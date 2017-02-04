Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 февраля 2017

Гибридная стратегия Ирана

Вышел достаточно примечательный доклад посвященный обновленной гибридной стратегии Ирана в сирийской войне. Тема эта достаточно узко освещается в СМИ, да и заинтересованность американцев в демонизации Ирана вполне себе прослеживается, с учетом того, что новая администрация Белого Дома уже обозначила Иран в числе основных противников США в регионе. Тем не менее, в докладе есть немало интересных моментов.На данном этапе, Иран продолжает преобразование своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность вести прокси-войны на расстоянии сотен миль от своих границ. Такой возможностью располагают очень немногие государства и это кардинальным образом меняет баланс сил в регионе. Иранское руководство не намерено отказываться от посылки своих вооруженных сил в Сирию, чтобы продолжать наращивать свои возможности по развитию потенциала проекции своей военной мощи в регионе.За прошедшие 15 месяцев, Иран развернул тысячи своих солдат в Сирии, которые сыграли важную роль в взятии Алеппо в декабре 2016 года, который являлся главным оплотом сирийских мятежников. Иран переориентирует свои силы с проведения традиционных оборонительных операций в эффективные экспедиционные силы, которые могут проводить последовательные операции за границей отходя от концепций принятых после ирано-иракской войны. Текущий опыт может быть эффективно распространен и на другие страны региона. Было бы ошибкой думать, что Иран в развитии своей стратегии ограничится действиями в границах Сирии. В перспективе, Сирия станет для Ирана своеобразным стратегическим хабом, опираясь на который он будет расширять свое влияние на Ближнем Востоке и обеспечивать дальнейшие операции.Еженедельные потери иранских формирований – октябрь 2015 – декабрь 2016.Эти изменения отражают более агрессивную политику Ирана в регионе. Руководство Ирана считает, что ассиметричные возможности для противостояния США и Израилю на данный момент недостаточны для проведения традиционных военных операций и сейчас преодолевает значительные институциональные трудности на пути преодоления этого отставания в сфере военных возможностей. Кампания в Алеппо отражает успешность нового подхода Ирана к ведению войны. Иранские сухопутные силы увеличили возможности Ирана по ведению прокси-войны на территории Сирии и сыграли важную роль в успехах сирийской правительственной армии в боях за город. Иранские экспедиционные силы, несмотря на понесенные потери, эффективно взаимодействовали на поле боя с своими иностранными партнерами. При этом, идущая война стала своеобразной академией для воспитания новой генерации иранских военно-политических лидеров, которые играют важную роль в развитии иранской военной доктрины и развитии связанных с ней институтов власти. Встраивание элементов иранского гибридного влияния в институты власти и вооруженные формирования на территории других стран, резко затрудняют возможности по противодействию такому влиянию и откату к довоенному раскладу сил.Непрерывное развитие Ираном своей гибридной модели войны будет вести к дальнейшему расширению его влияния на Ближнем Востоке. У Ирана нет возможности самостоятельно добиться победы в Сирийской войне или же разгромить ИГ, но у Ирана помимо этих целей, есть и другие планы. Тактика и стратегия действий, которые Иран отрабатывает в ходе сирийской войны, будут в дальнейшем способствовать активизации действий иранских сил действующих на территории Ирака и Ливана, где гибридные силы Ирана будут действовать совместно с местными формированиями. Это позволит Ирану не только расширять свое влияние на Ближнем Востоке, но и даст возможность Ирану более эффективно противостоять США, Израилю и их союзникам, если такая необходимость возникнет, в том числе и используя собственное влияние и доверенных лиц в других странах. Военное присутствие Ирана в Сирии и возможности по обеспечению их логистики, обеспечивают Ирану высокую самостоятельность в сирийских делах и гарантирует ее от излишнего влияния сирийского правительства и российских партнеров. Иран не в восторге от ситуации, когда он вынужден нести на себе серьезное бремя сухопутной войны, но это необходимая плата за расширение своего влияния, что делает режим в Дамаске в определенном смысле зависимым от Тегерана и одновременно позволяет не уступать полный контроль над военными операциями в Сирии российским военным.Структура потерь иранских формирований – октябрь 2015 – январь 2017Объем иранского участия в сирийской войне гарантирует, что Иран будет оставаться ключевым игроком в данном регионе, безотносительно любых сдвигов, которые возможны в официальной позиции России по поводу Ирана. Россия поддерживала проведение Ираном военной кампании на территории Сирии, так как не была готова использовать для нее тысячи своих солдат, которых смог предоставить Иран и поддерживаемые им формирования, что делало Иран в таком формате гибридной войны фактически незаменимым. Попытки США повлиять на развитие иранского влияния через позицию Россию, вряд ли дадут серьезный эффект, так же как и попытки убедить Россию отказаться от сотрудничества с Ираном. Россия будет действовать прагматично и предпочтет иранский военный аутсорсинг, чтобы избежать необходимости самостоятельно вести полноценные наземные операции. В этой связи, любые попытки подорвать иранское влияние через умиротворение России и нормализацию отношений с ней, будет ожидать неудача.В самом Иране эти действия имеют высокую внутреннюю поддержку и внутриполитические обсуждения связанные с реализацией этой стратегии особых споров уже не вызывают. Улучшение экономической ситуации связанные с смягчением американских санкций, расширяют возможности Ирана по развитию своей стратегии и повышают потенциал его силовой логистики, лежащей в основе распространения гибридного военного влияния на страны региона. Победа в районе Мосула скорее всего позволит Ирану перенаправить часть своих "гибридных сил" из Ирака в Сирию, а так же усилить поддержку "Хэзбаллы", которая расширяет свое влияние в Леванте.Действия иранских формирований в районе Алеппо (в основном это фронт к югу и юго-западу от Алеппо)Главный вывод из происходящего. Впервые в истории Исламской Республики Иран, ее руководство предпринимает серьезные усилия по развитию своей традиционной силовой проекции для активного влияния на военно-политические процессы в регионе, что меняет стратегический баланс сил на Ближнем Востоке. В качестве предлагаемых мер, амеркианские аналитики предлагают отказаться от ядерной сделки с Ираном и усилить санкции против военных структур участвующих в реализации высокоэффективных элементов иранской гибридной стратегии. http://www.understandingwar.org/backgrou nder/irans-new-way-war-syria – цинк http://www.understandingwar.org/sites/de fault/files/Iran%20New%20Way%20of%20War%2 0in%20Syria_FEB%202017.pdf – полный текст доклада (20 страниц)

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Сирия: жители Алеппо получили более трех тонн гумпомощи от России

Российские военные передали 3,7 тонны гуманитарных грузов мирным жителям сирийского Алеппо, еще 20,8 тонны продуктов были доставлены российскими самолетами в район города Дейр-Эз-Зор.

Об этом сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в САР, передает РИА Новости.

«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено пять гуманитарных акций в городе Алеппо (в школах в районах Мьясар, Салах-Ад-Дин, Новое Алеппо и Нейраб, а также в окрестностях школы Бшарах Алькури), в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,3 тонны хлеба и 2 тысячи порций горячей еды. За сутки гуманитарную помощь получили 2,7 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,7 тонны», — говорится в сообщении.

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Российское посольство в Дамаске снова попало под минометный обстрел террористов

За последние двое суток посольство России в Дамаске дважды подвергалось миномётному обстрелу. Об этом пишет Лайф.

Прицельный огонь вёлся из района Джобар, в котором хозяйничают террористы, отмечают в ведомстве.

«Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая — в 20 метрах от главного въезда в посольство. Жертв нет, но нанесён материальный ущерб», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве категорически осуждают террористические атаки против российского дипломатического представительства в Сирии и призывают к этому всех международных партнёров. По мнению российских дипломатов, обстреливая здание посольства, боевики ставят целью сорвать режим прекращения боевых действий и пустить под откос усилия, приложенные для налаживания политического процесса по урегулированию в регионе.

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Встреча Меркель и Эрдогана прошла не лучшим образом, — эксперт

Эксперт во вопросам обороны Айван Иланд рассказал, что встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре прошла не лучшим образом.







«Думаю, визит Меркель в Анкару — попытка наладить отношения. Но насколько я могу судить, её встреча с президентом Эрдоганом прошла не лучшим образом. У Меркель сейчас серьёзные проблемы в связи с предстоящими в стране выборами, ведь из-за её политики огромное количество приезжих из Сирии и других государств оказались в Германии», — заявил Иланд.



По его словам, Меркель «хочет добиться того, чтобы Турция и дальше сдерживала беженцев, желающих попасть в Европу».



«Перспектива нового наплыва мигрантов, бегущих с Ближнего Востока, будет и дальше способствовать росту напряжённости в отношениях между европейскими государствами, но в особенности между Германией, лидером ЕС, и Турцией», — подчеркнул эксперт.



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Цветы Арабской весны

2011.2017.Арабская весна и ее цветы.

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Бомбардировщики ВКС России уничтожили склады ИГИЛ (+ВИДЕО)

Дальние бомбардировщики Ту-22 М3 нанесли авиаудар по объектам террористов в районе города Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор, сообщает пресс-служба Минобороны России. Бомбардировщики вылетели из России в пятницу, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой удар по объектам ИГИЛ*. Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения боевиков. Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей. Прикрытие Ту-22 М3 осуществляли истребители Су-30 СМ и Су-35С, вылетевшие с авиабазы Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования. С 14 января боевики ведут наступление на Дейр-эз-Зор и расположенную рядом базу ВВС Сирии. С 21 января российские дальние бомбардировщики начали наносить удары по позициям и объектам террористов в этом районе. Читайте также: Российское посольство в Сирии дважды обстреляли из минометов * Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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Календарь “ССО в Сирии”

Календарь на 2017-й год посвященный участию Сил Специальных Операций в боевых действиях на территории Сирии.

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Аль-Баб.03.02.2017

В районе Аль-Баба турки и подконтрольные им боевики ССА начали наступление к востоку от города, обходя основные позиции боевиков в районе Кабайсина и Бзаа.В ходе ожесточенных боев, где обе стороны понесли потери в людях и технике (у "черных" минус 1 БМП и 2 тачанки, у турок и ССА – минус 3 БМП, 1 тачанка и 1 поврежденный танк), туркам удалось прорвать оборону боевиков и передовые отряды ССА смогли продвинуться на окраины Бзаа, а так же начать продвижение на югу, сокращая расстояние до передовых позиции САА наступающей к северо-востоку от Алеппо.. Наступление турецкой армии и САА активно поддерживает турецкая артиллерия и авиация, которые наносят удары как по передовым позициям боевиков, так и по району между Аль-Бабом и Тадифом, дабы затруднить боевикам перегруппировку. Авиаудары под Аль-Бабом наносят помимо турок ВКС РФ и ВВС США.Халифат пытается контратаковать и активно применять смертников, но остановить продвижение своих оппонентов пока не может. Его положение продолжает здесь ухудшаться. http://edmaps.com/Syria_Battle_for_AlBab _February_3_2017.png – увеличить картуВ свете происходящих событий, группировка Халифата в районе Аль-Баба находится под угрозой окружения и вскоре командованию "черных" предстоит принимать непростое решение – пожертвовать войсками в районе Аль-Баба, чтобы затянуть здесь сопротивление или же осуществить стратегический отход на юго-восток в направлении Дейр-Хафира. Стратегия направленная на окружение Аль-Баба изначально выглядела более здравой, нежели лобовой штурм с одного направления.Земляные насыпи на улицах Бзаа, которые должны помешать действиям турецкой бронетехники на улицах города.Разбитая бронетехника протурецких боевиков.Восстановленный боевиками турецкий бронеавтомобиль "Кобра", который был захвачен ими в ходе декабрьских боев под Аль-Бабом.Сирийский танк к югу от Аль-Баба.Сирийская пехота.

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