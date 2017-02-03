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Когда деревья были большими

08:19. 3 февраля 2017 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:
Когда деревья были большими

 

Более десяти тысяч разных видов деревьев растёт на земном шаре. Каждое из них имеет своё название. И лишь одно из них носит имя человека. Это дерево — секвойя.

 

Кровавая борьба велась между коренным населением Америки и белыми завоевателями. Страшному огнестрельному оружию чужаков индейцы могли противопоставить лишь стрелы и копья. Но неволя страшнее смерти. Так говорил своим соплеменникам легендарный вождь ирокезов Секва. Он изобрёл для своего народа письменность, он заботился об образовании индейцев, он же стал во главе объединённых им воинов и повёл их в бой против иностранцев-захватчиков. Секва погиб в одной из неравных схваток. Но народ ещё долго оказывал чужакам сопротивление. В честь свободолюбивого Секвы индейцы назвали самое высокое, самое выносливое дерево своей земли. 

Завоеватели делали всё возможное, чтобы заставить гордых индейцев забыть свою историю, пытались вытравить из их памяти героические легенды и переводы о прежней независимости родной земли. Поэтому-то и резала глаза завоевателям могучая секвойя. Ведь своим названием она напоминала о победоносном вожде Секве! Европейцы стали переименовывать дерево. Сначала нарекли его калифорнийской сосной. Потом придумали название «Мамонтово дерево». Оба названия не прижились. Позднее английские ботаники в честь своего полководца Веллингтона назвали дерево велингтонией. Американцы возмутились и назвали дерево вашингтонией. Конечно, распространения не получило ни одно из этих названий, их не признавали  индейцы.  Гордое  имя  Секвы  оставалось  неотрывно от дерева-богатыря. 

Почему же так долго шли споры вокруг названия дерева? Потому что секвойя — дерево действительно уникальное. Его высота — более ста сорока метров. В охвате некоторые деревья достигают двадцати шести метров, вес такого ствола превышает тысячу тонн.

Секвойя – дерево-долгожитель. Возраст некоторых экземпляров, по определению учёных, достигает шести тысяч лет. За жизнь такого дерева прошла вся древняя, средневековая и новая история человечества.

ТРИ ИЗВЕСТНЫХ ЦИТАТЫ 
С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ К НИМ: 

Махатма Ганди: Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность. 
И.В. Мичурин: Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у неё – наша задача. 
В. И. Ленин: Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет ещё больше, увеличивая тем свою власть над ней…

Как вырубали в Америке секвойю:

На последнем фото – Столовая гора. Учёные всего мира так называют горы с ровной, будто срезанной верхушкой, так называемым “столом”. Но ряд учёных считают, что это не горы, а окаменелости древних гигантских деревьев. Версия непопулярна в учёном мире, однако мы знаем, насколько этот “мир” бывает консервативен. Даже при беглом сравнении угадывается сходство двух последних фото…

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: история
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