Почему Александр II запретил печатание книг на малороссийском наречии русского языка

У политиков из современного государства Украина Россия виновата абсолютно во всем. Чтобы доказать тезис о якобы «ущемленности» малороссов в царской России, они приводят исторические факты, вырывая их из контекста. Говорить, что одну из частей великого русского народа «угнетали» в Российской империи, для украинских националистов также важно, как и разговоры о «советской оккупации», в ходе которой УССР приросла территорией и получила мощную промышленность. Значительная часть которой уже угроблена олигархами и политиками-проститутками.

Материал Степана Михайличенко из Киева, рассказывает, почему царские власти запретили печатание книги на малороссийском наречии русского языка.

«Главная задачей «западных» кураторов проекта «Украина» было обоснования Украины, как отдельного этноса. В общепринятом обиходе этот термин обозначает совокупность людей объединённых происхождением, единым языком и культурой. В русском языке синонимом слова «этнос», является слово «национальность». Для формирования украинской национальности крайне важно было сформировать новый язык. Начало создания такого языка совпадает с историей рождения и обоснования новой национальности «украинцы». Это 1863 год.

Именно в 1863 году министр внутренних дел Российской империи Пётр Александрович Валуев, направил предписание в Киевский, Московский и Петербуржский цензурные комитеты с указанием приостановить печатание религиозной и учебной литературы на малорусском наречии. В «независимой Украине» так называемый «Валуевский циркуляр» трактуют, как: «одно из ярчайших проявлений шовинистической русской политики, направленной на усиление национального, духовного и политического угнетение украинского народа». (Юридическая энциклопедия в 6 томах. 1998г.)

Цель которого якобы была: вытеснение украинского языка и дезорганизация украинского освободительного движения против русского порабощения. Также, во всех украинских учебниках многозначительно указывается на то, что данный циркуляр являлся «тайным»…

Все это ложь. Ложь от первого и до последнего слова. Во-первых, циркуляр министра П.А.Валуева от 18 июля 1863 года НИКОГДА НЕ БЫЛ ТАЙНЫМ. Ложь о секретности данного циркуляра придумана с двумя целями. Первая цель – это демонизация управленческого корпуса самодержавной России, будь то бы «тайно» уничтожавшей украинский народ. Вторая цель — это сокрытие содержания и сути данного указа. Раз циркуляр «тайный», значит найти и прочитать его невозможно – он ведь «тайный». Уверен, что ни один человек ни из Минобразования, ни из Минкультуры Украины не читали и не знают сути данного документа. А жаль – потому, как этот документ является ярким подтверждением того, что в период царствования императора Александра II, у высшего руководство России находились истинно державные мужи. Здравомыслящие, способные выявить и охарактеризовать истинную причину происходящего и принять нужные меры.

Итак, читаем «тайный циркуляр». http://bruchwiese.livejournal.com/98760.html

И видим, что в нем ни разу не упоминается, ни «Украина», ни «украинцы». В нём идёт речь о Малороссии, малороссах, как южной части единой России. Но, именно в этом документе, впервые, прямо указанно на то, что поляками для малороссов сочиняется украинский язык!

(Из циркуляра Павла Александровича Валуева): «…общерусский язык так же понятен для малороссов как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и в особенности поляками, так называемый, украинский язык».

В этом документе, также указывается на кого была именно направлена такая бурная «просветительская» деятельность: «Прежние произведения на малороссийском языке имели в виду лишь образованные классы Южной России, ныне же приверженцы малороссийской народности обратили свои виды на массу непросвещенную, и те из них, которые стремятся к осуществлению своих политических замыслов, принялись, под предлогом распространения грамотности и просвещения, за издание книг для первоначального чтения, букварей, грамматик, географий и т. п… Явление это тем более прискорбно и заслуживает внимания, что оно совпадает с политическими замыслами поляков, и едва ли не им обязано своим происхождением, судя по рукописям, поступившим в цензуру, и по тому, что большая часть малороссийских сочинений действительно поступает от поляков».

То есть, по существу «Валуевский циркуляр» является не одним «ярчайших проявлений шовинистической русской политики, направленной на усиление национального, духовного и политического угнетение украинского народа», а подтверждением того, что именно к 1863 году Запад начал реализацию «проекта Украина». Именно тогда было принято решение: отделить часть Русского мира, обособить её, как «Украину» и использовать, как таран в борьбе с Россией. И «Валуевский циркуляр», ясно и точно указывает на то, что около 1853 года был запущен процесс создания поляками «так называемого украинского языка». Как основы для формирования новой искусственной национальности – «украинцы». Очень рекомендую ознакомиться с полным текстом «Циркуляра»: https://ru.wikisource.org/

(Интереснейший документ. Совсем небольшой и предельно лаконичный. По правде говоря, уже попривыкнув к украинским реалиям мелочности и тупости, я не ожидал от царского чиновника высшего ранга такой ясности и здравомыслия).

Обратите внимание, украинская пропаганда навязывает тезис, что Россия веками угнетала национальное и духовную самобытность «украинского народа». Александр II, на срок правления которого приходится «Валуевский циркуляр» и дополняющий его «Эмский указ» (1876 г.) преподносится как «душитель» и «тиран». И ни слова не сказано про то, что ни первый, ни второй документы не запрещали печатание художественных книг на малорусском наречии! Более того, именно на срок действия этих документом пришёлся рассвет «украинской» литературы. И были изданы Тарас Шевченко, Пантелемон Кулиш, Нечуй-Левицкий, Панас Мирный, Леся Украинка и многие другие, теперь уже классики украинской литературы.

«Относительно печатания книг на малороссийском языке, сделать по цензурному ведомству распоряжение, чтобы к печати дозволялись только такие произведения на этом языке, которые принадлежат к области изящной литературы; пропуском же книг на малороссийском языке как духовного содержания, так учебных и вообще назначаемых для первоначального чтения народа, приостановиться».

В «Эмском указе», под первым пунктом указан запрет на ввоз в Россию любых книг издаваемых за границей на малорусском наречии. Очень интересно, кто это за границей был так обеспокоен издательством «украинских книг»? Книгопечатание в то время было совсем не из дешёвых затей. А тут, откуда не возьмись, появились какие-то европейские филантропы, так пекущиеся об «украинском просвещении». Причём эти европейские человеколюбцы были настолько глобально увлечены «украинской идеей», что не только бесплатно печатали украинские книги, но ещё и бесплатно доставляли их на территорию Малороссии, чтобы бесплатно раздавать их всем желающим. Вот это масштаб! И всё бесплатно! Вам это ничего не напоминает?

Из письма начальник III отделения генерал-адъютант А. Л. Потапова: «Государь император ввиду проявлений украинофильской деятельности и в особенности переводов и печатания учебников и молитвенников на малорусском языке, Высочайше повелеть соизволил учредить Совещание под председательством министра Внутренних Дел для всестороннего обсуждения этого вопроса».

Особое впечатление на Совещание произвел указанный факт перевода «Тараса Бульбы» на украинский язык, где слова «русская земля, русский устранены и заменены словами Украина, украинская земля, украинец, а, в конце концо,в пророчески провозглашен даже свой будущий украинский Царь». Этот перевод был конфискован у некоего Лободовского, писаря Райковской волости, бесплатно раздававшего эту и другие книги крестьянам…

Налицо просто таки удивительное бескорыстие каких-то «западных» доброжелателей. Истинных меценатов, пожелавших сохранить свои имена в тайне. Будем справедливы, расчёты этих европейских кураторов проекта «Украина» логичны. Чтобы отделить часть от единого целого, необходимо вырастить новое поколение, которое бы не знало, что такое есть это целое. Именно поэтому, основной упор и делается на издание книг для первоначального чтения: букварей, грамматик и географий. Которые, как указывает «Валуевских циркуляр»: «… под предлогом распространения грамотности и просвещения стремятся к осуществлению своих политических замыслов».

Украинская пропаганда усиленно замалчивает, что до 1863 года, вплоть до «Валуевского циркуляра», в Москве без труда можно было найти шесть изданий букварей на малороссийском языке, причем разных авторов. Царские власти не только не чинили препятствий для издания украинских книг, но даже, через Министерство народного просвещения выделяли ежегодно 500 рублей на издание малороссийских учебников для народных школ.

Но, столкнувшись с централизованным и целенаправленным планом действий по отделению части русского народа в отдельный этнос и осознав рукотворность этого процесса и его вредоносность, русская власть тут же дала ответ западным кукловодам. Поэтому, утверждение что «Валуевский циркуляр» и «Эмский указ» являются проявлением шовинистической русской политики, направленной на усиление национального, духовного и политического угнетение украинского народа – это ЛОЖЬ.

Точно также «бесплатно» раздаваемая, с помощью средств ХХI века, ложь — в целях «просвещения» части русского народа. Главная задача этой ЛЖИ — отделить в отдельный этнос «украинцы» и противопоставить его своему же народу; чтобы они дрались и убивали сами себя до полного самоуничтожения.

Степан Михайличенко».

Источник: nstarikov.ru