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“Военная приёмка” на войне

16:01. 3 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Этот выпуск программы «Военная приёмка» станет не совсем обычным. Наша съемочная группа отправилась в Афганистан – в Панджшерское ущелье. Зрители телеканала «Звезда» увидят место самых жестоких боев времен Афганской войны. Мы покажем вам кладбище советской военной техники – разбитые танки, БТР и БМП. Мы расскажем вам, как ускорила война технический скачок советского военпрома. Как модернизировалась техника во время войны. И, наконец, вы узнаете, почему оружие, которое российские военные применяют сейчас в Сирии было бы не столь эффективным, если бы не 10 лет войны в Афганистане.

http://tvzvezda.ru


Источник: www.youtube.com

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