Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ
фото:stuki-druki.com
В Москве с пониманием относятся к желанию власти республики быть независимым государством по аналогии с «братской Украиной». В этой связи, как отметил источник ИА REGNUM, в Москве не будут делать громких заявлений относительно подготовки Минска к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Белоруссии.
Вместе с тем всем ответственным лицам в Минске необходимо понимать, что не может быть независимости только на словах. Независимость — это весь комплекс жизнедеятельности государства, начиная от политики и идеологии и заканчивая финансами и экономикой. Если руководство Белоруссии решило пойти таким путем, путем выхода на тропу «экономической войны», то никаких вопросов данная стратегия развития белорусского государства вызывать не будет.
Вопрос будет заключаться только в одном — насколько данная политическая линия белорусского руководства будет отвечать национально-государственным интересам белорусского народа. Как отметил источник ИА REGNUM, при любом развитии событий белорусский народ всегда будет считаться братским, независимо от политики центрального руководства.
Если опыт «братской Украины», где смена власти произошла и еще произойдет именно из-за нежелания учитывать национально-государственные интересы подавляющего большинства украинского народа, ориентированного на союз с государствами ЕАЭС, в руководящем Минске никого ничему не учит, то Москва не будет пенять руководству республики на те действия, которые отбрасывают республику на обочину мирового развития.
Источник: voicesevas.ru
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по пути прибалтики пойдут,независимые)
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да..нет..просто опустятся как укры….займут своё независимое место…и будут жить беднее..а это следствие уменьшения численности населения.Нет но оно за Луку голосуют ..вот и пусть наслаждаются..сейчас рынок продовольствия закроется в для бульбашей в РОССИИ..что делать будут? в венесуэлу поставлять что ли?
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Это провокация 5-й колоны. Лукашенко самый здравомыслящий руководитель в СНГ и “детей” своих уничтожать не будет.
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Независимости получить нельзя. Можно только стать зависимым от других. Например СГА пытаются сейчас жить независимо от своих колоний. А Китай наоборот пытается стать зависимым от всех кого возможно.
В Велесовой книге описано, как хазары пытались подчинить себе Русколань. И хотя и не смогли, но подорвали исконную веру Руси.
А после этого пошли по рукам: то от одних зависимость, то от других. А до этого, дейсвительно на Руси была независимость. Зависили только от внутренних потребностей. То есть жили по средствам.
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Кто зависим от Бога и только, тот счастлив.
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Заигрывание с западом хорошим не кончится. Но мы многого не знаем. Поэтому трудно судить действия Лукашенко. Россия тоже не “фонтан”, хотя все же лучше запада.
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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает выхода Беларуси из ЕАЭС в случае нарушения договоренностей. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытого диалога с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент напомнил, что Беларусь подписала договор о ЕАЭС с оговоркой.
“Суть ее заключается в том, что, если договоренности, которых мы достигли, будут соблюдаться, мы будем свято исполнять все, что касается ЕАЭС. Если не будут соблюдаться, мы оставляем за собой право вплоть до выхода из этого союза”,
- сказал Александр Лукашенко.
Это удар по имиджу всех этих “союзных” образований , да и по имиджу России . Если уж терпеливая Белоруссия наелась такой “дружбы” , то , может , дело не в Белоруссии ? Может , надо менять что-то или кого-то в кремлёвской консерватории ?
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Это удар по политике Белоруссии, и ничего более. Или вы думаете, что верхушки других стран не в курсе как “братья” гонят нам санкционные продукты, по каким ценам получают энергоносители, да ещё и не хотят за них платить? И главное: “друзья-братья” ни в чём не поддержали Россию, когда в Осетии убивали русских миротворцев ООН, когда РФ предотвратила бойню в Крыму и приняла его в свой состав согласно воле НАРОДА. Но я согласен, что нам не нужна ни такая “дружба”, ни такие “братья”. Это проституция чистой воды. Моё мнение, как чистокровного белорусса, живущего в Калининградской области РФ: когда от тебя отворачиваются, не надо привлекать пряниками, пусть идут куда хотят и делают , что хотят. При любых негативных действия бывших “друзей-братьев”, отвечать так, чтобы их ущерб был во сто раз ощутимей, дабы помнили, что гадить не следует. А когда запросятся обратно в “друзья-братья”, спросить: а что вы сделали, желая получить наше расположение? Дружбу надо заслужить, а родство подтверждать, а не прикидываться ласковым теляти и сосать двух мамок. А когда молоко у одной кончится, поворачиваться задницей и говорить презрительное “фи”. Повторюсь: не путайте понятие дружба, соблюдение договоров, с позицией проститутки своего руководства.
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Это всё эмоции и твоё больное воображение. Договора , которые ты подписываешь, надо исполнять.
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Вот ИМЕННО …а не в ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ менять цены за транзит нефти и цену НА ГАЗ НАПЛЕВАВ НА ДОГОВОР…
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Договором о СГ предусмотрены одинаковые цены на сырьё и энергоресурсы , что и позволяло бы конкурировать белорусским товарам на российском рынке. Белоруссия убрала таможенные пошлины для российских товаров ( как это и предусмотрено договором СГ ) , что приносит ей огромные убытки . Поэтому преподносить для глупых читателей завышенные цены на энергоносители как благо для Белоруссии — на вашем родном языке иврите это называется “хуцпа” — наивысшая степень наглости.
Россия ни на минуту не прекращала поставки нефти , металла на танковые заводы Украины ( Львов, Харьков) и другого стратегического сырья . Сбербанк России успешно работает на Украине до сих пор. Фабрика Порошенки в Липецке “Рошен” приносит прибыль её хозяину по сей день . Бизнес есть бизнес , ничего личного. А это как ? Объясни, болезный !
Российская Федерация включила Крым в свой состав неожиданно для всех. Даже с лидерами Беларуси и Казахстана этот вопрос не получилось согласовать, как того формально требовали союзные обязательства, ведь банально происходило территориальное расширение Союзного государства и Таможенного союза, а не только РФ. Какое могло бы быть у российской власти моральное право в этой ситуации что-либо требовать от Лукашенко и Назарбаева?
Помимо прочего официальное признание Крыма российской территорией повлекло бы серьёзные экономические проблемы для Беларуси, для которой Украина является вторым после России внешнеторговым партнёром. Тут встал бы вопрос о компенсации белорусам гигантских потерь из российского госбюджета, как этого требуют нормальные союзные обязательства. Зачем это надо российскому государству? Оно радо тому, что Минск признал Крым российским де-факто, о чём Лукашенко не раз упоминал публично.
Признание Осетии и Абхазии произошло в результате односторонней инициативы властей РФ, которые перед этим в одностороннем же порядке силовым путём решили проблему вторжения грузинских войск в Цхинвали. Конфликт не был решён в формате ОДКБ, действия России носили характер самостоятельного решения суверенного независимого государства.
Неразумно в этой несоюзной ситуации требовать союзного поведения от белорусов. Кремль с МИДом поэтому его и не требуют.
К слову сказать, Россия помимо этого официально не признаёт Приднестровье, Нагорный Карабах, ДНР и ЛНР, при этом осуществляет достаточно активную, насколько это позволяют обстоятельства, внешнеэкономическую и гуманитарную деятельность.
Все эти непризнанные республики сами в этом заинтересованы и не требуют от белорусских властей никакого политического признания. В знак благодарности они не желают создавать белорусам какие бы то ни было проблемы. Беларусь одновременно поддерживает прекрасные отношения с теми странами, с которыми те состоят в конфликте.
Тебе это всё надо разжёвывать ?! Сталин про таких , как ты , говорил : ” Ты– враг или дурак !”.
Не пиши больше , за умного уже не сойдёшь — засветился !
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Это ты халявщик не пиши, хотя уже за умного не сойдёшь. И не марай в своих комментариях имя Сталина, т.к. он точно не поддерживал политическую проституцию, чем занимается ваш батька. В твоём комменте нет ни одного здравого оправдания позиции РБ ни по Осетии, ни по Крыму.
По Осетии вообще феерично:”Признание Осетии и Абхазии произошло в результате односторонней инициативы властей РФ, которые перед этим в одностороннем же порядке силовым путём решили проблему вторжения грузинских войск в Цхинвали.”…Это выдаёт какая ты мерзость! Русских парней, находящихся под эгидой миротворческой миссии ООН, убивали, а мы должны были смотреть? Это полный песец.
Всё происходящее показывает, что и хохлы, и вы, белоруссы, обыкновенные халявщики, а никакие не “родственники”, а тем более – не “один народ”. И если вы наступите на хохляцкие грабли, то я ни когда не приму ни одного “беженца”. Сами у себя срёте, сами и убирайте. А без экономическойи политической поддержки РФ, вы – никто. От слова “совсем”.
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А ты КТО? Подпиндосник? Наведи вначале порядок в своей либерастической колонии, а затем будешь судить про белоруские порядки. Ваши либерасты гадят где только можно. Организовали бойню в Луганской и Донецкой областях, а потом по указке иуды Суркова слили Донбас. В 2014 году как только войска ополченцев брали реванш, тут же следовала команда из кремля прекратить наступление и начиналась игра в перемирие, что бы дать возможность ВСУ перегрупироваться и воружиться.
Когда Россия избавится от колониальной зависимости, тогда и будешь делать свои дебильные выводы. Кстати Москва с 7 февраля восстанавливает границы между Россией и Беларусью. Можешь прыгать,”Богом избранные” правители Российской колонии своего добились.
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Подхреносник))) Да де*бил это ты, т.к. не видишь очевидных вещей и поддерживаешь проституток и халявщиков.
По-поводу границы: правильно всё делают. Ты двери своей квартиры открой настежь для жильцов 80 квартир на пять суток, и посмотри , что скажут тебе твои родственники по этому поводу.
Если бы Донбасс слили, то его уже давно бы укры взяли. Бред либерастов не пиши. Головой думать надо, а не только в неё есть и “уря” орать.
Да, мне очень многое не нравиться в действиях власти, но это не повод плясать перед откровенным шантажистом и политической проституткой Лукашенко. Нельзя быть немножко беременным)
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Флаги ДНР и ЛНР были изготовлены, когда ещё не было майдана в 2013 году. Всё идёт по сценарию написаному массонами. А полный захват Донбаса Украиной никому не нужен. Эта кровоточащая рана никогда не должна зажить. Через Донбас происходит утилизация Русских и освобождение территорий для Израиля. Процесс происходящий на Донбасе вполне управляемый.
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http://risovach.ru/upload/2013/02/mem/brezhnev_11984259_orig_.jpeg
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Я рад, что ты назвал своё истинное имя))) Ты такой же как и укры: халява заканчивается, значит РФ плохая. Скачи выше, и покрышек больше заготовь, Юстас-Мудак)))
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Даипошел ты обиженный – завтра сам локти кусать будешь, когда и беларусы от вас отвернутся.. Все тебе верно пояснили, толькотнадо еще добавить, что все те “немыслимые” российские преференции всегда увязывались последней с исполнением кучи обязательств, причем не только экономического, но и военно- политического и даже культурно-ментального характера, при этом ни о какоммравноправии даже не подразумевалось, как и в последнем случае,- захотела РФ не исполнять подписанный собой же договор по цене на газ, когда он стал недостаточно выгодным в связи с падением мировых цен на нефть, и сразу собственное толкование, причем без предъявления подлинника, но с нарушением другого межгосударственного договора по нефти с целью принуждения.. Кто будет с вами работать? Думаете будете постоянно морковкой махать , а вокруг все дураки? Ну-ну..
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“”“хуцпа” — наивысшая степень наглости.”” Насчет языка спорить не буду я его не знаю но вот ты видимо им владеешь в совершенстве “”СТРАННЫЙ КАКОЙ ТО БЕЛОРУС”
“”Россия ни на минуту не прекращала поставки нефти , металла на танковые заводы Украины”” ну откровенное БЕЗДАРНОЕ ВРАНЬЕ Украина обрубила все экономические отношения с Россией кроме БАНКОВСКИХ ну должны же как то слать деньги те кто работает в России это существенная часть Украинского бюджета, кстати фабрика в Липецке ЗАКРЫТА за долги БЮДЖЕТУ по налогам.
Относительна КРЫМА Осетии и Абхазии…даже дочитывать не стал ..какой же ты ЖАЛКИЙ не удивительно что знаешь ЕВРИТ
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А по Сбербанку что, а поипоставкам угля, а по газу, нефти?! Давай уж до конца нежалкий ты наш..
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Была Российская Империя,после революции СССР,Россия всегда была хозяином и основополагающим государством, 1990год всё разрушил и отделившиеся государства доказывают,что не могут быть самостоятельными и независимыми. Свободными они были только, когда были вместе. А сейчас почувствовав ущербность своей”независимости”боятся признать свои ошибки,а типа гордость мешает вернуться под крыло старшего.
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Это шантаж и не более.У них ни армия не может сравниться с украинской для защиты своей территории,ни обеспеченность энергоресурсами.Лукашенко встаёт на путь прибалтийских республик.ЕС их ограбит,разрушит и выплюнет.Председатель домудрится.
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Не знаю, можно ли доверять публикациям жёлтого сайта “REGNUM”?. Если Президент Белоруссии осуществит выход из договора ОДКБ, тогда у него остаётся один путь – в НАТО, организованной недобитками гитлеровской Германии. Мы, в России, думали, что Лукашенко сохранит островок социализма в Белоруссии, а его понесло в глобальный неофашизм. “Пути господне неисповедимы”.
Сейчас Россия, полностью находится в управлении паразитического класса, но не нужно Лукашенко идти в пасть фашискому удаву под названием ЕЭС и НАТО. Не вечно же будет продажная тварь, быть во главе российского государства.
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А ведь пока речи о ЕЭС и НАТО не было. А вот “Не вечно же будет продажная тварь, быть во главе российского государства” – под вопросом. Поэтому “юстас” и задает вопрос ” Может , надо менять что-то или кого-то в кремлёвской консерватории?”. Суммируя публикации о происходящем в России складывается впечатление, что Россия ползет в ту же сторону, что и Украина. Правда помедленнее (масса то по более). Решать надо главный вопрос, а то всем будет писец. Зачем было России с таким трепетом ждать Трампа? Опять гены мешали? Только вот какие?
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НДАААА вы Украинцы УЖЕ ПОМЕНЯЛИ…а мы Россияне таких “”МЕНЯТЕЛЕЙ”” ВЕШАТЬ БУДИМ…я хочу чтоб мои дети жили в НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ а не в УКРОДУРДОМЕ
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Хотеть оно конечно не вредно, и дети твои будут жить нормальной прислугой у Чубайсов, Грефов, Медведевых, … как ты сейчас.
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Регнум еще тот фрукт. Можно просто в гугл глянуть кем и где работал господин Колеров. Это важный голос олигархата завуалированного под патриотический сайт. Никуда Беларусь не собирается идти. А вот разобраться почему и на каком основании в пределах ЕврАзЭС устанавливаются разные правила необходимо. Ну по ценам на энергоресурсы проигрывает Россия. А что РБ выигрывает от транзита? И вообще зачем надо было мутить воду? Сказали бы никаких Союзов! – двусторонние отношения и все. Потом, замучили придирками к санкционными продуктами. Беларусь имеет полное право покупать сырье и перерабатывать, пакетировать и отправлять по своему разумению. Тем более эти долбанные креветки перерабатываются с начала 2000-ых. Та же сельдь, морск.капуста и прочая снедь давно перерабатывались. В Беларуси вся переработка с иголочки, а в России фальсификат под продукцию РБ.И проходимцы стоящими за всем этим.
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Все санкционные товары с запада везутся через Беларусь теми же Российскими предпринимателями на 90%. Думаете если Российские предприниматели возили с запада продукты, то после введения санкций резко перекрасились и стали возить автотранспортом продукты с Южной Америки? На границе с Прибалтикой и Украиной таможни, единственная дыра провезти товары через Беларусь. Товар везётся в Беларусь, растомаживается, водителю вручаются липовые докумкенты и водитель поехал дальше. А каждый раз когда этих предпринимателей вылавливают, то оказывается товар ввезён из Беларуси. Кто виноват? Правильно, Лукашенко и белорусы.
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Вернись с Марса “неподпиндосник”. Поищи в сети, как отреагировал Лукашенко, когда озвучили ему претензии по санкционным продуктам. Если Вы думаете, что он так защищал бизнесменов из РФ, то у Вас действительно с логикой(головой) проблемы. Но виноваты у Вас всегда русские…Где-то я это уже слышал, и не раз)))
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А ты не можешь объяснить почему на Российских оптовых базах принимают Белорусские товары прибывшие с “Гаити”?
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Для вумных гейропейцев: продукты из РБ не под санкциями. РФ придерживается договоров с РБ, даже если это приносит какие-либо убытки- это факт. Но терпение тоже имеет свои пределы: наглость батьки уже зашкаливает.
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проститутка и вымогатель – вот кто есть на самом деле Лукашенко,но очень дорогая,настолько,что не стоит тех денег, которые хочет получить с России
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Чего вы грызетесь? Когда научитесь распозновать, кто есть кто?
Правы те , кто утверждает, что РФ сама виновата?! Да, правы. Достаточно посмотреть на тех, кто находится в правительстве. Сплошь евреи, еврейские гибриды и многонационалы. Чьи интересы они представляют, я думаю не надо объяснять.
Правы те, кто утверждает, что с так называемым “батькой” что то не так?! Да, правы. Достаточно посмотреть на его физиономию. Это смесь еврейской и славянской кровей с прививкой жидобандеры. Чьи интересы он может представлять? :-)
Нет, сейчас, славянского государства, где рулят Славяне. Нет! Везде рулят пархатые. И их главная цель развалить СЛАВЯНСКИЙ МИР, а не руский мир, как нам преподносят. Вот они этим и занимаются.
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Почитайте комментарии МИД Беларуси на эту тему, а потом кричите. “Регнум” сделал вброс, а вы и раскудахтались.