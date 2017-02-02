«Тракторный марш» снова под ударом. Алексей Волченко [2017, РОЙ ТВ]

Максим Калашников – на связи с кубанским лидером «Тракторного марша» Алексеем Волченко. Как на этот раз начальство пытается задавить протест, приобретающий общенациональный характер? Цапковщина на государственном уровне. Источник: http://roytv.ru

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Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Трактористы и дальнобойщики объединяются в борьбе!

Круглый стол в Сахаровском центре, 05 сентября 2016: Сегодня принимаются многочисленные нецелесообразные законы и поправки к ним, не способствующие развитию этих и многих других отраслей, а ведущие к их разрушению и влекущие за собой социальное напряжение.

Беспредел, который мы наблюдали со стороны правоохранительных органов, агрохолдингов и крупных транспортных компаний, напрямую связан с административными ресурсами и судебной системой. Поэтому мы считаем необходимым объединить наши усилия для борьбы против произвола и коррупции!

После того как разогнали тракторный марш в Ростовской области, арестовали его участников (фермеров и делегацию ОПР), а тем, кто приехал в их поддержку вменили административные штрафы, вскрылся ряд дополнительных проблем в виде давления со стороны силовых структур на всех тех, кто осмеливается открыто высказывать своё мнение. Это делает не только невозможным публично выражать наше недовольство, но и лишает нас возможности участвовать в решении наших проблем.

Источник: http://sota.vision