Началось! В российском городе ввели налог на снег и дождь (2016)
Новостной эпизод «Царьград ТВ» с Юрием Пронько. Не удивляйтесь. В российском городе, на Дальнем Востоке, в городе Биробиджан, местные чиновники ввели сбор на снег и дождь для юридических лиц. Сайт Царьград ТВ: http://tsargrad.tv
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Налоги - наша главная проблема! Степан Демура, Балашов, Соскин
Документальный мини-ролик о налогах и о том что делают с бизнесом в России и Украине.
Наверное уже и для ребенка не секрет, что там где нет экономических свобод, там нет денег и богатого населения.
Там могут лишь быть казнокрады и бедность для народа.
Ролик создан для населения России, Украины и других стран, в которых такая же Ж**А!
В видео затронута система 5.10, но суть даже не в том как она называется или какие там налоги.
Главное это их значительное уменьшение.
Так что ребятки, смотрим, мотаем на ус и доносим мысль ко всем, о том, что политика не должна лезть в экономику!
Подробнее: https://vk.com/demuranews
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Если кто-то доберётся до наших министров экономического блока, спросите их – По какой формуле они считают эффективность налоговых ставок – Я думаю ответ вас “развеселит”.
- Эти люди хуже агентов влияния (агентов в стране не много);
- Эти люди клинические ж…по-рукие д…бы.