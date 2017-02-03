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В Кремле ответили на претензии Лукашенко

15:39. 3 февраля 2017 Просмотров - 32 Один комментарий Опубликовал:

Россия выделила Белоруссии более шести миллиардов долларов в виде кредитов, заявили в пресс-службе Кремля, комментируя финансовые претензии Минска к Москве.

Отмечается, что эта кредитная нагрузка легла дополнительным бременем на российский бюджет, передает РИА Новости. При этом Москва продолжает оказывать Минску масштабную экономическую, политическую и другую помощь.

Также в пресс-службе напомнили, что из-за беспошлинных поставок нефти в Белоруссию с 2011 по 2015 год Россия недополучила в бюджет 22,3 миллиарда долларов.

Также в Кремле посчитали неверными заявления Минска о том, что введение пограничных зон на границе с Белоруссией нарушает какие-либо международные договоры.

“Мы хотим подчеркнуть, что это не так, никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран”, — пояснили в пресс-службе.

В Кремле убеждены, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров,

В среду ФСБ опубликовала три приказа, устанавливающие на границе с Белоруссией пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров. Также он предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия в Россию и заявил, что Минск обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.

Источник: voicesevas.ru

Метки: Новости
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