Странная война. Продолжение

Здравствуйте, Татьяна!

Вот что ещё интересно. Если раньше при каждой провокации в Донбассе западная пресса начинала истерично орать и выть о российской агрессии, то сейчас Украина вообще из прессы исчезла, впрочем, как и Алеппо. Даже о визите Порошенко к Меркель не сообщалось!

Да, “Die Zeit” чего-то там написала очень коротко, но основная масса народа в Германии это не читают.

Я, сомневаясь начал коллег-немцев на работе расспрашивать, слышали ли они что-нибудь в новостях, или в интернете читали в последние дни об Украине, но никто ни о чём не слышал!

Может быть, в этом и причина, почему настоящего наступления предпринято не было? Если бы после “артподготовки” Запад бы своим воем Порошенко поддержал, так можно бы было “отражать атаки российского агрессора”, а так руководство Украины в замешательстве: если реально пойти вперёд и Новороссия реально начнёт в ответ их крошить, а за тем и контрнаступление начнёт, то Запад ведь и тогда промолчать, и “не заметить” может… И что им “бедненьким” тогда делать в Киеве?! Вот и думают…

С уважением Д.

Т.В. Условный «Запад», а если быть точнее западная «свободная пресса» делает вид, что в районе Донбасса ничего не происходит, так как в ближайшее время готовится очередная мощная атака на Москву.

https://eadaily.com/ru/news/2017/01/31/suddeutsche-zeitung-hitryy-plan-poroshenko-raskritikovali-v-berline?utm_source=smi2

Официальный Берлин, основываясь на информации наблюдателей ОБСЕ, констатирует, что «прежде всего украинские военные пытаются изменить линию фронта в свою пользу». «За их действиями, как предполагают некоторые члены руководства Германии, может крыться расчет на то, что ситуация настолько обострится, что можно будет предотвратить планы президента США Дональда Трампа по смягчению санкций, — пишет газета. — Действия Порошенко Берлин трактует таким образом, что тот пойдет практически на что угодно ради того, чтобы предотвратить отмену санкций против России.

С другой стороны, свой ход сделала и Надежда Савченко:

https://russian.rt.com/ussr/news/355349-savchenko-poroshenko-vrag (1 февраля 2017) Савченко назвала Порошенко врагом народа ДепутатВерховной рады Надежда Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко врагом народа. «Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жизнь каждого человека. Когда простые люди говорят, что мы живём хуже с каждым днем. Да, я думаю, он — враг народа», — сказала Савченко в интервью изданию «Новое время». По словам депутата, она будет бороться с украинским лидером «всеми доступными законными методами и способами, в том числе политически». Ранее Надежда Савченко предположила, что нынешняя власть на Украине не менее преступна, чем предыдущая.

Состоится ли в ближайшее время покушение на Надежду Савченко, или, как я надеюсь, после обнародования информации и указания на непосредственно заинтересованных лиц, покушение будет отложено, П. Порошенко уже не рассчитывает удержаться у власти иначе, чем при поддержке иностранных войск, для чего готовит почву:

http://rusvesna.su/news/1485458428?utm_source=smi2(26.01.2017)

На Украину войдут войска НАТО — Порошенко подписал закон Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях, сообщается на официальном сайте Верховной рады. …Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира» (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе—декабре 2017 года.

Но войска НАТО могут и не поддержать коррупционный режим Порошенко в случае народных протестов и нового Майдана. Потому, конечная цель всех этих танцев с бубном, разумеется, не изменилась — война с Россией. К нападению на Москву готовят не только средства информационной войны.

https://www.newsru.com/world/01feb2017/ukraine.html

Украина обвинила Россию в обстреле военного самолета Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что военный транспортный самолет Ан-26 подвергся обстрелу утром 1 февраля с “захваченных РФ буровых вышек” в районе Одесского газового месторождения. Как написал министр в Facebook, самолет получил повреждения, но совершил благополучную посадку, экипаж не пострадал. В штабе Черноморского флота утверждают, что обвинения в обстреле ложные – украинский АН-26 совершил “ложные заходы”, в ответ ему подавали сигналы из сигнального пистолета. “В результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания”, – уточнил министр. “Кроме того, экипажем была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции РФ в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны. По возвращении летательного аппарата на аэродром при внешнем осмотре было обнаружено пулевое отверстие размером 3 см – результат обстрела самолета из стрелкового оружия”, – утверждает Полторак.

Очередная провокация Украины с очередным самолетом…К чему бы это? Порошенко осмелел от безысходности или получил поддержку из вне? К сожалению, второе.

Британцы из Черного моря готовы поддержать П. Порошенко в любой момент, выстрелив по дачке Путина в Сочи 4-5 ракет. Потому и ПВО в Крыму и вокруг Москвы приведены в полную боевую готовность. Не против Украины же, в самом деле? Сам отбыл с инспекцией в г. Чехов, а оттуда может смотаться и за Урал, тоже с инспекцией…

Среди нашей элиты многим персонажам выгодно усиление конфронтации. Во-первых, первое лицо государства, отбыв «с инспекцией» за Урал, на время поездки отвлечется от выяснения причин недостачи в некоторых банках, во-вторых, временно будет не до увольнения А. Воробьева, которого давно пора выгнать за профнепригодность и не только за это. Московская область под его руководством этой зимой превзошла по количеству аварий коммунальных служб все допустимые пределы, Воробьев, сказавшись больным, демонстративно отбыл на лечение в Германию, рассчитывая там пересидеть предновогодний скандал с «реформированием» местного самоуправления в сторону его полного уничтожения. Почему я написала «сказавшись больным»: по моим сведениям, свой рацион питания и употребления напитков губернатор не изменил, он по-прежнему не дурак выпить и закусить, что при озвученном в СМИ диагнозе — рак желудка, было бы невозможно. Потому — у меня возникли сомнения в степени тяжести болезни. А вот в чем у меня сомнений нет, так это в том, что больной успел в Германии «с кем надо» встретиться и «о чём надо» договориться. Ни много, ни мало, утвержден в определенных кругах как преемник Путина.

Так что, к «революции в России», которую на встрече с Д. Трампом ему пообещала Т. Мэй, все готово: преемник – есть, ракеты – есть, дразнила для медведя – тоже есть. Что самое опасное, у Т. Мэй не осталось других активов. Единственный актив — британская агентура в российских органах власти. Но ничто не мешает первому лицу государства слать из-за Урала приказы об увольнениях. Ждем-с.