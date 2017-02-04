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Началось! В российском городе ввели налог на снег и дождь (2016)

23:46. 4 февраля 2017 Просмотров - 31 Один комментарий Опубликовал:

nnnaaalll

Новостной эпизод «Царьград ТВ» с Юрием Пронько. Не удивляйтесь. В российском городе, на Дальнем Востоке, в городе Биробиджан, местные чиновники ввели сбор на снег и дождь для юридических лиц. Сайт Царьград ТВ: http://tsargrad.tv

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Налоги - наша главная проблема! Степан Демура, Балашов, Соскин

nalogi

Документальный мини-ролик о налогах и о том что делают с бизнесом в России и Украине.
Наверное уже и для ребенка не секрет, что там где нет экономических свобод, там нет денег и богатого населения.
Там могут лишь быть казнокрады и бедность для народа.

Ролик создан для населения России, Украины и других стран, в которых такая же Ж**А!

В видео затронута система 5.10, но суть даже не в том как она называется или какие там налоги.
Главное это их значительное уменьшение.

Так что ребятки, смотрим, мотаем на ус и доносим мысль ко всем, о том, что политика не должна лезть в экономику!

Подробнее: https://vk.com/demuranews

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Один комментарий»

  • 2797 2102
    Антон 4 февраля 2017 в 23:56 Ссылка Пометить
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    Если кто-то доберётся до наших министров экономического блока, спросите их – По какой формуле они считают эффективность налоговых ставок – Я думаю ответ вас “развеселит”.
    - Эти люди хуже агентов влияния (агентов в стране не много);
    - Эти люди клинические ж…по-рукие д…бы.

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