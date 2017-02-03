В 2017 году первый летающий автомобиль поступит в продажу!

Как говорят разработчики AeroMobil 3.0, аппарат создается на базе стальной рамы, на которую крепится прочее оснащение. В качестве силовой установки будет бензомотор Rotax 192 мощностью 160 л.с., работающий на бензине АИ-95. На земле аэромобиль набирает скорость до 160 км/ч, в воздухе — несколько больше.Для взлета потребуется полоса минимум в 300 метров. В настоящее время официальные сведения о стоимости новинки отсутствуют, но специалисты прогнозируют, что она окажется не ниже 200 тыс. евро. Для управления летающей машиной потребуются и водительские права, и лицензия пилота.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com