Лукашенко запутался в своих чувствах к России

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске большую пресс-конференцию.

Все его заявления говорят о том, что Батька не намерен идти на попятный в своих требованиях, которые, если вкратце, сводятся к тому, что Белоруссия должна получать все внутренние российские преференции, но при этом быть абсолютно независимым государством, проводящим «многовекторную политику».

Не обошлось и без традиционных для белорусского лидера угроз — как личных, так и направленных в адрес России в целом.

Виноваты в существующих проблемах все, кроме самого Лукашенко, — даже журналисты: сбившись с мысли, белорусский президент обрушился на представителей СМИ с критикой.

«О чем я хотел сказать?» — переспросил он. Телепатов среди присутствующих не было, а если и были, то промолчали.

«Вот видите, даже вы не слушаете, что я говорю», — разозлился Лукашенко, но все равно продолжил: «Что касается продуктов питания. Я только главное скажу. Знаете, разного рода Данкверты — нам надо решить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту (глава Россельхознадзора Сергей Данкверт — ред.) за нанесение ущерба государству».

Напомним, что уголовное преследование российских граждан в Белоруссии неоднократно становилось причиной для громких скандалов.

В 2013 году в Минске был арестован гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, который фактически стал заложником в споре хозяйствуюших субъектов в лице белорусского государства и российских акционеров компании. Для того, чтобы вызволить его из минских застенков, в России против бизнесмена также было возбуждено уголовное дело, закрытое после того, как Баумгертнера выдали в РФ.

Общая сумма гражданских исков к «Уралкалию» со стороны Минска достигла 100 млн рублей, напоминает РИА «Новости».

Сейчас в белорусском СИЗО ждет выдачи в Азербайджан гражданин России и Израиля Александр Лапшин, «виновный» в том, что посетил Нагорно-Карабахскую республику, которую Азербайджан считает своей территорией. Неоднократные заявления Смоленской площади о недопустимости выдачи российских граждан третьим странам в Минске были проигнорированы.

А на сегодняшней пресс-конференции Лукашенко высказался по данной теме весьма нахально: «Я поручил его отдать куда положено. Израиль и Азербайджан договорятся, Россия тут постольку-поскольку. Если Израиль захочет, у этого человека ни один волос не упадет. Они договорятся, если уже не договорились».

Теперь вот Батька замахнулся еще и на главу Россельхознадзора, который имеет наглость иметь претензии к белорусской сельхозпродукции.

В Кремле отреагировали кратко: Россельхознадзор выполняет свои функции блестяще.

Но не только «продукты питания» омрачают отношения двух стран. Лукашенко также сообщил, что Белоруссия подала в суд из-за сокращения поставок российской нефти: «Я рассказал, в чем проблема цены на нефть и на газ. Притом спор шел исключительно по газу, они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям. Судебное разбирательство будет, естественно, но разве это нормально? — риторически спросил Лукашенко.

— Я написал письмо, прямо от руки написал Путину несколько строчек — не надо нам идти этим путем… Это приведет к эскалации по многим направлениям, уже до границы дошло».

При этом белорусский президент опять сделал вид, что инициатором «дохождения до границы» был не он лично. Ситуацию же вокруг нефтегазового спора Лукашенко назвал «издевательством» — действительно, это издевательство против здравого смысла.

Дальше — больше. Белорусский президент заявил, что не видит надобности в российской авиабазе на территории Белоруссии.

«Зачем с военной точки зрения эта база? Не нужна она здесь. Эта база и самолеты, которые они хотят здесь посадить, — это демонстрация. У нас отличные пилоты, у нас отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов — мы же единая группировка», — предложил Лукашенко.

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Не очень понятно, откуда Россия должна знать о выдающихся качествах белорусских пилотов, в операции в Сирии, к примеру, они не участвуют. Но в военной сфере, как и в случае с нефтью, газом и продовольствием, Лукашенко хочет всех внутренних преференций при полной независимости по любым другим вопросам.

Слово «независимость», кстати, звучало на пресс-конференции часто и громко.

«Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно, это нерентабельно, неэффективно, но свобода, независимость — это очень рентабельно, это не оценивается никакими деньгами и никакими числами.

Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают», — возмущался президент Белоруссии.

«Мы, находясь в эпицентре сегодня вот этого континента евразийского, так судьба сложилась. У нас нет другого пути, как развивать многовекторную политику», — добавил он, после чего рассказал о переговорах с Пакистаном, Китаем и другими странами о привлечении кредитов и инвестиций.

При этом, акцентируя внимание на «независимости», «многовекторности» и неисчислимых страданиях, которые доставляют Белоруссии российские чиновники, Лукашенко подчеркивал, что рвать отношения с Россией на украинский манер и запрещать все российское он категорически не хочет:

«Мы не Украина, мы не антироссийские, мы в НАТО не стремимся. Вы должны понимать: пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина, брошен не будет. Вы должны это знать четко».

Также он опроверг активизировавшиеся в последнее время слухи о возможном выходе Белоруссии из Союзного государства и других интеграционных проектов с российским участием: «Что касается заявлений о ЕврАзЭс и Союзного государства — полный вымысел». Тем не менее Лукашенко поручил отозвать представителей Минска из таможенных органов Евразийского экономического союза.

При этом белорусский президент откровенно рассказал о своих отношениях с коллегами Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым.

«Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом» — это про Путина.

«Мы даже ругнуться можем друг на друга, настолько у нас близкие отношения» — это про Назарбаева.

Разумеется, значительная часть пресс-конференции была посвящена чисто внутренним проблемам, но вряд ли российскому читателю интересен прожект белорусского президента по повышению средней зарплаты до 500 долларов.

Вернемся к сути: судя по тому, что близкие отношения для Лукашенко — это возможность ругаться и ссориться, апокалиптичные заявления некоторых экспертов о том, что «Белоруссия уходит на Запад», пока что не имеют под собой серьезного обоснования.

Но Минску пора определиться: если Белоруссия — это абсолютно независимая страна, то вопросы стоимости нефти и газа, а также допуска на российский рынок должны решаться на общих основаниях.

Если же у нас Союзное государство, то демаршей вроде односторонней отмены виз с третьими странами или выдачи российского гражданина третьим странам не может быть в принципе.

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Антон Крылов

Деловая газета «Взгляд»