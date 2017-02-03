ХТЗ-16: самый массовый советский бронетрактор

Импровизированная бронетехника появилась на полях сражений уже в годы Первой мировой войны, но тогда подобные машины создавались лишь в единичных экземплярах, да и сами танки были еще настоящей экзотикой. Более массово такая техника использовалась в годы гражданской войны в Испании, но тогда речь шла в основном о создании импровизированных бронеавтомобилей на колесном шасси. В СССР же определенное распространение получили бронированные тракторы, разработка которых в стране началась еще в 1930-е годы.

Бронированный трактор, бронетрактор или эрзац-танк — это импровизированная боевая машина (чаще всего аналог бронемашины, импровизированный танк или САУ), построенная на базе обычного трактора. Причиной появления таких необычных боевых машин первоначально была низкая проходимость бронеавтомобилей. Идея создания бронеавтомобиля на тракторной базе принадлежала полковнику артиллерии Гулькевичу, который в июле 1915 года даже сумел получить патент на свое изобретение. В дальнейшем же подобные боевые машины чаще всего создавались в условиях острой нужды в бронетехнике при дефиците настоящих танков или невозможности их производства, как это произошло в СССР в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Одним из самых массовых серийных бронетракторов в истории СССР, а возможно и во всей мировой истории, стал бронированный трактор ХТЗ-16, этот эрзац-танк также иногда называли Т-16. Он выпускался осенью 1941 года на Харьковском тракторном заводе, информация о том, что данный бронетрактор производился также на Сталинградском тракторном заводе не находит подтверждения. Боевая машина представляла собой переделку обыкновенного сельскохозяйственного гусеничного трактора СХТЗ-НАТИ, который был обшит листами броневой стали и получил стрелково-пушечное вооружение.

На протяжении 1930-1932 годов в СССР был проведен масштабный эксперимент по разработке на базе сельскохозяйственных тракторов САУ для непосредственной поддержки пехоты на поле боя. Всего было испытано порядка десяти разнообразных опытных образцов бронетракторов (Д-10, Д-11, Д-14 и другие). К весне 1932 года в Управлении моторизации и механизации РККА, получив результаты испытаний бронетракторов разных конструкций, пришли к выводу о том, что создать из обычного трактора полноценную боевую машину невозможно. Получавшаяся в процессе работы техника не могла эффективно решать поставленные перед ней боевые задачи.

Однако то, что в мирное время выглядело ненужным, в суровых реалиях войны стало казаться вполне оправданным. Тяжелые потери РККА в бронетехнике летом 1941 года заставили армейское руководство искать выход из сложившейся ситуации, использую для этого все возможные средства. Уже 20 июля 1941 года свет увидело постановление ГКО №019 «Об экранировке легких танков и о бронировании тракторов». В соответствии с данным постановлением серийное производство бронтракторов планировалось наладить на двух заводах: Харьковском тракторном заводе (ХТЗ) и Сталинградском тракторном заводе (СТЗ). Предполагалось, что импровизированные эрзац-танки получат на вооружение 45-мм пушки и будут использоваться в качестве самоходок.

Проект бронирования тракторов, как и вся необходимая для серийного производства документация, разрабатывались конструкторским бюро танкового отдела НАТИ. Данное КБ уже имело опыт работ в данной области. В июле 1941 года здесь был реализован проект установки 37-мм зенитной пушки на шасси трактора 1ТМВ. К реализации нового проекта были привлечены инженеры НАТИ А. В. Сапожников, А. М. Черепин, В. Я. Слонимский и Е. Г. Попов. Непосредственно на ХТЗ к работам подключилась группа инженеров под руководством главного конструктора М. С. Сидельникова. Для контактов с ним на месте бригада КБ танкового отдела НАТИ несколько раз совершала поездки в Харьков.

Уже в первых числах августа в НАТИ построили 4 различных образца бронетракторов с 45-мм пушками 20К на базе 1ТМВ, СТЗ-3, СХТЗ-НАТИ (сельскохозяйственный) и СТЗ-5 (транспортный). В некоторых источниках указывалось, что для выпуска бронетрактора была выбрана база СТЗ-3, об этом в частности писал Михаил Коломиец в статье «Бронетракторы. Часть 3», М-Хобби, №3-1997. В то же время Юрий Пашолок исторический консультант компании Wargaming, отмечает, что базой для бронетрактора ХТЗ-16 стал именно сельскохозяйственный трактор СХТЗ-НАТИ, в конструкцию которого пришлось вносить изменения по 27 группам узлов.

Согласно первоначальным планам в августе-сентябре 1941 года в Харькове предусматривалось собрать внушительное количество эрзац-танков — 750 ХТЗ-16. Бронедетали для них должен был поставлять Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ). В свою очередь последний должен был получать бронелисты (прокат) с Мариупольского завода имени Ильича, поставки откуда шли в незначительных количествах, что тормозило процесс постройки бронетракторов. В результате к началу эвакуации НКМЗ (9 октября 1941 года) — этот завод отгрузил в Харьков порядка 100 комплектов брони для бронетракторов ХТЗ-16. При этом о количестве выпущенных в Харькове бронетраткоров ведутся споры, скорее всего, здесь успели собрать 142 бронетраткора. При этом 33 первых машины были изготовлены с использованием корпусов из неброневой стали.

Достоверно известно, что производство ХТЗ-16 было налажено лишь в начале сентября 1941 года, а уже с 18 сентября начались работы по эвакуации завода. В 20 числах октября бои шли уже как вблизи, так и непосредственно в самом Харькове. По отчетам ХТЗ в Харькове были оставлены не вывезенными при эвакуации «находящиеся в незавершенном производстве тракторные гусеничные шасси ХТЗ-16 в количестве 809 штук, их выпуск не мог быть произведен предприятием из-за недопоставки от кооперированных предприятий броневой стали и ряда деталей».

Конструкция клепано-сварного бронекорпуса ХТЗ-16 была предельно простой. Перед конструкторами стояла задача обеспечить надежную защиту экипажа от пуль и осколков снарядов, что и было выполнено в полном объеме. Технологически корпус бронетрактора можно было разделить на две секции. Передняя из них защищала силовую установку, она собиралась из 4-х катаных листов броневой стали, при этом лобовая бронеплита (прикрывала радиатор) была цельной и крепилась на болтах. Поступление воздуха для охлаждения двигателя и вывод отработанных газов пришлось перенести в нижнюю часть корпуса, где были установлены бронированные жалюзи. Для обслуживания силовой установки и доступа к двигателю в бортах корпуса моторного отделения имелись большие люки прямоугольной формы (по одному с каждой стороны). В задней секции ХТЗ-16 располагалось отделение управления, которое также являлось и боевым отделением.

Посадка и высадка экипажа осуществлялась через небольшую по размерам дверь, расположенную в правом борту боевого отделения. На случай аварийной эвакуации имелся также дополнительный люк в кормовой бронеплите. Еще два люка имелись в крыше корпуса, но они были больше предназначены для наблюдения за местностью на марше, в крайнем случае боевую машину можно было покинуть и через них.

Основным вооружением бронетрактора ХТЗ-16 была 45-мм пушка 20К, которая устанавливалась в лобовом бронелисте ближе к левому борту. С правой стороны в корпусе находилось место механика-водителя. Здесь был расположен небольшой открывающийся вверх люк со смотровой щелью. Специализированных смотровых танковых приборов на бронетракторе не было. Для улучшения обзорности на эрзац-танке имелись самые простые смотровые щели, расположенные по бортам боевого отделения, а также в лобовой и кормовой бронеплите. Для ведения огня из личного оружия были предусмотрены 3 бойницы, которые располагались рядом со смотровыми щелями.

Необходимо отметить, что бронелисты в лобовой проекции были расположены под рациональными углами наклона. В передней части лобовой лист брони толщиной 30 мм (перед мотором) был расположен под углом 20 градусов, у боевого отделения угол наклона брони удалось довести до 25 градусов. Борта корпуса по планам должны были получить бронирование 13 мм. В лобовой проекции такая броня обеспечивала надежную защиту от крупнокалиберного стрелкового оружия и 20-мм автоматических пушек. В то же время ХТЗ-16 был легкой целью для любого противотанкового орудия. Справедливости ради стоит отметить, что обеспечивать эрзац-танк противоснарядным бронированием никто и не планировал.

Как отмечает Юрий Пашолок в статье «Импровизация в промышленных масштабах» мощность тракторного двигателя 1-МА, который устанавливался на ХТЗ-16, была увеличена с 52 до 58 лошадиных сил. Рост небольшой, но с учетом возросшей массы с 5,1 до 8,6 тонн каждая дополнительная лошадиная сила была не лишней. В связи с увеличением массы из-за установки бронированного корпуса и 45-мм пушки, а также форсированием двигателя изменениям подверглась и коробка переключения передач. Также была изменена рама, ее удлинили, при этом каретки катков были расставлены по типу транспортного трактора СТЗ-5, а ленивцы вынесены вперед. С трактора СТЗ-5 разработчики позаимствовали также гусеничные ленты, как более подходящие для боевой машины. Применительно к каждому борту ходовая состояла из двух тележек с двумя спаренными опорными катками, переднего направляющего и заднего ведущего колеса, а также двух поддерживающих катков.

Уникальность ХТЗ-16 заключается не только в том, что это, скорее всего, самый массовый бронетрактор в истории, но и в том, что импровизированная боевая машина прошла полноценную программу испытаний (ходовых и огневых). Да, военные остались не в восторге от бронетрактора, но это и не удивительно, особенно в стране, в которой еще перед войной удалось развернуть производство танков Т-34 и КВ.

Согласно первоначальным планам, бронетрактор должен был преодолеть 500 километров. В ходе испытаний ХТЗ-16 прошел 470 километров, включая 240 километров по булыжному шоссе, 139 километров по проселку, 69 километров по грунтовому грейдерному шоссе и еще 22 километра в других дорожных условиях. Для импровизированной боевой машины на базе сельскохозяйственного трактора — это был достаточно приличный результат. На шоссе средняя скорость движения ХТЗ-16 достигала 17 км/ч, запас хода по шоссе оценивался в 119 км. При движении по пересеченной местности средняя скорость бронетраткора составляла 8,9 км/ч, при этом запас хода снижался до 61 километра.

В ходе испытаний был отмечен перегрев силовой установки. Учитывая возросшую массу и тот факт, что испытания проводились при температуре окружающего воздуха почти в 30 градусов, в этом не было ничего удивительного. В ходе испытаний на проходимость ХТЗ-16 сумел преодолеть 25-градусный подъем, максимально допустимый крен составлял 24 градуса. Помимо этого бронированный трактор мог преодолевать рвы шириной 1,3 метра и вертикальную стенку высотой 0,55 м, также он мог преодолеть брод глубиной 0,6 метра. При больших углах подъема у ХТЗ-16 глох двигатель, проблема могла быть решена доливкой топлива. Помимо этого во время испытаний были отмечены случаи поломки гусениц.

Во время огневых испытаний было произведено 247 выстрелов из 45-мм пушки 20К, установленной на ХТЗ-16. Из них 147 выстрелов было сделано бронебойными снарядами. Во время испытаний кучность стрельбы оказалась ниже табличных значений. Средняя скорострельность при этом составляла до 5 выстрелов в минуту. Снижение точности стрельбы объяснялось наличием люфтов в механизме наведения орудийной установки. Вызывала нарекания и бронировка орудия, которая допускала попадание внутрь боевого отделения машины пуль и осколков снарядов и мин.

О боевом применении ХТЗ-16 детальной информации не сохранилось. Но вполне очевидно, что большая часть данных бронетракторов использовалась непосредственно в боях под Харьковом. Скорее всего, первыми данные бронетрактора получила противотанковая рота 14-й танковой бригады, куда в сентябре 1941 года было передано 8 ХТЗ-16, в тот же период еще 10-15 бронетракторов в составе отдельного дивизиона принимали участие в оборонительных боях под Полтавой. Все они были безвозвратно потеряны в боях с противником. Удивительно, что при столь незначительной серии и ограниченном применении, солдаты вермахта смогли сделать большое количество фотографий поврежденных и уничтоженных бронетракторов ХТЗ-16, большое их количество сегодня доступно в сети.

Также известно, что ХТЗ-16 приняли участие в обороне Харькова в октябре 1941 года. При этом для защиты города были выделены очень скромные силы, а по бронетехнике немцы имели абсолютное преимущество. Такая парадоксальная ситуация сложилась благодаря обстановке на фронте. Прорыв немецких войск в районе Вязьмы и Брянска вынудил отправить почти все харьковские танки на западное направление, в то же время защитники Харькова остался практически без бронетехники. Для обороны города удалось «наскрести» лишь отельный противотанковый отряд, в состав которого вошли 47 единиц различных танков и бронемашин. Состав этого соединения был довольно разношерстен: из учебных частей были взяты 25 танкеток Т-27, из ремонта удалось вернуть 5 легких танков Т-26 выпуска 1933-1938 годов и 4 многобашенных тяжелых танка Т-35. Помимо этого в состав отряда вошли 13 бронетракторов ХТЗ-16.

На момент первого штурма Харькова общая численность его гарнизона составляла чуть менее 20 тысяч человек при 120 орудиях и минометах. В течение 23-24 октября советские войска отступали под ударами немецких частей, оказав хорошо организованное сопротивление только в центре города. В целом же организованной обороны крупного промышленного центра не получилось. Практически сразу же бои в городе приняли очаговый характер, а «отдельный противотанковый отряд» был буквально «раздерган» по частям. Сначала его разделили на две группы — одна из них находилась на границе Октябрьского и Червонобаварского секторов обороны, а вторая сосредоточилась на стыке Октябрьского, Сталинского и Червонозаводского секторов. Бронетракторы ХТЗ-16, судя по воспоминаниям участников боев, вошли в состав второй группы, вместе с несколькими танками Т-26 и предположительно двумя Т-35. Именно они выдержали основную тяжесть боев в городе. Достаточно известной является фотография ХТЗ-16, который был подбит и сгорел возле здания ЦУМа. При отступлении советских войск из города вся бронетехника отряда была потеряна. Часть уничтожена во время боев, другая брошена при отступлении, по возможности ее старались вывести из строя.

Также имеется информация о том, что некоторое количество бронетракторов ХТЗ-16 в составе 133-й танковой бригады принимало участие в обороне Москвы. Помимо этого по некоторым данным последнее боевое применение ХТЗ-16 произошло при наступлении на Харьков в мае 1942 года. Основная же масса этих эрзац-танков была уничтожена в сражениях осени 1941 года. Достоверных сведений об участии этих машин в боях имеется немного, так как официальных документов того временного периода сохранилось очень мало.

Тактико-технические характеристики ХТЗ-16:

Габаритные размеры: длина — 3,8 м, ширина — 1,9 м, высота — 2,3 м.

Бронирование: лоб корпуса — до 30 мм, лоб рубки — 25 мм, борта — 10-13 мм.

Масса — около 8,5 т.

Мощность двигателя — 58 л.с.

Максимальная скорость — 15-20 км/ч (по шоссе), до 9 км/ч по пересеченной местности.

Запас хода — до 120 км (по шоссе).

Вооружение — 45-мм пушка 20К, один 7,62-мм пулемет ДТ.

Экипаж — 2 человека.

Автор: Юферев Сергей

Источник: nnm.me