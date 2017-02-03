Как «гражданские» подгоняют наших «адмиралов» под Цусиму

Если финансовые интересы возобладают над оборонными, российский флот может ждать новый разгром.

По сообщению американского журнала Jane’s Defence Weekly, заключенная в 2016 году сделка между Москвой и Дели по строительству для Индии четырех российских фрегатов проекта 11356, — под угрозой срыва. Стороны пока не могут сойтись в общей стоимости будущего контракта. По некоторым сведениям, речь идет об общей сумме, превышающей два миллиарда долларов.

Без краткого экскурса в историю здесь не обойтись.

Как известно, с 1999 по 2013 годы наша страна построила для ВМС Индии серию из шести фрегатов типа «Тальвар». По сути дела — глубоко модернизированных прежних больших противолодочных, а затем сторожевых кораблей проекта 1135 («Буревестник»), которые с 1968 года массово (39 единиц) строили в Советском Союзе. Естественно, с учетом большого пути, который прошел к концу 90-х наш военно-промышленный комплекс, для индийцев решено было спускать на воду куда более мощные боевые единицы, чем бывшие советские «Буревестники».

На тех, наших, совершенно не было ударного оружия, только ракетный противолодочный комплекс «Метель» и средства ПВО. И это был главный минус «Буревестников». Поэтому основной изюминкой первых трех фрегатов типа «Тальвар» сделали достаточно мощные и вполне современные противокорабельные крылатые ракеты комплекса Club-N (прообраз ставшего знаменитым ныне «Калибра», но с существенно меньшей дальностью полета). На вторую тройку «Тальваров» поставили сверхзвуковые противокорабельные ракеты «БраМос» совместного российско-индийского производства.

Повторяю: ВМС Индии были весьма довольны приобретениями. Тем временем, и Россия решила обзавестись чем-то подобным. Это был исключительно вынужденный шаг. Когда стало понятным, что постройка главной надежды на скорое обновление ВМФ РФ — серии многоцелевых фрегатов проекта 22350 — опасно затягивается (головной «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» заложен в Санкт-Петербурге в 2006 году, но в строй не введен и по сей день), огромная брешь стала очевидна каждому. Тогда велено было затыкать ее менее мощными, но уже отработанными на калининградском заводе «Янтарь» в ходе выполнения индийского контракта кораблями проекта 11356. Только еще более продвинутыми. На российские аналоги вместо комплексов Club-N и «БраМос» установили комплекс из восьми высокоточных крылатых ракет большой дальности семейств «Калибр» и «Оникс».

Всего запланировано спустить на воду шесть таких фрегатов. Все — для вконец обветшавшего Черноморского флота. Но грянувшая на Украине гражданская война внесла существенные коррективы в эти планы. Дело в том, что газотурбинные энергетические установки (ГЭУ) и для советских «Буревестников», и для индийских «Тальваров», и для российских фрегатов 11356 монопольно изготавливало украинское предприятие «Зоря-Машпроект» (город Николаев). До сокрушившего эту страну Майдана николаевцы успели поставить в Калининград двигатели лишь для трех кораблей из шести. Четвертая установка, уже оплаченная Москвой и давно изготовленная, пылится где-то на заводском дворе «Зоря-Машпроекта» и служит предметом давней и почти безнадежной судебной тяжбы между РФ и Украиной.

В итоге кораблестроители «Янтаря» к сегодняшнему успели довести до ума и сдать флоту лишь два фрегата — «Адмирал Григорович» (с лета прошлого года в Севастополе) и «Адмирал Эссен» (готовится к межфлотскому переходу на Балтике). Третий корабль проекта 11356 — «Адмирал Макаров». Он завершает серию государственных испытаний, моряки ожидают ввода в боевой состав Черноморского флота со дня на день.

Дальше дело застопорилось. Причем, полагаю, не только из-за Украины, но и, уверен, из-за нас самих, давно знавших, что Киев в любой момент и с явным удовольствием способен подложить нам подобную свинью, но не озаботившихся своевременными поисками альтернативы «Зоря-Машпроекту».

Сегодня диспозиция по фрегатам выглядит так: четвертый корпус серии под названием «Адмирал Бутаков» спущен на воду в Калининграде в марте прошлого года, но качается на балтийских волнах и без двигателей, и без внятных перспектив. Пятый — «Адмирал Истомин». Он заложен на стапеле в 2013 году, но даже не достраивается по той же причине. Шестой («Адмирал Корнилов») пока существует лишь в чертежах, хотя строительство всей серии фрегатов собирались завершить в 2016 году.

Естественно, за сложившейся тупиковой ситуацией пристально наблюдает Индия, которая, конечно, за счет наших попавших в беду фрегатов не прочь по дешевке довести число своих «Тальваров» до девяти. Наверняка в Дели рассчитывали, что с учетом почти безвыходного для России положения будущая сделка не окажется для них слишком обременительной. Потому что казалось: альтернатива ей — лишь разборка так и не родившихся «Адмирала Бутакова» и «Адмирала Истомина» на металлолом.

Начались скрытые от общественности, но, видимо, непростые переговоры. Их промежуточный итог в 2016 году публично подвел начальник отдела маркетинга «Янтаря» Илья Пантелеев: «В общих чертах планы таковы: два фрегата мы достраиваем для них сами, плюс передаем один корпус с высокой степенью насыщения. Еще один корабль будет полностью строиться на индийской верфи под нашим техническим наблюдением».

Однако в России существовало и существует и другое мнение. Одним из самых горячих его выразителей стал командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, решительно выступивший против вероятной сделки и заявивший: «Эти корабли должны быть достроены… Они, конечно, нужны нам. Дело в том, что нужно обновить старый парк кораблей, некоторым из них по 40−50 лет, их цикл жизни закончился».

И в этом направлении тоже началась энергичная работа. То есть — одна группа высокопоставленных руководителей в России вела и ведет дело к тому, чтобы все же по-быстрому «загнать» недостроенные корабли в Индию и выручить за них немалые все же деньги. Другая (и среди них, в первую очередь, наши адмиралы), намерены этого не допустить, довести дело до конца и вооружить фрегатами проекта 11356 не чужой, а собственный флот. Судя по дальнейшим событиям, подковерная схватка в Москве идет ожесточенная.

О том, насколько все непросто, можно судить по словам начальника управления кораблестроения ВМФ РФ контр-адмирала Владимира Тряпичникова. В июне 2016-го он заявил: «На сегодня окончательно вопрос (по второй тройке фрегатов 11356 — „СП“) не решен… Окончательно будет решен, скорее всего, к концу года». Этот срок давно миновал. Но решения нет. А что есть?

Изготовление собственных корабельных ГЭУ стало одним из ключевых пунктов российской программы импортозамещения, запущенной с началом войны на Украине в 2014 году. За дело взялось двигателестроительное предприятие «Сатурн» в Рыбинске, прежде работавшее главным образом на авиацию и потому не имеющее почти никакого опыта в создании корабельных ГЭУ. На Рыбинск потом хлынули немалые бюджетные деньги, и это не могло не дать результата.

Не вдаваясь в технологические подробности, заметим, что хорошая или не очень (это только время и опыт эксплуатации покажут!) российская двигательная установка для кораблей класса «фрегат» будет готова до конца нынешнего года. Это недавно твердо пообещал президент Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов. В декабре прошлого года он сказал: «По газотурбинным двигателям у нас работа идет в соответствии с планом, первыми двигатели производства НПО „Сатурн“ получат фрегаты проекта 22350, затем корветы, суда с динамическим принципом поддержания. И к середине 2018 года они пойдут на фрегаты проекта 1135».

Прекрасно. Ждать отечественные ГЭУ для трех калининградских долгостроев, если верить Рахманову, осталось, всего полтора года. Не так уж много, учитывая, что корабли подобного класса мы теперь строим по десятку лет, как того же «Адмирала Горшкова». Ну и подождали бы на «Янтаре» продукцию НПО «Сатурн». А потом сдали бы Черноморскому флоту заказанный комплект кораблей в полном составе. В Севастополе из них сформировали бы полнокровную бригаду ракетных кораблей. Свободнее вздохнуло бы наше оперативное соединение в Средиземном море, испытывающее явные проблемы с ударными кораблями. И все было бы замечательно.

Но нет же. Кому-то в Москве, несмотря на затраченные на программу импортозамещения изрядные бюджетные средства, несмотря на геройские трудовые усилия рыбинцев, не терпится все же любой ценой продать застрявших на верфях обездвиженных «адмиралов». Ведь если в Дели заявляют, что недовольны выставленными им ценами, выходит, переговоры не только не прекращены — они в самой горячей стадии?

Предлагаю далее почитать тот самый номер Jane’s Defence Weekly, с которого мы начали разговор. Как заявил американскому журналу высокопоставленный представитель ВМС Индии, за «Адмирала Бутакова» и «Адмирала Истомина» Москва хочет 990 миллионов долларов. «Адмирала Корнилова» заложить не в Калининграде, а уже на индийском заводе. Как и последующий (четвертый по счету фрегат). За эти два корабля, считает наша сторона, Дели обязан доплатить РФ еще 880 миллионов долларов только за поставки оборудования и вооружений. Плюс еще 51 миллион долларов за проектную документацию.

Но индийцы посчитали, что поскольку им еще и строить последние два фрегата придется самим, и с Украиной насчет двигательных установок договариваться, то корабли им выйдут значительно дороже, чем те, что уже почти построены на «Янтаре». Вот поэтому и уперлись.

Индийский собеседник американского журнала убежден, что несговорчивость Москвы объясняется просто. Там хотели бы, чтобы все четыре новых корабля строились только в Калининграде. Это сулит дополнительные экономические выгоды.

Но нам вообще не важны, полагаю, все эти денежные, технологические и дипломатические препирательства. Хочется все же понять — что для страны дороже? Звонкие доллары или укрепление обороны? И тогда уже решать — продавать «адмиралов» в Индию пусть даже на самых выгодных условиях или оставить себе.

А так — конечно. Цифры вполне впечатляющие. Особенно в пору жесточайшего экономического кризиса в России. Так что очень понятно, что у наших адмиралов в этом вопросе в собственной столице полно могущественных оппонентов. Особенно, надо думать, среди сугубо штатских финансистов. Но им же в любом случае воевать только за письменными столами. А потом отдыхать от этих битв где-нибудь на Рублевке.

Под этими словами наверняка подпишется и адмирал Витко, у которого под боком пылает Ближний Восток.