Что так удивило Д.А. Медведева в этой книге?

До меня дошёл слух, что Дмитрию Анатольевичу Медведеву показали мою запрещённую книгу "Апокалипсис наступит завтра" (признанную по суду "экстремистской"), в которой я рассказал, в числе прочего, как Пётр I из рода Романовых (Римских!) превращал Россию в филиал "Священной Римской империи германской нации", переняв у той герб — двуглавого орла с нимбами (как у всех святых) и приняв оттуда к гербу в нагрузку сотни тысяч германских жидов-ашкеназов, коих потом, после смерти Петра I, его супруга, Екатерина I и его дочь Елизавета Петровна, пытались выслать всех вон, за рубеж, немедленно!



Прижизненные портреты Петра I, его жены и дочерей.

Самое интересное, что Пётр I сам был Жидом, причём Жидом с большой буквы, и его жена Екатерина I и его дочери тоже были Жидовками, о чём говорят их прижизненные портреты, на которых жидовская генетика хорошо видна, и тем не менее, после смерти Петра I, скончавшегося в 1725 году, Екатерина I уже в 1727 году пишет высочайший Указ "О высылке жидов из России"!!! (После чего, меньше чем через месяц, она умирает при загадочных обстоятельствах...)

Указ Именной, состоявшийся в Верховном Тайном Совете 26 апреля 1727 года. О высылке Жидов из России и наблюдении, дабы они не вывозили с собою золотых и серебряных Российских денег.

"Сего Апреля 20, Ее Императорское Величество указала: Жидов, как мужеска, так и женска пола, которые обретаются на Украине и в других Российских городах, тех всех выслать вон из России за рубеж немедленно, и впредь их ни под какими образы в Россию не впускать и того предостерегать во всех местах накрепко; а при отпуске их смотреть накрепко ж, чтобы они из России за рубеж червонных золотых и ни каких Российских серебряных монет и ефимков отнюдь не вывезли; а буде у них червонные и ефимки или какая Российская монета явится и за оные дать им медными деньгами" . (Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Том 7. 1723-1727. СПб., 1830. С. 728).

Дмитрия Анатольевича, как мне сказали, очень удивило явное противоречие в моём рассказе: Пётр I запустил жидов в Россию, а его жена и дочь, сами будучи явными Жидовками, решили всех жидов депортировать из России?! Как же так?! (Елизавета издала точно такой же Указ "О высылке жидов из России" в 1742 году, через 15 лет).

Как эти две нерусские бабы могли насильно депортировать из России себе подобных?!

Между тем, тут всё просто и логично!

Екатерина I и Елизавета Петровна кем были?!

Они были обе самодержцами! То есть, императрицами, обладавшими в Российской империи неограниченной властью! Они управляли судьбами людей, их жизнями, а часть трудовых доходов их подданных наполняла государственную казну, которой они распоряжались по своему усмотрению.

Другой вопрос: а что делали в России жиды с малой буквы, которых эти две императрицы пытались изгнать за пределы Российской империи своими высочайшими указами?

Они буквально грабили подданных Российской империи, спаивая их в своих "шинках" или разоряя ростовщичеством, ссуживая российскому народу деньги по кабально-высоким процентным ставкам.

И ладно бы, если бы оные жиды, разоряя таким образом российский народ, делали это в пользу Государства Российского! Так нет же! Все полученные неправедным путём денежки жиды-ашкеназы конвертировали в твёрдую валюту — прежде всего в золото и серебро и затем вывозили в банки, расположенные на территории Европы, обогащая тем самым казну "Священной Римской империи германской нации", которая собственно и породила их, жидов-ашкеназов, веков этак семь назад, аккурат на своей территории. Отчего самоназвание самой крупной ветви евреев — "ашкеназы" — означает "Германия". А Германия была центром "Священной Римской империи германской нации".

Для справки: ашкеназы (ивр. אשכנזים‎) — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе. Употребление этого названия для данной культурной общности зафиксировано источниками, относящимися к XIV веку. Исторически бытовым языком подавляющего большинства ашкеназов был идиш (диалект немецкого). По состоянию на конец XX века, ашкеназы составляют большую часть (около 80 %) евреев мира, их доля среди евреев США ещё выше. Однако в Израиле они составляют лишь около половины еврейского населения. Традиционно противопоставляются сефардам — субэтнической группе евреев, оформившейся в средневековой Испании. Сефарды (ивр. סְפָרַדִּים‎ «сфарадим», от топонима Сфарад (סְפָרַד), отождествляемого с Испанией) — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата. Исторически бытовым языком сефардских евреев служил ладино (жудезмо, сефардский язык). Всего на планете проживает сефардов приблизительно 1,5 — 2 миллиона, ашкеназов приблизительно — 12 миллионов. (Википедия).

Именно эта причина изгнания жидов из России (коммерческий грабёж России в пользу Запада) и была указана в высочайшем Указе Елизаветы Петровны, подписанном её высочеством 2 декабря 1742 года:

Получается, что две российские императрицы совершенно ясно понимали, что совершившие в петровские времена и ранее "коммерческое нашествие" на Россию евреи-ашкеназы были буквально "агентами вражеского стана". Они были запрограммированы, с одной стороны, разорять Россию, с другой стороны, обогащать своих западных хозяев, которые брали с них "десятину" (со всех их доходов), а за это давали им своё покровительство.

Покровительство — заступничество, защита, благоприятное отношение, поощрение какой-нибудь деятельности, оказываемые влиятельным или сильным слабому, родственному по крови.

В Священной Римской империи германской нации во времена Петра I и позже покровителями жидов-ашкеназов были Габсбурги.

ГАБСБУРГИ, династия, правившая в Австрии (1282—1918), Чехии и Венгрии (1526—1918), части Италии (с XVI века до 1866), в «Священной Римской империи» (1438—1806), Испании (1516—1700), Нидерландах. Родоначальником Габсбургов был, по-видимому, Гунтрам Богатый (около 950) из Верхнего Эльзаса. С 1090 Габсбурги — графы, с 1135 — ландграфы на Верхнем Рейне и в Средней Швейцарии (здесь, в швейцарской области Ааргау, в 1020 был построен замок Habsburg, от которого ведет начало название «Габсбурги»). В 1273 второстепенные князья Германии впервые были избраны императорами «Священной Римской империи». Рудольф I (1273—1291) обеспечил за Габсбургами герцогства Австрию и Штирию, которые с присоединенными в XIV веке Каринтией. Крайней, Тиролем стали основным ядром наследственных владений Габсбургов, оказавшихся в ряду сильнейших германских территориальных князей. С 1438 Габсбурги постоянно избирались императорами. При Карле V (с 1516 — испанский король Карл I, с 1519 — император «Священной Римской империи») под властью Габсбургов оказались Германия, Австрия, Чехия, часть Венгрии, Нидерланды, часть Италии, Испания и ее колонии в Америке. Источник.

Если верить новой науке ДНК-генеалогии, то появились жиды-ашкеназы в Европе аккурат при Габсбургах, примерно 700 лет назад. Об этом сообщил еврейский сайт www.jewish.ru

В свою очередь генетика королевского рода Габсбургов была столь интересной, что один из Габсубргов — Леопольд I — был похож на Петра I как его родной брат.

Другой король из рода Габсбургов был одним ликом с нынешним правителем Украины, евреем-ашкеназом Петром Порошенко (Вальцманом).

Ну просто уникальное сходство лиц Карла VI, правителя Священной Римской империи c 1711 по 1740 годы, и нынешнего правителя Украины Петра Порошенко (Вальцмана).

Казалось бы, это чисто случайное внешнее сходство двух людей! Ан нет, в этом мире нет ничего случайного.

Смотрите сами:

Это флаг Украины, современного государства на карте мира. Во времена царствования Романовых это была окраинная область Российской империи, в которой в числе прочих южных народов проживали русины, наполовину истреблённые Габсбургами в годы Первой мировой войны в концлагере Талергоф.



Фото 1914 года. Распятие русинов.

Это флаг Нижней Австрии.

Это флаг Королевства Далмация.

Все три флага — одинаковые!!! Вы не понимаете, почему?

Австрия раньше была в составе Австро-Венгерской империи и долгое время, с 1282 по 1918 годы, находилась под управлением Габсбургов. А что нам известно про Королевство Далмацию?

Читаем энциклопедию: "Королевство Далмация — вассальное королевство, существовавшее с 1815 по 1918 под властью Габсбургской монархии. Оно было сформировано из территорий, которые Габсбурги отвоевали у Французской Империи в 1815 году. Королевство Далмация оставалась отдельной административной единицей Австро-Венгрии до 1918 года, после этого многие территории королевства (за исключением Задара и Ластово) стали частью Королевства сербов, хорватов и словенцев (позже Королевства Югославия)". Источник.

То, что флаг Украины является точной копией флага Габсбургов, это заслуга всё тех же евреев-ашкенази, у которых Габсбурги были покровителями, буквально "крёстными отцами".

Приложение: "Пётр Порошенко — родственник правителя Священной Римской империи Карла VI?!"

В свете вышеизложенного, меня, кстати, уже не удивляет потрясающее сходство Дмитрия Анатольевича Медведева с последним Российским императором Николаем II.

Наверняка, одна кровь, одна генетика! Похоже, что только поэтому он и занимает сейчас должность премьер-министра РФ.

И с жидами-ашкеназами он задружился себе на голову, как и Николай II, которого в 1918 году эти жиды-ашкеназы обезглавили, жестоко убив и всю его семью вместе с прислугой...

Ведь видит же Дмитрий Анатольевич, что и сегодня, абсолютно всё, что жидам-ашкеназам удаётся прибрать к рукам на территории России, они конвертируют в твёрдую валюту и незамедлительно вывозят заграницу!

Почему?

Да потому что там их покровители! Там их родина! А на Россию и её народ они всегда смотрели как на жертву! И так было во все времена!

Эх, Дмитрий Анатольевич! Поменьше бы вы своих бородатых советников слушали! Не доведут они вас до добра!

Приложение: "Самое страшное оружие Священной Римской империи!"

3 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Сanyd: ну всё понятно! Паразит проник в саму ткань народа, и какое же будущее у нас? Лучшие, талантливые из славян почему-то всегда подбираются евреями, и в слоях управления получились все с прожидью! И мы видим, какие правильные, красивые черты лица у евреев с преобладанием русскости. И в то же время мне не понятно, почему эти люди себя идентифицируют сразу с иудеями (на похоронах Ваня Ургант в еврейской шапочке, Соловьёв тоже позиционирует себя евреем, также и много других персон. Почему эти люди, как только узнают о том, что мама или папа евреи, сразу дистанцируются от русскости (как МаКаревичь и др.). Я не знаю почему, но у меня наворачиваются слёзы, глядя на белокурые семьи староверов. Где-то читал, что в глубинке Китая считается за счастье дотронуться до белого человека. А вот у нас наоборот всегда чурались чёрных. Эх! Как бы хотелось сохранить белую расу...

Антон Благин: разделяю эти мысли. На многие вопросы ответ известен:

Плюс к этому, сильные мира сего открыто покровительствуют только евреям или педерастам, в обоих случаях ставка делается на людей с дегенерацией. Поэтому, из-за этого нескрываемого покровительства, чтобы сегодня быть успешным, выгодно записываться в евреи или педерасты. Вот и записываются, чтобы всюду получить "зелёный свет"! Вот и кричат прямо с экрана телевизора, как Владимир Соловьёв, что они из числа "богоизбранных"...