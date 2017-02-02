Не долларом едиМым… баксы есть не будешь. Леонид Холод [Нейромир-ТВ]

Воздух, вода и еда, первичные потребности, денег там нет.

Фантастический рост сельхоз производства не дотягивает до уровня 1990г. Зерна экспортировали больше чем в принципе может собрать имеющийся парк сельхозтехники. Приписки, в СССР и сейчас. Чем нас кормят? пластмассовая еда.

Где взять здоровую пищу? Почему чиновникам нужны крупные сетевые магазины. Как отличить натуральное сливочное масло от продукции химпроизводства. Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Золотой миллиард. Николай Левашов [Геноцид Русов]

К большому сожалению, мы живём в недружественном окружении. На нашей планете выстроена паразитическая система, которая стремится сожрать нас всех. Она при этом тоже погибнет, но нам от этого легче не будет. Нужно просыпаться...

Никогда прежде ситуация не была столь серьезной, как в связи с нынешним намерением провести принудительную вакцинацию всего населения планеты. Вирус свиного гриппа был создан в лаборатории с целью спровоцировать массовую панику и представить вакцину как единственное спасение. Проблема - Реакция - Решение. Якобы "натуральная" вакцина, о которой идет речь, содержит человеческие, свиные и птичьи гены с нескольких континентов. Проблема ГМО остаётся также актуальной, т.к. введение ГМО также направлено на уничтожение населения . Пропагандируйте использование отечественных продуктов питания, ибо импортные продукты 100%-но содержат ГМО.

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова