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В СССР был государственный капитализм плюс рабовладельческий строй. Николай Левашов [Паразитическая Система]

09:43. 3 февраля 2017 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал:

 

Социализм – это государственный капитализм плюс рабовладельческий строй, если исправить знаменитое высказывание В.И. Ульянова (Бланка)-Ленина.

Социалистическая система, созданная в СССР, и есть в самой яркой форме реализация паразитической системы. И именно такая социальная система, как социализм, являлась и является мечтой социальных паразитов. Когда основная масса населения страны являлась по своей сути рабами, которым обеспечивался прожиточный минимум. А всё, созданное людьми сверх этого прожиточного минимума, отбиралось якобы для всеобщего пользования, а на самом деле для процветания некой «элиты» – высшей партийной верхушки и их кукловодов, которые сами жили за пределами страны дураков, которую они сами же и создали...

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Экономика будущего. Николай Левашов [Возрождение Руси]

На уроках истории многих из нас учили тому, что т.н. общественный строй при развитии общества меняется следующим образом:
первобытнообщинный > общинный > рабовладельческий > феодальный > капиталистический > социалистический.

Такие случаи действительно происходили в истории... Но дело в том, что в школе нам толком не объясняли, кто и каким путём образовывал государства с рабовладельческим или феодальным строем. Также нам «забывали» сказать о том, что государства с общинным строем не только существовали в одно время с государствами, где существовал рабовладельческий и феодальный строй, но и всегда обгоняли в развитии эти государства! Почему так происходило и в чём секрет общинного строя, любознательный человек может узнать из трудов русского учёного Николая Викторовича Левашова. Источник

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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Один комментарий»

  • 190 128
    Yuri 3 февраля 2017 в 11:36 Ссылка Пометить
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    Цитата
    “А всё, созданное людьми сверх этого прожиточного минимума, отбиралось якобы для всеобщего пользования, а на самом деле для процветания некой «элиты» – высшей партийной верхушки и их кукловодов, которые сами жили за пределами страны дураков, которую они сами же и создали…”

    Интересно а кто же тогда платил за ясли, детские сады, школы, вузы, медицину и многое другое?
    Все это было бесплатно!! До 14 лет я каждый год ездил в пионерские лагеря на Черное море на 1-2 месяца — Бесплатно.!!
    Не хочется сильно растекаться мыслью по древу, но этот господин очень странный господин с большими проблемами в психике!!

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