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С 1 февраля дальневосточный гектар доступен для всех граждан РФ

21:49. 2 февраля 2017 Просмотров - 178 4 коммент. Опубликовал:
Член ОП РФ Марина Богословская о том, как реализовывался закон до этого



Закон о «Дальневосточном гектаре» предусматривает бесплатную раздачу гектара земли под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность в нескольких регионах: Якутия, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ, а также Амурская, Магаданская и Сахалинская области.

Земли можно будет получить во временное пользование на срок до пяти лет. По истечении этого срока у россиян появится возможность либо арендовать участок, либо получить его в собственность, но только в случае использования земли. Вид работ на участке ограничен не будет — там можно будет вести в том числе сельскохозяйственную деятельность.

О выбранном способе использования земельного участка необходимо будет уведомить местные власти, на это отведут год с момента получения земли. Спустя три года нужно будет подать декларацию об использовании участка. В случае простоя землю изымут.

С 1 июня 2016 года получить «дальневосточный гектар» могут жители ДФО.

С 1 февраля 2017 года этим правом может воспользоваться любой гражданин России.

Всю интересующую информацию граждане могут получить на официальном сайте надальнийвосток.рф, разработанном министерством развития Дальнего Востока.


Член Общественной палаты РФ, член ОП Республики (Саха) Якутия Марина Богословская рассказала о том, как реализуется закон:

«По последним данным, по итогам двух этапов реализации ФЗ самый большой процент заявлений на получение дальневосточного гектара приходится на Якутию.

Если в декабре 2016 года в республике это было 50 заключенных договоров на 8 тысяч поданных заявок, то в январе 2017 картина изменилась: на 10 тысяч заявлений — 250 заключенных договоров, однако тенденция остается не слишком оптимистичной.

ОП Республики Саха (Якутия) держит ситуацию под контролем. Что же является причиной такого дисбаланса? Как следует из информации МИЗО РС(Я), примерно 30% граждан в тестовом режиме регистрируются на портале без конечной цели, достаточно большой процент отказов по причине предоставления неполного пакета документов, но основная причина отказов в предоставлении земельного участка — это все же картографические и топографические проблемы, несовпадение координат с реальным расположением участков, наложение границ.

Развивать Дальний Восток, безусловно, необходимо, это огромные территории с безграничным потенциалом. Сейчас разрабатываются новые программы развития дальневосточных территорий, их внедрение, несомненно, не будет простым процессом.

Надеюсь, что с началом нового этапа реализации ФЗ о дальневосточном гектаре будут учтены ошибки предыдущих периодов, и развитие региона получит новый импульс».

Пресс-служба Общественной палаты РФ

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Дальний Восток
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4 коммент.»

  • 10070 4010
    Ursus 2 февраля 2017 в 22:24 Ссылка Пометить
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    1 гектар. 100 м х 100 м. Для семейной животноводческой фермы нужно раз в 10 больше. Для растениеводства 40-50 гектаров – минимальный порог окупаемости. Для дачи – кому нужна дача на Дальнем Востоке без дорог и коммуникаций? Птичник наверно можно сделать или звероферму. Пасеку?
    Для чего всё это вообще?

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  • 3003 1767
    Андрей 2 февраля 2017 в 22:54 Ссылка Пометить
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    Очередное разводилово.

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  • 3563 2631
    Oleg 2 февраля 2017 в 23:02 Ссылка Пометить
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    Относится не только к ДВ: слышал, что реальная ниша для РФ, в т.ч. для предпринимателей в с/х это делать тоже самое, но продавать в несколько раз дороже (может и в десять раз и более) на внешнем рынке экологически чистые продукты, т.е. без химии и т.д.. Только на внутреннем дороже не надо, т.к. место займут импортные.

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