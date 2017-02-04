Сталинградская битва: начало краха Третьей Империи

Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников волжской твердыни будет вечно жить в памяти народов мира как ярчайший образец беспримерного в военной истории мужества и героизма.

Для Советского Союза, который понёс большие потери в ходе сражения, победа в Сталинграде отметила начало освобождения страны, а также оккупированных территорий Европы, приведшего к окончательному поражению нацистской Германии в 1945 году.

Битва была одним из важнейших событий Второй мировой войны и наряду со сражением на Курской дуге была переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска потеряли стратегическую инициативу.

Сталинградская битва — крупнейшее сухопутное сражение в мировой истории, развернувшееся между силами СССР и нацистской Германией в городе Сталинград (СССР) и его окрестностях в ходе Отечественной войны. Кровопролитная битва началась 17 июля 1942 года и продолжалась до 2 февраля 1943 года.

«И пробил час. Удар обрушен первый,

от Сталинграда пятится злодей.

И ахнул мир, узнав, что значит верность,

Что значит ярость верящих людей…»

О. Берггольц

2 февраля 1943 года в 16 часов закончилась историческая Сталинградская битва.

Это была выдающаяся победа советского народа. Воины Красной армии проявили массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство. Звания Героя Советского Союза удостоены 127 человек. Медалью «За оборону Сталинграда» награждено свыше 760 тысяч воинов и тружеников тыла. Ордена и медали получили 17 550 воинов и 373 ополченца.







В ходе Сталинградской битвы были разгромлены 5 вражеских армий, в том числе 2 немецкие, 2 румынские и 1 итальянская. Общие потери немецко-фашистских войск убитыми, ранеными и пленными составили более 1,5 миллиона человек, до 3500 танков и штурмовых орудий, 12 тысяч орудий и минометов, более 4 тысяч самолётов, 75 тысяч автомашин и большое количество другой техники.





Трупы солдат, вмёрзшие в степь http://ic.pics.livejournal.com/anna_step nova/11548257/110989/110989_original.jpg

Битва является одним из важнейших событий Второй мировой войны и наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.



Сражение включало в себя попытку вермахта захватить левобережье Волги в районе Сталинграда (современный Волгоград) и сам город, противостояние в городе, и контрнаступление Красной армии(операция «Уран»), в результате которого 6-я армия вермахта и другие силы союзников Германии внутри и около города были окружены и частью уничтожены, а частью захвачены в плен.







Потери Красной Армии в Сталинградской битве составили свыше 1,1 млн чел., 4341 танк, 2769 самолетов.

Цвет гитлеровского вермахта нашёл могилу под Сталинградом. Подобной катастрофы германская армия ещё никогда не терпела…

Историки считают, что общая площадь, на которой разворачивались военные действия во время Сталинградской битвы, равняется сто тысяч квадратных километров.

ПРЕДПОСЫЛКИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Сталинградской битве предшествовали следующие исторические события. В декабре 1941 года Красная Армия победила фашистов под Москвой. Ободрённые успехом, руководители Советского Союза дали приказ о начале широкомасштабного наступления под Харьковом. Наступление не удалось, и советская армия была разгромлена. Немецкие войска после этого пошли на Сталинград.

После провала плана «Барбаросса» и поражения под Москвой гитлеровцы готовились к новому наступлению на Восточном фронте. 5 апреля 1942 года Гитлер издал директиву, в которой прописывалась цель летней кампании 1942 года, в том числе и взятие Сталинграда.

Захват Сталинграда нужен был гитлеровскому командованию по разным причинам. Почему Сталинград был так важен для Гитлера? Историки выделяют несколько причин того, что фюрер во чтобы то ни стало хотел овладеть Сталинградом и не давал приказа отступить даже тогда, когда поражение было очевидным.



Во-первых, захват города, который носил имя Сталина, вождя советского народа, мог сломить моральный дух противников нацизма, и не только в Советском Союзе, но и во всем мире;



Во-вторых, захват Сталинграда мог дать нацистам возможность перекрыть все жизненно необходимые для советских граждан коммуникации, которые соединяли центр страны с её южной частью, в частности, с Кавказом с его нефтяными месторождениями;



Есть точка зрения, согласно которой существовала секретная договоренность Германии с Турцией о вступлении её в ряды союзников сразу же после того, как будет заблокирован проход для советских войск по Волге.



СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОБЫТИЙ

Временные рамки сражения: 17.07.42 — 02.02.43 года. Принимали участие: со стороны Германии — усиленная 6-я армия фельдмаршала Паулюса и войска союзников. Со стороны СССР — Сталинградский фронт, созданный 12.07.42 года, под командованием сначала маршала Тимошенко, с 23.07.42 — генерала-лейтенанта Гордова, а с 09.08.42 — генерала-полковника Еременко.

Периоды битвы:



оборонительный — с 17.07 по 18.11.42,



наступательный — с 19.11.42 по 02.02.43 года.



В свою очередь, оборонительный этап делится на сражения на дальних подходах к городу в излучине Дона с 17.07 по 10.08.42, сражения на дальних подступах в междуречье Волги и Дона с 11.08 по 12.09.42, бои в пригороде и самом городе с 13.09 по 18.11.42 года.

Для защиты города советским командованием был образован Сталинградский фронт во главе с маршалом С.К. Тимошенко. Сталинградская битва кратко началась 17 июля, когда в излучине Дона подразделения 62-й армии вступили в бой с авангардом 6-й армии Вермахта. Оборонительные бои на подступах к Сталинграду продолжались 57 дней и ночей.

28 июля нарком обороны И. В. Сталин издал приказ №227, известный больше как «Ни шагу назад!».







Оборонительный этап



17 июля 1942 — первое серьёзное столкновение наших войск с силами противника на берегах притоков Дона.



23 августа — танки противника вплотную подошли к городу. Немецкая авиация стала регулярно бомбить Сталинград



13 сентября — штурм города. На весь мир прогремела слава рабочих сталинградских фабрик и заводов, которые под огнём ремонтировали повреждённую технику и оружие.



14 октября — немцы развернули наступательную военную операцию у берегов Волги с целью захвата советских плацдармов.



19 ноября — наши войска перешли в контрнаступление согласно плану операции «Уран».









Всю вторую половину лета 1942 года шла жаркая Сталинградская битва. Краткое содержание и хронология событий обороны свидетельствуют о том, что наши солдаты при нехватке оружия и значительном перевесе в живой силе со стороны противника совершили невозможное. Они не только отстояли Сталинград, но и перешли в контрнаступление в сложных условиях истощения, нехватки обмундирования и суровой русской зимы.







Наступление и победа

В рамках операции «Уран» советским солдатам удалось окружить врага. Вплоть до 23 ноября наши воины укрепляли блокаду вокруг немцев.



12 декабря 1942 — враг предпринял отчаянную попытку вырваться из окружения. Однако попытка прорыва оказалась неудачной. Советские войска начали сжимать кольцо.



17 декабря — Красная Армия отвоевала немецкие позиции на реке Чир (правом притоке Дона).



24 декабря — наши продвинулись на 200 км в оперативную глубину.



31 декабря — советские солдаты продвинулись ещё на 150 км. Линия фронта стабилизировалась на рубеже Тормосин-Жуковская-Комиссаровский.



10 января 1943 — наступление наших в соответствии с планом «Кольцо».



26 января — 6-я армия немцев разбита на 2 группировки.



31 января — уничтожена южная часть бывшей 6-й немецкой армии.











02 февраля 1943 — ликвидирована северная группировка фашистских войск. Наши солдаты, герои Сталинградской битвы, победили. Враг капитулировал. В плен был взят фельдмаршал Паулюс, 24 генерала, 2500 офицеров и почти 100 тысяч истощенных немецких солдат.







Гитлеровское правительство объявило в стране траур. Три дня над немецкими городами и сёлами звучал погребальный звон церковных колоколов.

Тогда под Сталинградом наши отцы и деды вновь «дали прикурить».





Некоторые западные историки, пытаясь умалить значение Сталинградской битвы, ставят её в один ряд с Тунисским сражением (1943), под Эль-Аламейном (1942) и т. д. Но их опроверг сам Гитлер, заявивший 1 февраля 1943 года в своей ставке:

«Возможности окончания войны на Востоке путём наступления больше не существует…».

НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ Взято с сайта: https://my-cccp.ru/vosem-zagadochnyh-fak tov-o-stalingradskoj-bitve/ Запись из «сталинградского» дневника немецкого офицера:

«Никто из нас не вернётся в Германию, если только не произойдёт чудо. Время перешло на сторону русских».

Чудо не произошло. Ибо на сторону русских перешло не только время…







1. Армагеддон В Сталинграде и Красная армия, и вермахт изменили методы ведения боевых действий. Красная армия с самого начала войны использовала тактику гибкой обороны с отходами в критических ситуациях. Командование вермахта, в свою очередь, избегала крупных, кровопролитных сражений, предпочитая обходить крупные укрепленные районы. В Сталинградской битве немецкая сторона забывает о своих принципах и пускается в кровавую рубку. Начало было положено 23 августа 1942 года, когда немецкая авиация произвела массированную бомбардировку города. Погибло 40,0 тыс. человек. Это превосходит официальные цифры воздушного налёта союзников на Дрезден в феврале 1945-го (25,0 тыс. жертв).













2. Докопаться до ада Под самим городом располагалась крупная система подземных коммуникаций. Во время боевых действий подземные галереи активно использовали как советские войска, так и немцы. Причём в тоннелях происходили даже бои местного значения. Интересно, что немецкие войска с начала своего проникновения в город стали строить систему собственных подземных сооружений. Работы продолжались практически до окончания Сталинградской битвы, и только в конце января 1943 года, когда немецкое командование поняло, что сражение проиграно, подземные галереи были взорваны.





Так и осталось загадкой, что строили немцы. Один из немецких солдат потом иронически записал в дневнике, что у него сложилось впечатление, что командование хотело добраться до ада и призвать на помощь демонов. 3. Марс против Урана Ряд эзотериков утверждает, что на ряд стратегических решений советского командования в Сталинградской битве повлияли практикующие астрологи. Например, контрнаступление советских войск, операция «Уран», началось 19 ноября 1942 года в 7.30. В этот момент так называемый асцендент (точка эклиптики, восходящая над горизонтом) располагался в планете Марс (римский бог войны), заходящей же точкой эклиптики была планета Уран. По мнению астрологов, именно эта планета управляла немецкой армией. Интересно, что параллельно советским командованием разрабатывалась ещё одна крупная наступательная операция на Юго-Западном фронте — «Сатурн». В последний момент от неё отказались и провели операцию «Малый Сатурн». Интересно, в античной мифологии именно Сатурн (в греческой мифологии Кронос) оскопил Урана.





4. Александр Невский против Бисмарка Военные действия сопровождалось большим количеством знаков и знамений. Так, в 51-й армии воевал отряд автоматчиков под командованием старшего лейтенанта Александра Невского. Тогдашние пропагандисты Сталинградского фронта запустили слух, что советский офицер является прямым потомком князя, разбившего немцев на Чудском озере. Александр Невский даже был представлен к ордену Красного Знамени. А на немецкой стороне в сражении принимал правнук Бисмарка, который, как известно, предупреждал «никогда не воевать с Россией». Потомок германского канцлера, кстати, попал в плен. 5.Таймер и танго Во время сражения советская сторона применила революционные нововведения психологического давления на противника. Так, из громкоговорителей, установленных у передовой, неслись любимые шлягеры немецкой музыки, которые прерывались сообщениями о победах Красной Армии на участках Сталинградского фронта. Но самым эффективным средством стал монотонный стук метронома, который прерывался через 7 ударов комментарием на немецком языке:

«Каждые 7 секунд на фронте погибает один немецкий солдат».

По завершению же серии из 10 — 20 «отчётов таймера» из громкоговорителей неслось танго.







6. Возрождение Сталинграда В начале февраля, уже после окончания битвы, в советском правительстве был поднят вопрос о нецелесообразности восстановления города, которое бы обошлось дороже постройки нового города. Однако Сталин настоял на восстановлении Сталинграда в буквальном смысле слова из пепла. Так, на Мамаев курган было сброшено столько снарядов, что после освобождения целых 2 года на нём не росла трава.







КАКАЯ ОЦЕНКА ЭТОЙ БИТВЫ ИМЕЕТ МЕСТО НА ЗАПАДЕ





В зеркале западной прессы

Что писали газеты США и Великобритании в 1942 — 1943 годах о Сталинградской битве?

«Русские сражаются не только отважно, но и искусно. Несмотря на все временные неудачи, Россия выстоит и с помощью своих союзников в конце концов изгонит со своей земли всех нацистов до последнего» (Ф.Д. Рузвельт, президент США, «Беседы у камина», 7 сентября 1942 год).

Но после войны и в нынешнее время о Сталинграде и Второй мировой войне западные историки и политики пишут совсем иначе, фактически фальсифицируя историю…

***



Источник.