1. Крах лекарственной медицины. Адекватное питание 2017 Замалеева Г. А.

Официальная "лекарственная" медицина не лечит болезни, а внедряет их в нашу жизнь через стереотипы. Предлагают не менять образ жизни, чтобы обойти болезнь, а подготовиться к этой болезни профилактическим лекарством и принять её как должное.

Убрать симптом болезни- не значит вылечить. Есть ли связь между кашлем и состоянием кишечника? МОК: а можно и дома. Почему болезнь приходит с возрастом. Для чего природные методы лечения не только замалчиваются, но агрессивно отвергаются в СМИ. Движение к истинному выздоровлению- медленно, но верно.