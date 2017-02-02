Крик души истинного патриота: «Я устал извиняться за то, что я русский!»
К сожалению, последние века создалась тенденция, когда Россию делают «козлом отпущения»: там виноваты, здесь не правы. Такая позиция активно тиражируется западными и оппозиционными СМИ, как ради рейтингов, так и целенаправленной работы самих изданий.
Некто Алексей Казаков написал сообщение, где выплеснул все накопленные эмоции в слова. Это сильное сообщение, которое отражает всю суть происходившего в прошлом и происходящего сейчас.
Эти строки, идущие из глубины сердца, заставляют задуматься над простым вопросом: «А перед кем народ России должен извиняться, когда от него этого требуют?»
Ответ прост и он здесь:
Я устал! Устал извиняться, устал нести ответственность, устал стыдиться, устал чувствовать позор! За что?.. За то, что из Азии пропал рабовладельческий строй? За то, что Латвия, Эстония, Литва катались как сыр в масле? За то, что, обороняя Порт-Артур, променяли 15 тысяч русских на 110 тысяч японцев? За то, что, обороняя Петропавловск-Камчатский в 1854 году, около 1000 ополченцев, потеряв 40 человек, отбили атаку трёхкратно превышающих сил, отправив в могилу или на койку 400 противников, и за то, что их командующий-англосакс застрелился? За то, что Кипр, Болгарию, Грецию освободили от турок? За то, что не дали уничтожить сербов? За то, что выполняя миротворческий долг, в Афганистане обменяли 15 тыс. на 200 тыс.? За то, что 90 десантников не дали прорваться 2500 боевиков через высоту 776? За то, что променяли 84 человека на 400? За то, что два батальона наёмников в Грозном не смогли уничтожить штурмовой отряд майкопской бригады? За то, что советская армия освободила Европу от фашизма? Может, мне извиниться за Баязет? За Брестскую крепость? За «атаку мертвецов»? За эсминец «Новик» или лидер «Ташкент»? А может, пред монголами — за то, что мы иго сбросили? Или за Александра Невского, за то, что европейских рыцарей на дно Чудского озера спустил? За то, что Анна Ярославна научила Европу пользоваться вилкой и мыться хотя бы раз в месяц, а не раз в полгода? А может, извиниться за девятую парашютно-десантную роту 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, принявшую бой на высоте 3234 в Афганистане? За что я, как русский, должен здесь извиниться?!
За то, что, несмотря ни на что, мы сохранили честь, гордость и человеколюбие? За то, что наши правители не дают нас опустить до уровня Сомали? За то, что мои прадеды выбили с Дальнего Востока японцев и американцев?
Я понял!.. Я должен извиниться за то, что немытая, забитая и необразованная Россия дала миру Толстого, Герцена, Горького, Гоголя, Ломоносова, Чернышевского, Гагарина, Королёва, Циолковского, Крылова и пр.!
ДА. Я УСТАЛ. Я РУССКИЙ, И Я УСТАЛ ИЗВИНЯТЬСЯ ЗА ТО, ЧТО Я РУССКИЙ
За то, что во мне течёт кровь тех, кто прибивал щит на врата Царьграда, тех, кто разрушил Римскую империю, кто освоил 1/6 земной суши, тех, кто спас Европу от татаро-монголов и фашистов, тех, кто проехал по улицам Парижа, тех, кто на кораблях спасал будущие США от Британии (да, да, и это тоже!). Можно много перечислять, но… У каждого государства есть страницы истории, которыми можно гордиться, но почему-то только Россия должна стесняться своей истории и посыпать голову пеплом! И перед кем? Перед Европой, которая уничтожила инков, ацтеков, майя, сжигала людей на кострах, вырезала пол-Африки, а остаток продала в рабство!
Интересно, что должны мы сделать, чтобы наконец-то все, «униженные» нами, нас простили?
Может, хватит нам писать о своей истории в извиняющемся и самоуничижительном тоне? Лично я устал извиняться! Пора научиться гордиться тем, кто ты есть! Я русский, и хочу, чтобы мои дети гордились той страной, в которой они родились!
Нужно вспомнить историю – и все события сами встают на места, а на заданный ранее вопрос приходит на ум лишь один ответ: «Ни перед кем!».
Источник: nnm.me
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?!)) “За то, что наши правители не дают нас опустить до уровня Сомали?” Кому не дают? В 2016 опустили до Антигуа и Барбуды. Сомали кстати на последнем месте в мире.
Я думаю уровень Албании (127 место) – это будет болевой порог для россиянцев. С этого уровня лысого вынесут на вилах.
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Да вам синтепоноголовым хоть завтра нарисуют олбанию,все равно ведь за так прыгать не будете.)))Даже хохлопитеки за так не прыгают,а антигуя и бурбуда кстати живут в курортной зоне и вымерзнут за одни сутки если им сделать климат как у нас.)Но ты верь всяким уровням что пишутся для глупых гоев,а вот про вилы не верь.)Нацгвардия вооружена самым современным оружием,и пятую колонну в скором времени нейтрализуют,как раз к 17 году,так что с вилами супротив танка только шизики побегут,но на них есть санитары,упакуют и зафиксируют.)))Жаль что мы так и не узнаем про твои очучения в смирительной рубашке,хотя есть шанс что тебя вылечат эллистрическим током,дагды отпишись нам,но тока не в спортлото.)))))
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Я вообще то не понял эти соплестрадания аффтара.)Его что под гильотиной заставляют каятся.Да на это есть простой обычный пофигизьм,который присутствует даже в малых дозах у любого мнительного интилягента.Все энти круглые столы где евреи патриоты сражаются с пеной у рта с евреями либерастами,суть обычный лохотрон для зомбиленда.Да покрен мне что думает про нас електорат в явропе,пиндосии или папуасии,тем более разные культурные мученые и педики утонченные.)))Мы себя должны уважать,и не вестись на разные споры о покаяниях.Завел спор кто то,и все послан на три буквы культурно,а в малолюдном месте и конкретно по барабану получил.А то посадят всяких кокляцких,польских и прочих облизьян обсуждать на тельавидении кто прав а кто не прав,вот пусть сами тельавизионщики и смотрят это пойло.А мы пчелами должны быть,нам мед духовный собирать надо,а не в г.вне копаться,в надежде что золото брульянты найдешь,это работа золотарей а они в основном определенной национальности.)))