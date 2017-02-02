Женщины в мужской одежде – это божественно?. Премьера

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"Женщины в мужской одежде - это божественно?."

отрывок из фильма "Коко Шанель. Жизнь Замечательных Людей" (ТК Время, 2013)

Мадемуазель, выдумавшая себе всё: семью, биографию, дату рождения и даже имя, ставшее синонимом высокой моды.



Монашка со строгим воротничком, приютская девочка, уверенно прокладывающая себе дорогу в высший свет, стильная соблазнительница в маленьком черном платье, подарившая женщинам короткие стрижки, сумочки на цепочке и свободу.



Подруга Дали, Пикассо и Черчилля, французская фея с пожизненным клеймом пособника фашизма, любовница русского бомонда, щедрый спонсор и вечная невеста, отдающая под чужой венец своих юных женихов, сомнамбула, до старости проводящая ночи в лунатических прогулках и кройке платьев, воровка со взглядом лани, забравшаяся в мужские гардеробы Испании в поисках сырья для новых коллекций, от свитеров игрока в поло и твидовых пальто до знаменитого аромата Шанель №5..

Долгое время, почти до XIX века, женщины носили мужскую одежду, в наказание. Это было жуткое оскорбление – появиться на улице в неженской одежде.

Первооткрыватели мужского стиля в женской одежде стали Коко Шанель и Марлен Дитрих.

© Fishki.net

отрывок из фильма "Коко Шанель. Жизнь Замечательных Людей" (ТК Время, 2013)

"С 1935 года и до последнего дня К.Шанель жила в определённой наркотической зависимости".

Александр Гаврилов, ведущий:



- Вот в этой сцене смерти, описанной горничной, есть шприц, который мадемуазель как-то отчаянно, решительно вкалывала в себя. Это был шприц с чем?



Нина Кулиш, литератор, переводчик:



- Это был шприц с препаратом, скажем так, не вполне разрешенным, который назывался седол, как седальгин, было лекарство с похожим названием.



После того как умер Поль Ирибарнегаре в 1935 году, Шанель не могла спать ночью без какого-то препарата. Она перепробовала несколько обычных снотворных, но это не помогало.



Тогда ее подруга колоритная женщина своего времени миссис Серт (Мися Годебска), полька, красавица, муза художников, пианистка, с которой у Шанель они были сложные и не всегда понятные обычному человеку отношения, которая была зависима от наркотиков, к сожалению, она было морфинисткой.



Она достала ей врача, швейцарского, которой выписал рецепт на это лекарство.



Шанель всем говорила и уверяла всех в том, что она пользуется этим лекарством только раз в сутки, делает себе один укол на ночь.



Так это было или или не так, но вот..



- То есть с 35 года Шанель жила в такой наркотической зависимости?



- Ну в общем да.



- И до самой смерти..

-- Так вот что такое слава: одиночество. Цитаты Коко Шанель --

отрывок из фильма "Тайные знаки. Легенда о себе самой. Коко Шанель. (ТВ3 09.04.2009)"

Коко Шанель входит в список ста самых влиятельных людей ХХ века.



Она создала Империю моды и научила женщин быть свободными.



НО за это великой мадмуазель пришлось принести в жертву собственное счастье...

Голос у Шанель напоминал голос ржавой консервной банки. Александр Васильев, историк моды

Свою жизнь Коко подчинила единственной цели: Добиться успеха и обессмертить свое имя". Путь этой женщиной к мировой славе был долгим и трудным.



А начинался он в прокуренном провинциальном кабачке "Ротонда". Шанель с юных лет была тщеславна и мечтала стать великой певицей.



- Голос у Шанель напоминал голос ржавой консервный банки...

Известно, что Коко Шанель выкуривала около 50 сигарет в день.

Трудно найти фото, где она бы не держала или не курила сигарету.

-- Я приучила весь мир носить то, что ШЛО МНЕ. Цитаты Коко Шанель --

"После гибели любовника Артура "Боя" Кейпела я одела всех женщин в чёрное". Коко Шанель. Жизнь Замечательных Людей (ТК Время, 2013)

отрывок из фильма "Коко Шанель. Жизнь Замечательных Людей (ТК Время, 2013)"

Один из романов мадемуазель превратился в опасную игру с огнем.



В оккупированной Франции начались её встречи с немецким дипломатом.



В июне 40-го её племянник Андре был взят в плен немцами. Шанель обратилась за помощью к немецкому дипломату Гансу Гюнтеру фон Динклаге.



Ганс помог ей, а взаимное притяжение уже вступило в силу.



Благодарная кутюрье упала в объятия человеку, который вел личную переписку с Гитлером и Геббельсом.



Они проводили вечера в уютном номере парижского отеля "Риц". Шанель не без интереса вращалась среди нацистов, так как остальным её духи были не по карману.



По некоторым данным, Шанель также пыталась использовать проарийские законы, чтобы отобрать у еврейской семьи Вертхаймер контрольный пакет фирмы, производящей для неё духи.



Но особую злость у соотечественников Како вызвала запланированная ею операция модель "Модная шляпа", одобренная Шестым управлением.



Мало кто поверил, что Шанель сама решила встретиться со своим другом Уинстоном Черчиллем, дабы отстаивать интересы французской текстильной промышленности.



К тому же английский глава, видевший Коко лишь несколько раз на приемах, не стал подтверждать их дружбу. И встреча в Мадриде так и не состоялась.



Операция оказалась профанацией.



Но по окончании войны позабытую королеву мод обвинили в коллаборационизме, и даже упекли за решетку, после чего она была вынуждена разделить изгнание вместе со своим Гансом в Швейцарии..

Хэл Воган. «В постели с врагом. Тайная война Коко Шанель». 2011 Sleeping with the enemy, Coco Chanel's secret war

Согласно архивным данным, как агенту абвера Коко Шанель был присвоен номер «F-7124», а также кодовое имя «Вестминстер».

«Будучи крайней антисемиткой (...) Шанель разбогатела благодаря очень состоятельным людям, чью ненависть к евреям, профсоюзам, франкмасонам, социалистам и коммунизму она разделяла.

После 1933 года она прямо называла Гитлера “великим европейцем”...

"Коко Шанель умерла в полном одиночестве". Коко Шанель. Жизнь Замечательных Людей (ТК Время, 2013)

И вот эта одинокая женщина,



дымившая, как паровоз,



никогда не бывшая замужем,



постоянно менявшая любовников,



одевшая женщин мира в траурное чёрное платье,



не узнавшая радости материнства,



большую часть жизни употреблявшая наркотические препараты,



сотрудничавшая с врагами своего народа, -

это она, Коко Шанель,

сделала невозможное –

одела женщин в брюки...

Андрогинность – это двуполость тела, души, поведения человека

Мода на андрогинность пошла с начала 20-го века, когда Коко Шанель (Coco Chanel) сшила первый мужской костюм, предназначавшийся для Марлен Дитрих (Marie Magdalene "Marlene" Dietrich), благодаря чему она стала иконой стиля.

Это дало начало, так называемому, стилю унисекс, женщины впервые позволили себе примерить мужскую одежду, которая стала символом эмансипации.

За Марлен Дитрих последовали Грета Гарбо (Greta Garbo) и Кетрин Хепберн (Katharine Hepburn).

В 60-х популяризацию андрогинности продолжила Твигги (Lesley Hornby), носившая стрижку "под мальчика" и обладавшая мальчишеской фигурой:

80-е, вместе с "героиновым шиком", привнесли в женский гардероб майки-"алкоголички", мужские тертые джинсы на 5 размеров больше, клетчатые мужские рубашки, кожаные косухи и очки-авиаторы.

Граница между мужской и женской одеждой начинает потихоньку стираться и вся одежда становится "унисекс".

И сейчас, уже в ХХI веке андрогинный стиль популярен по сей день: в его современном состоянии мы видим намного больше граней - от реинкарнации стиля 80-х вплоть до более радикальных случаев: когда не просто женщины носят мужскую одежду (смокинги, так называемые джинсы-бойфренды, белые рубашки - которые мы, очевидно, тоже позаимствовали из мужского гардероба и т.д. и т.п.), а мужчины женскую (обувь на каблуках, колготки, и т.п.), но и вплоть до того, что мы видим не просто женщину в мужском костюме, а даже невозможно на первый взгляд, отличить мальчика от девочки.

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Ветхий Завет, 1-27



И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Коко Шанель сделала невозможное – одела женщин в брюки.

Узкие джинсы и брюки приводят к плохой циркуляции энергии в организме женщины.

У молодых девушек плохо развиваются мышцы бедер, кровообращение нарушается, сдавливаются женские органы и это приводит к проблемам с зачатием и рождением здоровых детей.

У 80% современных девушек избыток мужских гормонов. (источник)

По мировой статистике, сейчас каждая пятая женщина рожает с помощью оперативного вмешательства.

В 80-х гг. цифры были другими: тогда операцию делали только каждой десятой. (источник)

Сегодняшняя действительность определяет и современный взгляд на операцию кесарева сечения – как одного из двух возможных способов рождения ребенка.

Сегодняшняя статистика радикально отличается от статистики полувековой давности.

В Китае к оперативному вмешательству прибегают в каждом втором случае, в странах Южной Америки методом кесарева сечения на свет появляются более 50 % младенцев.

Разумеется, есть значительное различие в частоте использования оперативного вмешательства в сельских и центральных районах.

Вероятно, можно считать перегибом ситуацию в крупных мегаполисах мира, при которой операция проводится, практически, в 100% случаях и исключением из нее становятся случаи, при которых женщина настояла на своем желании рожать самостоятельно. (источник)

Окно Овертона. 1. НЕМЫСЛИМО

Окно Овертона. 2. РАДИКАЛЬНО

Окно Овертона. 3. ПРИЕМЛИМО

Окно Овертона. 4. РАЗУМНО

Окно Овертона. 5. ПОПУЛЯРНО

Окно Овертона. 6. ПОЛИТИКА / НОРМА

Почему важно, чтобы женщины носили юбки и платья

Юбка во все времена считалась основным атрибутом женственности. И причина этого состоит не только в красоте такой одежды. Специалисты в области энергетических практик считают, что когда женщина облачается в юбку, она начинает аккумулировать присущую ей энергию женственности.

Поэтому юбка несет с собой еще и некий сакральный смысл для каждой из представительниц слабого пола.

Со времен древности женщины облачались исключительно в платья и юбки. И такая мода была справедлива для всех народов.

Например, у славянских женщин основной одеждой был сарафан, индианки облачались в длинные широкие платки, а японки одевали на свое тело кимоно. Как видим, одежда всех женщин никак не предполагала конструкцию брюк.

В прежние времена люди более тонко ощущали свою связь с силами природы. И было всем известно, что женщины отличаются от мужчин не только по физическим параметрам.

Людям разных полов свойственна различная энергетика. Мужчинам предписывалось черпать энергию из космоса. А женщины брали энергию преимущественно от земли.

Если мы вспомним такие понятия, как любовь, чуткость, забота, милосердие, нежность, то их, конечно, мы отнесем к женщине. Но и по отношению к земле такие определения будут справедливы.

Конструкция любой юбки такова, что образует собой расширяющийся книзу конус. И такая модель юбки была придумана не случайно.

Считалось, что такой конус помогает женщине лучше вобрать энергию и силу земли, стать плодородной и материально благополучной.

Энергия женщины, если говорить о физическом теле, скапливается в особом органе — матке.

Мужчины по задумке природы таким органом не наделены. И в энергетическом плане, чтобы мужчина мог получить энергию земли, он должен взять ее именно от женщины.

Когда же женщина облачается в брюки, она словно перекрывает этим связь с землей.

Движение энергии останавливается, а женский священный сосуд в виде матки остается пустым. В результате женщине нечем поделиться с мужчиной.

Женская энергия для мужчины имеет важное значение. Она делает его более спокойным, уравновешенным, стабильным.

Если у мужчины есть доступ к женской энергии, то он всегда будет хотеть заниматься созидательным трудом.

Когда мужчина лишен женской ласки и любви, он становится агрессивным, грубым и жестоким.

Есть немало женщин, которые вообще не носят юбки. Они одеваются исключительно в брюки или джинсы.

Но с энергетической точки зрения такая женщина укрепляет и питает свой дух чуждым ей способом, то есть по-мужски. В результате и взаимодействие с мужчиной у женщины происходит также, как если бы она была мужчиной от природы.

На тонком плане это выражается в том, что обмен энергиями оказывается нарушенным.

Это может найти отражение и на плане физическом в виде разных болезней, непонимания и ссор в отношениях.

Женщины в свое оправдание относительно ношения брюк могут сказать, что такая одежда весьма удобна, она стильная, практичная и модная.

Безусловно, в джинсах женщине будет намного удобнее делать работу, изначально причитающуюся мужчинам, например, носить тяжести, передвигаться стремительно и ловко и т.д.

По сравнению с брюками юбка или платье выступают словно естественным тормозом.



Но в этом и проявляется великое благо для женщины, принося ей покой и гармонию.

Настоящей женщине даже в голову не придет делать тяжелую работу, таскать тяжести или стремительно мчаться куда-то. Она дождется мужчину для этого, который, как настоящий рыцарь, не откажет ей в помощи.

Облачаясь в красивую юбку или платье, любая женщина может почувствовать, насколько быстро меняется настроение и состояние.

В женщине словно начинает просыпаться огромнейшая и очень знакомая ей энергия.

Естественно, и мужские взгляды всегда устремляются именно на женщин в юбках и платьях.

Брюки женщинам, пусть и супер модные, все же нужно одевать лишь в порядке исключения.

Значение имеет также длина и форма юбки. Раньше считалось, что женская юбка или платье непременно должны быть максимально длинными, как сегодня говорят, в пол.

Так женщине было легче напитаться и сохранить в себе энергию земли.

Если юбка имеет широкие края, которые колышутся при движении и слегка закручиваются, то начинают возникать торсионные поля, призванные усиливать земную энергию. Край юбки издавна считался своеобразным кругом-оберегом.

Такой оберег призван был создавать защиту для сексуальных центров женщины. От правильной работы таких центров на прямую зависит здоровье репродуктивных женских органов и их правильное функционирование.

Образ женщины в длинной юбке всегда будет напоминать о целомудрии, невинности и чистоте. Длинная юбка убережет женщину от похотливых взглядов. И это очень важно.

Такие нехорошие взгляды подобны настоящему сглазу, способному оставлять брешь в нижних энергетических центрах.

Если это случается, то женщина просто теряет свою сексуальную энергию. Вместе с ней будет уходить жизненная сила и женская привлекательность. В итоге происходит энергетическое обеднение женщины.

Она уже ничего не сможет дать своему мужчине, и поэтому он теряет к ней интерес.

Сегодня многие женщины задаются вопросом о том, куда же подевались настоящие мужчины, сравнимые с русскими богатырями. Но подумайте сами, откуда им появиться, если сами женщины перестали быть таковыми в полном значении этого понятия? (источник)

(источник)

Женщины не намеренно отказываются от своей женственности, облачаясь в брюки и иную мужскую одежду.

К счастью, мода последних лет такова, что предоставляет женщинам шанс возвратиться к исконно женской одежде, напитаться силой земли и одарить своей женственностью любимого мужчину.

Поэтому прямо сегодня одевайте длинную юбку либо платье и привыкайте ощущать себя истинной женщиной.

(источник)

Когда-то, в далекие времена наши, предки знали основной принцип жизни, знали в чем сила и особая роль полов.

Люди следовали своей природе и жили в гармонии и с собой, и с другими.

Научить сына быть Мужчиной, а дочку – Женщиной, было основной задачей родителей.

Научив этому, они могли быть спокойны, что дети воплотят задачу, ради которой родились.

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P.S.



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В.Лычковский (сост.). Женщины в мужской одежде - это божественно?...pdf

СОДЕРЖАНИЕ:

Женщины в мужской одежде - это божественно?. + ФОТОВАРИАНТ



Кесарево сечение



ЗА И ПРОТИВ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ?



Отказ от брюк — самое верное решение на пути к женственности



Почему важно, чтобы женщины носили юбки и платья



8 причин носить платья и юбки



МАГИЯ ДЛИННОЙ ЮБКИ



История женских брюк



Год назад я выбросила последние брюки. И этому событию посвятила сегодняшнюю статью.



Три года без брюк



О женской одежде. Мысли вслух.



Заговор против русской народной одежды?..



«Быть русским сегодня - это модно»



Почему мы не носим свои национальные одежды?



Алла Соловская. Проект «Против течения»



Женственность и одежда. КАК СТИЛЬ ОДЕЖДЫ ВЛИЯЕТ НА ЧЕЛОВЕКА.



Николай Ганьков. КАК СТИЛЬ ОДЕЖДЫ ВЛИЯЕТ НА ЧЕЛОВЕКА. ВОЗДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНСКОГО ТРАДИЦИОННОГО ОРНАМЕНТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.



Татьяна Карпова: "Когда я переодеваюсь в джинсы, начинаю болеть"



Русский народный костюм: Прикосновение к родникам



Русские девичьи головные уборы в живописи



18 фотографий роскошных женских головных уборов из русского народного костюма



Русская народная одежда отличается высокой художественностью и разнообразием



По одёжке встречают...



"Марсианская клюква" или "развесистая"?Хрен редьки не слаще...



Во всех ты, душенька, нарядах хороша



Светлана Левадная. Благородство русского стиля.



Раиса Кирсанова. Русский народный костюм



Вы полагаете, все это будет носиться?



«Живая» одежда. Как одежда может быть живой?



Обережная одежда и её влияние на здоровье человека

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