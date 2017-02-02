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“Карта свободы” 2017

21:11. 2 февраля 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:



Freedom House выпустил ежегодный доклад https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017 о состоянии "свободы" в мире.
Зеленым отмечены "свободные страны", желтым "частично свободные" и сиреневым "несвободные".
Примечательным моментом является Крым в составе России, который занесен в территории, где царит "несвобода". Стоит так же отметить, что Монголия получается более свободная страна, чем Украина.
В целом же, карта наглядно демонстрирует, режимы в каких странах не нравятся США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 2017, крым, мир, общество, США, Украина
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