Что так удивило Д.А. Медведева в этой книге?
До меня дошёл слух, что Дмитрию Анатольевичу Медведеву показали мою запрещённую книгу "Апокалипсис наступит завтра" (признанную по суду "экстремистской"), в которой я рассказал, в числе прочего, как Пётр I из рода Романовых (Римских!) превращал Россию в филиал "Священной Римской империи германской нации", переняв у той герб — двуглавого орла с нимбами (как у всех святых) и приняв оттуда к гербу в нагрузку сотни тысяч германских жидов-ашкеназов, коих потом, после смерти Петра I, его супруга, Екатерина I и его дочь Елизавета Петровна, пытались выслать всех вон, за рубеж, немедленно!
Прижизненные портреты Петра I, его жены и дочерей.
Самое интересное, что Пётр I сам был Жидом, причём Жидом с большой буквы, и его жена Екатерина I и его дочери тоже были Жидовками, о чём говорят их прижизненные портреты, на которых жидовская генетика хорошо видна, и тем не менее, после смерти Петра I, скончавшегося в 1725 году, Екатерина I уже в 1727 году пишет высочайший Указ "О высылке жидов из России"!!! (После чего, меньше чем через месяц, она умирает при загадочных обстоятельствах...)
Указ Именной, состоявшийся в Верховном Тайном Совете 26 апреля 1727 года. О высылке Жидов из России и наблюдении, дабы они не вывозили с собою золотых и серебряных Российских денег.
"Сего Апреля 20, Ее Императорское Величество указала: Жидов, как мужеска, так и женска пола, которые обретаются на Украине и в других Российских городах, тех всех выслать вон из России за рубеж немедленно, и впредь их ни под какими образы в Россию не впускать и того предостерегать во всех местах накрепко; а при отпуске их смотреть накрепко ж, чтобы они из России за рубеж червонных золотых и ни каких Российских серебряных монет и ефимков отнюдь не вывезли; а буде у них червонные и ефимки или какая Российская монета явится и за оные дать им медными деньгами". (Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Том 7. 1723-1727. СПб., 1830. С. 728).
Дмитрия Анатольевича, как мне сказали, очень удивило явное противоречие в моём рассказе: Пётр I запустил жидов в Россию, а его жена и дочь, сами будучи явными Жидовками, решили всех жидов депортировать из России?! Как же так?! (Елизавета издала точно такой же Указ "О высылке жидов из России" в 1742 году, через 15 лет).
Как эти две нерусские бабы могли насильно депортировать из России себе подобных?!
Между тем, тут всё просто и логично!
Екатерина I и Елизавета Петровна кем были?!
Они были обе самодержцами! То есть, императрицами, обладавшими в Российской империи неограниченной властью! Они управляли судьбами людей, их жизнями, а часть трудовых доходов их подданных наполняла государственную казну, которой они распоряжались по своему усмотрению.
Другой вопрос: а что делали в России жиды с малой буквы, которых эти две императрицы пытались изгнать за пределы Российской империи своими высочайшими указами?
Они буквально грабили подданных Российской империи, спаивая их в своих "шинках" или разоряя ростовщичеством, ссуживая российскому народу деньги по кабально-высоким процентным ставкам.
И ладно бы, если бы оные жиды, разоряя таким образом российский народ, делали это в пользу Государства Российского! Так нет же! Все полученные неправедным путём денежки жиды-ашкеназы конвертировали в твёрдую валюту — прежде всего в золото и серебро и затем вывозили в банки, расположенные на территории Европы, обогащая тем самым казну "Священной Римской империи германской нации", которая собственно и породила их, жидов-ашкеназов, веков этак семь назад, аккурат на своей территории. Отчего самоназвание самой крупной ветви евреев — "ашкеназы" — означает "Германия". А Германия была центром "Священной Римской империи германской нации".
Для справки: ашкеназы (ивр. אשכנזים) — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе. Употребление этого названия для данной культурной общности зафиксировано источниками, относящимися к XIV веку. Исторически бытовым языком подавляющего большинства ашкеназов был идиш (диалект немецкого). По состоянию на конец XX века, ашкеназы составляют большую часть (около 80 %) евреев мира, их доля среди евреев США ещё выше. Однако в Израиле они составляют лишь около половины еврейского населения. Традиционно противопоставляются сефардам — субэтнической группе евреев, оформившейся в средневековой Испании. Сефарды (ивр. סְפָרַדִּים «сфарадим», от топонима Сфарад (סְפָרַד), отождествляемого с Испанией) — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата. Исторически бытовым языком сефардских евреев служил ладино (жудезмо, сефардский язык). Всего на планете проживает сефардов приблизительно 1,5 — 2 миллиона, ашкеназов приблизительно — 12 миллионов. (Википедия).
Именно эта причина изгнания жидов из России (коммерческий грабёж России в пользу Запада) и была указана в высочайшем Указе Елизаветы Петровны, подписанном её высочеством 2 декабря 1742 года:
Получается, что две российские императрицы совершенно ясно понимали, что совершившие в петровские времена и ранее "коммерческое нашествие" на Россию евреи-ашкеназы были буквально "агентами вражеского стана". Они были запрограммированы, с одной стороны, разорять Россию, с другой стороны, обогащать своих западных хозяев, которые брали с них "десятину" (со всех их доходов), а за это давали им своё покровительство.
Покровительство — заступничество, защита, благоприятное отношение, поощрение какой-нибудь деятельности, оказываемые влиятельным или сильным слабому, родственному по крови.
В Священной Римской империи германской нации во времена Петра I и позже покровителями жидов-ашкеназов были Габсбурги.
ГАБСБУРГИ, династия, правившая в Австрии (1282—1918), Чехии и Венгрии (1526—1918), части Италии (с XVI века до 1866), в «Священной Римской империи» (1438—1806), Испании (1516—1700), Нидерландах. Родоначальником Габсбургов был, по-видимому, Гунтрам Богатый (около 950) из Верхнего Эльзаса. С 1090 Габсбурги — графы, с 1135 — ландграфы на Верхнем Рейне и в Средней Швейцарии (здесь, в швейцарской области Ааргау, в 1020 был построен замок Habsburg, от которого ведет начало название «Габсбурги»). В 1273 второстепенные князья Германии впервые были избраны императорами «Священной Римской империи». Рудольф I (1273—1291) обеспечил за Габсбургами герцогства Австрию и Штирию, которые с присоединенными в XIV веке Каринтией. Крайней, Тиролем стали основным ядром наследственных владений Габсбургов, оказавшихся в ряду сильнейших германских территориальных князей. С 1438 Габсбурги постоянно избирались императорами. При Карле V (с 1516 — испанский король Карл I, с 1519 — император «Священной Римской империи») под властью Габсбургов оказались Германия, Австрия, Чехия, часть Венгрии, Нидерланды, часть Италии, Испания и ее колонии в Америке. Источник.
Если верить новой науке ДНК-генеалогии, то появились жиды-ашкеназы в Европе аккурат при Габсбургах, примерно 700 лет назад. Об этом сообщил еврейский сайт www.jewish.ru
В свою очередь генетика королевского рода Габсбургов была столь интересной, что один из Габсубргов — Леопольд I — был похож на Петра I как его родной брат.
Другой король из рода Габсбургов был одним ликом с нынешним правителем Украины, евреем-ашкеназом Петром Порошенко (Вальцманом).
Ну просто уникальное сходство лиц Карла VI, правителя Священной Римской империи c 1711 по 1740 годы, и нынешнего правителя Украины Петра Порошенко (Вальцмана).
Казалось бы, это чисто случайное внешнее сходство двух людей! Ан нет, в этом мире нет ничего случайного.
Смотрите сами:
Это флаг Украины, современного государства на карте мира. Во времена царствования Романовых это была окраинная область Российской империи, в которой в числе прочих южных народов проживали русины, наполовину истреблённые Габсбургами в годы Первой мировой войны в концлагере Талергоф.
Фото 1914 года. Распятие русинов.
Это флаг Нижней Австрии.
Это флаг Королевства Далмация.
Все три флага — одинаковые!!! Вы не понимаете, почему?
Австрия раньше была в составе Австро-Венгерской империи и долгое время, с 1282 по 1918 годы, находилась под управлением Габсбургов. А что нам известно про Королевство Далмацию?
Читаем энциклопедию: "Королевство Далмация — вассальное королевство, существовавшее с 1815 по 1918 под властью Габсбургской монархии. Оно было сформировано из территорий, которые Габсбурги отвоевали у Французской Империи в 1815 году. Королевство Далмация оставалась отдельной административной единицей Австро-Венгрии до 1918 года, после этого многие территории королевства (за исключением Задара и Ластово) стали частью Королевства сербов, хорватов и словенцев (позже Королевства Югославия)". Источник.
То, что флаг Украины является точной копией флага Габсбургов, это заслуга всё тех же евреев-ашкенази, у которых Габсбурги были покровителями, буквально "крёстными отцами".
Приложение: "Пётр Порошенко — родственник правителя Священной Римской империи Карла VI?!"
В свете вышеизложенного, меня, кстати, уже не удивляет потрясающее сходство Дмитрия Анатольевича Медведева с последним Российским императором Николаем II.
Наверняка, одна кровь, одна генетика! Похоже, что только поэтому он и занимает сейчас должность премьер-министра РФ.
И с жидами-ашкеназами он задружился себе на голову, как и Николай II, которого в 1918 году эти жиды-ашкеназы обезглавили, жестоко убив и всю его семью вместе с прислугой...
Ведь видит же Дмитрий Анатольевич, что и сегодня, абсолютно всё, что жидам-ашкеназам удаётся прибрать к рукам на территории России, они конвертируют в твёрдую валюту и незамедлительно вывозят заграницу!
Почему?
Да потому что там их покровители! Там их родина! А на Россию и её народ они всегда смотрели как на жертву! И так было во все времена!
Эх, Дмитрий Анатольевич! Поменьше бы вы своих бородатых советников слушали! Не доведут они вас до добра!
Приложение: "Самое страшное оружие Священной Римской империи!"
3 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин
Комментарии:
Сanyd: ну всё понятно! Паразит проник в саму ткань народа, и какое же будущее у нас? Лучшие, талантливые из славян почему-то всегда подбираются евреями, и в слоях управления получились все с прожидью! И мы видим, какие правильные, красивые черты лица у евреев с преобладанием русскости. И в то же время мне не понятно, почему эти люди себя идентифицируют сразу с иудеями (на похоронах Ваня Ургант в еврейской шапочке, Соловьёв тоже позиционирует себя евреем, также и много других персон. Почему эти люди, как только узнают о том, что мама или папа евреи, сразу дистанцируются от русскости (как МаКаревичь и др.). Я не знаю почему, но у меня наворачиваются слёзы, глядя на белокурые семьи староверов. Где-то читал, что в глубинке Китая считается за счастье дотронуться до белого человека. А вот у нас наоборот всегда чурались чёрных. Эх! Как бы хотелось сохранить белую расу...
Антон Благин: разделяю эти мысли. На многие вопросы ответ известен:
Плюс к этому, сильные мира сего открыто покровительствуют только евреям или педерастам, в обоих случаях ставка делается на людей с дегенерацией. Поэтому, из-за этого нескрываемого покровительства, чтобы сегодня быть успешным, выгодно записываться в евреи или педерасты. Вот и записываются, чтобы всюду получить "зелёный свет"! Вот и кричат прямо с экрана телевизора, как Владимир Соловьёв, что они из числа "богоизбранных"...
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Антон, добрый вечер. Давно ищу правду истину. Изучал работах многих патриотов: Стариков, НОД Федорова, ведическая культура, КОБ.
Для меня лучшие просветители Антон Благин, ВП СССР (авторы КОБы) и Вячеслав Пронин.
КОБ ты точно знаешь!!! Посмотри обязательно фильмы Вячеслава Пронина, он говорит о многих полезных вещах: родовые поместья, пермакультура, сыроедение, сверхвозможности человека.
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Антон, прочти обязательно этот комментарий. Кроме решения иудейского вопроса, мы должны понимать к какому финишу придем в итоге.
Я не поклонник творчества Владимира Мегре, не сторонник движения «Анастасия». Но идея “Родовые Поместья” не подлежит сомнению!!! Главное, что дает эта идея – САМОДОСТАТОЧНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ от несправедливой системы (человек не будет бояться, если вслед за мудрым Сталиным, придет ******** Хрущев). Идея “Родовые Поместья” может быть успешно реализована неразрывно от видовой пищи (сыроедение), естественного земледелия (пермакультура), экологического домостроения, закаливания (певец Алексей Мартынов ходит в 20-ти градусный мороз в шортах и в футболке, т.е. человеку теплая или кожаная одежда НЕНУЖНА). Если человек воплотил в жизнь вышесказанные идеи, то ему все отрасли промышленности и с/х практически НЕ НУЖНЫ. В комментариях некоторые “гении” (в основном левашовцы) писали, что РП- это секта, а сыроедение- способ угробить здоровье и т.д. Вы это скажите Алексею Мартынову и Александру Елисееву (Изюм). Я знаю про многие неудачные случаи перехода на сыроедение. Некоторым людям просто не хватает воли во время перехода на сыроедение (срываются, употребляют термически обработанную пищу) или не полностью информированы. Есть замечательная книга Фредерика Патенода “Секреты сыроедения”, там описаны все ошибки начинающих сыроедов, такие как переедание кислых продуктов (апельсины, помидоры, ананасы); неправильное чередование продуктов; переедание; злоупотребление орехами, авокадо, семечками, салатами и всяким смешиванием. Среди сыроедов мало кто знает об этой книге. Вообще, современная продовольственная сфера проблемная и очень доходная. Сыроеду нужен минимум продуктов, чтобы поесть, а пермакультура поможет человеку легко вырастить необходимое количество экологически чистой еды. Но переезд на землю легким не будет, придется все же что-то делать, а не в потолок плевать. Возможно, нужно будет нанять с/х технику в первый год, распланировать свой участок. Со строительством дома то же будут трудности, а переход на сыроедение займет 1-1,5 года.
Воплощать идею “Родовые Поместья” необходимо на основе Копного Права в Родовых ПОСЕЛЕНИЯХ. Самодостаточный человек в то же время может и должен быть общественным и коллективным. В Родовом Поселении, состоящем из множества Родовых Поместий, можно построить школу, дом Культуры, артель или мастерскую. Так же можно использовать блага города: электричество, интернет. Но я глубоко убежден, что во 2-м или 3-м поколении у людей начнут просыпаться сверхспособности и технические приспособления не понадобятся.
Считаю, что Царствие Божье на земле наступит, когда ВСЁ человечество будет жить в Родовых Поместьях (это конечный этап, возвращение к истинной жизни). Природа не выдержит бесконечного технократического движения человечества. Но пока существует мировой жандарм (США) и вся мировая капиталистическая паразитарная система, переход всего населения нашей страны в Родовые Поместья ОПАСЕН!!! Я предлагаю переход в несколько этапов:
1. Этот этап уже идет, кто сильно очень хотел переехать на землю, сделал. В нашей стране уже много Родовых Поселений.
2. Принятие закона о Родовых Поместьях, позволяющие каждой желающей семье бесплатно взять землю (1-4 гектара) в вечное пользование с правом передачи по наследству без обременения налогами на участок и выращиваемую с/х продукцию. С правом прописки жильцов в доме на этом участке. Все площади, что семья или человек имеет сверх своего Родового поместья будут налогами облагаться по экспоненте – это простой и действенный механизм освобождения неоправданного владения большими площадями пригодной для проживания земли. Естественно, цифры будут уточняться, и меняться в зависимости и от экономической конъюнктуры и даже местных особенностей.
3. Государственная пропаганда жизни на земле в Родовых Поместьях. Многие жители захотят поменять свой образ жизни (хотя бы оставаясь в городе перейти на сыроедение).
4. Те граждане, которые не захотят переехать в РП, смогут через 10-20 лет сравнить свое качество жизни и качество жизни жителей Родовых Поместий, поменять свое отношение к этой идее и сделать осознанный выбор в пользу жизни в гармонии с природой.
5. Завершающий этап. Все граждане РУСИ (наша страна через несколько десятилетий будет гораздо больших размеров, чем сейчас) смогут переехать в Родовые Поместья только, если не будет существовать мировой глобальной техногенной цивилизации (природа об этом позаботиться, есть много пророчеств о природных катаклизмах).
Чтобы не быть голословным, перечисляю самые важные источники.
РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ.
Необходимо вернуть людям их малую РОДИНУ, каждой желающей семье бесплатно дать землю (1-4 гектара), в вечное пользование с правом передачи по наследству без обременения налогами на участок и выращиваемую с/х продукцию.
(Источник: фильмы Вячеслава Пронина “Гражданин и земля” , “Человек и Родина” и др. ” Книги Мегре В.Н. (Анастасия- это художественный образ) Х/ф “Прекрасная зеленая”. )
СЫРОЕДЕНИЕ. ЛЕЧЕБНОЕ ГОЛОДАНИЕ.
Сырое вегетарианство(фрукты, ягоды, овощи, зелень) единственно верный, богом предназначенный способ питания, для долгой, энергичной и счастливой жизни без болезней. (Источник: книги Николаева В., Себастьяновича П. , Фредерика Патенода, Аршавира Ованесяна, Елисеева Александра. Мартынов Алексей. “Евангилия мира от Ессеев”. Праноедение. Джерико Санфайер. Зинаида Баранова.)
ПЕРМАКУЛЬТУРА.
Земля может давать без большого труда огромную биомассу растений. Но если к земле относиться потребленчески и без ума, то придется на ней пахать в прямом и переносном смысле. (Источник: опыт таких фермеров, как Николая Курдюмова, Зеппа Хольцера, Масанобу Фукуока, Эдварда Фолкнера, Овсинского И.Е. , Билла Моллисона. Д/ф “Знакомство с дизайном пермакультуры”.)
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ.
Обычному гражданину нужно 20-30 лет, чтобы заработать на 2-х ком. квартиру. Как за 1-2 сезона построить экологически чистый дом из подручных материалов. (Источник: семинары Евгения Широкова. Д/ф “Родное”. Дом из соломы нулевого энергопотребления. Саманный дом. Экодом из соломы и глины. Д/ф “Сознательное стр-во. Дом-гибрид”)
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Василий, здравствуйте! Благодарю за идеи и советы. Принял. Буду думать. С уважением, А.Б.
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Антон, следует так же добавить источники по альтернативной истории:
С.Петербург – самый древний город на планете, столица римской или мирской (мировой) империи – Русь. Первоначально назывался Орехов(Иерихон). Империя по всей планете воздвигала пирамиды, столпы, однотипные крепости-звезды.
Источники: Д/ф Вячеслава Пронина “Власть государства”.
Сайт: mishawalk.blogspot.com.tr ; iskatel.info ; Картины Эжена Фландена, Робера Юбера, Джованни Пиранези, Себастьяно Риччи и Марко Риччи. dostoyanieplaneti.ru.
Так же Новая хронология Фоменко и Носовского. Крамольная карта. Так же Игорь Гусев, башня(катушка) Теслы.
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…. -ашкеназы можно спокойно убрать, уважяемый .
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По поводу Медведева и Ашкеназов:
- Разуй глаза и посмотри на предмет изучения (если его высказываний не достаточно…).
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Благин! Тварь пархатая а пять ЖИДким гумусом излился, гавах сюда пришёл собирать мразота ЖИДкая.
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Вета, не кидайся жидовским гумусом! На меня эти понты не действуют!