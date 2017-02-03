Иждивенческая жизнь Эстонии и других прибалтийских государств под угрозой?

Результаты последних исследований доказали наличие связи экономик стран Прибалтики от дотационных источников Евросоюза. По сути, Латвия, Литва и Эстония — это «страны-иждивенцы», напрямую зависящие от милости европейских «стран-доноров». Но в ожидании безусловной победы правых сил уверенность граждан Прибалтики в завтрашнем беззаботном дне сильно пошатнулась.

Французское издание Le Figaro опубликовало сведения на основе исследования, прояснившие ситуацию относительно зависимости стран Балтии и Европы. Зависимость определена наиболее простым способом, а именно, установлен объём денежных средств, поступающих через взносы, и просчитан объём средств, уходящих на дотации.

По результатам исследования, выделены десять европейских государств, которые тратят гораздо больше, нежели получают.

Германия выступает в качестве основного источника финансирования, а сумма перечисляемых средств достигает 26 млрд евро ежегодно. Поступления фондов составляют порядка 10 млрд евро. После нехитрых подсчётов можно с уверенностью сказать, что средства в объёме более чем 15,5 млрд евро Германия тратит на дотации странам с менее стабильной экономикой.

Такая система денежного оборота уже давно не секрет. Это вызывает массу недовольств со стороны жителей стран из первой десятки. Европа всё же приходит к долгожданному решению, чтобы отвернуться от государств, находящихся фактически на иждивении. Такая смена положения вызывает панику со стороны стран Прибалтики, так как в этом случае все прибалтийские государства останутся практически нежизнеспособными.

Если Германия — это лидер среди необоснованных трат, то Польша — это лидер по объёму поступающих дотаций. Варшава уже давно славится своей способностью регулярно получать дополнительные средства из Брюсселя. Простейший пример по итогам 2014 года: получила Варшава 17,2 млрд евро, что, между прочим, в 2 раза превышает дотации на Германию, а потратила 3,5 млрд евро, что в 5 раз меньше перечислений из Берлина.

Функция постоянного мониторинга по расходованию фондовых средств ЕС среди государств Восточной и Центральной Европы возложена на международную компанию KPMG, являющуюся одной из крупнейших мировых агентств по аудиту. Согласно завершённому аудиту, европейские фонды включают около 15% от общего ВВП стран, принадлежащих к так называемой Новой Европе.

Абсолютный рекорд по поступлению дотаций закреплён за Венгрией. В случае этого государства, брюссельские дотации составляют около 23% всего ВВП страны. Недалеко от рекордсменов по иждивению расположились и страны Прибалтики. Статистика гласит, что дотации из Брюсселя составляют следующую долю экономики:

Литва — 18,6%;

Латвия — 18,1%;

Эстония — 16,6%.

По данным аналитического портала, на котором представлены и другие важные новости Эстонии и Прибалтики, мнение экспертов распространилось и на взгляды простых обывателей, основанного на желании скорейшего избавления от западноевропейских «государств-иждивенцев». Аналитики признали первым шагом коренного изменения ситуации выход Великобритании из ЕС. На сегодняшний день существует вполне реальная угроза выхода Голландии и Франции.

Даже при изменении экономического сценария спасение европейской интеграции остаётся просто необходимым. На фоне этого складывается чётко сформированное мнение общественности об отказе в содержании таких стран, как Польша, Венгрия и Прибалтийские государства.

Источник:http://www.epochtimes.ru/izhdivencheskaya-zhizn-estonii-i-drugih-pribalt…