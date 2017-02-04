К 100-летию “русской революции” 1917 года

На этой фотографии 1917 года запечатлены те, кто делал революцию в России. Все они были патологическими убийцами, готовыми принести в жертву революции миллионы людей не их крови...

А это было пророчески написано в 1877 году: “...Революция жидовская должна начаться с атеизма, так как евреям надо низложить ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию и святой и великой!” “Безбожный анархизм близок: наши дети увидят его... Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России... Она и начинается, ибо нет у нас против неё надёжного отпора — ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнётся с атеизма и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его кагал — это заговор против русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясёт все царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови”. Источник. (Достоевский Ф. М. Дневник писателя. / Сост., комментарии А. В. Белов / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 880 с.).

Приложение: "Финансовая тайна Троцкого. Кто давал деньги известному вождю Октябрьской революции?"

Ниже предлагаю вниманию читателей видеофильм, составленный из мнений десятков современных людей, искренне болеющих душою за наше Русское Отечество и русский народ, государствообразующий народ современной России.

Этот фильм — не есть руководство к действию, этот фильм — повод нам всем задуматься о смысле жизни и том количестве жертв — 100.000.000, которые за 100 лет, минувших после революции 1917 года, понёс русский народ.

4 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

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