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ТРАМП – ПОТОМСТВЕННЫЙ ХРАМОВНИК

13:58. 3 февраля 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

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Российская газета «Завтра» выпустила материал, в котором Новоизбранный 45-й президент США – Дональд Джон Трамп – объявлен потомком основателя российской государственности – Рюрика Варяжского сразу по нескольким женским линиям.

По словам автора статьи Алексея Нилогова, в факте родства эксцентричного миллиардера и основателя Новгородского княжества нет ничего сенсационного. Нилогов также отмечает, что говорит не о прямом родстве по мужской или женской линиям, а о смешанном.

Генеалогия американских президентов изучена очень хорошо. В интернете существуют многочисленные ресурсы, на которых выложены сведения по родословным известных людей. Например, самым авторитетным англоязычным сайтом является https://www.geni.com. На нём можно проследить родственные связи между разными знаменитостями.

Проследив три женские линии родства 45-го президента США Дональда Трампа с Рюриком Варяжским, было выявлено, что Трамп через свою маму Мэри Энн Трамп (в девичестве – Маклауд) (1912 – 2000) доводится Рюрику потомком сразу в 36-м, 37-м и 38-м коленах.

ТАМПЛИЕР ТРАМП

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В момент уничтожения Ордена Храма в Германии, меры, применяемые к тамплиерам, целиком зависели от отношения к ним местных светских властей. Бурхард III Марбургский тамплиеров не любил и сжёг рыцарей из четырёх монастырей — за что их родственники причинили ему потом большие неприятности. Архиепископы Трира и Кёльна в 1310 году уступили свои полномочия по отношению к тамплиерам Бурхарду III Марбургскому за их земли. Архиепископ Майнца, Пётр навлек на себя недовольство Климента V за оправдание тамплиеров. У тамплиеров, в глазах архиепископа и тамошних обвинителей, были неоспоримые доказательства своей правоты: на созванный 11 мая 1310 года собор, командор Гуго Сальм явился сам и привел всех двадцать тамплиеров; их плащи бросили в костер и кресты на них не сгорели. Это чудо сильно повлияло на общественное мнение, и их оправдали. В той же Германии первосвященник Иоганн выступил в защиту тамплиеров, напомнив факты, когда во время голода при увеличении цены на хлеб с 3 до 33 су тамплиеры из монастыря в Мостере кормили по 1000 человек ежедневно. Тамплиеры были оправданы. Узнав о таком исходе дела, Климент V приказал Бурхарду III Марбургскому взять дело под личный контроль. По окончании Вьеннского собора 1312 года, архиепископ Петр вынужден был передать владения Тамплиеров в руки Госпитальеров (позже ставших именоваться Мальтийским Орденом), с условием, они будут возвращены, в случае восстановления папой Ордена Тамплиеров.

Официально Орден Тамплиеров прекратил существование 22 марта 1314 года, когда антипапа Климент V выпустил свою буллу Vox in excelso, запрещающую Орден навсегда. Папская булла Ad providam, которая передает собственность Ордена Храма – их давнему сопернику, Ордену Госпиталя св. Иоанна Иерусалимского (госпитальерам). Здания, монастыри, земельные угодья, храмы, часовни, кладбища, замки, мельницы, мастерские, цеха. Рассеянные по всему свету храмовники уже никогда больше не собрались в единую организацию.

В 2007 году Ватикан раскрыл документы, которые скрывались в течение 700 лет, доказывающие, что Тамплиеры были невиновны. Телекомпании и новостные сайты передали информацию, что Ватикан выпустил книгу (тираж - 799 экземпляров, цена - 5 900 € за экземпляр), полностью оправдывающую тамплиеров от выдвигавшихся против них обвинений.  Книга основана на сенсационной находке - Шинонском свитке, обнаруженном в архивах Ватикана в 2002 году.

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Только вот документ этот каким-то образом «затерялся», и никто не видел его до 2002 года, когда он оказался «случайно» вдруг обнаруженным сотрудницей Секретного архива Ватикана, Барбарой Фрале, под номером 217, вместо «правильного» номера 218... И назывался этот документ «Пергамент Шинона» (Parchement of Chinon), Речь идет об оригинале заключения трех кардиналов - "апостольских комиссаров" Климента V, которые сняли тягчайшее обвинение в ереси с руководителей Ордена, находившихся в заключении в замке Шинон.

13-го марта 2015 года, по сведениям Бенджамина Фулфорда, Ватикан опубликовал повторный тираж этой книги.

Пятница, 13-го считалась несчастливым днем с тех пор, когда король Филипп IV Франции и антиПапа Климент V приказали арестовать сотни тамплиеров и заключить их в тюрьму на пятницу, 13 октября 1307. Тамплиеры умерли оклеветанными и замученными слугами короля и католической церкви. Но самым абсурдным было то, что умерли они напрасно, так как на момент своей казни были уже оправданы антиПапой Клементом V!

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"В 1711 году Буонанни издал в Риме "Иллюстрированный каталог рыцарских и военных орденов". Рыцари Храма названы в каталоге "благороднейшим из орденов".

Согласно материалам НИИ ЦУС, в рамках 500 летней программы интервентской системы, и в связи с введением нового 441 генотипа мозга (1433 г. – 1841 г.), управляющим комплексом Альпы 1, в Европе через сотни лет после уничтожения Ордена Храма и Катаров, появились Масонские ложи. Которые, в попытке собственной легитимации, состряпали легенду, что якобы трем иераархам удалось бежать в Шотландию и продолжить функционирование Ордена. При этом называя Гуго Сальма, ключевой фигурой в организации побега. Сегодня существуют десятки тамплиерских орденов, масонских лож, клубов и кружков, лживо претендующих на репутацию и наследие того, чего они в принципе не имеют возможности, и способности понять.

Однако потомки Тамплиеров живут среди нас и по сей день. После приобретения Замка и получения полной информации — зачем и почему именно этот Замок ДОЛЖЕН был стать собственностью Николая Левашова (помимо родственного отношения предков Светланы), эти два предмета (два перстня), принадлежащие НАСТОЯЩИМ ТАМПЛИЕРАМ (а не описанным историками с искажениями правды) были вручены Н. Левашову родственниками Светланы. Эти родственники являются сегодня прямыми наследниками и потомками тех истинных Тамплиеров, которые знали про «тайну» Замка, но использовать всё это по назначению НЕ МОГЛИ. Николай восполнил это.

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Мало кто знает, что "простой парень" из Бруклина – Дональд Трамп, потомок одного из иераархов древнего Ордена Тамплиеров - командора Гуго Сальма.

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Дедушка и бабушка Дональда Трампа со стороны отца были немецкими иммигрантами: Фредерик Трамп (урождённый Фридрих Трумп, 14.03.1869, Кальштадт, Рейнланд-Пфальц — 30.03.1918) иммигрировал в Соединённые Штаты в 1885 году, получил гражданство в 1892 году; его жена — Элизабет Крайст (10.10.1880 — 06.06.1966). Поженились в Кальштадте, Рейнланд-Пфальц, в 1902 году.

А нынешнее противостояние в мире да и в Америке, не что иное как вековое противостояние двух Орденов - Тамплиеров и Госпитальеров. Впервые за несколько столетий в Америке пришел к власти тамплиер.

Стоит привести выдержку из списка высокопоставленных членов Мальтийского ордена, составленного специалистом по истории католических орденов и тайных обществ Эриком Самуэльсоном на основании официальных данных: Сильвио Берлускони, Тони Блэр, Майкл Блумберг, Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, Джэб Буш, Прескотт Буш-младший, Уильям Кэйси, Билл Клинтон, Руди Джулиани, Генри Киссинджер, Руперт Мёрдок, Рональд Рейган, Дэвид Рокфеллер, Рик Санторум, Роберт Зелик и еще немало имен, не столь известных широкому кругу, но не менее влиятельных.

Однако, накануне Нового 2017 года, папа Римский Франциск успешно подавил мятеж приората Мальтийского Ордена в попытке монополизации контроля за банком Ватикана. Силы и влияние госпитальеров тают на глазах, в Европе и Америке.

Гийом Белибаст (1280—1321 гг.) — последний совершенный катар, восходя на аутодафе в Вильруже-Терменесе, произнес пророчество, которое сейчас стало намного реальнее: Лавр зазеленеет спустя 700 лет. Катары вернутся. Возможно, он был прав, и Катары и Тамплиеры вернутся ...

 

SALVATORES SALVATOREM

2017.02.03

 

​ Генри Чарльз Ли, История Инквизиции в средние века. т.III 1887, переизд. 2016

​ Майкл Бейджент, Ричард Ли. Цепные псы церкви. Инквизиция на службе Ватикана

​ Светлана Левашова, Откровение. 
http://www.levashov.world/svetlana

​ Федор Шкруднев, Основные функции слоев атмосферы и формирование сознания людей.
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-12-osnovnye-funktsii-slojov-atmosfery-i-formirovanie-soznaniya-lyudej

​ Валерий Розанов, Тамплиер – Трамп.
http://www.osmthrussia.ru/novosti-smi/tamplier_tramp/

​ СМИ назвали Трампа потомком Рюрика Варяжского.
https://lenta.ru/news/2016/11/14/roots/

​ Дональд Трамп – потомок Рюрика Варяжского.
http://zavtra.ru/blogs/donal_d_tramp_potomok_ryurika_varyazhskogo

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