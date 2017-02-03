Сводки от ополчения Новороссии 03 февраля 2017

Жертвами ночных обстрелов ВСУ стали два человека в Донецке

Двое мирных жителей погибли, еще 13 получили ранения, в том числе двое детей.

Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР, пишет ДАН.

«Обстрелом со стороны ВСУ убиты двое мирных жителей в Калининском районе Донецка, еще 13 ранены, в том числе двое детей возрастом до 10 лет», — говорится в сообщении.

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Наблюдатели СЦКК в ДНР попали под обстрел украинской армии

Два наблюдательных пункта российской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подверглись обстрелу из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил руководитель Российского представительства в СЦКК генерал-майор Альберт Будышкин, пишет ДАН.

«Сегодня в очередной раз подверглись обстрелам наблюдательные группы СЦКК «Ясиноватая» и «Безыменное», на которых несут службу дежурные смены офицеры ВС РФ, — сказал он. — Огонь велся из артиллерии калибра 152 мм и минометов, в обоих случаях наблюдатели были вынуждены укрываться в подвалах».

По словам руководителя представительства РФ в СЦКК, за минувшую неделю только наблюдательный пункт «Ясиноватая» был обстрелян четыре раза.

«В том числе, при обстрелах наблюдательных групп использовались крупнокалиберная артиллерия и реактивные системы залпового огня», — подчеркнул Будышкин.

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ВСУ ночью обстреляли из РСЗО «Град» Киевский район Донецка

Украинская армия в полночь обстреляла из реактивных систем залпового огня «Град» Киевский район Донецка. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР, пишет ДАН.

«Район проспекта Киевский, 6, прилет из РСЗО «Град»», — говорится в сообщении.

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Под давлением общественности ОБСЕ прозрела и заявила о танках в контролируемой силовиками Авдеевке

В Авдеевке, которую контролируют украинские силовики, зафиксированы танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО), говорится в отчете наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.

СММ сообщает, что зафиксированы факты нарушения линий отвода в контролируемых правительством Украины районах. Речь идет о замеченных двух РСЗО (БМ-21), которые направлялись на восток по дороге М04 в Нетайлово (22 километра к северо-западу от Донецка), еще двух РСЗО (БМ-21) в сопровождении грузовика с крытым грузовым отсеком, которые двигались на север по дороге Н-20 в трех километрах к юго-востоку от Волновахи (53 километра к югу от Донецка, передает РИА «Новости».

Кроме этого, по данным миссии ОБСЕ, зафиксировано четыре танка Т-64, дислоцированные за зданиями в Авдеевке.

Днем ранее СММ ОБСЕ зафиксировали на аэрофотоснимках присутствие «шести буксируемых артиллерийских орудий с их грузовиком поддержки и два танка вблизи Ясиноватой, а также три буксируемые артиллерийские орудия возле контролируемой ДНР Яковливкой (в 10 километрах к северу от Донецка)».

В ОБСЕ сообщили, что за линией отвода, но внутри определенных соглашениями о разграничении в Донбассе, обнаружен 31 танк. Танки расположены рядом с контролируемым Киевом Зализнянским в 79 километрах к северу от Донецка. Кроме этого, еще восемь танков стоят в поле в 10 км севернее Бахмута.

Замечен также грузовик, буксирующий самоходную гаубицу (2А36 Гиацинт-Б , 152мм) в южном направлении в 7 километрах к северо-западу оттуда, а также еще одна гаубица (2А65 / Мста-Б, 152миллиметра), которая располагалась на дороге М03 возле Приволье под контролем властей, которую транспортировали в сторону Бахмута и ряд других орудий.

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ВСУ целенаправленно обстреливают жилые районы Донецка

© РИА Новости. Сергей Аверин

Украинские силовики целенаправленно обстреливают жилые районы Донецка, только что по Киевскому району города отработала РСЗО “Град”, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

“Идет целенаправленный обстрел жилых кварталов города Донецка. Только что по Киевскому району отработал “Град”, — сказал Басурин.

Ранее глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский обвинил ополченцев в обстреле подконтрольной силовикам Авдеевки, в результате чего погибли два человека, ранение получил иностранный журналист.

Напомним, вечером в четверг Донецк повергся мощному обстрелу со стороны украинских силовиков. По данным ДНР, погибли два человека, 13 пострадали. В Калининском районе города прогремел взрыв, предположительно, один из украинских снарядов попал в автозаправку.

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Вся правда о работе ОБСЕ на Донбассе (ВИДЕО)

Опубликовано видео, в котором демонстрируется «объективность» наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе. Лучше всего о результатах работы миссии сказал один из местных жителей, чей разговор с наблюдателем попал на видео. «Вы ездите туда-сюда, смотрите, а смысл какой?», — задал он риторический вопрос.

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Украинская военная авиация вылетела в направлении Донецка, — очевидцы

Жители Донбасса сообщают, что с аэродрома в Славянском районе взлетела авиация ВСУ. По предварительным данным, в сторону Донецка вылетели вертолеты. Также сообщается о шуме пролетающих самолетов.





В 23:00 поступила информация о массированном обстреле жилых кварталов Донецка со стороны позиций ВСУ. Они ударили по городу из реактивных систем залпового огня «Ураган».



В ДНР продолжаются наступательные действия украинских боевиков. Каратели продолжают попытку прорыва к Донецку.



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Два человека погибли, 13 ранены в результате обстрела Калининского района Донецка

Двое мирных жителей погибли, еще 13 получили ранения, в том числе двое детей. «Обстрелом со стороны ВСУ убиты двое мирных жителей в Калининском районе Донецка, еще 13 ранены, в том числе двое детей возрастом до 10 лет», — об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР. По данным источника, имеются также повреждения в частном секторе, а также в Киевском районе Донецка, который подвергся обстрелу из РСЗО «Град». Сведения о пострадавших и разрушения продолжают поступать. Читайте также: СРОЧНО: ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» Киевский район Донецка — командование ДНР

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[18+] ВСУ обстреливают Донецк — двое убитых, около 10 человек ранены, — Басурин





Видео от военкоров команды News Front.



В результате обстрела ВСУ двое убитых мирных жителей, еще около 10 человек получили ранения. Об этом в беседе с военкором News Front сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«У нас произошла очередная трагедия. У нас погибли люди. Гражданские люди, которых, как я понимаю, все-таки двое (ранее была информация об одном погибшем – ред.). Потому что тело водителя грузовой машины еще не нашли, но ее кто-то должен был вести», — сообщил Басурин.

По его словам, «было извлечено тело из другой машины, попавшей под обстрел».

«Всего около 10 человек ранены», — подчеркнул Басурин.

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В Армии ДНР назвали цель удара «Ураганами» по Донецку

Открыв огонь из РСЗО «Ураган» по Донецку ВСУ планировали прервать сообщение между столицей ДНР и Макеевкой. Об этом сообщают источники в ВС ДНР. «Предположительно, цель удара ВСУ из РСЗО „Ураган” разрушить мост для нарушения сообщения между Донецком и Макеевкой», — отметил источник. Читайте также: СРОЧНО: Обстрелами ВСУ в Донецке ранены около 10 жителей (ВИДЕО 18+)

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Бои под Донецком. 03.02.2017. Ночь

В продолжение к http://colonelcassad.livejournal.com/322 1656.html Появилось несколько видео результатов обстрела ВСУ Донецка.Последствия обстрела. Привокзальный.Сообщается о убитых и раненых гражданских. Есть потери и с украинской стороны. В Авдеевке погиб сотрудник МЧС, на Светлодарской дуге двое убитых.UPD: Обстрел продолжается. Сообщается, что в Донецке погиб как минимум 1 гражданский, 10 раненых.Под обстрел попали и наблюдательные пункты СЦКК http://dan-news.info/defence/vsu-obstrel yali-iz-tyazhelogo-vooruzheniya-dva-nabl yudatelnyx-punkta-sckk.html Подготовка к празднованию 2-й годовщины минских соглашений проходит ударными темпами.UPD: Последствия обстрела. http://news-front.info/2017/02/03/21-sro chno-po-glubokomu-tylu-donecka-udarili-t ochkoj-u/ – цинкUPD: Повреждения домов при обстреле Донецка.Районы Донецка по которым ведется огонь.По применяемому вооружению. ВСУ применяют при обстреле 122мм и 152мм орудия, а так же РСЗО "Град" и "Ураган", Насчет применения "Точек-У", "Пионов" и "Смерчей" пока 100% подтверждений нет.Так же пока нет подтверждений активности авиации ВСУ на линии фронта. Есть неподтвержденные сообщения об активности ВСУ в районе Красногоровки с применением танков.Армия ДНР отвечает 122-мм и 152-мм артиллерией и "Градами".UPD: Вечерний обстрел.UPD: Выступление Чуркина в СБ ООН по ситуации в Авдеевке.UPD:Официальный комментарий о применении "Урагана" при обстреле Донецка. Подтверждено 2 убитых и 10 раненых.UPD: У ВСУ за 2 февраля официально 3 убитых и 18 раненых.UPD:PS. В эту тему буду добавлять интересную информацию по происходящему. Интенсивность боевых действий по-прежнему весьма высокая, РСЗО отрабатывают полными пакетами.

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ВСУ ударили по Донецку тяжелой артилерией, есть раненые — соцсети

Вооруженные силы Украины несколько дней обстреливают Донецк из всех запрещенных вооружений. Под прицелом киевских карателей оказались прифронтовые районы Донецка.

«Мощная атака по всему фронту! В 22:05 мощный взрыв, предположительно, прилет Точки -У (или подрыв склада БК). Киевский и Гвардейка- прилеты! Очень громко. Что-то горит возле АТБ- Обжоры. Со стороны ул. Артема столб дыма! В Донецке под обстрел ВСУ у ш. Засядько попал автомобиль МЧС ДНР. ЯБП-Старая Авдеевка продолжается бой. Летят Грады и САУ, крупные. ВСУ открыли массированный огонь ПО ВСЕМУ фронту! Под обстрелом Макеевка, Донецк, Горловка, Новоазовский район», — пишут в сети.

Сообщения от жителей: «На Донском было видно вспышку красную и ба-бах… каково тем, кто ближе… сочувствую. Буденновский, охринели. Штукатурка с дома посыпалась! С калиновки торговый видел вспышку со стороны Мушкетова — Буденовки. Через секунд 10 звук и волна!»

ОБНОВЛЕНО:

Взрыв в районе Мотеля. Очевидцы сообщают, что видели столб огня. Токмакская, 8 — частный дом уничтожен полностью, двое раненых.

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Хроники «наблюдений» ОБСЕ за геноцидом народа Донбасса





ОБСЕ может только наблюдать. Наблюдать часов эдак до 5-6 вечера, а потом ехать в гостиницу, а затем – в дорогой ресторан. Потом ОБСЕ может падать с лестницы… Но где помощь народу Донбасса, который погибает от геноцида со стороны преступного киевского режима? Вопрос, конечно, риторический.



Можно долго пудрить людям мозги унылыми, а часто и сфабрикованными отчетами, без упоминания реальной обстановки на фронте, но, рано или поздно, всему приходит конец. Терпение жителей ДНР и ЛНР уже на пределе, ведь представители ОБСЕ всегда только лишь наблюдают, но никогда не помогают.

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