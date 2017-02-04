Миф о татаро-монгольском Иге
09:54. 4 февраля 2017 Просмотров - 155 Один комментарий Опубликовал: brahman
Когда мы изучаем события прошлого, вполне естественно обращаться к документам, оставшимся от этого прошлого.
Попробуем посмотреть, как выглядели «татаро-монголы».
Найдите 10 отличий!
Лично я не могу определить, кто где стоит на Угре, где татары, а где московиты. Люди везде одинаково выглядят.
Посмотрим ещё.
И опять непонятно. Если бы я не знал, что на картине изображено взятие Москвы ханом Тохтамышем, то ни за что не догадался бы, кто где.
А теперь послушаем мнение хорошо информированного человека:
https://www.youtube.com/watch?…
Простим Владимиру Владимировичу то, что он сказал не всю правду. Всё-таки есть явное продвижение в правильном направлении.
Итак выяснили, что и в войсках московитов, и в войсках Орды воевали какие-то таинственные «татаро-монголы».
Заглянем в работу «Этногенез татар Поволжья в свете данных антропологии.»,Трофимова Т. А., 1949.
Среди исследованных татар:
темный европеоидный (понтийский) тип (33,5%)
светлый европеоидный (27,5%),
сублапоноидный 24.5%)
монголоидный (14,5%)
Никакой этнической однородности.
Ну что же! Отправимся вглубь веков на поиски документов.
Для начала, посмотрим «Алфавитный список народов, обитающих в Российской Империи, 1895 г» ( https://yadi.sk/d/Z-Lk_GO9SjVZ…
Каша в понятиях, да?
Зато, на страницах 66-71, ой какие прекрасные формулировки, вот их и посмотрим поближе …
Рассмотрим информацию о других народах.
Татары — народ тюркского племени… Вроде всё понятно и вопросов никаких не возникает. И не возникло бы, если бы не началось продолжение.
Что там дальше?
Кипчакской Орды…
И сразу же логично выплывает — Кипчакская Орда — Административная единица народностиКипчаки. Они же Половцы. Жили бок о бок с «русскоязычными» народностями веками. Даже не «бок о бок», а «среди». От Иртыша до Германии. И были такими же как и мы «европеоидами», а не «азиатами».
Может Кипчаки тут ни при чём, вдруг они уже к этому времени самоликвидировались? Смотрим в «Historia TARTARORVM Ecclesiastica«:
Вот они, на месте.
Если Кипчаки создали Кипчакскую Орду, то куда они сами-то подевались?
«Чебоксары, Чебурек, Чемодан …, а Чебурашки нету».
Нет ни Кипчаков, ни Половцев, зато появилась народность «Татары«, о которой до 1 января 1700 года никто и слыхом не слыхивал.
И не просто появилась, а солидное количество человек, потомков жителей Административной Единицы, проживающих там же где жили веками Кипчаки. Появились «татары», говорящие на… , кто бы мог представить, … на кипчакском тюркском языке. Как же так?
Может вот они?
Не-е, это Качинцы, обрусевшие и принявшие христианство.
А может всех жителей «Великой ТартАрии» переименовали в «Татары», после «блицкрига» проведённого обновлённым Петром Первым?
Придётся посмотреть повнимательней… Вот видим — Казакки ТартАры:
И здесь:
Вот они же на карте Российской Империи 1745 года:
А вот они сейчас (Kasakki Stan):
Они почему-то «татарами» не стали.
И вот эти люди «татарами» почему-то не стали (хотя тут тоже может быть длинная история о разделённом на части народе):
Значит, переименовали не всех.
А сохранилось что-то общее в языках народностей Тартарии?
Наверное, например, Сауле на литовском и латышком — Солнце, а на казахском — солнечный луч, свет.
Но это может быть и по причине единого Пра-Языка.
Великая ТартАрия — единое таможенно-экономическое пространство, военный союз (говоря сегодняшним языком). Нет нужды иметь единый язык.
Был СССР и страны СЭВ. Каждый регион использует свой язык, но русский язык, как самый сохранившийся Пра-Язык имеет небольшое главенство.
«Федеральные» власти пользуются при необходимости русско-тюркским дублированием.
Перечислю только самое интересное — некоторые полные имена Военных начальников:
— Дмитрий Донской Хан Токтамыш
— Иван Вельяминов темник Мамай
— Александр Невский Хан Батый
Конечно, рукописи где написано, что Князь Ярослав Хан Чингиз, а Александр Ярославович «Невский» Хан Батый, нам никто не покажет.
Можем только косвенно сопоставить информацию.
По Александру Невскому смотрим все военные кампании 1236-1245 годы. При варианте Александр и Батый — разные люди, возникает куча противоречий. При варианте Александр с прозвищем Батый это один человек — никаких противоречий НЕТ. Все военные кампании вёл ОДИН человек, с одним и тем же войском. Он же навёл порядок, который существовал до прихода Тамплиеров, продажности Князей и создания Московии.
По Ярославу/Чингизу — описание — чисто Сибиряк/Владимирец/Суздалец.
Самые важные факторы . Местоположение Великого Хана — Великая Тюмень. Всё вооружение (сталь высшего качества, технологии недоступны современным спецам с ВПК) произведено на заУральских заводах, которые были разрушены при Петре Первом, а уже потом появились всякие «Демидовы».
Есть и такие факты — 1572-1575, в Московии, Глава Заёмщины — царевич с Астраханской Орды Михаил Кайбулович.
Великий Князь Всея Руси 1575-1576 — Саин-Булат Хан, он же Симеон Бекбулатович, потом Великий Князь Тверской (до смерти 1606 г).
Посмотрим ещё «Алфавитный список народов, обитающих в Российской Империи, 1895
Тут тоже — «недостаточно выяснен», по-видимому, почти финны.
Итого:
2 439 619 человек, представляющих понятие «татар«, 90% из которых, сходу, без всяких исследований, выпадают из этого понятия.
Общие характеристики:
— потомки населения Административных Единиц, которые примерно к 1 января 1700 годаимели в названии слово Орда или ТартАрия.
— почти все разновидности «татар» это магометане, говорящие на тюркском языке.
И всплыл такой ассоциативный образ:
— житель любой бывшей Административной Единицы бывшего Союза Советских Социалистических Республик, который позиционирует (словом или делом), что он не приемлет развала Великой Страны, был назван единым термином, исковерканным производным от названия Страны — «СОВОК«.
Не имеем ли аналогичный случай? Что ж, посмотрим происхождение термина «татар«. А заодно, откуда взялись «ВеликоРоссы» и «МалоРоссы«, исчезнувшие послеОктябрьского Переворота 1917 года.
Посмотрим по картам «1676-Tartaria-Speed-John» и «1707-Overton-John», как выглядели жители Великой ТартАрии, в первую очередь воины?
Отличаются ли они от НАШИХ?
А теперь попробуем посмотреть переломный момент, правление Петра Первого до и после 1 января 1700 года.
Для начала заглянем в карту Московии 1692-Jaillot-Mortier «…Grand Duc de Moscovie…». Карта периода — до отъезда Петра Первого «на Запад».
Попробуем локализовать все разновидности «татар» из «Алфавитного списока народов, обитающих в Российской Империи, 1895 г«.
Как-то совсем незамеченная историками осталась ТартАрия Мордва:
А вот перечисленные в «Списке»:
1. Казанское царство.
Царство Казанское и Княжество Болгарское, да ещё Черемисы с края — практически совпадают с современным «Татар» Станом.
2. Крымская Орда.
Крымская Орда имела много названий — Крымская ТартАрия, Перекопская ТартАрия — только некоторые из них. Какая народность тут живёт? Самоназвание — Нагайцы.
Здесь мы видим её уже урезанную, но ещё Московией не покоренную (Северней — Окраина Дикая — территория, которую Московия считает своей, но неспроста она Дикая).
Посмотрим на жителей этой ТартАрии?
По центру — явный Запорожский казак.
3. Астраханская/Золотая Орда.
Астраханская ТартАрия, она же Нагайская Орда. Опять Нагайцы — многовековая смесь Кипчаков, Южных Сибиряков и народностей вокруг Каспийского и Чёрного (Червоного) морей.
А вот Астрахань 1659 года, ещё Орда, ещё не покорённая Московией.
Нормальный Центр Международной Торговли.
4. «Кавказская» Орда.
Правильное название — Черкесская ТартАрия. Черкесы — объединённое название народностей Северного Кавказа, причём не только «горцев» . Иногда из этого названия выделялись Кабардинцы и Пятигорцы.
5. Сибирское Царство.
Сибирское Царство… Сибирью называлась небольшая территория от Печоры и Пермского края до реки Оби.
Одни из жителей — Остяки.
Если посмотреть только на две левых фигуры и представить, что сзади Кавказ?
Единство культуры — налицо.
…Что же получается, «Алфавитный список народов, обитающих в Российской Империи, 1895 г» присвоил некоторым народностям термин «татары», а до 1700 года таких там не проживало.
Может они есть на территории Великой ТартАрии этого периода? Это всё ещё огромная Страна:
Давайте посмотрим самую последнюю известную ТартАрию (наверняка в которой должны быть «татары»).
ТартАрия 1845 года, остатки Независимой ТартАрии:
Что это теперь?
Уже известный нам Стан Казакков, а ещё Стан Узбеков, Стан Туркменов, Стан Киргизов. Нет никаких «татар».
Теперь пробежимся по 18 веку.
Ремезов, «Чертёжная книга Сибири», 1699-1701 годы. (Скачать здесь, 727 мб:https://yadi.sk/d/qAdeA8S2SjVb…
До этого Атласа официально не существует никаких карт на русском языке! Ни одного документа.
Первый раз обозначена «Великая Тартария» — небольшой кусок Западной Сибири. Это в то время, когда на западных картах и исторических документах Grand Tartaria — самое большое государство в Мире. Что знают в Московии того, чего ещё неизвестно в Мире?
Того, что Иезуиты уже договорились со всеми «национальными Элитами» Орд о выходе из состава СССР…, извините, …из состава Великой Орды? Уже розданы «суверенитеты» и «независимости», а Сердце и Дух Великой Страны осталось с отрубленными конечностями, и не может больше себя защитить?
Помните? Мы уже разглядывали в моей прошлой статье карту раскроя Grand Tartaria на этнические лоскуты:
с помощью христианских проповедников:
Итак, у Ремезова видим, первый раз — полное повторение англо-саксонской транскрипции — «Тартария/Tartaria«. В то же самое время, современный «КазакСтан» ещё имеет упоминание, что он Орда — Казачья Орда, и Золотая Орда — Орда.
Какое название народа потеряли современные «казахи»?
* * *
(Казак не народность — это крестьянин+воин+конник; конный житель+пограничник; профессиональный воин+крестьянин+на коне: Донской казак, Запорожский казак, Калмыцкий/Яицкий казак, Киргизский казак…
…»казахский?» казак, «застенный» казак — это уже в Застенном Китае, в районе Камбалу/Пекина …)
* * *
А теперь посмотрим на регион современного «ТатарСтана».
Ничего нового. Вокруг Казани живут Черемисы, Остяки, Мордва, Болгары иБолымеры. Никакими «татарами» тут и не пахнет.
Теперь заглянем в «Атлас Всероссийской Империи» Кирилова, 1722-1737:
Начинаются изменения транскрипции (ведь по-русски слишком коряво произноситсяTartaria):
Но написание ещё не устойчиво, здесь с двумя «Т», хоть и на одной и той же карте:
Но написание ещё не устойчиво, здесь с двумя «Т», хоть и на одной и той же карте:
Ничего необычного — нет никаких «татар».
Когда же они там «появились»? Сейчас, сейчас…
Когда же появилось слово «татары»?
А, я уже упоминал «изобретателя» слова «татары» в статье «Пётр – а Великий ли?» (http://cont.ws/post/148213):
(Скачать здесь, 34 МБ: https://yadi.sk/d/GRBkDnQlSjVT… )
Миллер, сын католического пастора, даже через четверть века не говорит, не читает и не пишет по-русски. Так же как и его коллеги, он не знает русского языка, но «сочиняет» русскую историю на Академическом уровне. Безпрекословном.
Давайте посмотрим, на кого ссылается Миллер?
Конечно, больше всего — на себя самого. А вот и другие ссылки заслуживающие его доверия:
На основании Себя и «Езуитов» пишется НАША История, а все остальные источники безжалостно «корректируются».
Про памятники и археологические находки точка зрения Миллера известна — любая древнейшая древность найденная в Сибири, это всё награбленное на «Западе» во время набегов, описанных иезуитом Гобилемъ.
(…)
Окончание здесь
Попробуем посмотреть, как выглядели «татаро-монголы».
Найдите 10 отличий!
Лично я не могу определить, кто где стоит на Угре, где татары, а где московиты. Люди везде одинаково выглядят.
Посмотрим ещё.
И опять непонятно. Если бы я не знал, что на картине изображено взятие Москвы ханом Тохтамышем, то ни за что не догадался бы, кто где.
А теперь послушаем мнение хорошо информированного человека:
https://www.youtube.com/watch?…
Простим Владимиру Владимировичу то, что он сказал не всю правду. Всё-таки есть явное продвижение в правильном направлении.
Итак выяснили, что и в войсках московитов, и в войсках Орды воевали какие-то таинственные «татаро-монголы».
Заглянем в работу «Этногенез татар Поволжья в свете данных антропологии.»,Трофимова Т. А., 1949.
Среди исследованных татар:
темный европеоидный (понтийский) тип (33,5%)
светлый европеоидный (27,5%),
сублапоноидный 24.5%)
монголоидный (14,5%)
Никакой этнической однородности.
Ну что же! Отправимся вглубь веков на поиски документов.
Для начала, посмотрим «Алфавитный список народов, обитающих в Российской Империи, 1895 г» ( https://yadi.sk/d/Z-Lk_GO9SjVZ…
Каша в понятиях, да?
Зато, на страницах 66-71, ой какие прекрасные формулировки, вот их и посмотрим поближе …
Рассмотрим информацию о других народах.
Татары — народ тюркского племени… Вроде всё понятно и вопросов никаких не возникает. И не возникло бы, если бы не началось продолжение.
Что там дальше?
Кипчакской Орды…
И сразу же логично выплывает — Кипчакская Орда — Административная единица народностиКипчаки. Они же Половцы. Жили бок о бок с «русскоязычными» народностями веками. Даже не «бок о бок», а «среди». От Иртыша до Германии. И были такими же как и мы «европеоидами», а не «азиатами».
Может Кипчаки тут ни при чём, вдруг они уже к этому времени самоликвидировались? Смотрим в «Historia TARTARORVM Ecclesiastica«:
Вот они, на месте.
Если Кипчаки создали Кипчакскую Орду, то куда они сами-то подевались?
«Чебоксары, Чебурек, Чемодан …, а Чебурашки нету».
Нет ни Кипчаков, ни Половцев, зато появилась народность «Татары«, о которой до 1 января 1700 года никто и слыхом не слыхивал.
И не просто появилась, а солидное количество человек, потомков жителей Административной Единицы, проживающих там же где жили веками Кипчаки. Появились «татары», говорящие на… , кто бы мог представить, … на кипчакском тюркском языке. Как же так?
Может вот они?
Не-е, это Качинцы, обрусевшие и принявшие христианство.
А может всех жителей «Великой ТартАрии» переименовали в «Татары», после «блицкрига» проведённого обновлённым Петром Первым?
Придётся посмотреть повнимательней… Вот видим — Казакки ТартАры:
И здесь:
Вот они же на карте Российской Империи 1745 года:
А вот они сейчас (Kasakki Stan):
Они почему-то «татарами» не стали.
И вот эти люди «татарами» почему-то не стали (хотя тут тоже может быть длинная история о разделённом на части народе):
Значит, переименовали не всех.
А сохранилось что-то общее в языках народностей Тартарии?
Наверное, например, Сауле на литовском и латышком — Солнце, а на казахском — солнечный луч, свет.
Но это может быть и по причине единого Пра-Языка.
Великая ТартАрия — единое таможенно-экономическое пространство, военный союз (говоря сегодняшним языком). Нет нужды иметь единый язык.
Был СССР и страны СЭВ. Каждый регион использует свой язык, но русский язык, как самый сохранившийся Пра-Язык имеет небольшое главенство.
«Федеральные» власти пользуются при необходимости русско-тюркским дублированием.
Перечислю только самое интересное — некоторые полные имена Военных начальников:
— Дмитрий Донской Хан Токтамыш
— Иван Вельяминов темник Мамай
— Александр Невский Хан Батый
Конечно, рукописи где написано, что Князь Ярослав Хан Чингиз, а Александр Ярославович «Невский» Хан Батый, нам никто не покажет.
Можем только косвенно сопоставить информацию.
По Александру Невскому смотрим все военные кампании 1236-1245 годы. При варианте Александр и Батый — разные люди, возникает куча противоречий. При варианте Александр с прозвищем Батый это один человек — никаких противоречий НЕТ. Все военные кампании вёл ОДИН человек, с одним и тем же войском. Он же навёл порядок, который существовал до прихода Тамплиеров, продажности Князей и создания Московии.
По Ярославу/Чингизу — описание — чисто Сибиряк/Владимирец/Суздалец.
Самые важные факторы . Местоположение Великого Хана — Великая Тюмень. Всё вооружение (сталь высшего качества, технологии недоступны современным спецам с ВПК) произведено на заУральских заводах, которые были разрушены при Петре Первом, а уже потом появились всякие «Демидовы».
Есть и такие факты — 1572-1575, в Московии, Глава Заёмщины — царевич с Астраханской Орды Михаил Кайбулович.
Великий Князь Всея Руси 1575-1576 — Саин-Булат Хан, он же Симеон Бекбулатович, потом Великий Князь Тверской (до смерти 1606 г).
Посмотрим ещё «Алфавитный список народов, обитающих в Российской Империи, 1895
Тут тоже — «недостаточно выяснен», по-видимому, почти финны.
Итого:
2 439 619 человек, представляющих понятие «татар«, 90% из которых, сходу, без всяких исследований, выпадают из этого понятия.
Общие характеристики:
— потомки населения Административных Единиц, которые примерно к 1 января 1700 годаимели в названии слово Орда или ТартАрия.
— почти все разновидности «татар» это магометане, говорящие на тюркском языке.
И всплыл такой ассоциативный образ:
— житель любой бывшей Административной Единицы бывшего Союза Советских Социалистических Республик, который позиционирует (словом или делом), что он не приемлет развала Великой Страны, был назван единым термином, исковерканным производным от названия Страны — «СОВОК«.
Не имеем ли аналогичный случай? Что ж, посмотрим происхождение термина «татар«. А заодно, откуда взялись «ВеликоРоссы» и «МалоРоссы«, исчезнувшие послеОктябрьского Переворота 1917 года.
Посмотрим по картам «1676-Tartaria-Speed-John» и «1707-Overton-John», как выглядели жители Великой ТартАрии, в первую очередь воины?
Отличаются ли они от НАШИХ?
А теперь попробуем посмотреть переломный момент, правление Петра Первого до и после 1 января 1700 года.
Для начала заглянем в карту Московии 1692-Jaillot-Mortier «…Grand Duc de Moscovie…». Карта периода — до отъезда Петра Первого «на Запад».
Попробуем локализовать все разновидности «татар» из «Алфавитного списока народов, обитающих в Российской Империи, 1895 г«.
Как-то совсем незамеченная историками осталась ТартАрия Мордва:
А вот перечисленные в «Списке»:
1. Казанское царство.
Царство Казанское и Княжество Болгарское, да ещё Черемисы с края — практически совпадают с современным «Татар» Станом.
2. Крымская Орда.
Крымская Орда имела много названий — Крымская ТартАрия, Перекопская ТартАрия — только некоторые из них. Какая народность тут живёт? Самоназвание — Нагайцы.
Здесь мы видим её уже урезанную, но ещё Московией не покоренную (Северней — Окраина Дикая — территория, которую Московия считает своей, но неспроста она Дикая).
Посмотрим на жителей этой ТартАрии?
По центру — явный Запорожский казак.
3. Астраханская/Золотая Орда.
Астраханская ТартАрия, она же Нагайская Орда. Опять Нагайцы — многовековая смесь Кипчаков, Южных Сибиряков и народностей вокруг Каспийского и Чёрного (Червоного) морей.
А вот Астрахань 1659 года, ещё Орда, ещё не покорённая Московией.
Нормальный Центр Международной Торговли.
4. «Кавказская» Орда.
Правильное название — Черкесская ТартАрия. Черкесы — объединённое название народностей Северного Кавказа, причём не только «горцев» . Иногда из этого названия выделялись Кабардинцы и Пятигорцы.
5. Сибирское Царство.
Сибирское Царство… Сибирью называлась небольшая территория от Печоры и Пермского края до реки Оби.
Одни из жителей — Остяки.
Если посмотреть только на две левых фигуры и представить, что сзади Кавказ?
Единство культуры — налицо.
…Что же получается, «Алфавитный список народов, обитающих в Российской Империи, 1895 г» присвоил некоторым народностям термин «татары», а до 1700 года таких там не проживало.
Может они есть на территории Великой ТартАрии этого периода? Это всё ещё огромная Страна:
Давайте посмотрим самую последнюю известную ТартАрию (наверняка в которой должны быть «татары»).
ТартАрия 1845 года, остатки Независимой ТартАрии:
Что это теперь?
Уже известный нам Стан Казакков, а ещё Стан Узбеков, Стан Туркменов, Стан Киргизов. Нет никаких «татар».
Теперь пробежимся по 18 веку.
Ремезов, «Чертёжная книга Сибири», 1699-1701 годы. (Скачать здесь, 727 мб:https://yadi.sk/d/qAdeA8S2SjVb…
До этого Атласа официально не существует никаких карт на русском языке! Ни одного документа.
Первый раз обозначена «Великая Тартария» — небольшой кусок Западной Сибири. Это в то время, когда на западных картах и исторических документах Grand Tartaria — самое большое государство в Мире. Что знают в Московии того, чего ещё неизвестно в Мире?
Того, что Иезуиты уже договорились со всеми «национальными Элитами» Орд о выходе из состава СССР…, извините, …из состава Великой Орды? Уже розданы «суверенитеты» и «независимости», а Сердце и Дух Великой Страны осталось с отрубленными конечностями, и не может больше себя защитить?
Помните? Мы уже разглядывали в моей прошлой статье карту раскроя Grand Tartaria на этнические лоскуты:
с помощью христианских проповедников:
Итак, у Ремезова видим, первый раз — полное повторение англо-саксонской транскрипции — «Тартария/Tartaria«. В то же самое время, современный «КазакСтан» ещё имеет упоминание, что он Орда — Казачья Орда, и Золотая Орда — Орда.
Какое название народа потеряли современные «казахи»?
* * *
(Казак не народность — это крестьянин+воин+конник; конный житель+пограничник; профессиональный воин+крестьянин+на коне: Донской казак, Запорожский казак, Калмыцкий/Яицкий казак, Киргизский казак…
…»казахский?» казак, «застенный» казак — это уже в Застенном Китае, в районе Камбалу/Пекина …)
* * *
А теперь посмотрим на регион современного «ТатарСтана».
Ничего нового. Вокруг Казани живут Черемисы, Остяки, Мордва, Болгары иБолымеры. Никакими «татарами» тут и не пахнет.
Теперь заглянем в «Атлас Всероссийской Империи» Кирилова, 1722-1737:
Начинаются изменения транскрипции (ведь по-русски слишком коряво произноситсяTartaria):
Но написание ещё не устойчиво, здесь с двумя «Т», хоть и на одной и той же карте:
Но написание ещё не устойчиво, здесь с двумя «Т», хоть и на одной и той же карте:
Ничего необычного — нет никаких «татар».
Когда же они там «появились»? Сейчас, сейчас…
Когда же появилось слово «татары»?
А, я уже упоминал «изобретателя» слова «татары» в статье «Пётр – а Великий ли?» (http://cont.ws/post/148213):
(Скачать здесь, 34 МБ: https://yadi.sk/d/GRBkDnQlSjVT… )
Миллер, сын католического пастора, даже через четверть века не говорит, не читает и не пишет по-русски. Так же как и его коллеги, он не знает русского языка, но «сочиняет» русскую историю на Академическом уровне. Безпрекословном.
Давайте посмотрим, на кого ссылается Миллер?
Конечно, больше всего — на себя самого. А вот и другие ссылки заслуживающие его доверия:
На основании Себя и «Езуитов» пишется НАША История, а все остальные источники безжалостно «корректируются».
Про памятники и археологические находки точка зрения Миллера известна — любая древнейшая древность найденная в Сибири, это всё награбленное на «Западе» во время набегов, описанных иезуитом Гобилемъ.
(…)
Окончание здесь
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Ложь “обновлённого” петра первого выплыла наружу и уже её не спрятать,как ни старались исТОРики!!
Возникает прямая параллель с подавлением инакомыслия вукраине(метод подавления!) -Наверно также и петрушка первый,задавил ПРАВДУ на территории Великой Тартарии.Методы уж слишком обкатанные!
Вот так и ставят наш Народ на колени!Открытым террором(убийствами всех инакомыслящих и хранителей корней народа), с последующим обманом в книгах и картах.
– - -
Кстати – тогда был бандит по имени Пётр -И сейчас такой же бандит по имени Пётр на вукраине