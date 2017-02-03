Есть ли жизнь без.. брюк или Как просто улучшить своё здоровье

первой статьи о том, что я не ношу никаких штанов, а эти самые юбки до сих пор будоражат умы. Интересная все-таки штука — юбки, никого не оставляют равнодушным. Уже пять с лишним лет прошло с публикациио том, что я не ношу никаких штанов, а эти самые юбки до сих пор будоражат умы.

Даже на тему вегетарианства нет столько дискуссий, зато юбки! Хотя я просто рассказала о своем опыте, люди со мной спорят (без моего участия), что-то доказывают, ищут несовпадения, некоторые просто не верят, что нормальная женщина может обойтись без штанов и хотели бы покопаться в моем шкафу, чтобы уличить в обмане.

Ох уж эти юбки, не дают покоя женщинам, юбкомания какая-то получается! Значит, это и правда очень важно, раз так сильно цепляет и не отпускает. Значит, надо снова и снова об этом говорить. Что ж, я не против. Давайте снова поговорим о том, есть ли жизнь без брюк, какова она и зачем все это?

Давайте начну с начала. Вдруг есть ещё те, кто не в курсе.

Уже пять с половиной лет я не ношу брюки. Совсем. Никакие. Ни джинсы, ни тёплые ватные штаны, ни шаровары, ни бриджи. Более того, в моем шкафу брюк нет. Не так давно я возобновила занятия йогой, и не найдя ничего другого подходящего здесь, согласилась надевать какие-то шаровары три раза в неделю на час. По истечении же этого часа быстро из них выпрыгиваю, потому что все-таки мне очень неудобно и некомфортно.

И да, в моем шкафу только платья и юбки, почти все в пол, немного миди, есть и парочка мини – для дома и мужа. В них я и гуляю с детьми, и готовлю еду, и убираюсь, и занимаюсь делами, и путешествую, и даже хожу в семейные походы. Да что там, я даже в море купаюсь в платье, вот уж где меня вообще мало кто поймет.

Я ношу платья и в морозы, и в слякоть, и в жару. Разной длины, из разных материалов, но только платья и юбки.

Как меня угораздило?

Пять с половиной лет назад я поняла, что мне нужно меняться. Именно мне.

После нескольких лет убежденности в том, что в проблемах нашей семьи виноват только муж, до меня смогли достучаться ведические лекторы. За что им огромное спасибо.

С их помощью началась моя трансформация из сильной и не особо счастливой девочки-мальчика в женщину. Многое для меня было ново и непонятно. Многое казалось недостижимым и даже глупым.

Мой жизненный опыт тех лет говорил мне о том, что слабой быть опасно, доверять никому нельзя, нужно быть самодостаточной во всем, самой зарабатывать, добиваться успеха. Поэтому многое из того, что я слышала в лекциях, меня пугало или раздражало.

Но так как ситуация не улучшалась – ни в отношениях, ни с моим здоровьем по женской части, ни в плане денег, я все-таки слушала лекции и пыталась хоть что-нибудь из этого хоть как-нибудь применить. Получая какие-то результаты, первые и небольшие, удивлялась – и шла дальше. Пробовала. Искала.

И вот однажды утром порвались мои единственные джинсы.

Весь мой гардероб в тот момент состоял из этих самых джинсов и небольшого количества маечек и свитеров к ним же. Я была матерью уже двоих детей, младшему было полгода, а старшему четыре с половиной. И одежды у маленьких мальчишек было в разы больше, чем у большой девочки. Мне нужна была удобная одежда, чтобы бегать за ними, лазить, ползать и не мерзнуть. К тому же все время как-то жалко было денег на одежду – ведь то пятно поставят, то порвут, то еще что-нибудь.

Но вот мои единственные джинсы вдруг отказались продолжать дружить со мной. Стою я возле шкафа и думаю — что же делать? Варианта два. Пойти и сделать все как обычно — купить новые джинсы, которых ещё на пару лет хватит. Или попробовать что-то новое, а точнее — применить то, о чем лекторы говорят, но я все не решусь.

Мне было страшно. И потому что денег лишних на такую смену гардероба не было, и потому что носить все это я не умела и не любила. С джинсами все понятно — джинсы, свитер и кроссовки, и красота. Любая куртка, любой пуховик, любая обувь. А юбки? А тепло ли будет? А как по горкам? А как комбинировать все остальное?

Несмотря на страхи, я все же решилась на эксперимент. Дала себе слово, что если не понравится — верну все как было. Взяв у мужа деньги на обновки, я отправилась за покупками. И купила-таки себе несколько юбочек и платьишек, хотя пару раз и притормаживала у джинсовых магазинов.

Потом к этим юбочкам и платьишкам пришлось купить ещё и сапожки, и другую куртку. Вышло это совсем не дёшево, да и времени пришлось потратить много на поиски.

Первое время я чувствовала себя некомфортно.

Боялась, что юбка где-нибудь задерется, боялась замерзнуть, мне казалось, что выгляжу я нелепо. Муж тоже осторожно присматривался, хорошо хоть делал это молча.

Хотя в целом эксперимент одобрял, мол, давно пора. Постепенно я заметила, что он стал смотреть на меня иначе. Что я уже не какой-то «свой парень» для него, что он начал подавать мне руку при выходе из автобуса, что все чаще старается помочь чем-то, говорит вдруг комплименты, и даже цветы стали появляться у нас дома. «Интересно», — подумала я. А ведь эксперимент только начался.

Потом оказалось, что зимой в шерстяной юбке, тёплых колготках, высоких сапогах и длинном пуховике я мёрзну гораздо меньше, чем раньше. «Странно», — подумала я. Всегда казалось, что должно быть наоборот.

Этот экспериментальный год не был легким. И если бы у меня был путь к отступлению, если бы в шкафу все ещё лежали джинсы — я могла бы сдаться. Но выбора не было. Чтобы надеть джинсы, их надо было сначала пойти и купить, а это слишком долго, да и по пути раз сто передумаешь.

Проблемы с которыми я столкнулась тогда:

→ Оказалось, что это довольно-таки сложно — найти красивую женскую одежду по адекватным ценам. Носить джинсы оказалось дешевле и «практичнее». Времени на поиск платьев нужно больше, ассортимент часто печальный. Многое приходилось заказывать через интернет на свой страх и риск.

* Носить только юбки оказалось дороже. Если раньше мне хватало одних джинсов на 2 года, то теперь мне хотелось разных образов, юбочек, туфелек. И к каждой юбке обязательно нужен ещё и свой «верх». С точки зрения финансов это точно не было выгодным экспериментом. А ещё все это надо было где-то хранить, раньше-то мне одной полочки в шкафу на все хватало.

→ Я не умела все это носить. Из своих двадцати пяти лет около двадцати лет я прожила в джинсах. И конечно, знала, какой фасон мне идёт, с чем их комбинировать и как. А в юбках — оказалась полным нулем. И вроде юбка красивая, а верх к ней подобрать не получается. Или фасон мне нравится, но на мне сидит не так. Отдельная песня это подбор обуви и верхней одежды! Я пробовала, примеряла, подглядывала у других девочек. Наломала немало дров, сколько юбочек было куплено, но так и не надето!

→ Мне пришлось «отпустить» старшего сына (ему тогда было пять лет) и уменьшить контроль. Я уже не могла как бешеная мамаша скакать за ним по горкам и лабиринтам. И пришлось учиться ему доверять. Было трудно, очень. Хотя сыну это точно пошло на благо.

→ Пришлось учиться носить юбки, особенно длинные. Приподнимать подол на лестнице, например. Сидеть по-другому, иначе ходить — быстро уже не получалось. Менялась и моя походка. Иной раз, надев юбку, я пробовала как раньше бежать сломя голову и тащить все на себе, но не получалось. Приходилось замедляться, заземляться и вести себя иначе.

→ Я уже не могла быть как раньше лошадью, которая тащит одного ребёнка в слинге, другого за руку, а во второй руке ещё десяток авосек. Физически не могла, ведь одна рука уже занята подолом юбки. И в метро уже не так удобно ехать со всем этим коллективом. Пришлось перестать ходить в супермаркеты, например. И доверить это дело супругу, на свой страх и риск. А он – справился и даже лучше, чем я.

→ Пришлось более плотно заняться своим внешним видом. В джинсах кичка на голове смотрится гармонично, а в платье — уже хочется больше порядка на голове и на лице. А я до 27 лет только один раз была у косметолога на чистке — во время подростковых проблем. Да и крем на лицо наносила раз в пять лет, под настроение.

→ Иногда я привлекала слишком много внимания, хотя ничего для этого не делала. Вроде бы иду в длинном летнем сарафане по Петербургу с двумя детьми, никого не трогаю, а на меня оборачиваются, делают комплименты и все время смотрят. Я интроверт, и мне было не по себе. Сейчас-то я понимаю, что сильно выбивалась в то время из толпы одинаковых джинсовых девушек.

→ Я далеко не сразу поняла, какими должны быть юбки, чтобы этот переход давал силы и менял мироощущение. Не сразу я поняла, что колени должны быть закрыты и что закрыть тело можно очень красиво, а не только серым балахоном, что мужу тоже это должно нравиться. И как все это совместить? Было непонятно, но постепенно прояснялось – методом проб и ошибок.

→ Многие знакомые меня не понимали и подшучивали. Особенно это сильно ранило в самом начале, когда я действительно не всегда выглядела так, как мне нравилось. Агрессивнее в этом месте почему-то были именно другие женщины. Сейчас я понимаю, что юбки просто не могут оставлять людей равнодушными, как это происходит с теми же джинсами. В платье ты либо нравишься, либо очень не нравишься. Либо радуешь взгляд. Либо будоражишь нечто неприятное внутри человека (особенно если это человек – женщина).

→ Не было тогда в таком разнообразии информации о юбках, о том, зачем их стоит носить, что это даёт, как к этому идти. Приходилось для себя открывать Америку самостоятельно и самостоятельно же набивать шишки. А это было и дорого, и больно, и трудно.

Сейчас многое решается проще:

→ Очень много девочек шьют красивые и целомудренные наряды. И юбочки, и платья. Выбор очень большой. И цены разные, можно найти варианты на любой кошелёк. В инстаграме кстати, таких девочек много.

→ Очень много сейчас информации о переходе на юбки. Есть и стилисты, которые помогают перейти, объясняя что и как, и девочки делятся открыто преимуществами и сложностями, и своим опытом. Гораздо проще развеять свои сомнения, прочитав опыт разных девочек.

→ Юбки сейчас в моде. Это очень радует. Летом даже те, кто ничего не знает о Ведах и целомудрии, носят красивые длинные сарафаны и юбочки. И это очень красиво, я очень люблю за этим наблюдать.

→ Сейчас уже много говорится и о том, что одежда дома и вне дома может и должна быть разной. Мужьям иногда хочется видеть жену не только в образе женщины, но и сексуальной легкомысленной девчонки. И многие уже понимают, что рядом с мужем пригодятся и мини, и декольте, и даже джинсы, если для него это сексуально привлекательно. И фанатизма намного меньше.

В общем, тем, кто сегодня хочет попробовать перейти на платья и юбки, намного легче. И это здорово. Осталось разобраться, зачем?

Зачем же стоит носить платья и юбки?

Сегодня даже термин такой есть – «юбкотерапия», и это действительно работает. Почему?

1. Женское здоровье.

Узкие джинсы сдавливают органы малого таза, которые должны быть в расслабленном состоянии. Ухудшается кровообращение, образуются спайки и так далее. Отсюда огромное количество женских болезней, многие из которых сами проходят, как только из шкафа исчезают джинсы. Некоторые девочки «вдруг» беременеют, хотя раньше не получалось. Но это не чудо, это закономерно. Так было и у меня, когда все проблемы мистическим образом рассосались.

2. Мужчины иначе тебя воспринимают.

Женщины в джинсах или в платье подают мужчине разные сигналы. Требуют разного отношения к себе. Мужчины это чувствуют и считывают. Конечно, многое зависит от того, какое именно на вас платье. Джинсы и откровенные короткие платья несут сексуальный заряд, который на самом деле стоит использовать только дома, со своим супругом. Если же платье не только красивое, но и целомудренное, то такая женщина чаще вызывает восхищение и уважение. Знаете сколько писем мы получаем от мужчин, которые просят не останавливаться и переодевать женщин в нормальную одежду? Очень много. Это радует.

3. Изменение ритма жизни, походки и привычек.

Все это происходит само собой. Ты уже не можешь на себе все тащить и куда-то бежать. Иной раз девочки не могут выносить таких перемен, считая себя бесполезными и никчемными, надевают брюки и продолжают крутиться, как белки в колесе. То есть тем, кому нравится быть «все сама» и «суперменом», это точно не подойдёт.

4. Совершенно другая энергетика.

Можно не верить в то, что женщины берут силу от земли, что низ женской одежды должен образовывать купол, чтобы эту самую энергию собирать. Это ведь не пощупаешь, глазами не увидишь и в научных книгах такого нет. Но если попробовать практиковать в течение какого-то времени, то разница будет ощущаться, хотя объяснить словами это будет трудно. Да, носишь длинные закрытые платья и ощущаешь больше мягкой и женской силы внутри.

5. Традиции.

Стоит задуматься, почему во всех традиционных культурах женщины одевались примерно одинаково? Их тела были закрыты длинными платьями, сарафанами, сари, накидками. В любой культуре вы найдёте один и тот же пример женской красоты — целомудренный и глубоко продуманный, проверенный сотнями и тысячами лет. Разве это может быть случайностью и совпадением?

6. Защищенность.

Когда мы выглядим на улице сексуально (а носить облегающие джинсы – это почти то же самое, что ходить по улицам в трусах), мы раздаём направо и налево свою тонкую женскую энергию. Потом приходим домой без сил, не понимая почему. Мы так хотим получить защиту — и даже целое общество феминисток пытается эту самую защиту женщинам обеспечить. Но при этом сами женщины легкомысленно относятся к своему поведению и внешнему виду, считая, что это норма. Это то же самое, что бороться с воровством и при этом каждую ночь выходить в темный лес, обвешанной драгоценностями и с чемоданом денег, надеясь, что повезет.

7. Мужчины в обществе становятся спокойнее.

В нашем мире мужчинам не позавидуешь. На каждом рекламном плакате полуобнаженные женщины, и каждая вторая мимо проходящая своё тело обтягивает так, что места для фантазии не остается. Мужской организм сотни раз в день получает сигналы сексуального возбуждения, хотя ему сейчас это не нужно. Но в автоматическом режиме это срабатывает – и подавляется.

А девочки просто показали все как есть, не думая о последствиях, мол, имеют на это право, зачем такую красоту скрывать. Поэтому весной, как только женщины достают из шкафов свои мини, увеличивается число аварий, изнасилований. И поэтому же все чаще год от года мужчины сталкиваются с разными заболеваниями мужской сферы, просто потому что мужской организм не предназначен для такого количества сексуальных вызовов в течение дня. Вызовов, большинство из которых нужно подавить, вызовов, которые мешают ему сосредоточиться на более важных вещах. При этом красивая и целомудренно одетая женщина не вызывает вожделения, ею восхищаются и уважают. И для мужчины такая женщина не является раздражителем или проблемой. Наоборот.

8. Ощущать себя женщиной.

Женственность во многом зависит от того, как мы выглядим, как нас воспринимают и кого мы сами видим в зеркале утром. В джинсах легко увидеть в себе бизнес-леди или секси-штучку, своего парня или пустое место. А вот женщину — трудно. Это совсем другая энергия. И если мы со своей женской сутью не в контакте, то такое отражение в зеркале нас будет лишь сбивать с толку. Тогда как дама в платье по ту сторону стекла сотни раз за день ненавязчиво напомнит, кто ты на самом деле.

9. Женская солидарность.

Во всех традиционных культурах пропагандируется, что все мы – братья и сестры друг другу. Что каждая встреченная вами девушка – ваша сестра. И это неслучайно, такая женская солидарность может стать серьезной защитой и опорой для женщины. А если между женщинами процветает соперничество – жди проблем.

Когда вы выходите на улицу в образе сексуальной дамочки, просто подумайте вот о чем.

Вам встретятся разные мужчины, некоторые из них будут женаты или в отношениях. И постоянные встречи с такими женщинами могут очень негативно сказываться на отношениях внутри семьи, ведь жена не всегда может быть на высоте — она иногда беременна, не успела прийти в форму после родов, больна и так далее. Да даже сам тот факт, что она уже «приручена» интерес мужчины к ней снижает. Я говорю о среднестатистическом мужчине, который не занимается духовной практикой, не углубляется в дебри психологии и живет так, как принято жить сегодня.

Так вот, другие женщины будоражат мужской ум и мужскую природу своим внешним видом, от чего он начинает думать о жене не очень хорошо, и все это сказывается на отношениях.

Подумайте и о том, что однажды вы, скорее всего, будете на месте этой самой беременной или замученной бытом и маленькими детьми жены, и уже на вашего супруга будут ежедневно обрушиваться соблазны, сбивающие его с толку. Вам это будет по нраву?

Целомудренная одежда — это ещё и способ быть солидарными с другими жёнами и матерями, уважать своих сестер и не создавать для них проблем. Свою сексуальность стоит демонстрировать только дома. Только своему мужу.

10. Изменение отношений с супругом.

Так или иначе, но наш гардероб влияет и на это. Так мой муж, который оказался в восторге от такого перехода, постепенно стал сам предлагать мне купить что-то, давать больше денег, хотя раньше ни в чем таком замечен не был. И так как это требовало больших затрат, каким-то странным образом его доход рос параллельно с количеством содержимого моего шкафа. И да, я уже говорила о том, что супруг вдруг увидел во мне женщину. Снова женщину. Столько лет я в своих джинсах из него выбивала знаки внимания и те же цветы, и вдруг всего за год он сам изменился и стал таким мужем, о котором я даже не могла мечтать.

11. В юбках женщине любого телосложения проще быть красивой.

Поверьте, в платьях намного проще подчеркнуть достоинства фигуры и спрятать недостатки. В джинсах на виду все лишние граммы, сантиметры и несовершенства. Обтягивающие кучу складочек кофточки выглядят отталкивающе. К тому же чем женщина старше, тем обычно хуже на ней эти самые джинсы выглядят. А в юбках иначе. В любом возрасте, с любой комплекцией можно оставаться красивой. Но для этого нужно подобрать себе фасон юбки или платья, который подойдёт именно вам и вашей фигуре. Это бывает непросто, но все стоит того.

12. Платье красивее.

В джинсах можно выглядеть стильно, модно, но когда мы хотим быть именно красивыми, то ищем для себя платье. Не случайно замуж 99 процентов девочек выходят в платьях, в платьях же идут на выпускной, и даже для первых свиданий чаще всего неосознанно выбирают «девичий» наряд.

13. Меняются качества характера.

Не сразу, постепенно. Появляется и плавность движений, и мягкость, и даже голос меняется. Если, конечно, женщина к этому готова и хочет таких перемен.

Конечно, само по себе платье не сделает из вас женщину, оно может лишь инициировать внутренний процесс трансформации, а вы сами уже решите, следовать ли ему.

Встречаются и этакие мужики в юбках, которые хоть и надели женское платье, ведут себя по инерции как и раньше, и ходят так же, и так же изо всех сил на себе все тащат, со всеми ругаются и мужчин ненавидят. Платье — не панацея.

14. Это удобная точка для начала.

Когда слушаешь лекции и читаешь разные материалы, иной раз непонятно, с чего бы начать, как подступиться. Юбки могут стать первым шагом, осязаемым и ощутимым. Внутренние изменения вот так не пощупаешь и не увидишь, для этого нужна практика. И хотя лучше всего меняться изнутри-наружу, когда мы только в начале пути, нам гораздо проще запустить изменения в обратную сторону — снаружи-вовнутрь.

Постепенно приходит и все остальное – так было и у меня. Начала с юбок, постепенно изменились привычки, режим дня, общение, поведение. Но началось все в тот момент, когда вместо новых джинсов я купила себе юбочки.

Даже легендарная Коко Шанель, которая сама когда-то одела на женщин штаны, была возмущена тем, что теперь их носят все и везде. Она говорила, что придумала брюки из стыдливости, чтобы не гулять по пляжу голышом. А сейчас женщины поголовно выглядят как мужчины, и это её печалило.

На этом пути можно столкнуться с разными испытаниями. Вас могут не понять ваши близкие и даже ваш муж (не все сразу впадают в восторг), для кого-то ваши перемены будут нежелательными и выводящими из зоны комфорта.

Вам может потребоваться время для того, чтобы найти не просто женственный образ, а свой собственный, который пойдет вам и в котором вы будете чувствовать себя уверенно и уютно.

Вам, может быть, и не удастся так сразу взять и перейти только на юбочки.

В итоге каждая из нас приходит к своему балансу. У кого-то остаются брюки для походов, катания на лыжах, спортивных занятий и так далее. У кого-то остаются комфортные виды брюк вроде шароваров или классики. У кого-то лежат в шкафу любимые джинсы, чтобы надеть их на случай, когда надо сделать все быстро и уверенно.

У меня брюк нет. Мой шкаф полон платьев и юбок (все же платьев больше, я питаю к ним особую слабость). В брюках мне неудобно, некомфортно, некрасиво. Да и муж мой, увидев впервые меня в штанах для йоги, очень удивился и выразил надежду, что сразу после занятия это будет с меня снято. Он уже видит разницу, как меняется мое внутреннее состояние и поведение в зависимости от того, во что я одета.

Пять с половиной лет позади, мой годичный эксперимент затянулся, и дал столько плодов и поводов для размышлений! Сколько девочек вдохновились и попробовали изменить свой образ жизни, начав с платьев. Сколько же писем мы получили именно о юбках и платьях – и продолжаем получать. А дальше у многих эти самые перемены продолжались в других направлениях. И это здорово!

Да, юбки — это не просто так. Не зря они будоражат умы. Потому что носить юбки и платья — это естественно для женщины. Это некий вызов обществу, где в моде унисекс. Где все естественное давно стало неестественным, и на замену ему пришло нечто чужеродное, но социально одобряемое.

И быть женщиной сегодня – это вызов, нравится нам это или нет. Когда я не соглашаюсь отказываться от своей женской природы ради удобства, комфорта или моды. Когда я сохраняю свою женскую суть и не стыжусь этого. Когда я живу в гармонии с собой, не пытаясь кому-то что-то доказать и даже чего-то добиться. Я просто попадаю в поток женской энергии, и он сам даёт мне все, что мне нужно. Через мужа, через других людей, иногда непонятным и мистическим образом.

Для меня носить юбки и платья это не подвиг, не героизм. Для меня это естественный ход вещей, как пить чистую воду вместо химических соков и напитков, как воспитывать детей дома, не пользуясь услугами нянь и садиков, как быть собой и никого из себя не строить.

И правда, что может быть естественнее для женщины чем выглядеть как женщина, красиво и целомудренно? Хотя для возвращения к такому естественному ходу вещей мне пришлось проделать немалый путь, избавляясь от всего ненужного и навязанного извне.

Да, это мой опыт. Но мне кажется, что каждой женщине стоит попробовать и сравнить, чтобы прочувствовать и понять, каково это. И почему действительно стоит над этим задуматься.

Ольга Валяева — valyaeva.ru

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P.S.



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В.Лычковский (сост.). Женщины в мужской одежде - это божественно?...pdf

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