О работе с сиротами. Проект «Школа фермеров»

Опыт работы с сиротами и детьми из неблагополучных семей руководителя проекта «Школа фермеров» Вячеслава Валентиновича Горелова.

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С 1994 года Вячеслав Валентинович работает с неблагополучной молодёжью. В основу работы заложены методы воспитания А.С. Макаренко. В интервью освещены проблемы современной системы опеки и попечительства, результатом работы которой являются рост преступности и самоубийств в сиротской среде, описан типичный портрет выпускника детского дома, рассказано о тиражировании опыта работы на другие регионы и др.

http://www.shkolafermerov.ru

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Источник: zakonvremeni.ru