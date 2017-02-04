Для тех, кто в яме или я буду смеяться через 5 лет

Если вам тяжело и мир рушится, дочитайте статью до конца. Движения только вверх быть не может. Что если вы серьезно намерены добиться чего-то значимого, вы неизбежно попадете в яму.Сначала, чем бы вы ни занимались, вы чувствуете большой эмоциональный подъем. Пробежки, английский язык, отношения, особенно бизнес. Вы видите только хорошее, но не замечаете ничего плохого. Но если вы идете дальше, то ваши высокие ожидания обязательно не совпадут с фактом. Вас ждет жесткое разочарование. Большинство пассажиров выходят уже на этой остановке.Что затем? А затем как ни странно жизнь делает контрольный выстрел, как правило, становится еще хуже и сложнее. Вот этого вы уж точно не ожидали. На этой остановке выходит еще восемьдесят процентов от оставшихся пассажиров.Жизнь нас проверяет на твердость.Потом наступает самый коварный этап — отсутствие прогресса или плато. Причем его с легкостью узнают спортсмены. Если на первых этапах прогресс был очевидным, то теперь те же действия оставляют тебя на том же самом уровне. Жизнь нас проверяет на терпение.Когда уроки наконец-то усваиваются, когда путь выбран верный, конечно же, неизбежно наступает подъем. И это ни с чем несравнимое счастье. Подъем может случиться быстро, а может отложиться на несколько лет. Это зависит от того, насколько быстро вы можете меняться, делать выводы и признавать ошибки и усваивать уроки. Как вы понимаете, до него доживают лишь единицы. И это хорошо.Яма — это социальный фильтрЭто проблемы и неурядицы, которые встречаются обязательно на пути каждого, кто предпочел не оставаться посредственностью. Яма — это столкновение неадекватности своей картины мира с реальностью. Именно яма, а не что-то остальное и объективное является причиной сильного неравенства в человеческих достижениях.Что такое неадекватность?Когда мы говорим, что кто-то неадекватен, мы не имеем в виду, что он бросается на людей или делает рисунки слюной. Мы сами абсолютно точно неадекватны. Неадекватность означает неготовность своего мировосприятия к неожиданностям. И неожиданная проблема и неожиданный успех — это две грани неадекватности. Вы думали, что деньги придут быстро, а они затянулись на полгода. Вы думали, что как только вы выложите в интернет сайт-визитку, на вас посыпятся с неба звонки. Вы думали, что договор можно не заключать, а вас кинули. Это означает, что в этих вопросах вы были неадекватны.Вся страна в ямеВсю нашу страну в это время, когда я пишу эти строки, угораздило попасть в яму. Как это было всегда, я не сомневаюсь, что мы выберемся. Яма так же обладает антисептическим эффектом. Отомрут многие паразиты и лишние наросты.Мне очень не хочется писать уже тысячу раз избитую фразу Ницше, но у меня не остается другого выхода.Все, что нас не убивает, делает нас сильнееЧто делать?Во-первых, понять, что если вы оказались в сложном положении, значит, мир наказал вас за неадекватность. Вы не предусмотрели, допустили и натворили то, что привело вас в текущую точку. По сути никто, кроме вас не виноват. Хотя признавать это очень тяжело.Но признать необходимо. Потому как иначе ситуация будет только усугубляться.Как в клубе анонимных алкоголиков люди вначале говорят при всех: «Мне 28 лет и я алкоголик». Признание проблемы — это 50% ее решения.Поэтому скажите или напишите себе: «Мне ____ лет и я неадекватен».А если серьезно, это означает нужно снять корону со своей головы, допустить, что ваше понимание вещей может быть неверным и открыться к сигналам извне.Попросите помощи. Попросите совета. Обязательно встретьтесь с теми, кто уже был в сложных ситуациях. Поверьте, они отлично вас понимают и знают, что делать.Не нужно себя винитьВы бы никогда не оказались в яме, если бы вы не делали ничего. Или работали бы настолько медленно и одинаково, что вероятность неправильных действий сводилась бы к минимуму.Вы выбрали путь роста, а значит обязательную опцию ям. Яма — это простой самый быстрый, но весьма стрессовый способ скорректировать вас на пути к цели. В моменте переживается очень тяжело, зато потом вы поймете, что это было необходимо.Поведение в сложной ситуации носит иную логику, от поведения, когда все нормально. И сейчас мы о ней поговорим.Живое и мертвоеВ теле есть здоровые клетки, а есть больные, которые питаются энергией здоровых. Так и в вашем деле. Есть те участки (сотрудники, отделы, продукты и направления, клиенты), которые поддерживают жизнь, а есть те, которые ведут к смерти.Если вы, наконец, поняли, что вы падаете, надо первым делом отрезать то, что ускоряет падение. Отказаться от явно убыточных направлений, отрезать нелояльных и бесполезных сотрудников, возможно даже отказаться от самых проблемных клиентов. Нужно отказаться от всего лишнего, чтобы нащупать главное.Нельзя резать все. То, что работает должно получить больше внимания и ресурсов, а то, что не работает должно быть отторгнуто. Экономить на всем — дурная стратегия.Уберите вампиров и соберите дружинуСамое главное сейчас — это ваше нормальное состояние. Ваша энергия сейчас конвертируется в действия, которые меняют ситуацию к лучшему. Если у вас анти-энергия и анти-состояние, значит, вы продолжаете совершать анти-действия.Решение проблем и принятие трудных решений требует мощнейших энергозатрат. Прятать голову в песок и думать, как забеременевшая девятиклассница в анекдоте, что все само собой рассосется, совсем неправильно. Временная иллюзия спокойствия обернется затем ударом молотом по голове.Поэтому все, что высасывает из вас энергию (люди, новости, клиенты) должно быть отторгнуто в той мере, насколько это возможно.Не смотрите телевизор, игнорируйте курс рубля и доллара, если он прямо вас не касается. Удалите всех нытиков и тех, кто вносит в ваше состояние негатив, панику и апатию.Любые сложности на 100 процентов раскрывают суть людей. Кто-то начинает ставить палки в колеса, кто-то при первом сигнале опасности бежит с корабля, а кто-то ставит вам свое плечо поддержки и помощи. Причем зачастую это не те люди, которые были на первом плане в счастливые времена.Лояльность, верность и преданность перевешивают все остальные качества. Не игнорируйте помощь, благодарите за поддержку, поддерживайте всех сами. Соберитесь вместе в дружину. Любые сложности легче решать сообща. Делите обязанности, радуйтесь вместе победам, встречайте сложности вместе. И поймите, именно в это время вы понимаете, кто действительно ваш человек.Я буду смеяться через 5 летКак бы мне тяжело не было. Что бы со мной не происходило, я всегда знал, что это пройдет, что я выберусь. Я помню время, когда мы сидели с моей девушкой в каком-то московском дворе. Мне нужно было срочно тогда найти 600 000 рублей на зарплату, аренду и обязательства поставщикам. Денег вообще не было. На последние деньги в кошельке мы купили батон и кефир. Больше денег не оставалось, как и не было понимания, откуда их брать.Я до сих пор благодарен ей за веру и поддержку, за отсутствие каких-то упреков и жалоб в самый сложный период. Наверное, благодаря этой вере тогда я выжил.Я сидел на лавочке, доедал батон. Внутри было настолько горько и обидно, что хотелось закричать и завыть во весь голос. Но я держался, скрипел зубами и думал, что когда-нибудь через 5 лет, я буду вспоминать этот день и улыбаться. Ведь я тогда уже буду знать, как я выбрался, и как круто сложилась моя судьба.Я улыбаюсь, я знаю, я выбрался. И знаю, что буду снова улыбаться через пять лет.

Источник: nashaplaneta.su