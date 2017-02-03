Главная » История, Новости Украины и Новороссии

Как создавалась Украина

18:21. 3 февраля 2017 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

Украину и украинство придумали в Австро-Венгрии около 1863 года, работу по «продвижению проекта» делали поляки, но создали украинскую государственность Ленин и Сталин. Обычный гражданин и России и Украины, плохо представляет себе из каких земель, в какое время сложилась та территория, которая сегодня называется государством Украина.

Пора ликвидировать этот пробел.

Итак, как же создавалась Украина? До 2014 года она состояла из следующих 10 частей.

Источник: А. Дикий «Неизвращенная история Украины-Руси», Нью-Йорк, 1960 г, Т.1

  1. Часть, воссоединенная в 1654-ом году. Освобождена от польской оккупации восставшим населением при поддержке Москвы. Окончательно Польша отказалась от этой части (Левобережья) только в 1686 году по «Вечному Миру». На правом берегу Днепра тогда отошел к России только Киев с ближайшими окрестностями (заштриховано). Длинная полоса по правому берегу Днепра (заштриховано) была признана «ничьей» и должна была остаться незаселенной.
  2. Слободская Украина. На нее никогда не распространялась власть ни Польши, ни украинских гетманов, т. к. это была территория России, которая заселялась беженцами с Украины-Руси, спасавшимися от польско-католической агрессии.
  3. Территория Запорожской Сечи. По Андрусовскому перемирию 1667 года она осталась под совместным «наблюдением» России и Польши. По «Вечному Миру» (1686 г.) окончательно отошла к России.
  4. Новороссия. Присоединена к России в результате победоносных войн России в 18 столетии с Турцией, под властью которой находилась эта территория.
  5. Правобережье. Воссоединено с Россией в конце 18-го столетия в результате раздела Польши.
  6. Часть Правобережья, воссоединенная с Россией в конце 18-го столетия и находившаяся в составе России до 1920-го года, когда была уступлена Польше украинскими социалистами (Петлюрой и петлюровцами) за обещание (невыполненное) восстановить власть петлюровцев над всей остальной Украиной.
  7. Галиция. Воссоединена с остальной территорией бывшего Киевского Государства, после 600 лет пребывания под властью Литвы и Польши в 1939 году Сталиным.
  8. Северная Буковина (часть бывшей Киевской Руси), находившаяся под властью Молдавии, Австрии и Румынии и воссоединенная в 1940 году Сталиным.
  9. Карпатская Русь (Закарпатье), 800 лет тому назад захваченная Венгрией. После распада Австро-Венгрии в 1918 году население решило воссоединиться с Россией, но международная политическая обстановка не позволила это решение осуществить, и Закарпатье попало под власть Чехии, а с 1939 г. – Венгрии. После победы СССР в 1945 г. Закарпатье включено в состав УССР.
  10. Крым. Был включен в состав У.С.С.Р. в 1954 году Хрущевым.

(После государственного переворота в Киеве в 2014 году, крымчане провели референдум и воссоединились с Россией. Донбасс с оружием в руках отстаивает свое право жить свободным. Процесс разрушения искусственно созданного государства запущен путчистами- майданщиками – ящик Пандоры открыт!)

А теперь небольшое послесловие. Никакого «украинского государства» не существовало до смуты начала ХХ века. Если бы не победы русского оружия, поляки, венгры, немцы, румыны «разобрали» бы земли населенные славянами и просто-напросто их уничтожили, лишив национальной идентичности. Наличие сильного и мощного Русского государства по соседству всегда охлаждало горячие головы. В ходе Первой мировой войны задача воссоединения всех частей Русского народа в одном государстве могла и должна была решена. Поражение Австро-Венгрии и Германии было лишь вопросом времени, а значит Галиция, Закарпатье, Буковина стали бы частью Российской империи. Многовековое разделение русских было бы победно завершено.

Но случилась Февральская революция, сделанная предателями и честолюбцами при активной помощи Антанты. Именно при Временном правительстве появились первые «ростки» украинского сепаратизма. Потом украинские националисты-социалисты раньше большевиков заключили свой Брестский мир, представляя по меткому выражению Троцкого «комнату, в которой жили в Бресте». После чего вся эта националистическая «демократия» приехала в Киев в немецком обозе. В буквальном смысле слова: «По уже установившемуся церемониалу, немцы вступали в освобожденные города или одновременно с частями «Украинской Армии» или на несколько часов позднее, делая вид что «Украинская Армия» освобождает, а немцы только помогают. Так в половине апреля почти вся Украина была оккупирована немцами». http://www.libros.am/book/read/id/72806/slug/neizvrashhennaya-istoriya-ukrainy-rusi-tom-ii

Украина была создана врагами России по Первой мировой – немцами. И когда им нужно было, исходя из своего расклада, поменять власть в новом государстве они это сделали. Вместо республики с Радой, появилась не менее марионеточная монархия, во главе с гетманом Скоропадским. Роспуск германцами Рады выглядел так:

«28 апреля все лидеры Центральной Рады выступили с резкими осуждениями действий немцев на Украине. В самый разгар дебатов в зал заседания вошел немецкий лейтенант с несколькими солдатами и громко крикнул по-русски: «именем немецкого правительства приказываю вам всем поднять руки вверх». При гробовом молчании, без слов протеста, все «вожди» встали и подняли руки. Один только Грушевский продолжал сидеть, а лейтенант, видя это неисполнение своего приказа, ничего не предпринял. Впоследствии это поведение Грушевского киевляне объясняли тем, что он был заранее осведомлен немцами, а лейтенант имел соответствующие инструкции…

Лейтенант потребовал чтобы ему указали министров: внутренних дел — Ткаченка, военного — Жуковского, иностранных дел — Любинского, земледелия — Ковалевского и высшего чиновника, министерства внутренних дел — Гаевского. В зале оказались только Любинский и Гаевский, которые были немедленно арестованы и уведены.

Затем участники заседания были проверены, обысканы и им было разрешено опустить руки. Немцы удалились. Удалились и «вожди», не продолжая заседания».

http://www.libros.am/book/read/id/72806/slug/neizvrashhennaya-istoriya-ukrainy-rusi-tom-ii

На следующий день Рада была распущена…

А далее Украина была создана большевиками, чьи памятники сегодня уничтожают националисты.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 марта 2016
... игры Порошенко: президент Украины рассказал туркам, как будет «мирно» возвращать...начинают признавать выбор крымчан Украине необходимо создавать новую Конституцию, но ... назначить Рината Ахметова руководителем какой-то мифической «администрации отдельных...
Новости Украины и Новороссии 19 ноября 2016
... такая возможность появилась после того, как Украина подписала соглашение об ассоциации с... иски в разные суды, создавая таким образом прецеденты в отдаленных... документ обеспечивал "перемирие" и создавал возможность для политического урегулирования конфликта...
Как расчленяли Россию, создавая Украину
... идеи полного отделения Украины от России как «самостоятельного госу­дарства... государства, должны создаваться всероссийским парламентом». Законы для Украины также «должно... земли украинской», после того как будет закончена «подготовительная организационная...
Новости Украины и Новороссии 15 января 2016
... никогда не вернется в состав Украины, как бы они (киевские власти – ред... мифические планы ни строили, какие бы ни создавали международные рычаги и группы... больше по численности населения, чем Украина, в Украине больше православных общин, больше...
Новости Украины и Новороссии 04 мая 2016
... бесились, разрушая то, чего не создавали, тем хуже становились дела в... Гитлера – такие же граждане свободной Украины, как и антифашисты. В город обязательно... карателей с ключами от города. Создавалось впечатление, что одесситы не рады...
Новости Украины и Новороссии 30 июня 2016
... спой нам, милый, «прости нас, Украина, как тебе тяжело…» И ещё вот... туристов, а создавать комфортные условия для отдыхающих с материковой части Украины. И... Порошенко Возвращение Надежды Савченко на Украину, как известно, было использовано президентом Петром...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>