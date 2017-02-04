Как американские танки «случайно» заехали в Чехословакию

Источник: Дмитрий Беляев

Благодаря развитию информационных технологий сегодня мы живём в мире, где любая информация доступна в мгновение клика мышкой. Особенно это заметно за последние 5 лет, когда вопреки очередным попыткам устроить новую русскую смуту сознательные граждане смогли разобраться в обрушившимся на нас потоке информации, осознать механизмы воздействия на общественное мнение, способы разрушения государственности, и, каждый на своём уровне, дать отпор. Кроме того, у многих стал появляться интерес к истории страны, из желания понять — было ли такое раньше. И в этом благородном деле, на мой взгляд, лучшим подспорьем должны быть мемуары, воспоминания тех людей, которые уже сталкивались с подобными явлениями в прошлом. Одной из таких книг, вне всяких сомнений, являются воспоминания Юрия Андреевича Галушко под названием «Чехословакия-68. Взгляд советского офицера из прошлого в будущее». Это самый что ни на есть живой рассказ очевидца и участница событий «Пражской весны», когда всё то же самое, что привело к госперевороту на Украине, происходило не в 2014-ом, а в 1968-ом году (на 46 (!) лет раньше) в Чехословакии.

Книга, на самом деле, уникальная, как и сам автор. К сожаления, Юрия Андреевича уже нет с нами. Но добрая память о нём живёт — в родных, друзьях и знакомых. В литературных трудах, которые он оставил после себя. Так, например, мне данная книга была подарена его другом — руководителем СПб РИАЦ РИСИ Александром Антоновичем Колесниковым.

Считаю необходимым привести краткую биографию автора, которая указана на тыльной стороне книги:

Юрий Андреевич Галушко Военный историк, переводчик, офицер Генерального штаба, полковник в отставке. Преподаватель и заместитель директора Института международных отношений и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета. Выпускник Военного института иностранных языков Участник ввода войск Организации Варшавского договора в Чехословакию, арабо-израильской войны, установления конституционного порядка в Чеченской республике. Гражданская карьера: главный специалист ГМК «Норильский никель», заместитель главы города Норильска, федеральный инспектор АП РФ в Таймырском автономном округе, советник и руководитель аппаратов администрации Таймырского автономного округа и губернатора Красноярского края. Отмечен многими отечественными и зарубежными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (1995 г.). Автор книг «О долге и чести воинской в Российской армии», «Школа российского офицерства», «Казачьи войска России».

Читая эту книгу, я постоянно ловил себя на мысли — как всё до боли похоже на день сегодняшний: то же ЦРУ, те же регулярные «консультации» в американском и английском посольствах ряда «оппозиционеров», те же лозунги, те же акции — слово, всё то же. Прошло 49 лет, а так мало изменилось в нашем мире.

Книга написана простым, доступным языком, рассказывает о жизненном пути молодого офицера ГРУ, который во время обучения в Военном Институте Иностранных Языков (ВИИЯ) был откомандирован начальством в Чехословакию как переводчик — прямо во время попытки ЦРУ устроить государственный переворот, что позже получило название «Пражская весна». Интересных моментов на страницах книги — бесчисленное множество. Наверное, пересказывать все не имеет смысла — лучше самостоятельно прочитать книгу.

Я же хочу обратить ваше внимание на достаточно забавный инцидент, когда бравые американские вояки отправили свою танковую колонну из военных баз, которые и поныне расположены в Германии (тогда ещё — ФРГ ), «на помощь» чехословацким «оппозиционерам», и что из этого вышло.

Задача стояла не самая простая. Оказывается, со стороны Западной Германии на территорию Чехословакии уже вошли батальоны 1-й и 3-й механизированных дивизий армии США. Столкновение наших войск с американскими в центре Европы грозило крупным военным конфликтом или, не дай Бог, началом новой мировой войны. Необходимо было сделать все возможное, чтобы выпроводить американских «гостей» обратно на территорию ФРГ без эксцессов. Два танковых полка уже выдвинулись навстречу американцам. Нам нужно было догнать наши танковые колонны, вступить в переговоры с американцами и заставить их «по-доброму» вернуться на свои обжитые базы в ФРГ. Надо иметь в виду, что в далеком мае 1945 г. американские войска дошли по территории Чехословакии аж до города Карлсбада, который потом стал именоваться Карловыми Варами. И вот 21 августа 1968 г. американское командование якобы решило снять исторический фильм об этих судьбоносных событиях. Впереди американских мотопехотных и танковых колонн, въехавших на территорию Чехословакии, шла открытая машина с кинооператорами, которые и должны были «снимать исторический фильм» Двигались американцы абсолютно спокойно, без всякого охранения. А чего им, собственно, было опасаться? Армия, погранохрана, органы общественной и государственной безопасности, а также военной контрразведки Чехословакии совместно со всеми остальными государственными и партийными органами были к тому времени настолько за- шельмованы демократическими СМИ, что сотрудники этих структур стали реально считать себя преступниками « кровавыми наймитами коммуняк» Доходило до того, что многие вообще на службу не выходили, т.к. боялись и за свою жизнь, и за жизнь своих родных. Поэтому американцы при таком положении вещей могли дойти без всяких проблем не только до Карловых Вар, но и до Праги, что, в принципе, и входило в их задачу Но вдруг неожиданно на их пути оказались советские танкисты. Для американских военнослужащих такой сюрприз был отнюдь не радостным. Ввод войск стран участниц Варшавского договора был спланирован и проведен министром обороны СССР Маршалом Советского Союза А. А. Гречко так мастерски, что об этом не знали не только в Чехословакии, но и во всех разведках стран НАТО (подобная скрытность была обеспечена во время прорыва наших десантников к аэродрому Приштина в Косово и во время присоединения Крыма к России). Поэтому удивлению американцев не было предела. А когда они вдруг обнаружили, что советские танковые части четко, как на учениях, провели маневр по охвату войск «противника» и что, даже не успев развернуться в боевые порядки, их танки оказались под дулами орудий советских, то у американцев тут же пропал весь боевой задор. И вот тогда пришла наша очередь вступать в переговоры. Мы подъехали к американской колонне, очень вежливо представились американскому офицеру и попросили доложить о нас своему старшему командиру Переговоры начались с того, что наш начальник разведки представил американскому генералу аэрофотоснимки, которые наглядно демонстрировали, что американские колонны, как это ни печально (для американцев), находятся в «мешке» Потом мы показали «коллегам» место на карте, где они находятся, т.е. что американцы вклинились на территорию социалистической страны Чехословакии более чем на 5 км. Американцы стали нас горячо убеждать, что они были в полной уверенности, что ещё находятся на территории ФРГ, что у них и в мыслях не было нарушать государственные границы. Просто это произошло исключительно случайно, т.к., по их мнению, немецкие и чехословацкие населенные пункты очень похожи между собой. Мы делали вид, что полностью верим американским сказочникам. По радио американцы доложили своему руководству, где они находятся и что по всей территории Чехословакии, оказывается, уже стоят гарнизоны армий стран участниц Варшавского договора. По всей видимости, они получили команду уходить в обратном порядке. Мы любезно вызвались их проводить и двинули свои колонны параллельно американским вплоть до самой государственной границы Чехословакии. Другими словами, мы их просто выдавили с чехословацкой территории. После этого один из наших полков был развернут вдоль границы, а с другим мы во главе с начальником разведки корпуса отправились к небольшому населенному пункту Мимонь, в окрестностях которого находился пустующий полигон Чехословацкой народной армии. Там и расположился наш славный танковый корпус.

Как видите, никакой речи о соблюдении международного права вообще не шло. Просто взяли и вторглись на территорию суверенного государства — «снимать кино». И если бы наши бронетанковые войска не взяли бы заносчивых янки в клешни — они бы так дошли и до Праги, где бы их встретили обученные в американском посольстве боевики.

В общем, это так, как говорится, для пробуждения интереса. Поэтому настоятельно рекомендую данное литературное произведение всем, кто интересуется историей нашей страны.

P.S. Интересный доклад по теме геополитических последствий распада Варшавского договора от научного сотрудника СПб РИАЦ РИСИ Михаил Александровича Алхименкова:

Источник: nstarikov.ru