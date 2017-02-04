Прибыль российских банков за год увеличилась в пять раз, металлургии – минус 2,3%
Банки лопаются от денег, заводы — от их нехватки. Данные Минэкономразвития свидетельствуют: кризис углубляется. Надежды, что кризис преодолён, как об этом неоднократно говорили известные эксперты и чиновники в конце прошлого года, опровергают данные еженедельного мониторинга Минэкономразвития. Обобщающий показатель — объём ВВП — сократился за год на один процент…
Падение валового внутреннего продукта на один процент (против его увеличения примерно на 0,6 процента, что прогнозировали в Правительстве ещё в декабре) само по себе нетрагично, если не сопровождается провалами в реальном секторе экономики: вполне вероятно, что этот процент потеряли в финансово-кредитной сфере по причине того, что валютные спекулянты перестали получать подпитку от своих зарубежных партнёров, включая тех, кто знает, в какие двери ФРС США входить.
Но главная неприятность в том, что падение затронуло именно те отрасли материального производства, в которых наметилась положительная устойчивая тенденция не просто к росту, но и к выходу на мировые рынки с контролем над соответствующими его сегментами. Сельское хозяйство потеряло пусть и немного — 0,2 процента, однако крайне неприятен сам факт ухода аграриев в зону отрицательного роста.
Ощутимее потеряла металлургия (минус 2,3 процента), производство транспортных средств (минус 3) и, выделим особо, стройматериалов (минус 6,6 процента), что означает: для инвестиционной активности в 2017 году ресурсов может не хватить. Об этом же свидетельствует и падение в строительном секторе, которое в декабре достигло 5,4 процента. Закономерность здесь простая: нет строительства — нет развития.
Да, бесспорно, радует, что сохранили свои позиции и даже нарастили потенциал химическая, текстильная и пищевая промышленности, но это во многом можно объяснить стоимостными показателями, которые зависят от валютной волатильности: рубль укрепился, соответственно, выиграли отрасли, ориентированные на внутренний рынок.
Прилично, на 3,8 процента, выросло производство сложной машинотехнической продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, увеличились на 1,8 процента транспортные перевозки, что, бесспорно, положительный признак: не все отрасли попали в стагнационную петлю.
Единственный сектор, который на фоне общего падения демонстрирует даже не уверенный, а бурный рост, — банковская система. Так называемая сальдированная прибыль российских банков за год увеличилась в пять раз – до 930 миллиардов рублей!
Но при этом кредитование экономики (юридических лиц) сократилось на 9,5 процента, а объёмы депозитов на счетах организаций — на 10 процентов.
Такого несоответствия между прибылью, кредитами и привлечёнными средствами не может быть ни по каким законам экономической науки. Есть только одно исключение — если банковская прибыль получена в основном валютно-биржевыми спекуляциями и игрой на рынке ценных бумаг. Этот вид деятельности, для которого не нужна ни экономика, ни кредитование, весьма доходен, но провоцирует инфляцию, так как не сопровождается адекватным ростом производства материальных ценностей.
В нашем случае, видимо, частично прибыль вывозится за рубеж, а частично остаётся в распоряжении банков и на росте цен не сказывается впрямую. В прошлом году Центробанк даже заявил об «избыточной ликвидности» ( в кредитных организациях слишком много денег, говоря проще) и начал привлекать на свои депозиты ресурсы банков, которые не востребованы экономикой: такому движению препятствует высокая ключевая ставка Центробанка.
При этом, по предварительным данным известного международного агентства Atradius Economic Research, число банкротств юридических лиц в 2016 году увеличилось на один процент, а число разбираемых в судах дел о банкротствах возросло на 17 процентов. Главная причина — недостаточная монетизация экономики, когда средств не хватает даже для обслуживания текущих потребностей, не говоря уже о развитии.Что же делать? Ведь чуть больше года назад законодатели по просьбе Правительства предусматривали и антикризисные меры (которые, правда, оказались выполненными едва наполовину, как выяснила Счётная палата РФ) и намечали шаги по привлечению инвестиций в экономику? Почему это не сработало в полном объёме?
Сергей Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, полагает, что такой результат был предсказуем для всех экономистов, знакомых с проблемами реального производства.
Необходимо последовательно наращивать доходы населения, считает депутат, стимулируя потребительский спрос, который в конечном итоге станет источником капиталовложений по всей технологической цепочке, ориентированной на конечного покупателя.
Пока же антиинфляционная политика Центробанка, судя по всему, стала самоцелью: реальные доходы населения вследствие сжатия денежной массы, в частности, уменьшились почти на шесть процентов в 201-м, что повлекло за собой сокращение розничного товарооборота на 5,9 процента.
Помимо сигнала, что социальные стандарты падают, данные означают: этот источник инвестиций — наиболее теоретически обильный — также остаётся в отрицательной зоне вместе с 23 триллионами рублей депозитов населения, которые зависли в банках, не оказывая ощутимого влияния на развитие промышленности и села.
Виктор Зубарев, в недалеком прошлом министр экономического развития Красноярского края, а ныне член Комитета Госдумы по энергетике, также весьма критично оценивает политику Центробанка, делая вывод, что необходимо срочно снижать ключевую ставку.
Без этого инвестиции в производство и, главное, в инфраструктурные проекты не пойдут, считает Зубарев. Два шага — доступные кредиты и строительство мостов, железных дорог, современных автомагистралей способны если и не вытянуть экономику полностью из кризиса, то переломить отрицательную тенденцию в её развитии — точно, полагает депутат.
Было бы неверно заталкивать все проблемы в финансово-кредитную сферу; примерно половина ФАИП (федеральных адресных инвестиционных программ) не выполняется, хотя с бюджетным финансированием там проблем нет. Низкий профессионализм планирования, как неоднократно отмечала Счётная палата? Вероятно. Но и несоответствие материальных потоков денежным.
Проще говоря, денег в экономике и банках больше, чем материальных ценностей в координатах существующих цен. На такое несоответствие, препятствующее развитию экономики, указывал зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, который разработал фундаментальную концепцию, посвящённую развитию российских регионов.
Политическое требование к социально-экономическому блоку Правительства и видным экономистам — к маю сформировать ясную и понятную модель управления экономикой, разумеется, учитывая опыт и результаты последних кризисных лет.
Основные предложения и аргументы, в каком направлении целесообразно реформировать экономику, законодатели (и не только они) формулировали неоднократно. Будут ли они учтены в этот раз?
Ю. Скиданов
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Наши трусливые слуги, нет, конечно, не народа, а банкиров – эти жалкие, презираемые народом существа в думских креслах прекрасно понимают всю безнравственность ростовщичества. Понимают, не могут не понимать, ибо ещё два тысячелетия назад многие, включая известного Аристотеля, прямо заявляли об аморальности ссудного процента.
Понимают, но даже попытаться изменить существующее рабское положение страны и народа не желают. Рабское по отношению к небольшой кучку иудейских банкиров, полностью через систему ростовщичества перехвативших управление страной. И случилось это ещё до революции, с того момента, когда министру финансов Витте подсунули иудейскую шлюху, что привело к губительному для России введению золотого рубля.
И, обратите внимание, несмотря на всю подлость и низость поведения депутатов КПРФ или СР, верхушка этих партий не стесняется использовать для самопиара святые для русского человека слова „коммунизм” и „справедливость”. Уже не говоря об ЕР, где слово „Россия” они похерили своими действиями так, что в будущем в музее фашистской эпохи либерализма логотипы партии будут украшать исключительно отхожие места музея.
А нынешние спекулянты и ростовщики… Если бы мы жили в более правильные времена, то лучшее орудие очищения страны от них известно: стенка.
Но сегодняшнее время иное – демократическое, поэтому столь чёткие рекомендации выдавать не положено. Вот мы их и не даём…
Источник: ss69100.livejournal.com
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Плюс к этому добавить задолжность государства по оплате частному бизнесу за 2016 год, хотя на дворе уже февраль месяц.
Ну что скажите путинцы? Лишь бы не было войны?