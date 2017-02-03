В 2017 году первый летающий автомобиль поступит в продажу!
17:22. 3 февраля 2017 Просмотров - 69 Один комментарий Опубликовал: brahman
Компания AeroMobil собирается запустить серийное производство летающих автомобилей в Словакии. В продажу летающие средства передвижения должны поступить в начале 2017 года, передает ftimes.ru. Скорость AeroMobil в воздухе составит 200 км/ч, максимальная дальность полета – 700 км.
Как говорят разработчики AeroMobil 3.0, аппарат создается на базе стальной рамы, на которую крепится прочее оснащение. В качестве силовой установки будет бензомотор Rotax 192 мощностью 160 л.с., работающий на бензине АИ-95. На земле аэромобиль набирает скорость до 160 км/ч, в воздухе — несколько больше.
Для взлета потребуется полоса минимум в 300 метров. В настоящее время официальные сведения о стоимости новинки отсутствуют, но специалисты прогнозируют, что она окажется не ниже 200 тыс. евро. Для управления летающей машиной потребуются и водительские права, и лицензия пилота.(с)
Как говорят разработчики AeroMobil 3.0, аппарат создается на базе стальной рамы, на которую крепится прочее оснащение. В качестве силовой установки будет бензомотор Rotax 192 мощностью 160 л.с., работающий на бензине АИ-95. На земле аэромобиль набирает скорость до 160 км/ч, в воздухе — несколько больше.
Для взлета потребуется полоса минимум в 300 метров. В настоящее время официальные сведения о стоимости новинки отсутствуют, но специалисты прогнозируют, что она окажется не ниже 200 тыс. евро. Для управления летающей машиной потребуются и водительские права, и лицензия пилота.(с)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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