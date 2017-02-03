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Анатомия предательства элиты

08:14. 3 февраля 2017 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

Именно предательство элиты привело к крушению нашей государственности. Причем дважды за один ХХ век: в 1917 и 1991 году. И этот страшный урок должен быть усвоен, чтобы никогда больше не повторилась русская трагедия. Она может быть немедленной, как гражданская война начавшаяся в 1918 году, а может вспыхнуть через 23 года после распада страны, как сегодняшняя война на Донбассе. С одной стороны великороссы и малороссы – с другой стороны они же.

Как и почему происходит предательство элит? Какова анатомия этого процесса? Почему предательство свершилось в 1917 и 1991 и не произошло в 1941? Какие угрозы существуют сегодня?

Обо всем этом рассказывает этот ролик. Чтобы пояснить свою точку зрения, пришлось ввести одно понятие, связанное с элитой.

Это: СПП.

С – сохранение, П – преумножение, П – передача.

Того, что имеет элита.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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