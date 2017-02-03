В СССР был государственный капитализм плюс рабовладельческий строй. Николай Левашов [Паразитическая Система]

Социализм – это государственный капитализм плюс рабовладельческий строй, если исправить знаменитое высказывание В.И. Ульянова (Бланка)-Ленина.

Социалистическая система, созданная в СССР, и есть в самой яркой форме реализация паразитической системы. И именно такая социальная система, как социализм, являлась и является мечтой социальных паразитов. Когда основная масса населения страны являлась по своей сути рабами, которым обеспечивался прожиточный минимум. А всё, созданное людьми сверх этого прожиточного минимума, отбиралось якобы для всеобщего пользования, а на самом деле для процветания некой «элиты» – высшей партийной верхушки и их кукловодов, которые сами жили за пределами страны дураков, которую они сами же и создали...

* Дополнительная информация:

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Экономика будущего. Николай Левашов [Возрождение Руси]

На уроках истории многих из нас учили тому, что т.н. общественный строй при развитии общества меняется следующим образом:

первобытнообщинный > общинный > рабовладельческий > феодальный > капиталистический > социалистический.

Такие случаи действительно происходили в истории... Но дело в том, что в школе нам толком не объясняли, кто и каким путём образовывал государства с рабовладельческим или феодальным строем. Также нам «забывали» сказать о том, что государства с общинным строем не только существовали в одно время с государствами, где существовал рабовладельческий и феодальный строй, но и всегда обгоняли в развитии эти государства! Почему так происходило и в чём секрет общинного строя, любознательный человек может узнать из трудов русского учёного Николая Викторовича Левашова. Источник

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова