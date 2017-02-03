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Химики из МГУ создали полимеры, способные заменить авиационные сплавы

21:58. 3 февраля 2017 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

Химики из МГУ создали полимеры, способные заменить авиационные сплавы

Химики из МГУ разработали новый полимерный композитный материал, обладающий более высокой прочностью, чем авиационный титан или алюминий, что открывает дорогу для создания сверхлегких авиалайнеров и спутников, говорится в статьях, опубликованных в Journal of Applied Polymer Science и European Polymer Journal.

«Сейчас температурный диапазон применения полимерных композитов составляет не более 150С для самых распространенных материалов и до 250 градусов Цельсия — для термостойких. Мы же разработали материалы, пригодные для эксплуатации при температурах до 450С, обладающие при этом простотой переработки, сравнимой с наиболее распространенными в применении для этих целей эпоксидными смолами», — заявил Борис Булгаков, один из создателей материала из Московского университета.

Химики из МГУ создали полимеры, способные заменить авиационные сплавы

Все современные самолеты, как рассказывают ученые, на сегодняшний день по большей части состоят не из металла, а из различных пластмасс, композитов и прочих материалов, обладающих высокой прочностью и при этом весящие не так много, как дюраль, титанал и другие «авиационные» сплавы.

К примеру, лайнер Боинг 787 состоит примерно наполовину из таких материалов, а американский истребитель F-22 содержит в себе 39% титана, 24% полимерных композитов и 16% алюминия.

Фото: © Александр Бабкин /РИА Новости

Источник: nnm.me

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