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Ф.Г. Углов: Облегченный от тяжелой ноши — пьянства,— сразу поднялся и вырос русский народ

09:24. 4 февраля 2017 Просмотров - 265 3 коммент. Опубликовал:


Алкогольный синдром плода — краниоцефалические, лицевые и психические изменения, которые возникают при воздействии алкоголя на зародыш как результат пьяного зачатия и вынашивания ребенка. По Ломброзо и другим исследователям, пьяное зачатие приводит к повышенной склонности потомства к преступлениям.[1]


Правда, 28 июля 1972 г.: «Около половины всех преступлений, в том числе 80 % хулиганских выходок, совершаются в состоянии опьянения.

Особенно тесно связано злоупотребление алкоголем с такими преступлениями, как убийства, причинение телесных повреждений, изнасилования и др.



Так, например, в 1971 г. в РСФСР алкоголь явился причиной или условием большей части преступлений: в состоянии алкогольного опьянения совершено 55,8 % краж, 79,9 % грабежей и 69,3 % разбойных нападений с целью завладения государственным и общественным имуществом (Правда, 1972, 28 июля)».

Источник: Ю. П. Лисицын, Н. Я. Копыт «Алкоголизм», М:Медицина, 1983 г., С.143, URL: http://alcdata.narod.ru/lisicin_kopyt_1983/143.html


В. Г. Жданов, 1985 г.: «В 85 % таких тяжких преступлений, как убийство, изнасилование, разбой и грабеж, повинен алкоголь. Хулиганство же у нас вообще не бывает трезвым».

Источник: Алкоголизм в СССР. //Страна и мир, № 4-1985, с. 15-26 URL: http://alcdata.narod.ru/Strana_i_mir_1985/4/006.html


Ф. Г. Углов, 1988: Вопреки голословным утверждениям некоторых недобросовестных социологов и медиков научные данные Мендельсона, Введенского и других ученых и врачей показывают, что принудительная трезвость, введенная в 1914 году, привела страну к отрезвлению со всеми его благоприятными последствиями: производительность труда уже в 1915 году повысилась в среднем на 9,3 процента, прогулы снизились на 27—43 процента.

В полном противоречии с россказнями тех же социологов и медиков находится и тот факт, что депутаты Государственной думы от крестьян, которые вместе с большевиками боролись за принудительную трезвость нa период войны, внесли предложение оставить этот закон в силе на вечные времена.

Депутаты писали: после введения «сухого закона» «сказка о трезвости, этом преддверии земного рая, стала на Руси правдой: затихло хулиганство, опустели тюрьмы, освободились больницы, настал мир в семьях, появился достаток…

Облегченный от тяжелой ноши — пьянства,— сразу поднялся и вырос русский народ.

Да будет стыдно всем тем, которые говорили, что трезвость в народе немыслима, что она не достигается запрещением. Не полумеры нужны для этого, а одна решительная, бесповоротная мера: изъять алкоголь из свободного обращения в человеческом обществе … на вечные времена».

Так писали представители народа, оценивая этот закон с самой положительной стороны (Мендельсон А. Итоги принудительной трезвости. СПб., 1916).

Источники: Углов Ф. Г. Из плена иллюзий / Глядя правде в глаза //«Роман-газета», № 4-1988 г., С.94, URL: http://alcdata.narod.ru/Uglov_1988/094.html ; Мендельсон, 1916, цит. соч., С.52-53. URL: http://alcdata.narod.ru/Mendelson_1916/052.html


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: алкоголь, дети, Дума, народ, русский, статистика, Углов
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