Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ

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В Москве с пониманием относятся к желанию власти республики быть независимым государством по аналогии с «братской Украиной». В этой связи, как отметил источник ИА REGNUM, в Москве не будут делать громких заявлений относительно подготовки Минска к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Белоруссии.

Вместе с тем всем ответственным лицам в Минске необходимо понимать, что не может быть независимости только на словах. Независимость — это весь комплекс жизнедеятельности государства, начиная от политики и идеологии и заканчивая финансами и экономикой. Если руководство Белоруссии решило пойти таким путем, путем выхода на тропу «экономической войны», то никаких вопросов данная стратегия развития белорусского государства вызывать не будет.

Вопрос будет заключаться только в одном — насколько данная политическая линия белорусского руководства будет отвечать национально-государственным интересам белорусского народа. Как отметил источник ИА REGNUM, при любом развитии событий белорусский народ всегда будет считаться братским, независимо от политики центрального руководства.

Если опыт «братской Украины», где смена власти произошла и еще произойдет именно из-за нежелания учитывать национально-государственные интересы подавляющего большинства украинского народа, ориентированного на союз с государствами ЕАЭС, в руководящем Минске никого ничему не учит, то Москва не будет пенять руководству республики на те действия, которые отбрасывают республику на обочину мирового развития.

Источник: voicesevas.ru