ 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 07:30 ОБСЕ не получила данных об отводе вооружений от донецкой Авдеевки.
- 03:00 Кто и куда стреляет артиллерией на Донбассе — подробный разбор (ВИДЕО).
- 00:18 Центр Докучаевска после утреннего украинского обстрела 03.02.2017.
- 00:11 Жительница Докучаевска: Воды нет, постоянные украинские обстрелы. За что?.
- 00:04 ЛНР: Стаханов под обстрелом ВСУ.
- Вчера 23:11 Бои под Донецком. 03.02.2017. Вечер..
- Вчера 22:28 ВСУ продолжают обстрелы и попытки прорвать оборону армии ДНР. Ночь 3 февраля 2017.
- Вчера 21:50 Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь в Донбассе.
Житель Коминтерново: Украина специально бьет по нашим домам, живем в подвалах
Видео от военкоров команды News Front.
В комментарии News Front мирный житель Коминтерново (ДНР) рассказал о невыносимой жизни в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков.
«Прилетел украинский снаряд – сделали все, залатали. 26 января опять прилетел. 82-й и еще, наверное, больше, там воронка очень большая. Сделали, залатали. 29-го опять прилетели два снаряда ВСУ, в то же место. Супруга не выдержала и уехала», — рассказал житель Коминтерново.
«Жить так просто невозможно. Постоянно в подвале сидишь. У соседки прямое попадание. Бьет Украина чисто по нашим домам. Ни позиций тут нет, ни солдат. Бьют чисто мирным людям», — добавил он.
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Погиб полковник Анащенко
При взрыве внедорожника в Луганске погибло 2 человека, включая начальника управления Народной Милиции ЛНР Олега Анащенко.
Оборонное ведомство Республики считает терактом произошедший сегодня в Луганске взрыв автомобиля, в результате которого погиб начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции. "4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта – подрыва автомобиля – убит начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В.", – говорится в сообщении. В взорванном автомобиле кроме Анащенко находился еще один человек, он также погиб.
http://lug-info.com/news/one/narodnaya-m
Кто именно подорвал Анащенко, пока неясно. Основными версиями как обычно будут украинский след и местные луганские разборки.
Последний брифинг с его участием за 3 февраля 2017 года.
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ВСУ со вчера обстреляли из тяжелой артиллерии десяток населенных пунктов ДНР
Украинские силовики с вечера обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов 10 прифронтовых населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР, пишет ДАН.
«С 18:00 до полуночи фиксировались обстрелы поселков Трудовские, Александровка на западе Донецка, Зайцево, Михайловка под Горловкой, сел Крутая Балка, Спартак, Жабичево Ясиноватского района, Саханка, Ленинское, Безыменное Новоазовского района на юге страны, — говорится в сообщении. – Огонь велся из артиллерии калибрами 152 и 122 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм».
По данным источника, с позиций ВСУ были выпущены также десятки боеприпасов из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Информация об обстрелах на данный момент продолжает уточняться.
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ВСУ 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, пишет ЛИЦ.
С направления поселка городского типа Луганское четыре раза обстрелян район села Калиновка, огонь велся из 152-мм арторудий и 120-мм минометов.
Также с направления Луганского обстрелу из 120-мм минометов подвергся район села Лозовое.
Трижды киевские силовики обстреляли из 120-мм минометов район села Калиново, огонь велся с направлений сел Новозвановка и Троицкое.
Из района Троицкого также был обстрелян из 82-мм минометов район села Веселогоровка.
Район села Калиново-Борщеватое подвергся обстрелу из 120-мм минометов с направления Попасной.
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ОБСЕ не получила данных об отводе вооружений от донецкой Авдеевки
Миссия зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня, но «ситуация остается напряженной», особенно в районе Ясиноватая – Авдеевка – Донецкий аэропорт, передает ТАСС.
По данным наблюдателей, зафиксировано более 4 тыс. взрывов.
При этом сообщается о разведении сил и средств возле населенных пунктов Петровское (ДНР), Станица Луганская и Золотое (оба в ЛНР), хотя наблюдатели смогли проконтролировать его лишь частично, так как доступ ко всем трем районам был ограничен.
Кроме того, в зоне, которую контролируют украинские военные, замечены танки – три у Авдеевки и один у Орловки. У Карловки замечена РСЗО.
Россия и ДНР с ЛНР подчеркивают, что ситуация в Донбассе в последние дни обострилась по вине украинских силовиков. Об этом говорил накануне президент Владимир Путин, отметив, что именно Киев спровоцировал бои под Авдеевкой. ОБСЕ признала присутствие в Авдеевке украинских танков.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Кто и куда стреляет артиллерией на Донбассе — подробный разбор (ВИДЕО)
Непрерывный информационный поток вокруг активизации боев на Донбассе стороннему человеку не дает возможности разобраться в деталях происходящего.
Украинская пропаганда старается представить дело так, что если уж и не исключительно донецкие артиллеристы избивают мирное население, то по крайней мере делают это не меньше, чем украинские. В реальности же дело обстоит так, что между стрельбой с позиций ДНР и стрельбой и позиций ВСУ наблюдается принципиальное отличие.
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Попадания в городскую черту Авдеевки, о которых сообщают в СМИ, действительно имеют место быть, однако при детальном рассмотрении выясняется, что это отклонения в пределах 100–150 метров от предполагаемых позиций ВСУ, при чем попадания локализованы именно в той части города, которая непосредственно примыкает к зоне боев.
В то же время, попадания по Донецку характеризуются отдалением от мест возможных позиций иногда в 2–3 километра. Кроме того, разница в числе попаданий в пределы жилой застройки составляет 5–6 раз при аналогичной интенсивности стрельбы. Так, в период с 29 по 1 февраля в Авдеевке зафиксированы до 20 попаданий, а в Донецке и Макеевке до 100–120. Кроме того, в числе пострадавших учреждений в этих городах 2 школы, 3 больницы, 2 шахты.
Украинская пропаганда подменяет понятия, обвиняя сторону ДНР в стрельбе из жилых кварталов. В реальности размеры Донецкой агломерации вынуждают артиллерию ДНР стрелять из городской черты, однако эта стрельба ведется с территории пустырей, заброшенных промзон, а при возможности и из-за пределов городской черты, а не из жилых массивов. Все эти вопросы подробно разбираются в видеоролике.
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Денис Селезнев, для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Центр Докучаевска после утреннего украинского обстрела 03.02.2017
Видео предоставлено специально для News Front.
Украинские террористические группировки утром 3 февраля обстреляли Докучаевск в ДНР.
Под огонь оккупантов попали мирные жители, которые требуют остановить Порошенко и его кровавую банду, чтобы война на Донбассе наконец-то закончилась и можно было бы жить по-человечески.
Снаряды украинских боевиков прилетели в центр Докучаевска, упали в районе исполкома. Осколками была повреждена газовая труба. Повсюду следы разрушений, воронки, посеченные деревья. В домах у людей выбиты оконные стекла, повреждены крыши.
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К оглавлению | Источник: news-front.info
Жительница Докучаевска: Воды нет, постоянные украинские обстрелы. За что?
Видео предоставлено специально для News Front.
Мирная жительница Докучаевска рассказала о невыносимой жизни в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских террористических группировок.
«Украина по нам стреляла в половину четвертого утра. Вчера целый день тоже стреляли с украинской стороны, невозможно из дома выйти. Воду перебили, ничего нет, да что же это такое делается? Когда все это закончится, не знаю. За что? Кому мы что-то сделали? Ведь все мы люди одинаковые», — сказала жительница Докучаевска.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ЛНР: Стаханов под обстрелом ВСУ
Поступает информация о том, что украинские боевики обстреливают Стаханов в Луганской Народной Республике.
Информация о уточняется.
Напомним, ВСУ 42 раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР за неделю. Огонь велся, в том числе, из запрещенных Минскими договоренностями вооружений: 152-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Бои под Донецком. 03.02.2017. Вечер.
К вечеру 3 февраля ситуация на фронте в ДНР существенных изменений не претерпела. Общая интенсивность обстрелов упала еще утром, но переговоры о прекращении огня естественно не смогли остановить продолжение боевых действий.
В течение дня противники обменивались артиллерийскими ударами на донецком направлении, на светлодарской дуге, в районе Калиново, на мариупольском направлении и т.д. и т.п. Особых иллюзий на тему полного прекращения огня никто не питает. В Кремле риторически пожелали ДНР и ЛНР иметь побольше снарядов, в коих особого дефицита уже давно не возникает.
Сводки вернулись к достаточно типичному формату:
Сообщение от военкоров: «Донецк. Петровский район. По Трудовским боевики АТО ведут провокационный обстрел из крупнокалиберного стрелкового с позиций свх.им.Шевченко (Марьинка). Район ЯБП стрелковое, минометы, артиллерия. Горловка юг и юго-запад стрелково-минометный бой. Калиновка ДНР как и Калиново ЛНР идут бои. Стрелковое, минометы, арта. Прилетает близ жилмассива Стаханов-Ирмино. Юго-запад Горловки зашумел, уже ближе, перестрелки в стороне Озеряновки. Сторона Светлодарской дуги шумит. Новоазовский район сильная канонада, Саханка и Коминтерново как всегда страдают. Укронацисты палят из любимого места Сартаны-свинарник-бетонка. Арта обесточила эти н.п. сотовая связь не работает там, поэтому трудно узнать подробности».
Сообщение от местных жителей: «Щетка…Стало слышно сторону Макеевки. Грвадос понеслась. Путиловка, громко. Калининский громко. Парк энергетиков слышно сторона ап. Ханженково,тоже довольно громко… На западе громко.20.20К Восточный Макеевка. Макеевка центр, ого мощно…
Даки, громко. Гвардейка, мощно. Западная, слушаем(Донецк Калининский, опять громко Донской, гремит! Пролетарка, слышно Контур, гремит север Телецентр, слышно».
«3 февраля вновь фиксируются обстрелы столицы ДНР со стороны украинских террористических группировок. Под огонь боевиков ВСУ попал Калининский район Донецка. Каратели открыли огонь в 17:54. Также под обстрелом оказался перекресток Калининского и Буденовского районов, более известный как район Мотеля. Огонь с украинской стороны был открыт в 18:06. Кроме того, поступила информация, что ВСУ разместили в пригороде Авдеевки установки РСЗО «Ураган», из которых могут открыть огонь в любой момент».
* * *
Сообщение от военкоров: «Пески-Вольво-Центр – периодический стрелковый бой с применением к/к пулемёта, артиллерии. АПЗ, АП – так же бой с применением тяжелой артиллерии. Горловка Запад города периодически шумит. К/к стрелковое, побахивает».
https://vk.com/strelkov_info – цинк
Оперативная 03.02.2017, 13:00.
Логвиново: бой. Стрелковое, к/к, миномёты, артиллерия. Отвечаем.
Оперативная 03.02.2017, 16:05. Светлодарск.
С направления Светлодарска укронацисты продолжают вести обстрел из тяжелой артиллерии в сторону Логвиново, Молочного. Отвечаем. Бой продолжается. +РСЗО.
Оперативная 03.02.2017, 21:05. Донецк
Петровский район. По Трудовским боевики АТО ведут провокационный обстрел из крупнокалиберного стрелкового с позиций свх.им.Шевченко (Марьинка).
Оперативная 03.02.2017, 21:45. Мариуполь
С позиций ствольной артиллерии под Сартаной нацисты произвели несколько хаотичных выстрелов под Коминтерново.
https://vk.com/covnovorossia – цинк
И так далее в том же духе. Списки населенных пунктов, перечисления калибров и констатация прилетов. В наступление никто не идет.
Из существенного:
1. Подтвердилась информация о ранении "Гиви". 1 февраля он получил осколочное ранение в ногу в районе Авдеевской промзоны http://12inform.ru/givi-rasskazal-o-svoe
2. В 72-й омбр и других частях обороняющих Авдеевку по официальным данным с 29 января 10 200х и 66 300х.
3. Авдеевский коксохим на данном этапе работает на 30% мощности. Завязанные на него предприятия (и прежде всего империя Ахметова) по-прежнему находятся под угрозой.
4. Все учения прерваны с обеих сторон. Сообщается о передвижении техники между первым и вторым эшелоном. Высокая степень готовности к эскалации сохраняется у обеих сторон.
В целом, накал ситуации несколько спал, но напряжение сохраняется и стороны легко могут интенсифицировать обстрелы, так как долгосрочных дипломатических ограничителей к этому нет. В текущем экономном режиме, такие бои и обстрелы могут продолжаться еще несколько недель. Снарядов на это хватит и у ВСН и у ВСУ (проблемы как максимум возникнут с ракетами для тяжелых РСЗО). Так же стороны продолжают пугать друг друга наступлением, как бы стараясь передать инициативу первого удара оппонентам, но по ранее указанным причинам, никто не хочет начинать первым.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВСУ продолжают обстрелы и попытки прорвать оборону армии ДНР. Ночь 3 февраля 2017
Вооруженные бандформирования Украины, по приказу своего военно-политического руководства, продолжают цинично нарушать условия Минских соглашений, открывая огонь по территории ДНР.
Так, вечером 3 февраля оккупанты подвергают обстрелу пригород Макеевки из реактивных систем залпового огня «Град».
Также украинские террористы не оставляют попыток прорвать оборону армии ДНР, однако защитники Донбасса уверенно держат все позиции.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь в Донбассе
Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер призвал к немедленному прекращению огня в Донбассе, говорится в его заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой организации.
«Гражданские лица, как обычно, несут на себе всю тяжесть последнего боя. Помимо гражданских смертей и травм, еще тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления. Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе захваченных гражданских лиц и приоритеты их безопасности. Они должны прекратить боевые действия немедленно и в полной мере соблюдать соглашение о прекращении огня и соглашения „Минск”», — сказал Заньер.
Ранее ополченцы и украинские военные заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.
Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.
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При этом в Минобороны Украины заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.
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