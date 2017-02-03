Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире

Иждивенческая жизнь Эстонии и других прибалтийских государств под угрозой?

14:26. 3 февраля 2017 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

Результаты последних исследований доказали наличие связи экономик стран Прибалтики от дотационных источников Евросоюза. По сути, Латвия, Литва и Эстония — это «страны-иждивенцы», напрямую зависящие от милости европейских «стран-доноров». Но в ожидании безусловной победы правых сил уверенность граждан Прибалтики в завтрашнем беззаботном дне сильно пошатнулась.

Французское издание Le Figaro опубликовало сведения на основе исследования, прояснившие ситуацию относительно зависимости стран Балтии и Европы. Зависимость определена наиболее простым способом, а именно, установлен объём денежных средств, поступающих через взносы, и просчитан объём средств, уходящих на дотации.

По результатам исследования, выделены десять европейских государств, которые тратят гораздо больше, нежели получают.

Германия выступает в качестве основного источника финансирования, а сумма перечисляемых средств достигает 26 млрд евро ежегодно. Поступления фондов составляют порядка 10 млрд евро. После нехитрых подсчётов можно с уверенностью сказать, что средства в объёме более чем 15,5 млрд евро Германия тратит на дотации странам с менее стабильной экономикой.

Такая система денежного оборота уже давно не секрет. Это вызывает массу недовольств со стороны жителей стран из первой десятки. Европа всё же приходит к долгожданному решению, чтобы отвернуться от государств, находящихся фактически на иждивении. Такая смена положения вызывает панику со стороны стран Прибалтики, так как в этом случае все прибалтийские государства останутся практически нежизнеспособными.

Если Германия — это лидер среди необоснованных трат, то Польша — это лидер по объёму поступающих дотаций. Варшава уже давно славится своей способностью регулярно получать дополнительные средства из Брюсселя. Простейший пример по итогам 2014 года: получила Варшава 17,2 млрд евро, что, между прочим, в 2 раза превышает дотации на Германию, а потратила 3,5 млрд евро, что в 5 раз меньше перечислений из Берлина.

Функция постоянного мониторинга по расходованию фондовых средств ЕС среди государств Восточной и Центральной Европы возложена на международную компанию KPMG, являющуюся одной из крупнейших мировых агентств по аудиту. Согласно завершённому аудиту, европейские фонды включают около 15% от общего ВВП стран, принадлежащих к так называемой Новой Европе.

Абсолютный рекорд по поступлению дотаций закреплён за Венгрией. В случае этого государства, брюссельские дотации составляют около 23% всего ВВП страны. Недалеко от рекордсменов по иждивению расположились и страны Прибалтики. Статистика гласит, что дотации из Брюсселя составляют следующую долю экономики:

  • Литва — 18,6%;
  • Латвия — 18,1%;
  • Эстония — 16,6%.

По данным аналитического портала, на котором представлены и другие важные новости Эстонии и Прибалтики, мнение экспертов распространилось и на взгляды простых обывателей, основанного на желании скорейшего избавления от западноевропейских «государств-иждивенцев». Аналитики признали первым шагом коренного изменения ситуации выход Великобритании из ЕС. На сегодняшний день существует вполне реальная угроза выхода Голландии и Франции.

Даже при изменении экономического сценария спасение европейской интеграции остаётся просто необходимым. На фоне этого складывается чётко сформированное мнение общественности об отказе в содержании таких стран, как Польша, Венгрия и Прибалтийские государства.

Источник:http://www.epochtimes.ru/izhdivencheskaya-zhizn-estonii-i-drugih-pribalt…

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В московских супермаркетах появилась СВАСТИКА
... предков украли и вероломно использовали другие народы. Они символизируют не фашизм...
Вернут ли обряды любовь в семью?
... более полную информацию о жизни древних наших прародителей...» Здесь...Ведическое Мировоззрение! Это была совершенно другая цивилизация, действительно высокоразвитая, действительно... Владимиро-Суздальского музея о жизни и деятельности христианских монастырей ...
Сила мысли или Н.В. Левашов – кто это?
...условиях возникают органические молекулы, возникает жизнь – не «боговдохновенная», а как...Разумного и является смыслом человеческой жизни, реальной эволюцией, настоящим ..., астральное, ментальное) и многое другое. Из этих принципиально новых представлений...
«Запугали тем, что убьют всю семью»
... совершению этих преступлений и других жителей села. Если они... «По опыту работы в других регионах могу сказать: тот ... удаленные друг от друга населенные пункты. Плюс сама напряженность жизни в ...печальные случаи происходят и в других регионах. Впрочем, есть ...
Правда об американских солдатах
Источник http://via-midgard.info/
Духовная реальность. Путь к себе
... путешествие. Путешествие, которое изменит твою жизнь Путешествие, которое обогатит тебя и... Богом - всепронизывающая энергия сознания и жизни. 2. Медитация. Что же это.... Нирвана. Наша цель:-) 8. Жизнь после жизни. Смерти не существует. Но для...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>