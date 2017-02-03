Как создавалась Украина

Украину и украинство придумали в Австро-Венгрии около 1863 года, работу по «продвижению проекта» делали поляки, но создали украинскую государственность Ленин и Сталин. Обычный гражданин и России и Украины, плохо представляет себе из каких земель, в какое время сложилась та территория, которая сегодня называется государством Украина.

Пора ликвидировать этот пробел.

Итак, как же создавалась Украина? До 2014 года она состояла из следующих 10 частей.

Источник: А. Дикий «Неизвращенная история Украины-Руси», Нью-Йорк, 1960 г, Т.1

Часть, воссоединенная в 1654-ом году. Освобождена от польской оккупации восставшим населением при поддержке Москвы. Окончательно Польша отказалась от этой части (Левобережья) только в 1686 году по «Вечному Миру». На правом берегу Днепра тогда отошел к России только Киев с ближайшими окрестностями (заштриховано). Длинная полоса по правому берегу Днепра (заштриховано) была признана «ничьей» и должна была остаться незаселенной. Слободская Украина. На нее никогда не распространялась власть ни Польши, ни украинских гетманов, т. к. это была территория России, которая заселялась беженцами с Украины-Руси, спасавшимися от польско-католической агрессии. Территория Запорожской Сечи. По Андрусовскому перемирию 1667 года она осталась под совместным «наблюдением» России и Польши. По «Вечному Миру» (1686 г.) окончательно отошла к России. Новороссия. Присоединена к России в результате победоносных войн России в 18 столетии с Турцией, под властью которой находилась эта территория. Правобережье. Воссоединено с Россией в конце 18-го столетия в результате раздела Польши. Часть Правобережья, воссоединенная с Россией в конце 18-го столетия и находившаяся в составе России до 1920-го года, когда была уступлена Польше украинскими социалистами (Петлюрой и петлюровцами) за обещание (невыполненное) восстановить власть петлюровцев над всей остальной Украиной. Галиция. Воссоединена с остальной территорией бывшего Киевского Государства, после 600 лет пребывания под властью Литвы и Польши в 1939 году Сталиным. Северная Буковина (часть бывшей Киевской Руси), находившаяся под властью Молдавии, Австрии и Румынии и воссоединенная в 1940 году Сталиным. Карпатская Русь (Закарпатье), 800 лет тому назад захваченная Венгрией. После распада Австро-Венгрии в 1918 году население решило воссоединиться с Россией, но международная политическая обстановка не позволила это решение осуществить, и Закарпатье попало под власть Чехии, а с 1939 г. – Венгрии. После победы СССР в 1945 г. Закарпатье включено в состав УССР. Крым. Был включен в состав У.С.С.Р. в 1954 году Хрущевым.

(После государственного переворота в Киеве в 2014 году, крымчане провели референдум и воссоединились с Россией. Донбасс с оружием в руках отстаивает свое право жить свободным. Процесс разрушения искусственно созданного государства запущен путчистами- майданщиками – ящик Пандоры открыт!)

А теперь небольшое послесловие. Никакого «украинского государства» не существовало до смуты начала ХХ века. Если бы не победы русского оружия, поляки, венгры, немцы, румыны «разобрали» бы земли населенные славянами и просто-напросто их уничтожили, лишив национальной идентичности. Наличие сильного и мощного Русского государства по соседству всегда охлаждало горячие головы. В ходе Первой мировой войны задача воссоединения всех частей Русского народа в одном государстве могла и должна была решена. Поражение Австро-Венгрии и Германии было лишь вопросом времени, а значит Галиция, Закарпатье, Буковина стали бы частью Российской империи. Многовековое разделение русских было бы победно завершено.

Но случилась Февральская революция, сделанная предателями и честолюбцами при активной помощи Антанты. Именно при Временном правительстве появились первые «ростки» украинского сепаратизма. Потом украинские националисты-социалисты раньше большевиков заключили свой Брестский мир, представляя по меткому выражению Троцкого «комнату, в которой жили в Бресте». После чего вся эта националистическая «демократия» приехала в Киев в немецком обозе. В буквальном смысле слова: «По уже установившемуся церемониалу, немцы вступали в освобожденные города или одновременно с частями «Украинской Армии» или на несколько часов позднее, делая вид что «Украинская Армия» освобождает, а немцы только помогают. Так в половине апреля почти вся Украина была оккупирована немцами». http://www.libros.am/book/read/id/72806/slug/neizvrashhennaya-istoriya-ukrainy-rusi-tom-ii

Украина была создана врагами России по Первой мировой – немцами. И когда им нужно было, исходя из своего расклада, поменять власть в новом государстве они это сделали. Вместо республики с Радой, появилась не менее марионеточная монархия, во главе с гетманом Скоропадским. Роспуск германцами Рады выглядел так:

«28 апреля все лидеры Центральной Рады выступили с резкими осуждениями действий немцев на Украине. В самый разгар дебатов в зал заседания вошел немецкий лейтенант с несколькими солдатами и громко крикнул по-русски: «именем немецкого правительства приказываю вам всем поднять руки вверх». При гробовом молчании, без слов протеста, все «вожди» встали и подняли руки. Один только Грушевский продолжал сидеть, а лейтенант, видя это неисполнение своего приказа, ничего не предпринял. Впоследствии это поведение Грушевского киевляне объясняли тем, что он был заранее осведомлен немцами, а лейтенант имел соответствующие инструкции…

Лейтенант потребовал чтобы ему указали министров: внутренних дел — Ткаченка, военного — Жуковского, иностранных дел — Любинского, земледелия — Ковалевского и высшего чиновника, министерства внутренних дел — Гаевского. В зале оказались только Любинский и Гаевский, которые были немедленно арестованы и уведены.

Затем участники заседания были проверены, обысканы и им было разрешено опустить руки. Немцы удалились. Удалились и «вожди», не продолжая заседания».

http://www.libros.am/book/read/id/72806/slug/neizvrashhennaya-istoriya-ukrainy-rusi-tom-ii

На следующий день Рада была распущена…

А далее Украина была создана большевиками, чьи памятники сегодня уничтожают националисты.

Источник: nstarikov.ru