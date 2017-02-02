Клика Маши Гогенцоллерн снова топит не сдающийся „Варяг”

9 февраля годовщина битвы крейсера Варяг с японской эскадрой. В январе 1904 г. вспыхнула Русско-Японская война. А в наши дни друзья Маши Гогенцоллерн стирают историю России и прокладывают ей дорогу к трону: премьер Медведев и министр культуры В.Р. Мединский – закрывают музей ВМФ в Петербурге, куда перевезли из Южной Кореи реликвии с крейсера «Варяг» и кораблей «Кореец» и «Сунгари».

Ни одна война не была в такой мере борьбой за будущее России. Решался вопрос о незамерзающих портах, о Русском преобладании в огромной части света. Ротшильды являлись главными помощниками японцев, внося свой вклад в неожиданность японского нападения, усыпляя бдительность России миролюбивыми заверениями.

Прямо накануне нападения в Санкт-Петербурге идут Русско-японские переговоры. Но дата нападения на Россию уже определена и переговоры ведутся лишь для отвода глаз. Британия сильно дезинформировала русское правительство и подыграла Японии изо всех сил.



Япония, подстрекаемая крупными еврейскими банкирами Англии и США, начала военные действия, вопреки международному обычаю, без объявления войны, внезапным нападением, в ночь на 27 января, на Русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура.

9.02.1904 г. произошло Величайшее сражение Русских моряков, запечатлев их подвиг в веках.

Крейсер «Варяг», капитана I ранга Всеволода Фёдоровича Руднева (1855+1913) и канонерская лодка «Кореец», капитана II ранга Г.П. Беляева, не ушли в Китайский Порт-Артур из Корейского Инчхона (Чемульпо), т.к. были в подчинении посла в Корее действительного статского советника А.И. Павлова и охраняли почтово-багажный пароход «Сунгари» с дипломатической почтой, принадлежавший Китайской Восточной Железной Дороге.

Японцы выставили ультиматум: либо Русские сдаются, либо японская эскадра откроет огонь по бухте Инчхона, где на пирсах стояли корабли США, Германии, Франции, Англии, Италии, командиры которых испугались и просили командиров Русских кораблей покинуть порт.

Тогда Совет офицеров «Варяга» по настоянию старшего офицера В.Ф. Степанова (+1929) решил принять бой, с благословения корабельного священника Михаила Руднева.

Русские корабли (имевшие на двоих 34 орудия и 6 торпедных аппаратов) приняли вызов врага и вышли против 15 японских, в которых входили два броненосца, четыре бронепалубных крейсера и восемь миноносцев (имевшие 181 орудие и 42 торпедных аппарата).

Метким огнём «Варяга» были жестоко повреждены два крейсера «Амаза» и «Чиода», потоплен миноносец, третий японский крейсер получил такие пробоины, что утонул после боя по пути в Саабо, был повреждён и флагманский крейсер «Нанива» на котором находился командующий, потому некоторое время контр-адмирал С. Уриу не мог руководить всей эскадрой.

У «Варяга» перебило трубу с проложенными рулевыми приводами, был контужен командир В. Руднев, в бою и от ран скончались 33 моряка, а 120 были ранены, но требование о сдаче в плен ими было отклонено. На «Корейце» потерь не было. После чего моряки приняли решение отойти в бухту, где; канонерская лодка «Кореец» была взорвана, а крейсер «Варяг» по единодушному решению офицеров, не спустив Андреевского флага был затоплен экипажем.

Немец, Рудольф Грейнц, свидетель этого боя и пораженный подвигом Русских моряков, написал стихи, которые были переведены на Русский язык Евгенией Студентской и переложены на музыку Алексеем Турищевым из 12 Гренадерского Астраханского полка, став гимном моряков: «врагу не сдаётся наш гордый Варяг».

Оставшихся в живых моряков «Варяга» и «Корейца» приняли на борт международной эскадры, стоявшие на рейдах Чемульпо: Французский крейсер «Паскаль»; Итальянский крейсер «Эльба» и Английский крейсер «Тэлбот», на которых Русские покинули Корею.

Участники боя удостоились наград, а подтверждением этому стали Высочайшие Приказы Государя Николая II за № 528 от 23 февраля 1904 года и за № 538 от 16 апреля 1904 года.

С представлением о наградах В.Ф. Руднев 18 февраля 1904 г. отправил телеграмму из Сайгона на имя начальника главного морского штаба контр-адмирала З.П. Рожественского.

В 1905 г. «Варяг» был поднят со дна Жёлтого моря и после капитального ремонта введён в состав Императорского Флота Японии под именем «Сойя», как учебное судно.

В 1916 г. Россия выкупила у своей уже союзницы Японии бывшие Русские боевые корабли: «Пересвет», «Полтава» и «Варяг». После выплаты 4 милллионов йен «Варяг» был торжественно встречен во Владивостоке и 27 марта 1916 г. на нём был поднят Андреевский флаг и крейсер «Варяг» был направлен для усиления Кольского отряда Северно-Ледовитого флота в составе Отдельного отряда судов особого назначения под командованием А.И. Бестужева-Рюмина; 18 ноября 1916 г. «Варяг» прибыл в Мурманск, где стал флагманским кораблём Морских сил обороны Кольского залива.

Всего за несколько дней до февральского переворота крейсер «Варяг» ушёл в Англию на судоремонтные доки Ливерпуля для капремонта, где и пробыл до 1920 г.

В феврале 1920 г. следуя на буксире через Ирландское море в Глазго, куда «Варяг» был продан на металлолом по распоряжению Троцкого, уничтожившего тогда весь Российский флот, крейсер попал в сильный шторм и сел на камни…

1.07.1918 г. были уничтожены в море у г. Новороссийска корабли Черноморского флота. Начальник военно-морских сил Балтики, капитан I ранга, Алексей Михайлович Щастный, увел флот из портов, которых лишилась Россия в результате Брестского договора.

Сквозь льды Щастный привёл 260 кораблей в Кронштадт, не потеряв ни одного, но 3 мая 1918 г. Троцкий прислал в Кронштадт телеграмму, готовить Спасённый флот к уничтожению.

Десятки кораблей угнали на металлолом в Германию, а 20.06.1918 г. Щастный предстал перед Верховным ревтрибуналом при Всероссийском ЦИК. Перед арестом А.М. Щастный находился в Кремле, в Николаевском дворце, часть которого превращена в гауптвахту.

А. Щастному трибунал в составе 7 человек, под председательством С. Медведева, вынес смертный приговор, со сроком исполнения в 24 часа, а для расстрела назначили китайцев.

Троцкий приказал казнить Щастного в подвале реввоенсовета, в здании бывшего Александровского училища, где был его кабинет и в пять часов утра приехал убедиться, что Щастный мёртв. Отказал вдове – Нине Николаевне Щастной отдать тело мужа. Приказал захоронить А. Щастного здесь же в здании в подвале.

Непокорный «Варяг» выбрал себе иную судьбу…

В 1925 г. крейсер частично разобрали на месте, а 127-метровый корпус взорвали…

В канун 50-летия подвига «Варяга» этот проект готовил ещё при жизни Сталин и по его приказу сняли в 1947 г. фильм «Крейсер Варяг»; во многих городах СССР проходили юбилейные торжества, а в Москве 8 февраля 1954 года состоялся торжественный вечер с участием ветеранов битвы при Чемульпо (Инчхоне) на котором от имени Советского Правительства героям-«варяжцам» были вручены медали «За отвагу».



В начале 1990-х предприниматель из Москвы Валерий Александрович Попов изучил места связанные с легендарным крейсером, о котором в Корее осталось много описаний. Валерий, посещая Южную Корею, побывал и в запасниках Метрополитан музея г. Инчхон, где ему вынесли и бросили как тряпку гюйс с крейсера «Варяг», за что Валерий осудил работников музея и принял решение заняться возвратом этих святынь в Россию.

В 100-летний юбилей Валерий Попов входил в официальную делегацию, в которую входили глава отдела по взаимодействию с ВС о. Дмитрий (Смирнов) его заместитель о. Алексий (Просвирин) и о. Вениамин (Ковтун, бывший командир подводной лодки) которая почтила в городе Инчхон память крейсера «Варяг» 9 февраля 2004 г. туда же прибыла и эскадра ТОФ РФ во главе с флагманом крейсером «Варяг», на борту которого прибыли командующий ТОФ адмирал флота Фёдоров и Архиепископ Приморский Вениамин, который во время перехода Крестил моряков прямо на борту крейсера «Варяг».





Огромная заслуга в том, что эти торжества состоялись принадлежит военному атташе в Южной Корее – Виктору Меркурьевичу Никифорову, благодаря личному авторитету которого южнокорейские адмиралы и дипломаты не подчинились приказам из Вашингтона, а ведь в Корее стоит 30-тысячный американский корпус и крупная военно-морская база США.

Противодействие было и в Москве, от начальника Генштаба, подло «подставившего» полковника Буданова, приведшее к его убийству – генерала армии Анатолия Васильевича Квашнина, друга дочери обергруппенфюрера СС Марии Гогенцоллерн, запретившего эскадре ТОФ по этой программе посетить в Китае бывшие Русские города Порт-Артур и Дальний.

Зато благородными оказались японские адмиралы, которые попросили, чтобы их корабли примкнули к эскадре ТОФ РВ и отдали дань памяти опустив символические венки в море.



Сопровождала эскадру ТОФ РФ на флагмане «Варяг» Порт-Артурская Икона Богородицы, принадлежащая Православной подвижнице и меценату Наталье Ильиной. Благодаря Валерию Попову, нашедшему место, где японцы сожгли трупы русских моряков, о. Дмитрий (Смирнов) – отслужил литию.

Благодаря Валерию Попову, хорошо знавшему архиепископа Сатирия (Трамбоса) главу в Корее Константинопольского Патриархата, состоялась совместная церемония освящения с Архиепископом Вениамином закладного камня на месте памятника «Варягу».

Благодаря Валерию Попову и его дружеским отношениям с мистером И (Чжон Сик) и директором метрополитен музея г. Инчхон – Ким Ёнг Гил, впервые официально, за 100 лет Российским гражданам в лице посла Рамишвили – позволили прикоснуться к реликвиям.



Гюйсу с крейсера «Варяг», флагу с парохода «Сунгари», шлюпочному флагу с канонерской лодки «Кореец» и другим реликвиям.

Благодаря Валерию Попову, о. Дмитрий (Смирнов) вовремя попал в Южной Корее на все эти мероприятия, т.к., «по заданию» патриарха Алексия II, он присутствовал на слёте капелланов стран НАТО, а уже оттуда прилетел в Сеул.



По приглашению командующего ТОФ РФ Фёдорова на борту крейсера «Варяг» в кают-кампании собрались Военные Атташе, представлявшие свои страны в Южной Корее, а один из тостов, предложенный Валерием Поповым был выпит: За Веру, Царя и Отечество.

Именно благодаря многолетним стараниям и большим личным материальным вложениям Валерия Попова, его обширными и дружескими отношениями с влиятельными людьми в Республике Южная Корея был создан фонд и Попечительский Совет, который совершил в 2010 г. возврат реликвий из Метрополитен музея Южнокорейского г. Инчхон.

Но не обошлось без курьёзов, снова вмешались друзья дочери обергруппенфюрера СС – Марии Гогенцоллерн.

Начальник военно-мемориального центра МО генерал-майор Александр Валентинович Кирилин и руководитель федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области культурного наследия Александр Владимирович Кибовский, которые Валерия Попова с его друзьями «отодвинули», что даже Корейцы были в недоумении. Почему сделавший всю «черновую и предварительную работу» Валерий Попов не попал в число тех, кто перевозил гюйс «Варяга», а сами эти деятели «отмыли» на этом деле себе «денег и славы»?



После этого Кирилин ушёл на повышение, став управделами ЦИК, а Кибовский теперь «пилит» культурный бюджет столицы, являясь его руководителем.

А главные друзья дочери обергруппенфюрера СС – Маши Гогенцоллерн, – премьер Медведев и министр культуры В.Р. Мединский – закрывают музей ВМФ в Петербурге, куда перевезли из Южной Кореи реликвии с крейсера «Варяг» и кораблей «Кореец» и «Сунгари».





















Сергей Желенков

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Источник: ss69100.livejournal.com