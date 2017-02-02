Как воспитать мужчину? (Пост для женщин. И не только)

Женщин жалко. Постоянно жалуются, что мужиков вокруг нет.

Женщин не жалко. Воспитывают своих сыновей как девочек.

Результат закономерен.

Выскажу свои мысли по этому поводу.

Первое.

Воспитанием мальчика должен заниматься отец. Причем, с самого рождения. Своего рождения, а не с рождения сына.

Потому как воспитание в семье — это не нравоучения. Мальчик копирует образец поведения своего отца, а не его слова.

Вопрос мамам — хотите ли вы, чтобы ваш сын стал таким же как ваш муж?

Второе.

Что я вкладываю в понятие «мужчина»? Вполне себе домостроевское понятие. Мужчина должен быть сильным. А что это значит? Уметь принимать решения и брать на себя ответственность за эти решения.

Вопрос родителям — учится ли ваш сын самостоятельно принимать решения и отвечать за них?

Третье.

Принимать решение и нести ответственность — две стороны одной медали. Свобода с одной стороны. Ограничение свободы с другой.

Пример.

Мужчина принимает решения, но не несет за них ответственность его женщина. Это не мужчина, а маменькин сынок. Мужчинка.

Мужчина не принимает решения, но несет за них отвественность. Это не мужчина. А подкаблучник. Мужичок.

Четвертое.

Свобода начинается с самоограничения.

Есть такая восточная поговорка «Первыми пьют воду верблюды, потому как у них рук нет. Вторыми пьют мужчины, потому как у них терпения нет. Последними пьют женщины».

В моей схеме воспитания схема другая. «Лучшее — маме. Потому что она девочка. Затем коту — потому, что он беспомощен и зависит от нас. А затем уже нам с тобой. Потому что мы мужчины».

Пятое.

В каком возрасте младенец становится мужчиной?

С момента осознания себя как личности. Психологи знают этот возраст. Три года. Да, мамочки. Три года.

Именно с этого возраста необходимо постоянно внушать сыну – «Ты — мужчина!».

Именно с этого возраста необходимо учить его нормальному мужскому слову «Должен!»

К сожалению, это слово превратилось в психологической среде как некий жупел – «долженствование». У многих психологов оно почему-то ассоциируется с невротическими реакциями.

Увы, но это факт — многие «хочу и не волнует!» приводят к развитию социопатической личности. Оглянитесь вокруг и вы увидите массу мужчинок, не способных заставить себя на какое-то действие.

Мужчина должен. Уметь терпеть. Уметь преодолеть себя. Уметь ошибаться. Уметь быть нежным. Уметь быть грубым. Уметь быть разным. Уметь отвечать за свои слова. Мужчина должен уметь БЫТЬ.

Шестое.

Относится к пацану надо сразу с момента рождения как к мужчине. Когда младенец орет у вас на руках — достаточно его укачивать и разговаривать с ним – «Ты у нас мужчина? Чего тогда орешь?» Вам понятно, что в этот момент вы не ему установку даете, а себе? Что в дальнейшем, вы к нему будете относится как равному и взрослому? Да. К ребенку надо относится как к взрослому. Это не значит, что с ним не надо играть, не прощать его ошибки, не нежить его, не улыбаться ему.

Седьмое.

Ребенку можно ошибаться. Он исследует мир вокруг себя, исследует его границы. Знаете, почему мужчины похожи на детей? Потому как мужчины тоже раздвигают границы этого мира. Мужчина должен быть беспокоен. Он движущая сила человечества. А женщина — сила сохраняющая, если что.

Нельзя наказывать пацана за ошибки. Их нужно исправлять. Ему. Самому. Самостоятельно. Но с вашей подсказкой и помощью.

А теперь — иллюстрация всего этого.

Несколько лет назад я женился.

И появился у меня двоюродный сын. Двоюродный — потому как я его не усыновил.А как мне его еще называть? Было ему семь лет.

С самого начала я занял позицию альфа-самца в стае. Обозначил границы поведения:

-Твоя комната — это твоя комната. Ты там хозяин — сам у себя прибираешься, сам у себя бардачишь.

-Мама — это же девочка. Чем больше мы ей помогаем — тем больше она довольна и тем меньше рычит\ворчит.

-Накосячил — отвечай.

-Ты все можешь сам.

-Ты, в первую очередь, защитник семьи.

-И не забывай. Мы — вместе.

-Есть проблема? Значит есть и ее решение.

Первое время он меня ненавидел. И понятно за что. Только что был рядом любимый папа. И вдруг, какой-то непонятный мужик.

Сначала мы принюхивались друг к другу. Два самца в стае. Тихонечко налаживали контакт.

Соревновались друг с другом. И до сих пор соревнуемся. Приз — улыбка от мамы. Ну и не только улыбка. Еще обнимашки\целовашки. С тех пор самое сильное наказание для него моя фраза:

-Мама будет очень расстроена.

Как-то с мамой разыграли сцену. Я типа, накосячил. Она, типа, расстроилась.

-Видишь, что бывает, если маму обидеть? – моя фраза.

Завели кошака. Кот — лучшее средство для развития у пацана кинестетики. А кинестетика — основа сексуальности. Фраза «тренируется на кошках» как никогда актуальна именно в этом случае. Глажка\утюжка котов способствует развитию способностей глажке\утюжке женщин в будущем.

-Дялеш! Можно я на велосипеде покатаюсь?

-Ты мужчина — ты и решай.

-Я — мальчик…

-Тогда — нельзя! Мужчинам можно, а мальчикам нельзя.

Обиженное сопение. Через пять минут:

-Дялеш! Я пойду на велосипеде покатаюсь!

-Понял. Иди.

-А поможете велосипед вынести?

-Да легко. Поможешь нести?

-Ага!

-Вперед!

Или, например:

-Миша! Завтра мы идем сначала в кино, потом в тир стрелять. Ты с нами?

-В какое кино?

-Для взрослых. «Брестская крепость» называется.

-А можно сначала пострелять, а потом вы идете в кино, а я домой? (имел в виду на компе поиграть)

-Нет. Сначала в кино. Потом стрелять. Я так решил. Потому что я — главный.

Ушел думать. Вернулся.

-Я согласен.

З.Ы.

А зовем мы его — Дядя Миша.

З.З.Ы.

Да. Косячит порой.То уроки не доделает, то деньги, выданные на завтрак, на машинки потратит. То двойку принесет. То мобилу дома забудет. То футбол прогуляет. Имеет право на ошибки. Но и обязанность эти ошибки исправлять. Подрастет — этих ошибок будет еще больше. И отвественность возрастет, естественно.

З.З.З.Ы.

А как дела с его родным отцом? Нормальные. Ночь с пятницы на понедельник дядя Миша проводит у отца в гостях. Водится с названной сестрой трех лет от роду. Порой с батей мы переписываемся по вопросам воспитания.

Резюме.

У нас дома растет мужчина. Ему 10 лет. Я ему могу позвонить: «Миш, сделай яичницу маме на обед! А то я пока занят!»

А у вас? У вас растет дома мужчина?

Источник: http://ivakin-alexey.livejournal.com/175986.html