Главная » События

Крымский мост растет: строители сооружают морские пролеты (ФОТО, ВИДЕО)

12:07. 2 февраля 2017 Просмотров - 720 Нет комментариев Опубликовал:
Крымский мост растет: строители сооружают морские пролеты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В акватории Керченского пролива идут работы по сооружению мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе строительства.

Первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Всего же строителям предстоит возвести пролеты над морской гладью протяженностью более 6 км.

«На участке от острова к фарватеру мы перемещаем с суши в акваторию „нить” металлоконструкций автодорожного моста длиной более 2 км и общей массой более 18 тысяч тонн, — рассказал замначальника ФКУ Упрдор „Тамань” Владислав Сафин. — Сооружение морских пролетов выполняется стандартным методом продольной надвижки».

На заранее подготовленном на суше стенде проводится укрупнение сегментов пролета. Затем строители двигают его в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов. Следом на стенде укрупняется очередной пролет, и вновь проводится операция по движению «нити» пролетных строений в сторону фарватера.

И так делается до тех пор, пока тот пролет, который первым вышел в море, не окажется в своем проектном положении — непосредственно у фарватера. Здесь он будет примыкать к арке.

Работа выполняется с помощью грузоподъемного, гидравлического и сварочного оборудования. Собранные на стенде пролеты перемещаются в акваторию со скоростью 15–25 см в минуту.

Надвижка — технически сложная операция, требующая высокой точности, но это давно проверенный и надежный способ сооружения пролетов над водой, широко применяемый в мировом мостостроении.

Технологическая операция проводится по мере готовности морских опор на участке от острова к фарватеру, и одновременно с надвижкой пролетов на готовые опоры строители продолжают сооружать последующие морские опоры. Во время продвижения над водой пролетные строения поддерживаются вспомогательными конструкциями, а затем вся «нить» будет опущена в проектное положение. Такая последовательность работ позволяет качественно и в срок выполнять поставленные задачи по строительству моста.

«Всего на объекте строительства — четыре морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность — более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. В общей сложности на этих участках будет установлено более 50 тысяч тонн металлоконструкций автодорожного моста», — сказал Сафин.

Одновременно на стройке продолжаются работы по сооружению опор по всей трассе Крымского моста. К середине января погружено более 3800 свай трех типов из более 7000, предусмотренных проектом, готовы более 230 опор из 595, ведется сборка пролетов на сухопутных участках и арочных пролетных строений, идут работы по бетонированию плиты проезжей части.

«Растет объем ручного труда, мы увеличиваем количество строителей — на стройке уже трудятся около 4 тысяч человек, а к весне их будет ещё больше, рассказал начальник технической службы „СГМ-Мост” Юрий Бесков. — Всё больше и специализированного оборудования.

Только в операции по надвижке морских пролетов используется почти 30 основных строительных машин и механизмов — краны, домкраты, гидроцилиндры, а если считать все задействованное в надвижке оборудование, то это более 200 единиц различного инвентаря».

Справка

Мост через Керченский пролив запроектирован в виде двух параллельно расположенных мостов — автодорожного и железнодорожного, объединенных общей конструктивно-технологической схемой.

В феврале 2015 года заключен государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между ФКУ Упрдор «Тамань» (заказчик) и ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (генподрядчик). Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в феврале 2016 года — сразу после получения положительного заключения проектной документации Главгосэкспертизы и разрешения на строительство от Федерального дорожного агентства.

Общая стоимость проекта в ценах соответствующих лет составляет 227,92 млрд рублей. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор «Тамань».

Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

Крымский мост растет: строители сооружают морские пролеты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крымский мост растет: строители сооружают морские пролеты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крымский мост растет: строители сооружают морские пролеты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крымский мост растет: строители сооружают морские пролеты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Крымский мост растет: строители сооружают морские пролеты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Покорить пролив
...потоком. Транспортные связи Крымского полуострова с другими ... автодорожный и железнодорожный мост. Подрядчика выберет правительство...стоимость столь крупных объектов растет в процессе реализации,...Чтобы их установить, строителям нужно будет бурить скважины...
Новости Украины и Новороссии 17 апреля 2015
...для бронетехники и бомбоубежище. Строители говорят, сможет укрыться ... рядом — стратегически важный мост, которые связывает Харьков, Чугуев... в ГМС постоянно растет и это заметно ..., Снежное, Мариновка, Краснодар, Крымск, Анапа, Керчь. Автобусы автопредприятия...
Новости Украины и Новороссии 16 апреля 2015
...рабочие специальности в ДНР растет спрос. «Голодные ...Донжелдорпроект” обследовали разрушенные мосты и готовят проектную ...востребована максимально: это строители, инженерные специальности, сервисная...частности — в Россию. Крымский «Беркут» продолжает службу ...
Сводки от ополчения Новороссии 11 апреля 2015
... артиллерии. Количество нарушений растет», — заявил представитель штаба... силовиками на окраине Крымского возникали неоднократно вечером ...Донец (в районе моста), где ополчением созданы...факту начато расследование. Строители из Харьковской области начали...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>