“Карта свободы” 2017
21:11. 2 февраля 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Freedom House выпустил ежегодный доклад https://freedomhouse.org/report/freedom-w
Зеленым отмечены "свободные страны", желтым "частично свободные" и сиреневым "несвободные".
Примечательным моментом является Крым в составе России, который занесен в территории, где царит "несвобода". Стоит так же отметить, что Монголия получается более свободная страна, чем Украина.
В целом же, карта наглядно демонстрирует, режимы в каких странах не нравятся США.
Источник: colonelcassad.livejournal.com