Главная » Видео, Здоровье, Образование, Политика, Экономика

Не долларом едиМым… баксы есть не будешь. Леонид Холод [Нейромир-ТВ]

10:40. 2 февраля 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

ed

Воздух, вода и еда, первичные потребности, денег там нет.
Фантастический рост сельхоз производства не дотягивает до уровня 1990г. Зерна экспортировали больше чем в принципе может собрать имеющийся парк сельхозтехники. Приписки, в СССР и сейчас. Чем нас кормят? пластмассовая еда.
Где взять здоровую пищу? Почему чиновникам нужны крупные сетевые магазины. Как отличить натуральное сливочное масло от продукции химпроизводства. Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Золотой миллиард. Николай Левашов [Геноцид Русов]

К большому сожалению, мы живём в недружественном окружении. На нашей планете выстроена паразитическая система, которая стремится сожрать нас всех. Она при этом тоже погибнет, но нам от этого легче не будет. Нужно просыпаться...

zrimnezrim

Никогда прежде ситуация не была столь серьезной, как в связи с нынешним намерением провести принудительную вакцинацию всего населения планеты. Вирус свиного гриппа был создан в лаборатории с целью спровоцировать массовую панику и представить вакцину как единственное спасение. Проблема - Реакция - Решение. Якобы "натуральная" вакцина, о которой идет речь, содержит человеческие, свиные и птичьи гены с нескольких континентов. Проблема ГМО остаётся также актуальной, т.к. введение ГМО также направлено на уничтожение населения . Пропагандируйте использование отечественных продуктов питания, ибо импортные продукты 100%-но содержат ГМО.

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

Метки: Америка, банки, Болдырев, веды, власть, воспитание, ВТО, Дёмушкин, Евразия, Жизнь, Жуковский, знания, империя, Калашников, Катасонов, Китай, конституция, контроль, коррупция, Кремль, Культура, Курск, Левашов, Мальцев, медведев, медицина, Мельниченко, Меркушкин, наука, новиков, обама, образование, община, оккупация, патриотизм, Пеунова, пирамиды, политика, православие, прокуратура, Путин, развитие, рейтинг, ресурсы, реформы, Россия, Русы, Русь, Север, сибирь, славяне, ссср, сталин, Столыпин, суды, Сулакшин, Тартария, Тор, Усманов, Фёдоров, хозяйство, холод, Царёва, эволюция, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Россия на перепутье. Каддафи, Медведев, Путин. Уроки Ливии
...знают, что «наше» государство есть частная лавочка бюрократов и олигархов... реальных денег. Колонизаторскому господству доллара США необходимо положить конец. .... Необходимо национализировать государство, то есть, подчинить его коренным интересам личности...
Дмитрий Медведев – явка с повинной
...возглавляемого им Правительства НЕКОМПЕТЕНТЕН, то есть, профессионально ничтожен. Он подготовил ... цен на нефть до 20 долларов за баррель” “Российская газета”: ...приватизировать, то есть обменять на очень маленькую сумму компьютерных ноликов (долларов), ваши...
Великое Вселенское Вече Начала Начал, Санкт-Петербург 26 июля 2013 г
26 июля 2013 года в г. Санкт-Петербурге произошло поистине эпохальное событие Мирового значения — Вселенское Вече Святой Руси - "Великое Вселенское Вече Начала Начал", руководимое самим Творцом через выбранного им человека.Вселенское Вече-Собор открыл ...
Рублёвая паника разгорается - Центробанк впустую тратит валютные резервы
...-75 млрд. долл. То есть 25% тех валютных резервов,... долларовых активов и укрепление доллара практически ко всем валютам ...говорить о том, что доллар будет укрепляться ещё крайне ...со стороны ФРС США, укрепления доллара, затухания российской экономики, бегства...
Гроссмейстер Путин. Анализ украинской партии
...даже у него есть пределы возможностей. Доллар нельзя печатать бесконечно... люто вбрасывать свежие баксы через выкуп облигаций,...может напечатать нужное количество баксов для поддержки ВВП,...деталей насчет невозможности печатать доллары бесконечно, могут почитать...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
... Шушкевич и Вячеслав Кебич (БССР), Леонид Кравчук и Витольд Фокин (УССР... поступило 100 долларов; — Центральный банк покупает эти доллары на бирже; — доллары попадают в... в лексиконе государевых слуг. Есть служение, есть долг, есть присяга. А владение – это...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>