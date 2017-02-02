Славянская система возрастных посвящений предназначена для того, чтобы гармонично перевести ребенка из одного возрастного этапа в другой, чтобы кризисы переходного возраста прошли безболезненно.

Посвящения также структурируют, ладуют детскую психику, помогая закрепить приобретенный на предыдущем этапе опыт и дать мощный энергетический толчок для следующих новообразований и закладывания правильных моделей поведения.





Что значит «правильные модели поведения»?



Каждому возрастному этапу соответствует проявление определенного Бога или Богини. Наши Предки имели перед собой совершенные образы и модели поведения на каждом возрастном этапе, каждый член общества стремился соответствовать им, то есть уподобиться Богу (Богине). Наши Предки понимали, что проявление Божества – это энергия, призывание и общение с которой изменяет человека под свой образ.



У женщин: образу идеальной девочки соответствует Богиня Леля – нежная, любящая, трудолюбивая, послушная, терпеливая. Совершенный образ женщины – это Матушка Лада, Макошь – это прообраз пожилой женщины, мудрой берегини рода.



У мужчин: Ярило – образ юноши, Сварог – образ идеального мужчины, Велес – мудрый старец. Образы Богов как бы формируют модель поведения человека на каждом возрастном этапе. И женщина-мать никогда не позволит себе капризничать, как игривая Леля, чувствуя в себе божественную энергию Матушки Лады. Иначе, она просто будет выглядеть смешно. Пожилой мужчина, проявляя энергии своего возраста, то есть Велеса, вряд ли станет «лезть на рожон», как наполненный силой Ярилы юноша.







Какие есть возрастные посвящения и в каком возрасте



О возрастных посвящениях сохранилось очень много информации и такие обряды есть практически во всех родах как староверов, так и родноверов. И эта тема сейчас возрождается очень быстрыми темпами. Что не может не радовать. Рассмотрим и мы поближе её.



Возраст Мальчики Девочки

с 9 по 40-й день Имянаречение Имянаречение

1 год Пострижины Пострижины

3 года Сажание на коня Зарница

7-13 лет Подпоясывание 6-12 Закосычивание

12-17 лет Ярение 13-16 лет Лельник

17-20 лет Перуновы Мечи 16-20 Веста



1. Первое Посвящение – Имянаречение. Проводилось оно до 40-го дня. На 9-й или 40-день. Означало оно, что человек входит в Род. С этим посвящением человек как бы заявлял Миру и Роду: «я – есть! Родился новый человек».





2. Второе Посвящение было в 1 год. Вот ребенок прожил один год своей жизни. Он многому научился, немного освоился в новом для него мире. И чтобы укрепить его в мире Яви, наши Предки проводили Обряд Пострижины. Ребенок после пострижин уже не считался младенцем, члены рода должны были относиться к нему как к более старшему. Это посвящение дает возможность ребенку собрать силу своего рода, явно и четко проявить себя в нем: "я уже личность!".



Для мальчиков и девочек обряд проводится по-разному. Мальчикам полностью срезали волосы (налысо), чтобы убрать с него информацию о мире нави, откуда он пришел. Девочкам обрезаются волосы лишь немного, 8 прядей, символизирующих 8 сторон света. Волосы – это информация. Девочкам информация о рождении новой жизни таким образом через волосы сохранялась, но мальчикам знания о взаимодействии с Навью могут сильно помешать в развитии, а девочкам еще предстоит стать самой мамой, и опыт того, что происходит при родах, ей ещё понадобится. Волосы мальчиков сжигались в печи или где-то на природе отец разводил огонь и сжигал обрядово, с заговорами. Первородные волосы девочек замуровывались в печь, и где они лежат, знала только мама. Их доставали только тогда, когда девушку сосватали и она выходила замуж. Их сжигали, что символизировало переход из рода отца в род мужа.



До трех лет ребенка называли "дитё", но подробно обозначению пола не уделяли сильного внимания. Только в 3 года поднимали на поверхность мужчкие и женские качества.



От года до трех лет также определяем варну – уровень развития Души – своего ребенка. Проводится определенное действо. Выставляем в детской предметы, символизирующие ту или иную касту: кошелек, меч (пистолет), молоток, книга, – и впускаем ребенка. К чему он потянется – из той варны и пришла Душа.





3. В 3 года для мальчиков проводится обряд сажание на коня. К посвящению заранее готовились и отец, и сын. Отец обязательно разговаривал с сыном, говорил ему: вот ты подрастешь, и я посажу тебя на коня. У тебя это получится, отец рассказывал о том, что нужно делать, чтобы конь слушался, что нужно собрать свою волю и почувствовать себя хозяином над конем, чтобы командовать, куда конь будет идти. И у мальчика в голове выстраивалась схема, как он должен будет проявиться в этот момент. И вот наступал этот день. Мама пекла к этому дню каравай, вышивался рушник, вышивалась сорочка для мальчика. Новый этап в жизни всегда сопровождался новой одеждой. Перед посвящением отец мальчику делал Купель, то есть купал его. Женщины не присутствовали там в этот момент. Сама атмосфера этого сакрального обряда – Купели – показывала мальчику (Купель была точно также и у девочек, только в женском коллективе), что теперь он вхож в мужской круг общения. И вот мальчик прошел Купель, одел сорочку, благословила мама на это посвящение, отец сажал сына на коня и трижды обводил его вокруг дома или вокруг Капища. Каждый круг отец заговаривал, чтобы сын его проявлялся и как хозяин (Веся) – следил за хозяйством, был богатым. Второй круг – заговаривал на проявление мальчика как витязя – защищал свой род, землю, был смелым и отважным, третий круг – чтобы сын проявлялся как ведающий, не ленился учиться, узнавал что-то новое и принимал эти знания в свою жизнь.



Семья принимает мальчика как будущего мужчину и благословляет новыми силами, происходит отделение его от материнской энергии (по сути, это разрыв духовной пуповины, обряд, который мы сейчас также проводим). До трех лет отец своим примером и обучением вложил в мальчика подсознательное понятие мужчины, его важнейшие черты, зачатки мужского мышления и поведения, мать же научила его принимать любовь и отдавать её. Мальчик подошел к осознанию себя как мужчины. Сажание трехлетнего мальчика на коня активизирует его воинские качества, которые реализуются у мужчины, когда он достигает соответствующего возраста. Конь – очень чуткое животное, которое чувствует внутреннее состояние своего всадника, и если всадник боится, то обязательно попытается скинуть его. Таким образом, в ходе обряда уже можно определить будущий путь ребенка и его характер. Это большое испытание для мальчика, ведь он должен преодолеть страх перед большим животным, в его психике происходят изменения: "смог! Мужик! Верю в себя!". Чувства, которые испытывает мальчик, находясь сверху на большем от него существе, рождают у него стремление быть сильным, отстаивать свое право. Если же мальчик не выдерживает этого испытания, отцу нужно пересмотреть, что было упущено в воспитании. Таким образом, это испытание и для отца. И если посвящение не проходит ребенок, значит, его не прошел в первую очередь, его родитель.



После этого действа мама встречала мальчика, бабушка, сестричка с караваем на рушнике. Мама – первая женщина в жизни мальчика, взаимодействуя с которой, он учится взаимодействовать в будущем с женщиной. Это базовый опыт. Мама с восхищением говорила: какой ты молодец! как ты смог! И в этот момент навсегда впечатывалось благодарное и благоговейное отношение к женщине, когда женщина верит в него и вдохновляет его на новые свершения. И с этого Посвящения мальчика уже обучали мужским занятиям и развивали в нем мужские энергии.



Для девочек 3-й год жизни подытоживается обрядом, называемым Зарница-Провестница (Введение в Храм). Это посвящение в будущую берегиню своего рода. В это время приходит к людям Богиня Ушас – Утренняя Заря, и во время обряда своим светом касается она девичьих душ, пробуждая женскую мудрость, способность творить лад и красоту в окружающем мире. Девочки – это нежные цветочки, будущие Берегини своего Рода, которые на этом посвящении взаимодействовали со стихиями. К этому дню девочке прокалывали ушки и надевали серьги как знак принадлежности к женскому полу и женскому роду. Тоже шилось красивое платье, вышивалось, мама наряжала свою дочку. Девочка переходила в это посвящение под покровительство Богини Ушас – Богини утренней Зари. В Посвящение перед свадьбой – Веста – будет переходить под опеку Вечерней Зари, символично как будто проходит целый день, получается, завершенный цикл. В этот период, с утренней Зари до Вечерней Зари девочка училась быть женщиной, начиная с 3-х лет. С этого посвящения девочка уже училась вышивать, писать писанки, изучались значения символов. Училась таким образом творить мир своей семьи, материализовать свои желания, цели и проводить женскую энергию в мир. Это как раз развивалось на уроках по вышивке.



Все детские возрастные посвящения – это праздник для ребенка, где собирались все родственники, поддерживали его, где он чувствовал себя очень важным и нужным в роду. Это действие Божественное, где призывались Силы Богов. Посвящения помогали и самой маме начать относиться к ребенку по-другому: она уже не мама маленького ребенка, он уже вырос и может многое сам.





4. Для мальчиков в возрасте от 7 до 13 лет проводится обряд Подпоясывание и для девочек в возрасте от 6 до 12 лет – Заплетание косы (закосычивание).



Мальчик на этом посвящении шел в лес и без мамы и папы, с наставником, реализованным, успешным мужчиной, который мог служить примером, шел жить в лес и учился развивать мужские качества: выносливость, смелость, быть в команде и быть её частью, подставить плечо товарищу, преодолевать себя, когда тебе тяжело, учатся сами себя обслуживать. После подпоясывания – это, пусть маленький, но уже мужчина. Отец на посвящении завязывал пояс и дарил нож, мама дарила оберег или заговоренную вещь. У мальчика уже был пояс и нож, что давало чувство ответственности: раз у тебя есть нож, значит, ты уже защитник! На посвящении были испытания – бои, где мальчик показывал то, что он умеет.



Девочки на этом этапе испытаний проявляли свои умения, которым они научились, начиная с 3-лет. Должны были представить вышитое изделие, как правило, салфетку. А вышить салфетку – это не так просто! Чем больше была салфетка, тем больше на ней могло уместиться подарков – был мотив! В ходе обряда девочке заплеталось 2 косички, она уже не маленькая, которая бегает с растрепанными волосиками, а уже с косами и ленточками! Плели косы мама (наполняла силой своего рода и женскими энергиями, всем тем, что излучает в мир женщина) и папа (наполнял силой своего рода, давал чувство защищенности, папино покровительство).



Эти возрастные посвящения утверждают на пути самостоятельного развития, переводят с уровня ребенка на уровень мальчика или девочки соответственно. Это новое положение давало новые права и обязанности, которым детки всегда радовались. Их это наполняло гордостью и осознанием себя: "я это могу!". Обряды символизируют переход мальчика (девочки) от обучения в роду к обучению в общине, группе сверстников. Укрепляется сила ребенка в овладении своими эмоциями. Созревало ментальное тело к этому возрасту.





5. Возрастное Посвящение – Ярение. Обряд Ярилы проводится в возрасте от 12 до 14-17 лет и символизирует переход мальчика в состояние юноши. Это состояние Бога Ярилы. Посвящение призвано помочь более глубокому осознанию своей мужской сути, наполнению ярой энергией деятельности, достатка, активности, ответственности, мужества, выносливости. В традиции это было так: юноша теперь уже шел в лес и должен был победить сам зверя. До этого момента юноша уже владел каким-либо оружием и хорошо владел собой. Сейчас это просто различные испытания на выносливость. Мальчики утверждались в таком понимании: я – юноша, скоро стану молодым мужчиной и начинаю задумываться о своем предназначении и профессии.



Обряд Лельник проводится в возрасте от 13 до 16 лет. Это тот момент, когда у девочки впервые начинаются первые женские дни – месячные. Это первый обряд девочки-подростка, девочка становится девушкой. Посвящение призвано расширить восприятие и осознание девочкой её роли в обществе как будущей женщины. В этом возрасте в девушке проявляются вибрации Богини Лели.



Если на Закосычивании девочке плели две косички – одну отец, наполняя дочь силой мужской любви, а другую – мать, наполняя женской энергией, то на Лельнике девушке заплетается одна коса, как символ соединения мужской и женской энергии. Это означает, что теперь девушка готова искать себе пару и выходить замуж. Девушка к этому возрасту осваивает новые знания и умения о женской и мужской энергиях, которые ей помогут быть женой и мамой, берегиней своего рода, начинает задумываться о том, как она видит свою семью, своего мужа, свое будущее. К Посвящению девочка вышивает рушник – новая веха в её становлении как рукодельницы и мастерицы. На праздник бабушка дарила отрез ткани, из которого девушка вышивала себе свадебные рушники, готовясь к свадьбе.





6. Обряд Перуновы Мечи (от 17 до 20 лет) символизирует переход юноши в состояние мужчины-воина. Это обряд-состязание. Посвящение призвано помочь более глубокому утверждению мужской сути, силы и мощи. Это знакомство с энергиями Перуна.



Обряд Весты (от 16 до 20 лет) помогает девушке в принятии себя как будущей жены и матери, проявляет зрелые божественные качества стихий, наполняет душу, тело и ум еще большей силой любви, нежности и женственности. Посвящение также помогает осознать, кто такой мужчина и принять его в свой мир.



Веста и Перуновы мечи – каждый утверждается в своем предназначении, как юноши, так и девушки. Молодые люди в этом возрасте уже выбирают свой жизненный путь. Они получают те знания, которые помогут им построить свою счастливую семью. Это знания и о физической близости, и знания о роли женщины в семье, о роли в семье мужчины. О чистоте рода и крови, о понимании энергий, к чему ведет то или иное поведение.



Мальчику, который не прошел этих посвящений, в жизни будет трудно даваться возможность проявить себя как мужчина, раскрыть свой внутренний огонь. Так же и девочке, которая не имеет нужных качеств и умений, а главное – понимания своей миссии в жизни, трудно будет найти того человека, который ей нужен для счастливой совместной жизни и реализации себя в обществе.





7. Свадьба, посвящение в супругу и супруга. Это тот этап в жизни, когда в супругах раскрываются энергии Богов Лады и Сварога.



8. Становление мамой и папой – это тоже новая веха в жизни каждого человека, новый статус в обществе. В это посвящение происходит такой переход: умирает девушка и рождается женщина, момент, когда женщина становится мамой.



9. Бабушка и дедушка – тоже возрастное посвящение, меняет жизнь, другие энергии и другое качество в обществе. Это состояние энергий Мокоши и Велеса.



10. Прабабушка и прадедушка. Состояние вибраций Богини Мары, когда такая женщина или мужчина держат весь род. Получается они вроде как бы еще здесь, но уже и немного в состоянии навном.



11. Последнее возрастное посвящение, которое проходил человек, проживая в мире Яви на планете Земля – это смерть. Причем, это не воспринималось как что-то страшное и ужасное, катастрофа какая-то, после которой ничего нет, смерть – это переход в иное качество. Впрочем, также точно, как и любое другое посвящение – символическое умирание и переход души в другое состояние, в иное качество. Перерождение, возрождение через испытание.







И, после этих Знаний, возвращаемся к нашей теме, но теперь с уже новым пониманием этого вопроса: проходя возрастные посвящения в свое время ни у женщин, ни у мужчин не вставал вопрос о проявлении своей женственности и мужественности.



Внутренний огонь раскрывается тогда, когда мужчине создаются такие условия, когда он находится время от времени между жизнью и смертью. Когда он проходит испытание. Вы посмотрите фильм «Русь изначальная» там очень четко показан момент возрастного посвящения мальчика, когда он на месяц был отправлен в лес и должен был там как-то выжить без чьей-либо помощи, абсолютно один. И он прошел это испытание и его встречали уже в поселении как мужчину. Те мужчины, которые понимают ценность жизни, которые боролись за жизнь и ощущали грань, что вот тебя сейчас не станет, уже не имеют иллюзий, ложных убеждений и представлений. Они уже понимают четко, для чего они живут, куда идут, они понимают ценность самой жизни и ответственности своей.



На Руси для мужчин вели посвящения как мужчины, так и женщины. Женщины проводят – это те, кто раньше назывались Бабами Ягами (Баба Йога). Посвящение от Женщины – сильнее намного. Потому что женщина заинтересована в раскрытии силы мужчины, она не пожалеет сил своих, чтобы создать мужчине условия, чтобы он вышел за грань и шагнул на ступеньку выше. И женщина всегда чувствует эту грань. Она пробуждает в мужчине состояние «женщина это сделала, а я этого не сделаю???». Потому что перед женщиной шаг назад может сделать только трус.



Есть много практик, когда мужчина должен добыть свою силу. И на это во время посвящения есть свои обряды. И когда мужчины проходят испытания эти, всё, они навсегда уже мужчины, они настоящие.







Раньше все это было иначе. До 21-22 лет мужчина раскачивал внутреннего зверя в себе (когда мужчины уходили служить в армию), это и есть внутренний огонь – ЯР, от слова ярость. Это период активности и самых ярких моментов в жизни, период необдуманных решений, драк на улице и со сверстниками. И на них он в это время имеет полное право, потому что происходит определенный этап раскачки внутренней силы. Если мужчина не развивал его вовремя, а просидел это время за компьютером, играя в какую-нибудь «стратегию», потом сложно его поднять. От 22 до 28-30 лет он учился владеть этой силой, обуздывать своего зверя. Эта сила потом позволяла ему быть успешным и достигать высот. Если этого нет, мужчина чувствует себя неуверенным и слабым, такой мужчина не может ничего достичь и с таким мужчиной женщина вынуждена брать на себя роль мужчины, а мужчина тогда просто запивает. То есть это внутренняя сломленность, слабость духа. И кто виноват? Только он сам. Не смог вовремя раскрыть свою силу и стать мужчиной.

Источник: http://witchcraft.su/viewtopic.php?f=658&t=9379