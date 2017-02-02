О работе с сиротами. Проект «Школа фермеров»
Опыт работы с сиротами и детьми из неблагополучных семей руководителя проекта «Школа фермеров» Вячеслава Валентиновича Горелова.
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С 1994 года Вячеслав Валентинович работает с неблагополучной молодёжью. В основу работы заложены методы воспитания А.С. Макаренко. В интервью освещены проблемы современной системы опеки и попечительства, результатом работы которой являются рост преступности и самоубийств в сиротской среде, описан типичный портрет выпускника детского дома, рассказано о тиражировании опыта работы на другие регионы и др.
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Источник: zakonvremeni.ru