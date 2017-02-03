В Кремле ответили на претензии Лукашенко
Россия выделила Белоруссии более шести миллиардов долларов в виде кредитов, заявили в пресс-службе Кремля, комментируя финансовые претензии Минска к Москве.
Отмечается, что эта кредитная нагрузка легла дополнительным бременем на российский бюджет, передает РИА Новости. При этом Москва продолжает оказывать Минску масштабную экономическую, политическую и другую помощь.
Также в пресс-службе напомнили, что из-за беспошлинных поставок нефти в Белоруссию с 2011 по 2015 год Россия недополучила в бюджет 22,3 миллиарда долларов.
В Кремле убеждены, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров,
В среду ФСБ опубликовала три приказа, устанавливающие на границе с Белоруссией пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях.
После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров. Также он предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия в Россию и заявил, что Минск обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.
Источник: voicesevas.ru
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Походу хабадник и с беларусами нас хочет поссорить.