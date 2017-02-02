С 1 февраля дальневосточный гектар доступен для всех граждан РФ

Для кого горят ночные огни в пустом городе Астана? На улицах этого города-иллюзии, города-миража в казахской степи с почти миллионным населением - нет людей… Но – всё по порядку. Люди, конечно же, есть. Просто их мало, гораздо меньше, чем сообщает лживая ...