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Презентация книги «Корни сталинского большевизма». Александр Пыжиков

19:40. 2 февраля 2017 Просмотров - 237 Один комментарий Опубликовал:

Как возник советский проект?

Был ли он отклонением от нормального хода истории? Как СССР стал сверхдержавой? Какие удивительные события происходили в 1917 году? Почему Ленин сам не верил, что удастся надолго удержаться у власти? Как в царской России тлел кризис верхов? Как XVII век породил 17-ый год? Чем объясняется геноцид против церкви? Как взаимоотношения России и Украины развивались на протяжении веков? Как формировались лицо дворянской аристократии и каркас российской государственности? Российский историк Александр Пыжиков представляет свою книгу «Корни сталинского большевизма», которая на протяжении четырёх тиражей никого не оставила равнодушным, и делится новыми творческими планами.

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Рекомендуем:

Корни сталинского большевизма, Пыжиков А.В.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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