Лидия Литвяк, самая результативная женщина-истребитель Второй Мировой войны, по воспоминаниям сослуживцев, была образцом женственности и обаяния. Невысокая белокурая девушка очень сдержанно относилась к восторженным взглядам и словам однополчан и, что особенно импонировало лётчикам, никому не отдавала предпочтения. Главным для неё была борьба с фашизмом, и этому она отдавала все свои силы. Родилась Лилия Литвяк 18 августа 1921 года в Москве. В 14 лет поступила в аэроклуб, в 15 - выполнила первый самостоятельный полёт. Затем училась на курсах геологов, участвовала в экспедиции на Крайний Север. После окончания Херсонской школы пилотов стала одним из лучших инструкторов Калининского аэроклуба. К началу Великой Отечественной войны она успела "поставить на крыло" 45 курсантов - будущих воздушных бойцов. С первых дней войны Литвяк пыталась попасть на фронт. А когда узнала о том, что известная лётчица Герой Советского Союза Марина Раскова приступила к формированию женских авиаполков, быстро добилась своего. Схитрив, ей удалось приписать к имевшемуся налёту 100 часов и получить назначение в авиагруппу Марины Расковой. Вспоминает старший сержант Инна Паспортникова, бывшая в годы войны техником самолёта Лидии Литвяк: "В октябре 1941 года, когда мы ещё тренировались на учебной базе под Энгельсом, во время построения Лиле приказали выйти из строя. Она была в зимней форме, и мы все увидели, что она отрезала верха своих меховых унтов, чтобы сделать модный воротник для лётного комбинезона. Наш командир Марина Раскова спросила, когда она это сделала, и Лиля ответила: "Ночью..." Раскова сказала, что следующей ночью Лиля, вместо того чтобы спать, отпорет воротник и пришьёт мех обратно на унты. Её к тому же ещё и арестовали, посадив в отдельное помещение, и она действительно всю ночь занималась обратной перешивкой меха. Это был первый раз, когда другие женщины обратили внимание на Лилю, поскольку раньше никто даже не замечал эту невысокую, миниатюрную девушку. В свои 20 лет она была такая худенькая, симпатичная и очень похожая на популярную в те годы актрису Серову. Странное дело: шла война, а эта маленькая девушка с белокурыми волосами думала о каком-то меховом воротничке..." Свои первые боевые вылеты отважная лётчица совершила в составе 586-го женского истребительного авиаполка весной 1942 года в небе Саратова, прикрывая Волгу от налётов вражеской авиации. С 15 апреля по 10 сентября 1942 года выполнила 35 боевых вылетов на патрулирование и сопровождение транспортных самолётов с важными грузами. 10 сентября 1942 года, в составе того же полка, прибыла под Сталинград и за короткий период времени совершила 10 боевых вылетов. 13 сентября, во втором боевом вылете по прикрытию Сталинграда, открыла свой боевой счёт. Сначала сбила бомбардировщик Ju-88, затем выручая свою подругу Раю Беляеву, у которой кончились боеприпасы, заняла её место и после упорного поединка подбила Ме-109. В конце сентября она добилась перевода в составе группы девушек - лётчиц в 437-й истребительный авиаполк, защищавший небо Сталинграда. Женское истребительное звено просуществовало недолго. Его командир, старший лейтенант Р. Беляева, вскоре была сбита и после вынужденного прыжка с парашютом долго лечилась. Вслед за ней выбыла из строя по болезни М. Кузнецова. В полку остались только 2 лётчицы: Л. Литвяк и Е. Буданова. Именно они достигли наивысших результатов в боях. Вскоре Лидия сбила ещё один "Юнкерс". С 10 октября женская пара находилась в оперативном подчинении 9-го Гвардейского истребительного авиаполка. Уже 3 сбитых немецких самолёта, из них один - лично имела она, когда пришла в полк советских асов. Недолгое, но заметное пребывание в полку Лили Литвяк, её техника Инны Паспортниковой и Кати Будановой надолго остались в памяти Гвардейцев. В те дни основной задачей девушек было прикрытие стратегически важного прифронтового центра (города Житвур), сопровождение транспортных самолётов. Литвяк выполнила 58 таких боевых вылетов. За отличное выполнение заданий командования Лидия была зачислена в группу "свободных охотников" за самолётами противника. Прибыв на передовой аэродром, она выполнила 5 боевых вылетов и провела 5 воздушных боёв. Школа 9-го Гвардейского ИАП закалила отважных лётчиц и повысила их боевое мастерство. Новыми боевыми победами была увенчана их слава и после перевода 8 января 1943 года в 296-й истребительный авиационный полк. К февралю Литвяк выполнила 16 боевых вылетов на сопровождение штурмовиков, разведку войск противника и прикрытие наших наземных войск. 5 февраля 1943 года командование 296-го ИАП сержант Л. В. Литвяк была представлена к первой награде - ордену Красной Звезды. 11 февраля 1943 года командир полка подполковник Н. И. Баранов повёл четвёрку истребителей в бой. И снова, как в сентябре 1942 года, Лида одержала двойную победу: сбила лично бомбардировщик Ju-88 и в группе - истребитель FW-190. В одном из боёв её "Як" был подбит и Лидия совершила вынужденную посадку на вражеской территории. Выскочив из кабины она, отстреливаясь, бросилась бежать от приближающихся к ней немецких солдат. Но расстояние между ними быстро сокращалось. Вот уже последний патрон остался в стволе... И вдруг над головами противника пронесся наш штурмовик. Поливая немецких солдат огнём, он заставил их броситься на землю. Затем, выпустив шасси, спланировал рядом с Лидой и остановился. Не вылезая из самолёта, лётчик отчаяно замахал руками. Девушка бросилась навстречу, втиснулась пилоту на колени, самолёт пошёл на взлёт и вскоре Лида была в полку... 23 февраля 1943 года Литвяк вручили новую боевую награду - орден Красной Звезды. Чуть раньше, 22 декабря 1942 года, она была награждена медалью "За оборону Сталинграда". Весной обстановка в воздухе ещё более осложнилась. 22 апреля в небе Ростова участвовала в перехвате группы из 12 Ju-88 и одного из них сбила. Подошедшая на помощь "Юнкерсам" шестёрка Ме-109 с ходу пошла в атаку. Лидия заметила их первая и, чтобы сорвать внезапный удар, одна встала на их пути. 15 минут вертелась смертельная карусель. С большим трудом лётчица, получившая ранение в ногу, привела искалеченный "Як" домой. Доложив, что задание выполнено, она потеряла сознание... После короткого лечения в госпитале, она отправилась в Москву, дав расписку, что в течение месяца будет долечиваться дома. Но уже через неделю Лидия вернулась в полк. 5 мая, ещё не совсем окрепнув, Литвяк вылетела на сопровождение группы бомбардировщиков Пе-2 в район Сталино. В районе цели наша группа была атакована истребителями противника. В завязавшемся бою, Лидия атаковала и сбила истребитель Ме-109. В апреле 1943 года весьма популярный журнал "Огонёк" поместил на первой странице (обложке) фото боевых подруг - Лидии Литвяк и Екатерины Будановой и короткое пояснение: "12 самолётов противника сбили эти отважные девушки". В конце мая на участке фронта, где действовал полк, немцы эффективно использовали аэростат - корректировщик. Неоднократные попытки сбить эту "колбасу", прикрываемую сильным зенитным огнём и истребителями, ни к чему не привели. Лидия эту задачу решила. 31 мая, поднявшись в воздух, она прошла вдоль линии фронта в сторону, затем углубилась в тыл противника и на аэростат зашла уже из глубины вражеской территории, со стороны солнца. Скоротечная атака длилась менее одной минуты!.. За эту блестящую победу младший лейтенант Литвяк получила благодарность от Командующего 44-й армией. К тому времени имя Лидии Литвяк уже хорошо знали не только в 8-й Воздушной армии. Командование допустило Лиду к полетам на "свободную охоту". На капоте своего "Яка" Литвяк нарисовала яркую, издалека заметную, белую лилию. 16 июля 1943 года, сопровождая группу Ил-2 к линии фронта, шестёрка наших "Яков" завязала бой с противником. 30 "Юнкерсов" и 6 "Мессеров" пытались нанести удар по нашим войскам, но их замысел был сорван. В этом бою Литвяк сбила лично один вражеский бомбардировщик Ju-88 и подбила истребитель Ме-109. Но был подбит и её самолёт. Преследуемая противником до самой земли, она сумела посадить свой "Як" на фюзеляж. Наблюдавшие за боем пехотинцы прикрыли огнём её приземление. Они были вохищены, узнав, что бесстрашным лётчиком оказалась девушка. Невзирая на лёгкие осколочные ранения в ногу и плечо, на требование ехать лечиться ответила категорическим отказом. 20 июля 1943 года командованием 73-го Гвардейского Сталинградского истребительного авиационного полка командир звена Гвардии младший лейтенант Л. В. Литвяк была представлена к ордену Красного Знамени. К тому времени, согласно наградного документа, она выполнина более 140 боевых вылетов, сбила лично 5 и в составе группы 4 самолёта противника, а также 1 аэростат наблюдения. 1 августа 1943 года командир звена 3-й эскадрильи 73-го Гвардейского истребительного авиационного полка Гвардии младший лейтенант Л. В. Литвяк не вернулась с боевого задания. Согласно последнего наградного документа от 8 августа 1943 года, Лидия Литвяк совершила 150 боевых вылетов. В воздушных боях сбила лично 6 самолётов противника (1 Ju-87, 3 Ju-88, 2 Ме-109) и 1 аэростат-корректировщик, в составе группы сбила ещё 6 самолётов и 2 подбила. [ М. Ю. Быков в своих исследованиях указывает на 4 личные и 3 групповые победы. ] Отважная лётчица награждена орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды. Характеризуя её как воздушного бойца, бывший командир 273-го ИАП, с которым Лиде пришлось некоторое время воевать, Борис Ерёмин вспоминал: "Это была прирождённая лётчица. Она обладала особым талантом истребителя, была смела и решительна, изобретательна и осторожна. Она умела видеть воздух". В тот роковой день она совершила 3 боевых вылета. В одном из них в паре с ведомым сбила Ме-109. В 4-м вылете группа из 9 "Яков", вступив в бой с 30 бомбардировщиками Ju-88 и 12 истребителями Ме-109, завязала смертельную круговерть. И вот уже горит сбитый кем-то "Юнкерс", затем разваливается на куски "Мессер". Выходя из очередного пике, Лидия увидела, что противник уходит. Собралась и наша группа. Прижавшись к верхнему краю облаков, лётчики полетели домой. Як-1Б Л. В. Литвяк - её последняя машина. 73-й Гвардейский ИАП, лето 1943 года. Внезапно из белой пелены выскочил "Мессер" и, прежде чем нырнуть обратно в облака, успел дать очередь по ведущему 3-й пары с бортовым номером "23". Лидин "Як" как бы провалился, но у земли лётчица, видимо, пыталась выровнять его... Во всяком случае, так рассказывал товарищам ведомый Лидии в этом бою - Александр Евдокимов. Это родило надежду, что Лида осталась жива. Были срочно организованы её поиски. Однако ни лётчицы, ни её самолёта найти не удалось. После гибели в одном из боёв сержанта Евдокимова, который лишь один знал в каком именно районе упал Лидин "Як", официальный поиск прекратили. Именно тогда, лётчица Лидия Владимировна Литвяк посмертно была представлена командованием полка к званию Героя Советского Союза. Фронтовая газета "Красное Знамя" от 7 марта 1944 года писала о ней как о бесстрашном соколе, лётчице, которую знали все воины 1-го Украинского фронта. Вскоре с вражеской территории вернулся один из сбитых ранее лётчиков. Он доложил, что, по словам местных жителей, на дорогу возле села Мариновка сел наш истребитель. Лётчиком оказалась девушка - белокурая, небольшого роста. К самолёту подошла автомашина с немецкими офицерами, и девушка уехала с ними... Вот что пишет в своих воспоминаниях лётчик - истребитель Дмитрий Пантелеевичй Панов: "Женщины-авиаторы были настоящим варварством. Мало того, что на аэродромах, как известно - открытых пространствах, женщине не так-то легко сходить по малой или большой нужде, что лётчики-мужчины решают относительно просто. Тем более не предусмотрено никаких удобств в самолётах. Для пилотесс даже сшили комбинезоны специального покроя с отстегивающейся нижней частью. А уж месячные циклы, во время которых женщину и близко не стоит подпускать к самолёту, наших отцов-командиров, вообще не интересовали. Такова была реальная практика участия женщин в лётном ремесле в мирное время. Не лучше было и на войне. Хлебнули мы горя, в частности, с Лилей Литвяк, которую нужно было обязательно сделать героиней и не дай бог не позволить "Мессерам" её слопать. Не просто было этого добиться, если Лиля, судя по её маневрам в воздухе, частенько плохо представляла, куда и зачем летит. Кончилось тем, что Лилю сбили в районе Донецка и она выпрыгнула с парашютом. Наши лётчики, оказавшиеся в плену вместе с Лилей, рассказывали, что видели её разъезжающей по городу в автомобиле с немецкими офицерами..." Большинство авиаторов слуху не поверили и продолжали попытки выяснить судьбу Лидии. Но тень подозрений уже вышла за пределы полка и достигла вышестоящих штабов. Командование, проявив "осторожность", не утвердило представление Литвяк к званию Героя Советского Союза, ограничившись орденом Отечественной войны 1-й степени. Как-то в момент откровения Лидия сказала механику самолёта, своей подруге: "Больше всего я боюсь пропасть без вести. Всё, что угодно, только не это". Для такого беспокойства имелись веские основания. Отец Лиды был арестован и расстрелян как "враг народа" в 1937 году. Девушка прекрасно понимала, что значит ей, дочери репрессированного, пропасть без вести. Никто и ничто не спасет её честного имени. Судьба сыграла с ней злую шутку, уготовив именно такую участь. Но Лидию искали, искали долго и упорно. Ещё летом 1946 года командир 73-го Гвардейского ИАП Иван Запрягаев послал в район Мариновки на машине несколько человек для поисков её следа. К сожалению, однополчане Литвяк опоздали буквально на несколько дней. Обломки Лидиного "Яка" уже были уничтожены... В 1968 году газета "Комсомольская Правда" предприняла попытку восстановить честное имя лётчицы. В 1971 году в поиск включились юные следопыты школы № 1 города Красный Луч. Летом 1979 года их поиски увенчались успехом! Находясь в районе хутора Кожевня, ребята узнали что летом 1943 года на его окраине упал советский истребитель. Пилотом, раненым в голову, была женщина. Она похоронена в селе Дмитриевка Шахтерского района, в братской могиле. Это была Лида, что подтвердилось ходом дальнейших расследований. В июле 1988 года имя Лидии Владимировны Литвяк было увековечено в месте её захоронения, а ветераны полка, в котором она воевала, возобновили ходатайство о присвоении ей звания Героя Советского Союза посмертно. И справедливость восторжествовала - спустя почти полвека, Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года это звание было ей присвоено! Орден Ленина № 460056 и медаль "Золотая Звезда" № 11616 были переданы на хранение родственникам погибшей Героини. В Москве на доме № 14 по улице Новослободской, в котором жила Героиня и откуда она ушла на фронт, установлена мемориальная доска. Мемориальная плита установлена на мемориале на месте захоронения, в селе Дмитриевка Снежнянского района Донецкой области. Героев нужно знать и помнить. Источник: данные интернета.