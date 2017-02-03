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Первый пролет

14:43. 3 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В акватории Керченского пролива идут работы по сооружению мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста. Первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Всего же строителям предстоит возвести пролеты над морской гладью протяженностью более 6 км. «На участке от острова к фарватеру мы перемещаем с суши в акваторию «нить» металлоконструкций автодорожного моста длиной более 2 км и общей массой более 18 тыс тонн, — рассказал замначальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Владислав Сафин. — Сооружение морских пролётов выполняется стандартным методом продольной надвижки».

В ведомстве уточнили, что укрупнение сегментов пролёта происходит на заранее подготовленном на суше стенде. Затем строители двигают пролёт в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов. Следом на стенде укрупняется очередной пролёт, и вновь проводится операция по движению «нити» пролётных строений в сторону фарватера. Операция повторяется до тех пор, пока первый из пролётов не окажется в своём проектном положении — непосредственно у фарватера, где будет примыкать к арке. Работа выполняется с помощью грузоподъемного, гидравлического и сварочного оборудования. Собранные на стенде пролёты перемещаются в акваторию со скоростью 15-25 см в минуту.

Технологическая операция проводится по мере готовности морских опор на участке от острова к фарватеру, и одновременно с надвижкой пролётов на готовые опоры строители продолжают сооружать последующие морские опоры. Во время продвижения над водой пролётные строения поддерживаются вспомогательными конструкциями, а затем вся «нить» будет опущена в проектное положение. Такая последовательность работ позволяет качественно и в срок выполнять поставленные задачи по строительству моста. «Всего на объекте строительства — четыре морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность — более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. В общей сложности на этих участках будет установлено более 50 тыс тонн металлоконструкций автодорожного моста», — сказал Сафин. В пресс-службе заказчика также сообщили, что на стройке продолжаются работы по сооружению опор по всей трассе Крымского моста. К середине января уже погружено более 3,8 тыс свай и сооружено более 230 опор. Ведётся сборка пролётов на сухопутных участках и арочных пролётных строений, идут работы по бетонированию плиты проезжей части. Всего строителям предстоит погрузить более 7 тыс свай и изготовить 595 опор.

http://www.c-inform.info/news/id/48675 – цинк

Плюс на эту же тему:

1. Надвижка пролетов – http://trainfanat.livejournal.com/276477.html
2. Страшные льды в Керченском проливе – http://trainfanat.livejournal.com/276477.html
3. Шуга, как последняя надежда – http://trainfanat.livejournal.com/276801.html

Плюс еще несколько видео с места строительства.

Впрочем, как уверены "эксперты" http://gordonua.com/news/crimea/uchenyy-ran-pro-kerchenskiy-most-postroit-ego-nelzya-on-tam-ne-prostoit-esli-ego-ne-day-gospod-sdelayut-166245.html, "Керченский мост построить нельзя!".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, инфраструктура, керченский мост, керчь, крым, транспорт, фотографии
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