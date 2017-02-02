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О работе с сиротами. Проект «Школа фермеров»

12:35. 2 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Опыт работы с сиротами и детьми из неблагополучных семей руководителя проекта «Школа фермеров» Вячеслава Валентиновича Горелова.

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С 1994 года Вячеслав Валентинович работает с неблагополучной молодёжью. В основу работы заложены методы воспитания А.С. Макаренко. В интервью освещены проблемы современной системы опеки и попечительства, результатом работы которой являются рост преступности и самоубийств в сиротской среде, описан типичный портрет выпускника детского дома, рассказано о тиражировании опыта работы на другие регионы и др.

http://www.shkolafermerov.ru

Вячеслав Горелов в соц. сетях:
https://vk.com/id262696460
https://www.facebook.com

 Вячеслав Горелов Проект Школа фермеров

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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