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В 2017 году первый летающий автомобиль поступит в продажу!

17:22. 3 февраля 2017 Просмотров - 69 Один комментарий Опубликовал:
Компания AeroMobil собирается запустить серийное производство летающих автомобилей в Словакии. В продажу летающие средства передвижения должны поступить в начале 2017 года, передает ftimes.ru. Скорость AeroMobil в воздухе составит 200 км/ч, максимальная дальность полета – 700 км.



Как говорят разработчики AeroMobil 3.0, аппарат создается на базе стальной рамы, на которую крепится прочее оснащение. В качестве силовой установки будет бензомотор Rotax 192 мощностью 160 л.с., работающий на бензине АИ-95. На земле аэромобиль набирает скорость до 160 км/ч, в воздухе — несколько больше.

Для взлета потребуется полоса минимум в 300 метров. В настоящее время официальные сведения о стоимости новинки отсутствуют, но специалисты прогнозируют, что она окажется не ниже 200 тыс. евро. Для управления летающей машиной потребуются и водительские права, и лицензия пилота.(с)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: авто, новые технологии
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