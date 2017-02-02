Презентация книги «Корни сталинского большевизма». Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Как возник советский проект?

Был ли он отклонением от нормального хода истории? Как СССР стал сверхдержавой? Какие удивительные события происходили в 1917 году? Почему Ленин сам не верил, что удастся надолго удержаться у власти? Как в царской России тлел кризис верхов? Как XVII век породил 17-ый год? Чем объясняется геноцид против церкви? Как взаимоотношения России и Украины развивались на протяжении веков? Как формировались лицо дворянской аристократии и каркас российской государственности? Российский историк Александр Пыжиков представляет свою книгу «Корни сталинского большевизма», которая на протяжении четырёх тиражей никого не оставила равнодушным, и делится новыми творческими планами.

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Корни сталинского большевизма, Пыжиков А.В.

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